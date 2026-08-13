LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve ai dettagli Lucumi, Inter-Spence è fatta. Lazio pazza idea Icardi

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, giovedì 13 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juve si avvicina a grandi passi a Lucumi, difensore del Bologna. Inter-Spence è fatta (il Tottenham incasserà 35 milioni di euro), Leao c’è solo il Galatasaray, il Milan attende un rialzo. Roma-Mora avanti, la Fiorentina preleva dal Parma l’argentino Mateo Pellegrino. Lukaku sblocca il mercato del Napoli che spinge forte sull’acceleratore per Gabriel Jesus. Orsolini rinnova col Bologna con i rossoblù che hanno definito l’arrivo di Roberto Piccoli. Frattesi alla Lazio ci siamo, che pensa anche a Mauro Icardi. Qui tutte le notizie della giornata del 13 agosto:
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