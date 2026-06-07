Grazie per aver seguito la diretta scritta di Grecia-Italia e arrivederci ai prossimi eventi LIVE23:05

90'+6' E FINISCE QUI!!! L'Italia batte la Grecia grazie al gol di Pio Esposito. 2 du 2 in queste amichevoli di giugno per gli azzurrini di Silvio Baldini22:58

90'+5' Zafeiris con una finta, un'altra finta, poi fa partire il sinistro che viene deviato in angolo22:58

90'+4' Ci prova anche Kyziridis che sbagla totalmente la conclusione. Può respirare la retroguardia degli azzurri22:56

90'+2' Altro cross di Tsimikas da sinistra, Donnarumma in uscita anticipa Tetteh22:54

90' 5 minuti di recupero...22:53

89' ANCORA PAVLIDIS!!! Tsimikas va sulla sinistra, palla sul secondo palo dove c'è Pavlidis che non trova però la porta di Donnarumma. Che occasione per il pareggio22:53

89' GRECIA PERICOLOSA!!! Pavlidis, appena entrato, impensierisce Donnarumma che è attento e manda in calcio d'angolo22:50

89' Dentro anche Kostoulas che prende il posto di Douvikas che oggi non è riuscito a segnare22:52

89' DOPPIO CAMBIO GRECIA!!! Jovanovic butta nella mischia, per questo finale, Pavlidis del Benfica22:52

88' E fa il suo debutto in Nazionale Giacomo Faticanti che prende il posto di Koleosho22:51

87' DOPPIO CAMBIO ITALIA!!! Dentro Francesco Camarda che prende il posto di Pio Esposito, autore del gol del vantaggio22:49

86' OCCASIONE ITALIA!!! Rispondono gli azzurri col sinistro di Favasuli, la alza in calcio d'angolo Vlachodimos. Buona chance per il giocatore del Catanzaro che, prima del tiro, aveva ubriacato di finte il proprio marcatore22:48

84' PALO PER LA GRECIA!!! Batti e ribatti nell'area dell'Italia: destro di Zafeiris che centra in pieno il palo alla sinistra di Donnarumma. Che rischio22:46

83' Pisilli cerca Koleosho sul secondo palo, ma l'attaccante del Paris FC non riesce a controllare22:44

82' Giallo per Favasuli per perdita di tempo sul calcio di punizione per l'Italia22:44

80' Ancora Pio Esposito a guadagnare un altro calcio di punizione, tenendo la palla il più lontano possibile dalla propria metà campo22:43

78' Occhio alla Grecia pericolosa da sinistra, ma Pisilli ci mette una pezza liberando l'area di rigore. Poi Pio Esposito si prende anche un fallo22:41

77' Ci prova PIO ESPOSITO col sinistro da fuori area, ma non trova la porta di Vlachodimos22:39

77' Mentre Zafeiris prende il posto di Mouzakitis. Diventa un 4-2-4 quello della Grecia22:40

76' DOPPIO CAMBIO GRECIA!!! Cambiano anche i padroni di casa con l'ingresso di Tetteh per Vagiannidis. Un attaccante in più per gli ellenici22:39

75' Dentro anche Dagasso che dà respiro a Lipani a centrocampo22:37

74' Dentro Favasuli che prende il posto di Fini per fare il terzino. Peccato per Fini che era entrato ad inizio secondo tempo22:36

71' E intanto cooling break del secondo tempo...22:33

70' L'Italia si risistema con un 4-3-2 con Fini che farà il terzino a destra22:33

69' ROSSO CONFERMATO!!! L'Italia giocherà 20 minuti e poco più in inferiorità numerica22:31

69' Aspettiamo un controllo del VAR per la conferma del DOGSO perché, in realtà, Douvikas non era in possesso della sfera. C'era uno spiovente per lui, ma...22:31

68' ITALIA IN 10!!! Luca Reggiani viene espulso dal direttore di gara per il fallo su Douvikas. L’attaccante greco sarebbe andato, da solo, verso la porta di Donnarumma22:30

65' Lipani cerca, a memoria, Pio Esposito, ma questa volta non riesce a controllare e palla che finisce direttamente tra le braccia di Vlachodimos22:27

63' E dentro anche l'esterno della Roma Tsimikas che prende il posto di Kyriakopoulos22:26

63' Androutsos fa il suo ingresso prendendo il posto di Triantis. Androutsos che cercherà di ravvivare un po' il centrocampo ellenico22:25

62' TRIPLO CAMBIO GRECIA!!! Dentro Kyziridis al posto di un poco ispirato Masouras22:25

60' CHANCE ITALIA!!! Bella discesa di Lipani che si inserisce a sinistra, palla per Pio Esposito che scarica di prima per Pisilli, ma il suo sinistro viene parato da Vlachodimos22:23

59' Punizione per l'Italia nella metà campo avversaria. Fallo di Retsos su Ndour, col difensore della Grecia che ha rischiato anche il cartellino per questo intervento22:22

55' ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Luca Reggiani che fa il suo debutto nella Nazionale A. Fuori Comuzzo infortunato22:17

53' Si può riprendere a giocare. Entrerà Reggiani al posto del centrale della Fiorentina che aveva problemi al polpaccio già nel primo tempo22:15

52' Gioco fermo. A terra Comuzzo che dovrebbe avere un problema di crampi22:14

49' Ancora Koleosho sulla sinistra, ma Retsos non abbocca alle sue finte22:12

47' TRAVERSA ITALIA!!! Subito azzurri vicini al gol, ma Koleosho centra in pieno la traversa col suo piattone sinistro lanciato da Fini22:09

47' Mentre Fini prende il posto di Ekhator, con Koleosho che si sposta sulla fascia sinistra22:09

47' DOPPIO CAMBIO ITALIA!!! Dentro Mané al posto di Ahanor in difesa22:08

47' C'è un cambio nella Grecia con Rota che prende il posto di Koulierakis. Grecia che passa al 4-4-222:08

46' SI RIPARTE!!!22:07

Serve segnare di più, però. L’Italia deve concretizzare maggiormente le occasioni create e non tenere il risultato aperto come già successo contro il Lussemburgo qualche giorno fa.21:52

Buona prestazione da parte degli azzurri finora. Oltre al gol di Pio Esposito, la Nazionale di Silvio Baldini ha creato tante situazioni pericolose alla retroguardia ellenica. Senza, inoltre, rischiare nulla dietro. Quasi 0 palloni toccati da parte di Donnarumma.21:51

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Bella Italia in questi primi 45 minuti. 1-0 per la Nazionale di Baldini col gol di Pio Esposito a decidere il match21:50

45'+1' 3 minuti di recupero...21:47

45' Koleosho prende il fondo e cerca il cross sul palo più lontano, ma calcia male21:46

44' Arriva un giallo anche per Ahanor per un intervento in ritardo del difensore dell’Atalanta21:46

41' Rissa in campo. Deve intervenire l'arbitro Frid per sedare gli animi21:43

40' Koleosho cerca Pio Esposito a centro area, ma l'attaccante dell'Inter non ci arriva di testa21:42

38' Brutto errore di Lipani che regala palla a Tzolis, lo ferma fallosamente e si prende il giallo21:41

36' OCCASIONE PER IL RADDOPPIO!!! Palla in profondità di Bartesaghi per Pio Esposito, solo contro quattro, ma la sua conclusione è debole e para Vlachodimos. Bella occasione, ma qui Pio Esposito calcia male21:41

33' Tzolis si allarga a sinistra e fa partire uno spiovente, che finisce direttamente tra le braccia di Donnarumma. Ora la Grecia è sicuramente più intraprendente21:36

32' Palla lunga per Douvikas, intervento energico di Ahanor ai suoi danni. Tutto regolare per il direttore di gara21:35

30' 51% di possesso palla per l'Italia dopo la prima mezz'ora di gioco...21:34

29' Si riparte subito con un Koleosho in movimento in area di rigore, ma Koulierakis lo chiude prima di andare a concludere21:32

26' Cooling break a metà primo tempo...21:29

25' Tzolis ci prova su calcio di punizione, ma centra in pieno la barriera21:27

22' Prova a rispondere la Grecia con Douvikas, ma Bartesaghi chiude l'attaccante del Como al momento del tiro21:24

21' Ancora Koleosho davanti, ma il giocatore del Paris FC commette fallo. È comunque un’Italia d’attacco21:23

19' Sono 5 i gol di Pio Esposito con la maglia della Nazionale maggiore21:21

18' GOL! Grecia-ITALIA 0-1. Rete di Francesco Pio Esposito. Controllo al volo dell’attaccante dell’Inter che calcia verso la porta trovando la deviazione di Hatzidiakos che beffa Vlachodimos. Assist di Ekhator



Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito21:20

16' ECCO LA GRECIA!!! Lancio per Douvikas che mette in difficoltà Comuzzo sulla corsa, ma Donnarumma gli chiude la porta21:18

13' Solo Italia in campo in questa prima parte di gara...21:16

10' Koleosho lanciato da Comuzzo sulla fascia destra, cross per Pio Esposito ma Koulierakis lo anticipa e manda in angolo21:11

7' Ancora Italia in attacco, ma non riesce il triangolo Koleosho-Pio Esposito-Ekhator. Recupera la difesa di casa21:10

5' Bartesaghi serve Koleosho nel corridoio, palla dentro per Ekhator che viene anticipato in area di rigore21:08

4' OCCASIONE ITALIA!!! Prima chance per gli azzurri col lancio di Comuzzo per Ekhator che però non trova la porta di Vlachodimos21:06

2' Subito un fallo su Pisilli, tackle falloso di Mouzakitis sul centrocampista della Roma21:04

1' SI PARTE A CRETA!!! Primo possesso per la Grecia...21:02

Squadre in campo. È il momento degli inni nazionali e si parte con ‘Il Canto degli italiani’. L’inno scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro.20:56

Il direttore di gara sarà il sig. Yigal Frid. Il fischietto israeliano sarà coadiuvato dagli assistenti Talis e Koltunoff e dal quarto ufficiale, il sig. Dimitrios Moschou (Grecia). A completare la squadra arbitrale, in sala VAR, ci sono Daniel Bar Natan (VAR) e Nati Dotan (AVAR). Ci sarà quindi la VAR a disposizione degli arbitri, cosa che non c’era nell’amichevole contro il Lussemburgo.17:46

Sono 11 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Italia e Grecia. Bilancio a favore degli azzurri con 7 successi oltre a 3 pareggi e una sola vittoria per la Grecia. L'unico sussulto è quello dell'amichevole del 1972, vinta dagli ellenici per 2-1. Di recente, l'Italia ha affrontato la Grecia durante le qualificazioni agli Europei del 2020. 3-0 ad Atene con gol di Barella, Insigne e Bonucci e 2-0 a Roma con le firme di Jorginho e Bernardeschi.17:46

Sono due i cambi per Silvio Baldini rispetto alla gara contro il Lussemburgo: maglia da titolare per Ekhator e Ahanor che prendono il posto di Cherubini e Favasuli. Per il resto, la squadra è la stessa di qualche giorno fa con Pio Esposito che guida gli azzurrini20:11

Tanti cambi per la Grecia rispetto alla sfida con la Svezia di qualche giorno fa. In porta c’è Vlachodimos al posto di Tzolakis, in difesa tocca a Hatzidiakos al posto di Mvropanos. Totalmente nuova la linea a quattro di centrocampo e, davanti, Douvikas prende il posto di Pavlidis.20:24

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Italia scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. Ct: Silvio Baldini. A disposizione: Daffara, Palmisani - Fortini, F.Mané, Reggiani - Favasuli, Berti, Faticanti, Dagasso - Fini, Inacio, Cacciamani, Camarda.20:10

FORMAZIONI UFFICIALI: La Grecia si schiera con un 3-4-1-2 in cui figurano: Vlachodimos - Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis - Vagiannidis, Triantis, Mouzakitis, Kiriakopoulos - Tzolis - Masouras, Douvikas. Ct: Ivan Jovanovic. A disposizione: Tzolakis, Mandas - Mavropanos, Rota, Ntoi, Tsimikas - Androutsos, Kourbelis, Kontouris, Zafeiris - Kostoulas, Tetteh, Kyziridis, Pavlidis.20:07

Seconda partita per Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia. Qualche giorno fa, il debutto contro il Lussemburgo, con sfida vinta 1-0 grazie al gol di Pio Esposito. Tante occasioni per gli azzurri, ma davvero troppo leggeri una volta arrivati nell’area avversaria. Si spera di racimolare di più in questa sfida alla Grecia.17:45

La Grecia è un'altra Nazionale non qualificata al Mondiale, con gli ellenici che hanno chiuso al 3° posto il loro girone di qualificazione alle spalle di Scozia e Danimarca. Due le vittorie per la squadra del ct Ivan Jovanovic che, però, ha battuto proprio la Scozia in una delle ultime gare, facendo tremare McTominay e compagni. Grecia che arriva dal pareggio per 2-2 contro la Svezia.17:45

Benvenuti alla diretta scritta di Grecia-Italia, seconda della due amichevoli per gli azzurri in questa finestra di giugno. Si gioca allo stadio Pankritio di Candia, sull'isola di Creta.17:44