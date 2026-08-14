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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve preso Lucumi. Napoli ecco Badiashile dal Chelsea

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 14 agosto dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 14 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juve, nella serata di ieri, ha chiuso il colpo Lucumi, il colombiano arriverà dal Bologna per 20 milioni di euro. Inter-Spence è fatta (in giornata le visite mediche), Maignan e Rabiot fanno infuriare i tifosi del Milan e Amorim ne boccia tre. Roma-Mora avanti, la Fiorentina preleva dal Parma l’argentino Mateo Pellegrino. Il Napoli si assicura Badiashile dal Chelsea. Orsolini rinnova col Bologna con i rossoblù che hanno definito l’arrivo di Roberto Piccoli. Frattesi alla Lazio. Qui tutte le notizie della giornata del 14 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 12.09
    Lazio, nuovo tentativo per Frattesi

    Inter e Lazio stanno lavorando su una nuova formula per Davide Frattesi. Si parla di un prestito a cinque milioni di euro con diritto di riscatto fissato a dieci milioni più bonus. I nerazzurri, inoltre, manterrebbero un 50% sulla futura rivendita del centrocampista.

    12:08
  2. 12.07
    Lazio, i nomi per la difesa

    La Lazio valuta i profili di Josip Sutalo dell’Ajax, Stepan Chaloupek dello Slavia Praga e Ibe Hautekiet dello Standard Liegi con il fine di rinforzare il reparto difensivo. 

    12:06
  4. 11.45
    Genoa, Ferguson prende quota

    Più di un’idea. Daniele De Rossi spinge forte per avere Evan Ferguson, la dirigenza del grifone è al lavoro col Brighton per ragionare su un prestito e capire i costi dell’operazione.

    11:44
  5. 11.20
    Milan, Nkunku sul mercato

    Christopher Nkunku è sul mercato. L’ex centravanti di Lipsia e Chelsea, infatti, non rientra nei piani di Amorim. Il giocatore piace in Turchia, alla Roma e a qualche club saudita. 

    11:19
  6. 10.59
    Lazio, la lega blocca l'affare Frattesi

    Clamoroso! La Lega al momento non ha dato l’ok al trasferimento di Frattesi alla Lazio. Il giocatore era atteso in mattinata per le visite mediche.

    10:58
  7. 10.48
    Juve, sfuma Suzuki

    Sfuma definitivamente la pista Suzuki per la Juventus. I bianconeri, adesso, sono al lavoro per cercare di ingaggiare Vicario in prestito dal Tottenham. 

    10:48
  8. 10.32
    PSG, ecco Ferran Torres

    Colpaccio dei campioni d’Europa del PSG che si sono assicurati il cartellino di Ferran Torres, eroe dell’ultima finale del Mondiale. Al Barcellona andranno circa 50 milioni di euro. 

    10:31
  10. 10.15
    Napoli, preso Badiashile

    Benoit Badiashile è un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore arriva dal Chelsea in prestito oneroso a tre milioni di euro con opzione d’acquisto fissata a 27 milioni

    10:14
  11. 10.00
    Juve, Lucumi è fatta

    Lucumi è un nuovo giocatore della Juventus. Il Bologna incasserà 20 milioni di euro più bonus; il difensore colombiano è atteso a Torino nel weekend. 

    10:00

  13. La Juve, nella serata di ieri, ha chiuso il colpo Lucumi, il colombiano arriverà dal Bologna per 20 milioni di euro. Inter-Spence è fatta (in giornata le visite mediche), Maignan e Rabiot fanno infuriare i tifosi del Milan e Amorim ne boccia tre. Roma-Mora avanti, la Fiorentina preleva dal Parma l’argentino Mateo Pellegrino. Il Napoli si assicura Badiashile dal Chelsea. Orsolini rinnova col Bologna con i rossoblù che hanno definito l’arrivo di Roberto Piccoli. Frattesi alla Lazio

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve preso Lucumi. Napoli ecco Badiashile dal Chelsea Fonte: Getty

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