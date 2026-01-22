Australian Open, Sinner archivia la pratica Duckworth e continua la sua corsa a Melbourne: all'orizzonte c'è Spizzirri

Australian Open-Rod Laver Arena, 2°Turno
Inizio match live dalle ore 09.00
|Sinner (ITA)
|6
|6
|6
|–
|–
|Duckworth (AUS)
|1
|4
|2
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Jannik Sinner mette un’altra firma convincente nel suo cammino agli Australian Open: netto 6-1, 6-4, 6-2 contro James Duckworth, vittoria che vale il pass per il terzo turno e la chance di affrontare lo statunitense Eliot Spizzirri. L’altoatesino, campione in carica a Melbourne, ha imposto il suo ritmo fin dai primi game, sfruttando servizio e profondità da fondo per non dare respiro all’australiano wild-card. Adesso il numero due al mondo si concentra sulla sfida in programma contro Spizzirri, che nella notte ha eliminato dal circuito il cinese Wu.
Game, set, match! Jannik Sinner travolge la resistenza della wild-card James Duckworth e approda al terzo turno degli Australian Open. Il due volte campione a Melbourne ai sedicesimi di finale affronterà lo statunitense Spizziri.
Prova a rimanere aggrappato alla partita Duckworth. L’australiano, infatti, grazie a due prime di servizio vincente e un buon diritto, riesce a tenere la battuta. Nel prossimo game, però, Jannik servirà per il match.
Partenza feroce dell’azzurro, il diritto dell’australiano, però, pizzica la riga. Poi Sinner scappa via, lascia l’avversario a quindici e avvicina la partecipazione al terzo turno del circuito.
Turno di battuta transitorio per Duckworth che lascia Jannik Sinner a zero punti. Partita che però è già ben indirizzata.
Turno di battuta complicato per l’azzurro che mette in discesa fin da subito il game. Poi però risposta vincente dell’australiano ed errore col diritto del numero due al mondo, permettono a Duckworth di riallacciare il punteggio. Quindi doppio fallo dell’altoatesino e palla break sprecata da James. Ai vantaggi, Sinner sistema le cose con il sedicesimo ace della partita e consolida il break.
Dipinge colpi di classe alla Rod Laver Arena, Jannik Sinner. Il numero due al mondo, infatti, va sopra di due grazie a due diritti uno più bello dell’altro. Duckworth dimezza lo svantaggio (errore di misura dell’azzurro), ma spedisce il passante contro la rete, concedendo due palle break al rosso di San Candido. James però è bravo ad annullarle entrambe (servizio e contropiede); ai vantaggi, però, è sempre Sinner a fare la voce grossa e prendersi il break.
Turno di battuta a zero per il numero due al mondo che consolida il break di vantaggio. Duckworth, invece, sembra aver allenato la presa in questo avvio di terzo set.
Troppo timida la palla corta di Duckworth, dall’altra parte, invece, Jannik in contropiede si porta sul doppio vantaggio. L’australiano dimezza il punteggio, trovando un grande diritto al centro del campo che sorprende l’azzurro. James commette doppio fallo, ma cancella due palle break a Sinner grazie al servizio (importante seconda e ace). Ai vantaggi, Duckworth affossa il diritto contro la rete e l’altoatesino questa volta non perdona!!!
Prima vincente dell’azzurro, Duckworth rischia con lo smash, ma va a segno. Jannik trova un bellissimo angolo con l’australiano che prova a rimediare, il suo rovescio, però, termina in corridoio. In una situazione di controllo, l’altoatesino affonda col diritto, si procura due set-point che vengono finalizzati alla grande!
Inizia forte Duckworth al servizio, ma commette due errori consecutivi col rovescio. Sul pari trenta, l’azzurro sbaglia la risposta (profonda e imprecisa) e l’australiano ha vita facile nel tenere la battuta. Nel prossimo game, Jannik servirà per il secondo set.
Doppio fallo per Jannik (il primo della sua partita), ma l’azzurro rimedia con una prima al corpo solidissima. Sinner mette la freccia con lo smash, Duckworth fa buona guardia a rete e pareggia i conti. In una situazione di equilibrio, il numero due al mondo va a segno con palla corta e riesce a consolidare il break di vantaggio.
Prima di servizio vincente per Duckworth, ma sbaglia il rovescio che termina la sua corsa in corridoio. Poi nuovo errore col back difensivo dell’australiano; Jannik ringrazia, disegna tennis col diritto e si procura due palle break, che vengono prontamente finalizzate.
Impeccabile e lucido l’azzurro al servizio, che lascia Duckworth a quindici, dopo tre punti consecutivi, mette a segno l’undicesimo ace della sua partita e tiene la battuta.
Diritto profondo e vincente dell’azzurro (sotto pressione Duckworth); l’australiano spedisce, invece, il rovescio contro la rete (0-30). In una situazione scomoda di punteggio, James sbaglia il passante e concede tre palle break all’altoatesino. Duckworth annulla le prime due grazie al servizio, mentre la terza col rovescio lungo linea. Ai vantaggi, il beniamino di casa completa la rimonta e tiene la battuta.
Risponde al fuoco nemico Jannik Sinner. Il numero due al mondo, infatti, non concede alcun spiraglio all’avversario nel turno di battuta e riporta il set in equilibrio. Pochissimo margine di manovra per Duckworth.
Turno di battuta a zero e in controllo per Duckworth. L’australiano è nel momento migliore della sua partita.
Rovescio impreciso del numero due al mondo, l’azzurro, però, rimedia con una seconda di servizio solidissima e pareggia i conti. Sistemato il punteggio, Sinner fa valere la legge del servizio e si porta sul doppio vantaggio. Ma James non ha nessuna intenzione di abbassare la testa, alza il proprio rendimento in risposta e porta il game sul pari quaranta. Ai vantaggi, Duckworth, nuovamente, col diritto si procura palla break, la quale viene immediatamente cancellata da Jannik, che riesce a superare il momento di difficoltà e tenere la battuta.
Lunga e profonda la risposta dell’azzurro, Duckworth, invece, spinge alla grande con il diritto. Jannik dimezza lo svantaggio, leggendo la palla corta dell’australiano; ma James a campo aperto non perdona, scappa via e tiene la battuta. Buon inizio di set per il tennista di Sydney.
Tutto e troppo facile in questo primo set per il numero due al mondo. Jannik, infatti, lascia a quindici l’australiano e si prende il primo set di questo secondo turno. Dall’altra parte, invece, Duckworth dovrà cercare di alzare il proprio rendimento, soprattutto al servizio.
Chiusura a rete impeccabile dell’azzurro, Duckworth, però, mette nel campo dell’avversario una solidissima prima di servizio (15-15). In una situazione di equilibrio, lungo linea chirurgico di Jannik, l’australiano, invece, commette doppio fallo e concede due palle break all’altoatesino. James annulla la prima con lo slice da destra, ma capitola nuovamente con un altro doppio fallo.
Turno di battuta impeccabile per il numero due al mondo che lascia fermo ai blocchi di partenza Duckworth (solamente un quindici per l’australiano) e consolida un prezioso break di vantaggio. Jannik è in totale controllo della partita e ha cominciato ad alzare i giri del proprio motore.
Due errori consecutivi di Duckworth permettono a Jannik di portarsi sul doppio vantaggio. L’australiano dimezza lo svantaggio con l’ace, ma l’altoatesino col diritto fa malissimo e si procura due palle break, che vengono finalizzate al secondo tentativo dal campione in carica degli AO.
Jannik inaugura il game con l’ace, ma subito dopo spedisce contro la rete la palla corta. Poco importa, perché l’altoatesino si rifà prontamente con tre ace consecutivi e tiene la battuta.
Diritto micidiale del numero due al mondo che fulmina l’australiano (0-15). Jannik, però, non riesce a essere preciso in risposta e concede il primo punto del secondo game all’avversario. Sul pari quindici, accelerazione vincente di Duckwort, ma il tennista di Sydney sbaglia completamente il rovescio (30-30). James scappa via con la prima, Sinner lo riprende immediatamente e ai vantaggi è Duckworth a prendersi la scena e tenere la battuta.
Duckworth sbaglia la volèe a rete, dello stesso esito anche la risposta troppo timida dell’australiano sulla seconda di servizio dell’azzurro. Jannik quindi piazza l’ace, lascia l’avversario a quindici, dopo tre punti consecutivi e conquista il primo game del set.
Primo set iniziato in questo momento! Jannik Sinner al servizio; James Duckworth in risposta.
Fanno in questo momento, Jannik Sinner e Duekworth. Qualche minuto di riscaldamento e il match, valevole per il secondo turno degli AO può finalmente iniziare!
Un minuto di silenzio per le vittime che hanno perso la vita nell’attentato terroristico di Sydney Beach di un mese fa. Tra pochi minuti, l’ingresso in campo dei giocatori.
Nella notte, vittorie convincenti per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi con quest’ultimo che ha dovuto fare i conti con problemi intestinali. Alla fine, però, entrambi avanzano al turno successivo.
Chi vince tra Jannik Sinner e Duckworth, al terzo turno, troverà sulla sua strada lo statunitense Spizziri (numero 85 del ranking ATP) che ha avuto la meglio su Wu in cinque e intensi set.
Dal punto di vista tattico e atletico, Sinner è il grande favorito per il passaggio del turno. Duckworth, invece, è un tennista che vive di intensità, esperienza e del supporto del pubblico di casa, ingredienti che spesso nei tornei Slam trasformano un match apparentemente sbilanciato in una battaglia più equilibrata del previsto.
Il confronto con Sinner non è totalmente privo di storia: i due si sono affrontati tre volte in carriera, con l’italiano avanti 2-1 nei precedenti. Sinner vinse nei Challenger e ad un ATP 250, ma Duckworth lo sorprese al Masters 1000 di Toronto nel 2021, imponendosi in due set e lasciando un segno anche nella memoria collettiva per un episodio di nervosismo dell’azzurro. Quella vittoria dimostra che, pur lontano dai palcoscenici dei grandi titoli, l’australiano sa esprimersi ad alto livello contro i top player quando le condizioni gli sorridono.
Duckworth non è un nome tra i protagonisti del circuito ma è un veterano rispettato per la sua perseveranza. Pur avendo mostrato talento fin da giovane — con una carriera juniores di buon livello e una famiglia legata alla storia del tennis (la nonna Beryl Penrose vinse l’Australian Open singolare e doppio nel 1955) — ha dovuto affrontare numerosi infortuni e ben nove interventi chirurgici a gomito, piede, spalla e anca che ne hanno condizionato l’ascesa nel ranking. Il suo miglior posizionamento in carriera fu il 46° posto nel 2022.
Di fronte a lui ci sarà un avversario ostico principalmente per motivazioni ed esperienza. James Duckworth, 34 anni, australiano di Sydney e numero 88 del mondo, ha ottenuto l’accesso al secondo turno grazie a una wild card concessa dagli organizzatori e a una vittoria in rimonta al primo turno contro il croato Dino Prizmic: 7-6, 3-6, 1-6, 7-5, 6-3 in oltre quattro ore di battaglia sul Court 6.
Per Sinner l’avvio di torneo è stato relativamente agevole: nel primo turno ha trovato il forfait del francese Hugo Gaston, costretto a ritirarsi dopo essere andato sotto 6-2, 6-1 nei primi due set. Grazie a questa vittoria, il numero due al mondo ha allungato a 15 la sua striscia di successi a Melbourne Park e si presenta al secondo turno con una condizione mentale e tecnica solida, puntando non solo al terzo turno ma a una potenziale difesa del titolo che pochi nella storia recente hanno saputo eguagliare.
Melbourne Park torna a essere teatro di grande tennis: agli Australian Open 2026 si accende il secondo turno del tabellone maschile con un il ritorno in campo di Jannik Sinner, dopo l’agevole vittoria su Gaston. Il numero due del mondo, campione in carica qui a Melbourne, è pronto a scendere sul rettangolo di gioco tra pochi minuti contro l’australiano James Duckworth. L’altoatesino, che ha dominato il primo Slam stagionale nel 2024 e nel 2025, cerca la terza vittoria consecutiva nel Major australiano – un obiettivo che lo inserirebbe stabilmente tra i dominatori assoluti dei grandi tornei sul cemento.
