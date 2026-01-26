Australian Open, Sinner domina il derby contro Darderi e lancia un segnale al torneo. Ai quarti uno tra Ruud o Shelton

Il cammino di Jannik Sinner è iniziato senza scossoni. Il numero due al mondo ha gestito con autorità i primi due turni, imponendo il suo ritmo e mostrando una condizione già molto avanzata. Servizio preciso, risposte profonde e una continuità da vero candidato al titolo. Il primo vero test è arrivato al terzo turno contro Spizzerri, quando Sinner è stato costretto a una lunga battaglia in quattro set, giocata in condizioni climatiche estreme. Dopo un avvio complicato e un set perso, l’altoatesino ha saputo cambiare marcia, alzando il livello negli scambi prolungati e facendo valere la sua superiorità atletica e mentale.