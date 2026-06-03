90'+7' Grazie per aver seguito la diretta scritta di Lussemburgo-Italia e arrivederci ai prossimi eventi LIVE22:48

90'+6' L’Italia di Silvio Baldini scenderà, ora, in campo domenica sera contro la Grecia per la seconda di queste due amichevoli che chiudono la stagione. Si giocherà allo stadio Pankritio di Candia, sull'isola di Creta, domenica 7 giugno alle 21.22:47

90'+5' L’Italia crea tante occasioni, ma spreca troppo nella metà campo avversaria. Koleosho, Lipani due volte (incluso un palo), Pisilli e Fini hanno avute occasioni clamorose, ma si espugna Lussemburgo grazie al gol di Pio Esposito. Bene la vittoria, ma manca qualcosa. Siamo solo all’inizio, comunque, di un nuovo percorso.22:42

90'+5' FINISCE QUI!!! Italia che spreca tanto sul campo del Lussemburgo, ma porta a casa la vittoria. 1-0, decide Pio Esposito.22:38

90'+4' OCCHIO AL LUSSEMBURGO!!! Thill trova Martins in area, girata di testa che si perde sopra la traversa22:36

90'+4' Carlson che viene anche ammonito per questo gesto22:35

90'+3' Rissa nel finale di questa amichevole Lussemburgo-Italia. Il tutto per una pallonata di Carlson a gioco fermo22:35

90'+2' Gonçalves ci prova su calcio di punizione, ma palla a lato. C'è comunque una deviazione e corner per i padroni di casa22:34

90'+1' 4 minuti di recupero...22:33

90'+1' Dentro anche Samuele Inácio che entra al posto di Koleosho22:33

90' Baldini fa debuttare anche Ahanor che prende il posto di Bartesaghi in questo finale22:32

88' Calcio di punizione di Thill che impensierisce Donnarumma che deve uscire con i pugni. Il portiere del City si prende anche il fallo22:32

87' Mentre Gonçalves si mette in mezzo al campo per Olesen22:30

87' Dentro anche Alessio Curci per Sinani: cambia la prima punta il Lussemburgo22:29

86' Altri cambi Lussemburgo: dentro Diego Duarte per Moreira22:29

81' OCCHIO A PISILLI!!! Inserimento in area di Pisilli che va col mancino, ma non trova la porta di Moris22:25

77' C'è un cambio anche nel Lussemburgo. Fuori un Thill, dentro un altro Thill. Sébastien prende il posto del fratello Vincent22:20

77' Staffetta in difesa tra Comuzzo e Filippo Mané: spazio per il giovane difensore del Borussia Dortmund22:20

77' FUORI PIO ESPOSITO!!! Fuori anche l'autore del gol che lascia il posto a Camarda22:19

76' Altri cambi per l'Italia: dentro Dagasso che prende il posto di Lipani. Il centrocampista del Sassuolo ha sfiorato il gol ben due volte, incluso un palo in questo secondo tempo22:18

75' Sinani prova ad entrare in area da sinistra, poi il suo cross viene respinto. C'era un evidente fallo dell'attaccante del Lussemburgo su Fortini, ma l'arbitro ha lasciato correre22:17

73' DONNARUMMA CON I PUGNI!!! Occhio al Lussemburgo su calcio d'angolo, deve intervenire Donnarumma con i pugni sul primo palo22:15

72' SI MANGIA UN GOL FINI!!! Appena entrato, l'attaccante di proprietà del Genoa calcia malissimo da buona posizione col suo mancino. Cominciano ad essere troppi i gol sbagliati da parte degli azzurri22:14

69' Gioco fermo. Scontro di gioco tra Ndour e Olesen e sarà punizione per il Lussemburgo22:11

68' E dentro Seydou Fini al posto di Cherubini. Altro giocatore proveniente dalla Serie B (Frosinone)22:10

68' Cambi anche per l'Italia: fuori Favasuli che lascia il posto a Fortini che agirà sulla stessa fascia del giocatore del Catanzaro23:01

67' Mentre Mahmutovic prende il posto di Michael Pinto. Il Lussemburgo cambia tutta la fascia sinistra22:09

67' Primo cambio per il Lussemburgo: dentro Kadamani al posto di Bohnert che si è visto poche volte davanti23:01

66' Ci prova anche Bartesaghi, sugli sviluppi del corner, ma il suo sinistro viene respinto dalla difesa di casa22:09

64' Conclusione di Ndour che viene murato. Altro tentativo del centrocampista della Fiorentina: è già il terzo per lui questa sera22:07

60' Ancora Martins a terra, in un momento in cui poteva fare qualcosa in area di rigore. Sfuma una potenziale occasione per i padroni di casa22:04

59' PALO PER L'ITALIA!!! Buon movimento di Koleosho sulla sinistra, trova in mezzo Lipani che va col mancino ma colpisce in pieno il palo alla sinistra di Moris22:02

58' Michael Pinto altissimo a fare pressing su Cherubini, ma arriva il fallo nei confronti del giocatore della Sampdoria. Si lamenta il ct del Lussemburgo22:00

56' Tutto ok per il centrocampista dello Spartak Mosca. Si può riprendere con palla per gli azzurri21:59

54' Gioco fermo. Resta a terra Martins dopo uno scontro di gioco con Chiarodia. L'arbitro non aveva chiamato il fallo, ma ferma il gioco vista la presenza del centrocampista del Lussemburgo a terra21:58

51' Ammonito Lipani per una brutta entrata su Moreira22:30

50' Subito un'occasione per il Lussemburgo, ma il sinistro di Thill viene murato21:53

50' 4° gol con la maglia della Nazionale per Pio Esposito21:52

49' GOL! Lussemburgo-ITALIA 0-1. Rete di Francesco Pio Esposito. E finalmente l’Italia la sblocca col colpo di testa dell’attaccante dell'Inter sull’assist di Pisilli da calcio d’angolo.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito22:56

47' CI PROVA NDOUR!!! Cherubini sulla destra, palla dentro per Ndour che calcia dal limite ma trova la deviazione di Korac che manda in angolo21:49

47' Si riparte senza cambi. Essendo un'amichevole ci saranno 11 cambi a disposizione per le due squadre21:49

46' SI RCOMINCIA!!!21:48

L’Italia deve aumentare la velocità di gioco nella metà campo avversaria per riuscire a rompere le due linee del Lussemburgo. Non si riesce a giocare in verticale, solo in orizzontale e lancio per Pio Esposito. Ma speriamo che, nella ripresa, il Lussemburgo comincia a sentire la fatica21:40

L’Italia gioca, ma non segna. La palla dentro per Pio Esposito ha sempre funzionato, ma per ora 0 gol. Due chance per l’attaccante neroazzurro, occasionissime non sfruttate poi da Koleosho e Lipani. Si resta sullo 0-0 con la gran difesa eretta dai lussemburghesi.21:35

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 dopo i primi 45 minuti. L'Italia di Baldini non è ancora riuscita a sbloccarla nonostante qualche occasione. Anzi, due super occasioni21:45

45'+1' CI PROVA IL LUSSEMBURGO!!! Palla che sbuca nell'area azzurra, c'è Sinani ben appostato ma calcia alto. Occasione anche per i padroni di casa21:32

45' CI PROVA PIO ESPOSITO!!! Inserimento di Lipani per Pio Esposito, controllo e sinistro sul primo palo ma risponde presente il portiere Moris21:30

44' L'ITALIA SE NE MANGIA UN ALTRO!!! Gran palla per Koleosho che deve solo inserirsi in area e appoggiare in rete, ma calcia malissimo. Buon inserimento, ma la sua conclusione è un passaggio per il portiere Moris.21:44

41' Screzi tra Sinani e Bartesaghi e ha ragione il terzino del Milan che si prende un'evidente stretta al collo dell'attaccante del Lussemburgo21:27

40' CONTROPIEDE LUSSEMBURGO!!! Martins mette in movimento Thill che se la porta sul sinistro e calcia di potenza, ma la sua conclusione viene deviata in angolo21:26

38' Ecco Ndour che prova un filtrante per Pio Esposito che viene però anticipato da Korac21:25

35' Italia che agisce molto per vie orizzontali. Non tanto da diktat del ct Baldini, ma perché il Lussemburgo chiude sulle verticalizzazioni21:23

33' PISILLI SI MANGIA UN GOL!!! Altra chance per gli azzurri col colpo di tacco di Pio Esposito per Pisilli che salta Moris in dribbling, ma ha poco margine per tirare. Ci prova con un destro sul primo palo, ma stringe troppo e non trova lo specchio21:18

31' 57% di possesso palla per l'Italia in questa prima mezz'ora di gioco...21:16

30' Contropiede Lussemburgo, ma il cross di Thill è facile preda di Donnarumma che recupera in uscita21:16

28' Ancora un pallone verso Pio Esposito, ma questa volta l'attaccante dell'Inter viene anticipato dalla difesa di casa21:14

27' ANCORA PIO ESPOSITO!!! Palla dentro di Cherubini, controllo e rovesciata di Pio Esposito che non trova però la porta di Moris21:13

24' OCCASIONE ITALIA!!! Koleosho si muove a sinistra, palla dentro per Lipani che si inserisce e cerca l'assist per Pio Esposito, ma il suo colpo di tacco finisce a lato. Bella azione creata dagli azzurrini di Silvio Baldini21:10

21' 2 conclusioni per l'Italia nei primi 20', una per il Lussemburgo21:42

20' Sinani cerca, con un numero, di entrare in area di rigore, ma finisce per dare una manata in faccia a Lipani. Si parte da un calcio di punizione per l'Italia21:42

18' Schema su punizione del Lussemburgo che va alla conclusione con Olesen, ma il suo sinistro è scomposto e finisce a lato21:04

14' Uscita pessima di Moris sugli sviluppi del calcio d'angolo, ma Pio Esposito non riesce a ribattere a rete. La difesa del Lussemburgo spazza via21:01

11' Sinistro di NDOUR che non trova la porta di Moris. Bella palla recuperata dagli azzurri in pressing proprio all'altezza del limite dell'area20:58

8' OCCHIO A LIPANI!!! Sugli sviluppi del corner arriva la prima vera occasione per gli azzurri: colpo di testa di Lipani appena sopra la traversa20:54

7' Cross di Favasuli da destra, Pio Esposito in girata non calcia benissimo ma Moris non trattiene e regala l'angolo20:54

3' Niente di fatto per gli azzurri su questo calcio di punizione: la difesa del Lussemburgo spazza via l'area di rigore20:49

2' Subito Pio Esposito a combattere nella metà campo avversaria: viene messo a terra da Korac. Punizione per gli azzurri21:41

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...20:45

Squadre in campo. Si comincia con gli inni e si parte dal nostro. Il 'Canto degli italiani', scritto da Goffredo Mameli e musicato Michele Novaro20:42

Il direttore di gara sarà l'olandese Joey Kooij, arbitro internazionale dal 2020. Il fischietto classe ’91 sarà coadiuvato dagli assistenti Fikkert e Kücükerbir e dal quarto ufficiale, Jannick Van Der Laan. Da ricordare che, per questa amichevole, la terna arbitrale non saranno assistiti dalla tecnologia VAR.20:32

Sono 9 i precedenti tra Italia e Lussemburgo, con gli azzurri che hanno il bilancio nettamente a favore grazie a 8 successi e un solo pareggio. Il pari è proprio l'ultima sfida giocata, quella del 2014, proprio al 4 giugno, con l'1-1 firmato Claudio Marchisio e Maxime Chanot. Era un’amichevole di avvicinamento al Mondiale brasiliano. L’ultima vittoria degli azzurri in Lussemburgo è quella del 1988 col 3-0 targato Ferri-Bergomi-De Agostini.20:28

L’Italia è una squadra di debuttanti. Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Ndour, Lipani, Cherubini e Koleosho giocano per la prima volta nella Nazionale A. Gli unici con presenze, nell’XI titolare, sono Pisilli (2 presenze), Pio Esposito (7 presenze) e, ovviamente, capitan Donnarumma (81 presenze). Ben due giocatori vengono dalla Serie B: Favasuli nel Catanzaro e Cherubini nella Sampdoria.20:23

Qualche cambio anche nel Lussemburgo, soprattutto davanti. Bohnert da terzino si spinge come esterno alto a sinistra al posto di Dardari. Non convocato il talento Barreiro, con Moreira che fa l’interno di centrocampo al suo posto. In difesa spazio a Michael Pinto.20:21

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Italia scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Silvio Baldini. A disposizione: Daffara, Palmisani - Palestra, F.Mané, Reggiani, Ahanor, Fortini - Berti, Faticanti, Dagasso - S.Fini, Ekhator, Camarda, Samuele Inácio.20:18

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lussemburgo si schiera con un 4-5-1 in cui figurano: Moris - Jans, Korac, Carlson, Michael Pinto - V.Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bohnert - Sinani. Ct: Jeff Strasser. A disposizione: Tiago Pereira, Fox - Mahmutovic, Veiga, Selimovic - E.Duarte, D.Duarte, S.Thill, Miguel Gonçalves - Curci, Muratovic, Kadamani.20:15

Al contrario, l’Italia arriva dall’incredibile sconfitta ai rigori contro la Bosnia nella finale degli spareggi per andare al Mondiale (dopo il 2° posto nel girone di qualificazione alle spalle della Norvegia). La Nazionale azzurra non trova pace e, per la terza volta consecutiva, non si è qualificata per la fase finale di un Mondiale. Dove non gioca dal lontano, ormai, 2014.20:11

Il Lussemburgo ha chiuso ultimo nel suo girone di qualificazione con 0 punti in sei partite disputate (era nel gruppo con Germania, Slovacchia e Irlanda del Nord). La Nazionale di Jeff Strasser arriva, comunque, da due vittorie, ovvero quelle contro Malta nello spareggio promozione di Nations League. 3-0 casalingo, 2-0 fuori in casa di Malta che valgono per il Lussemburgo la salvezza nella Lega C.20:09

Benvenuti alla diretta scritta di Lussemburgo-Italia, prima della due amichevoli per gli azzurri in questa finestra di giugno. Si gioca allo Stade de Luxembourg di Gasperich in Lussemburgo.18:37