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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve ai dettagli Lucumi, Inter-Spence è fatta. Lazio pazza idea Icardi

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 13 agosto dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, giovedì 13 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juve si avvicina a grandi passi a Lucumi, difensore del Bologna. Inter-Spence è fatta (il Tottenham incasserà 35 milioni di euro), Leao c’è solo il Galatasaray, il Milan attende un rialzo. Roma-Mora avanti, la Fiorentina preleva dal Parma l’argentino Mateo Pellegrino. Lukaku sblocca il mercato del Napoli che spinge forte sull’acceleratore per Gabriel Jesus. Orsolini rinnova col Bologna con i rossoblù che hanno definito l’arrivo di Roberto Piccoli. Frattesi alla Lazio ci siamo, che pensa anche a Mauro Icardi. Qui tutte le notizie della giornata del 13 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 14.00
    Como, si punta al ritorno di Diego Carlos

    Il Como starebbe valutando il ritorno a titolo definitivo del centrale difensivo Diego Carlos, rientrato dal prestito al Fenerbahce. 

    13:59
  2. 13.23
    iolansafoto_20260813132105347_4b1037248fb29117a2c8534f85d06a1e Fonte:Ansa
    Lazio, ecco Frattesi

    Davide Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio. Il giocatore arriva dall’Inter per un milione di euro più 14 milioni per il diritto che può diventare obbligo a determinate condizioni (presenze del calciatore e posizione final in campionato dei biancocelesti). I nerazzurri, inoltre, mantengono anche un 50% sulla futura rivendita dell’ex Sassuolo.

    13:23
  4. 13.17
    Frosinone, doppio colpo

    Il Frosinone piazza un importante doppio colpo. Il club laziale ha ufficializzato gli acquisti di Romano Schmidt dal Werder Brema per 8,5 milioni di euro e di Florian Grillitsch, austriaco, svincolato dopo l’addio al Braga.

    13:16
  5. 13.06
    Roma, ufficiale Molina
    13:05
  6. 12.29
    Roma, nuova richiesta del Porto per Mora

    Le due società continuano a dialogare per Rodrigo Mora. Nonostante l’accordo raggiunto nella serata di ieri, il Porto ha fatto una nuova richiesta alla Roma per liberare il suo gioiellino. Jorge Mendes e le dirigenze stanno cercando di trovare un’intesa. 

    12:28
  7. 11.44
    Juve, Reijnders all’Al-Qadsiah

    Uno degli obiettivi della Juventus ha detto di sì all’Al-Qadsiah. Reijnders, infatti, è vicinissimo alla squadra saudita con il Manchester City che incasserà circa 60 milioni di euro.

    11:44
  8. 11.33
    Estero, Trabzonspor su Nunez

    Una girandola di attaccanti niente male in Turchia. Dopo Vlahovic (Besiktas), Lukaku (Fenerbahce), il Trabzonspor fa sul serio per Darwin Nunez e vuole regalare ai propri tifosi un altro colpo di livello.

    11:33
  10. 10.52
    Olanda, Xavi nuovo CT

    L’ex centrocampista e allenatore del Barcellona Xavi, sarà il nuovo Commissario tecnico dell’Olanda. 

    10:51
  11. 10.33
    Atletico Madrid, Romero ufficiale!

    Cristian Romero non andrà all’Inter. Il difensore argentino lascia il Tottenham per passare all’Altletico Madrid. La cifra sborsata dai Colchoneros è di 40 milioni di euro bonus compresi. 

    10:32
  12. 10.31
    Lazio, piace anche Sutalo

    Si è probabilmente acceso anche il mercato della Lazio, dopo una campagna abbonamenti deludente. Lotito, infatti, oltre a Icardi e Frattesi ha deciso di tentare l’affondo anche per Sutalo, difensore dell’Ajax, ex Dinamo Zagabria, classe 2000. 

    10:31
  13. 10.12
    Lazio, pazza idea per l’attacco

    Pazza idea per la Lazio che pensa seriamente a Mauro Icardi. Il centravanti ex Inter è attualmente svincolato dopo l’esperienza in Turchia col Galatasaray. 

    10:11
  14. 10.02
    Juve, Lucumi ai dettagli

    I bianconeri sono a un passo da Lucumi. Il difensore colombiano arriverebbe dal Bologna per circa 20 milioni di euro, bonus inclusi. Per il giocatore pronto un contratto fino al 2030, nell’affare non rientrerà il cartellino di Cabal. 

    10:01

  17. La Juve si avvicina a grandi passi a Lucumi, difensore del BolognaInter-Spence è fatta (il Tottenham incasserà 35 milioni di euro), Leao c’è solo il Galatasaray, il Milan attende un rialzo. Roma-Mora avanti, la Fiorentina preleva dal Parma l’argentino Mateo Pellegrino. Lukaku sblocca il mercato del Napoli che spinge forte sull’acceleratore per Gabriel Jesus. Orsolini rinnova col Bologna con i rossoblù che hanno definito l’arrivo di Roberto Piccoli. Frattesi alla Lazio ci siamo.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve ai dettagli Lucumi, Inter-Spence è fatta. Lazio pazza idea Icardi Fonte: Ansa

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