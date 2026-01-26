Australian Open, Sinner domina il derby contro Darderi e lancia un segnale al torneo. Ai quarti uno tra Ruud o Shelton

Australian Open-Rod Laver Arena, Ottavi di finale
Inizio match live dalle ore 08.00
|Sinner (ITA)
|6
|6
|7
|–
|–
|Darderi (ITA)
|1
|3
|6
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Jannik Sinner continua a brillare agli Australian Open e conquista l’accesso ai quarti di finale superando Luciano Darderi nel derby tutto italiano degli ottavi. L’altoatesino si impone in tre set (6-1, 6-3, 7-6), confermando solidità, continuità e una gestione impeccabile dei momenti chiave del match, contro un avversario capace comunque di lottare e mettere pressione soprattutto nel terzo parziale. Nel prossimo turno, l’altoatesino affronterà uno tra Ben Shelton o Casper Ruud.
Riparte forte Jannik, dopo il cambio campo, e con lo smash di controbalzo buca la retroguardia del connazionale (5-2). Darderi, invece, dall’altra parte, sbaglia la risposta e concede quattro match-point al numero due del mondo che prontamente finalizza e non perdona. Sinner approda ai quarti di finale degli AO.
Errore col diritto per Jannik, Darderi mette la prima di servizio (0-2). Sinner arriva bene sulla smorzata, chiude lo smash e torna a mettere pressione al connazionale (1-2). Quindi diciannovesimo ace dell’altoatesino (2-2), Luciano, invece, spedisce la pallina contro la rete e permette a Sinner di tornare nel tie-break (3-2). Il rosso di San Candido viene avanti e va al cambio campo in vantaggio (4-2).
Fendente micidiale di Darderi, diritto che si ferma in corridoio, invece, quello del numero due al mondo. L’italo-argentino intravede quindi una piccola luce di speranza e col passante pizzica la riga di fondo, prima di chiudere il turno di battuta e portare il terzo set al tie-break.
Diritto vincente dell’altoatesino, risponde profonda, ma efficace per Luciano (15-15). Jannik rimette la testa avanti col rovescio e con palla corta scappa via. In una situazione comoda di punteggio, Sinner tiene la battuta; nel prossimo game Darderi servirà per rimanere nel torneo.
Diritto lungo linea di Jannik, due ace consecutivi, invece, per Darderi che ribalta tutto. Il numero due al mondo, scende a rete e pareggia i conti con la volèe in diritto. In una situazione di totale equilibrio, Luciano vince lo scambio lungo, ma commette il quinto doppio fallo della sua partita (40-40). Ai vantaggi, risposta vincente dell’altoatesino che si procura match-point, ma Darderi non ci sta, rimane in partita e riesce a tenere la battuta.
Prima vincente dell’altoatesino, Darderi però con una buona risposta mette in difficoltà Jannik e pareggia i conti. Poi altro diritto fenomenale in allungo per l’italo-argentino che vale il sorpasso. In una situazione scomoda di punteggio, Sinner perde lo scambio lungo e concede due palle break a Luciano. Il numero due al mondo, però con rapidità e furbizia, le annulla entrambe. Ai vantaggi, altre due opportunità per Darderi, ma Jannik è una sentenza, ne esce alla grande e si tiene la battuta.
Buonissima reazione di Luciano che anche lui, come Sinner prima, lascia il connazionale a zero punti nel personale turno di battuta. Terzo set equilibrato, ma si entra in una fase decisiva del derby italiano.
Impeccabile nel turno di battuta l’altoatesino che non lascia scampo a Darderi. Servizio a zero gestito con classe ed eleganza dal numero due del mondo.
Errore di Darderi col diritto, sbavatura anche per l’altoatesino col rovescio. Sul pari quindici, botta feroce in diagonale di Luciano che mette la freccia, prima di scappare via con l’ace e tenere la battuta col diritto. Gran game per l’italo-argentino.
Due prime vincenti dell’altoatesino, Darderi, però, risale la china e grazie a un errore di Jannik e al diritto spaventoso pareggia i conti. Ma sul pari trenta, Sinner mette a segno il diciottesimo ace della partita, vince lo scambio lungo con l’avversario e tiene il turno di battuta.
Jannik mette lo smash, Darderi però rimedia prontamente con servizio e diritto che valgono il sorpasso. Poi errore in manovra per l’italo-argentino (30-30), Sinner in lungo linea mette in sera difficoltà il connazionale e si procura palla break, che viene cancellata da Luciano con l’ace. Ai vantaggi, Darderi resiste, risponde colpo su colpo e rimane agganciato in questo terzo set.
Implacabile! Fa quello che vuole il numero due al mondo che lascia Darderi a quindici, dopo tre punti consecutivi e tiene la battuta. Pochissimo, invece, il margine di manovra per l’italo-argentino che non riesce a prendere le misure a Jannik.
Risposta concreta di Jannik, Luciano con ace e variazione di diritto ribalta tutto. Quindi funziona ancora la prima all’italo-argentino che gestisce alla grande il turno di battuta e tiene il servizio.
Turno di battuta agevole per Jannik che lascia Darderi a zero punti e inizia forte anche in questo terzo set. Sinner sembra non aver tempo da perdere e vuole chiudere la pratica alquanto prima.
Risposta mostruosa dell’altoatesino, Darderi rimedia con la prima di servizio. Poi lungo linea impressionante con il diritto di Jannik, il numero ventidue al mondo, però, rimane a contatto e con la palla corta pareggia i conti. In una situazione d’equilibrio, doppio fallo per Luciano che concede set-point al rosso di San Candido che non perdona (altra doppia sbavatura al servizio per l’italo-argentino).
Tre ace consecutivi per Jannik con Darderi che alza le braccia, rinfrancato. Il numero due al mondo tiene quindi il connazionale a quindici, dopo tre punti consecutivi e allunga nel punteggio. Nel prossimo game, Luciano servirà per rimanere nel set.
Buonissima palla corte di Darderi, Jannik, però, col rovescio lungo linea continua a mettere in difficoltà l’italo-argentino. Sul pari quindici, Luciano spedisce fuori dal rettangolo di gioco il diritto, ma rimedia con la prima esterna. Darderi accelera con la smorzata, piazza l’ace e tiene la battuta.
Turno di battuta chirurgico per il numero due al mondo che non lascia entrare mai nello scambio l’avversario. Jannik è in totale controllo anche in questo secondo parziale.
Prima solida per Darderi, Jannik in risposta pareggia i conti. Poi Luciano col contropiede riesce a uscire da un’altra situazione complicata, trova un buon servizio, un errore dell’altoatesino in manovra e chiude il game.
Risposta col diritto vincente per Darderi, ma l’italo-argentino spedisce fuori di tanto il lungo linea sul rovescio di Jannik. Sul pari quindici, Sinner continua a comandare gli scambi e riesce a consolidare il break di vantaggio. Dall’altra parte della rete, invece, troppo nervoso Luciano.
L’azzurro con lo smash inizia avanti il terzo game (0-15); Darderi però con l’ace ristabilisce l’equilibrio. Poi l’italo-argentino alza il rendimento al servizio e grazie a due prime vincenti consecutive prende il largo (40-15). Luciano sbaglia quindi il diritto (40-30) e subito dopo commette doppio fallo (40-40). Ai vantaggi, è nuovamente Jannik ad avere la meglio e prendersi il break anche in questo avvio di secondo set. Irrequieto Darderi che molto probabilmente riceverà un warning per il gesto di stizza.
Buonissima prima di Jannik, Darderi, invece, taglia tutto il campo con il diritto e pareggia i conti. Il numero due al mondo, però, grazie al servizio vincente si porta sul doppio vantaggio. Luciano dimezza il punteggio con la prima palla corta della partita, l’altoatesino chiude il game con una seconda robusta.
Buona prima per Luciano, ma l’italo-argentino sbaglia completamente il back da fondo campo. Poi Darderi rialza la testa con il diritto dal centro, Jannik prova la risposta in allungo da lontanissimo, ma la traiettoria termina contro la rete. In una situazione comoda di punteggio, Darderi piazza l’ace e tiene la battuta.
Non perdona il numero due al mondo che lascia Darderi fermo al palo e conquista il primo set.
Due prime vincenti di Darderi, Jannik con l’allungo in risposta, però, dimezza lo svantaggio. Quindi l’altoatesino non riesce a incidere particolarmente sulla seconda di servizio dell’avversario, l’italo-argentino ringrazia e sblocca il punteggio in questo set d’apertura.
Turno di battuta a quindici, dopo tre punti al servizio consecutivi per il numero due al mondo che dopo un inizio in sordina, ha alzato ampiamente il rendimento. Poche speranze, invece, in questo primo set per Luciano Darderi.
Errore in manovra per Darderi, l’italo-argentino rimedia con la prima di servizio. Quindi altro errore di Luciano che si irrigidisce e sbaglia il diritto (15-30); Jannik, però, non né approfitta e spedisce il rovescio fuori dal rettangolo di gioco. Sul pari trenta, altra ingenuità di Darderi che concede palla break all’altoatesino, la quale viene prontamente finalizzata.
Inizia ad alzare i giri del motore Jannik. Il numero due al mondo lascia Darderi a zero punti nel personale turno di battuta e consolida un preziosissimo break di vantaggio. Poco margine di manovra, invece, in questo game per Luciano.
Prima vincente di Luciano, Jannik lo riprende con un’ottima risposta. Darderi poi piazza un altro vincente dal servizio, ma l’altoatesino preme col rovescio e fissa il punteggio sul pari trenta. In una situazione di equilibrio, Darderi mette l’ace e l’altoatesino lo punisce in risposta. Nuovamente ai vantaggi, Sinner disegna col passante si procura palla break che viene prontamente finalizzata.
Diritto impressionante di Darderi da fondo campo (0-15), Sinner replica con una grande prima che non lascia scampo alla risposta del connazionale. Quindi l’altoatesino sbaglia il rovescio e Luciano col vincente sulla seconda di servizio dell’avversario si procura due palle break. Jannik, però, non ci sta e grazie a due prime robuste, tra cui un ace al centro, annulla entrambe le potenziali occasioni. Ai vantaggi, Sinner scappa via, doma Darderi e tiene la battuta.
Derby iniziato in questo momento! Jannik al servizio; Darderi in risposta.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Jannik Sinner e Luciano Darderi. Qualche minuto di riscaldamento e la partita, valevole per gli ottavi di finale può iniziare.
Il destino ha voluto che i due percorsi si incrociassero: Sinner contro Darderi, un derby italiano agli ottavi di finale che garantisce all’Italia un posto nei quarti. Da una parte il favorito per il titolo, dall’altra la sorpresa che non ha nulla da perdere. Sinner parte avanti per esperienza e continuità, ma Darderi arriva con entusiasmo e fiducia, ingredienti spesso decisivi negli Slam. Comunque vada, Melbourne applaude: il tennis italiano è ancora protagonista e continua a scrivere pagine importanti sul cemento australiano.
Quello di Melbourne sarà il primo confronto ufficiale tra Sinner e Darderi nel circuito maggiore. Un’incognita che aggiunge fascino alla sfida, anche se i numeri pendono chiaramente dalla parte del numero uno azzurro, storicamente impeccabile nei derby italiani. Darderi, dal canto suo, potrà giocare senza pressione, con la libertà di chi non ha nulla da perdere.
Se quello di Sinner era un percorso atteso, il cammino di Luciano Darderi è una delle storie più belle del torneo. Il 23enne azzurro ha affrontato l’Australian Open senza pressioni, ma con grande determinazione, costruendo vittoria dopo vittoria il miglior risultato Slam della sua carriera. Darderi ha superato i primi due turni mostrando solidità da fondo campo e grande coraggio nei momenti decisivi, alternando fasi di dominio a momenti di sofferenza gestiti con personalità. Match mai banali, ma sempre interpretati con lo spirito giusto.
Superato l’ostacolo più insidioso dei primi turni, Sinner si presenta agli ottavi di finale con la consapevolezza di chi sa di poter battere chiunque sul cemento australiano. Il suo torneo, fin qui, è stato un mix di solidità e maturità tattica: meno frenesia, più gestione dei momenti chiave. Un segnale chiaro in ottica titolo, in un tabellone che inizia ora a proporre sfide di altissimo livello.
Il cammino di Jannik Sinner è iniziato senza scossoni. Il numero due al mondo ha gestito con autorità i primi due turni, imponendo il suo ritmo e mostrando una condizione già molto avanzata. Servizio preciso, risposte profonde e una continuità da vero candidato al titolo. Il primo vero test è arrivato al terzo turno contro Spizzerri, quando Sinner è stato costretto a una lunga battaglia in quattro set, giocata in condizioni climatiche estreme. Dopo un avvio complicato e un set perso, l’altoatesino ha saputo cambiare marcia, alzando il livello negli scambi prolungati e facendo valere la sua superiorità atletica e mentale.
Sarà un ottavo di finale dal sapore speciale quello che vedrà opposti Jannik Sinner e Luciano Darderi agli Australian Open. A Melbourne va in scena un derby tutto italiano che racconta due storie diverse ma complementari: da una parte il numero uno azzurro, già campione Slam e volto simbolo del tennis tricolore, dall’altra una delle rivelazioni più interessanti della nuova generazione, capace di ritagliarsi spazio sul grande palcoscenico. In palio c’è un posto nei quarti di finale contro uno tra Shelton o Ruud.
