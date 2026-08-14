LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve preso Lucumi. Napoli ecco Badiashile dal Chelsea

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 14 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juve, nella serata di ieri, ha chiuso il colpo Lucumi, il colombiano arriverà dal Bologna per 20 milioni di euro. Inter-Spence è fatta (in giornata le visite mediche), Maignan e Rabiot fanno infuriare i tifosi del Milan e Amorim ne boccia tre. Roma-Mora avanti, la Fiorentina preleva dal Parma l’argentino Mateo Pellegrino. Il Napoli si assicura Badiashile dal Chelsea. Orsolini rinnova col Bologna con i rossoblù che hanno definito l’arrivo di Roberto Piccoli. Frattesi alla Lazio. Qui tutte le notizie della giornata del 14 agosto:
Investire in oro
L’oro torna protagonista tra gli investimenti sicuriLEGGI