Atene, Diretta Live Musetti-Muller quarti di finale: Lorenzo vuole tenere vivo il sogno finals

ATP Atene – Cemento – coperto
Quarti di finale – Live dalle 14.00
|Musetti (ITA)
|–
|–
|–
|Muller (FRA)
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Ad attenderlo ci sarà Müller, 28 anni, già capace di battere il carrarino nel 2023 a Marrakech in tre set. Stavolta, però, lo scenario cambia: si gioca sul cemento indoor, terreno che potrebbe esaltare il tennis fluido e creativo del carrarino. Müller resta comunque un rivale ostico, solido da fondo campo e capace di reggere gli scambi lunghi. Ma Musetti parte avanti nei pronostici, anche grazie alla spinta del momento e alla consapevolezza di avere un obiettivo chiaro davanti a sé.
Contro lo svizzero non è stata una passeggiata: Musetti ha sofferto, rimontato e vinto 4-6, 7-6, 6-4, dimostrando una tenuta mentale che spesso gli era mancata nelle ultime settimane. La vittoria, arrivata dopo oltre due ore e mezza, ha restituito fiducia e ritmo al numero due d’Italia, che adesso vuole cavalcare l’onda in un torneo dal tabellone interessante.
Il carrarino torna in campo oggi pomeriggio ai quarti dell’ATP 250 di Atene: in palio un posto in semifinale e un pezzo di speranza per Torino Lorenzo Musetti torna protagonista. Dopo il successo all’esordio contro Stan Wawrinka, in una maratona da applausi, il toscano sfida oggi il francese Alexandre Müller nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Atene. Un appuntamento chiave, perché oltre al passaggio del turno c’è in ballo anche un sogno ancora acceso: quello di agguantare un posto alle ATP Finals di Torino.
