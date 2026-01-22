Australian Open, Sinner archivia la pratica Duckworth e continua la sua corsa a Melbourne: all'orizzonte c'è Spizzirri

Duckworth non è un nome tra i protagonisti del circuito ma è un veterano rispettato per la sua perseveranza. Pur avendo mostrato talento fin da giovane — con una carriera juniores di buon livello e una famiglia legata alla storia del tennis (la nonna Beryl Penrose vinse l’Australian Open singolare e doppio nel 1955) — ha dovuto affrontare numerosi infortuni e ben nove interventi chirurgici a gomito, piede, spalla e anca che ne hanno condizionato l’ascesa nel ranking. Il suo miglior posizionamento in carriera fu il 46° posto nel 2022.