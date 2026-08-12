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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Suzuki c'è la svolta, Inter ritorno prepotente per Spence. Roma su Luis Henrique

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 12 agosto dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, mercoledì 12 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juve deve risolvere la questione portiere entro questa settimana e tratta col PSG per il prestito secco di Suzuki. Inter-Spence il ritorno, Leao c’è solo il Galatasaray, il Milan attende un rialzo. Roma-Mora avanti, la Fiorentina studia il colpo Pellegrino. Lukaku sblocca il mercato del Napoli che spinge forte sull’acceleratore per Gabriel Jesus. Qui tutte le notizie della giornata del 12 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 13.52
    Genoa, doppio colpo di qualità

    Il mercato del Genoa entra nel vivo. Secondo Tuttosport, infatti, De Rossi vuole riportare in Serie A Evan Ferguson, rientrato dal Brighton dopo il prestito alla Roma. Piace anche Stephan El Shaaraway, il faraone è svincolato. 

    13:52
  2. 13.08
    gettyimages-2278087611 Fonte:Getty
    Inter, offerta ufficiale per Spence

    L’Inter ha offerto trenta milioni di euro al Tottenham per il terzino destro Spence. La richiesta degli Spurs è di trentacinque milioni di euro, parti al lavoro per trovare un’intesa definitiva.

    13:07
  4. 12.45
    Bologna, Piccoli in chiusura

    Quasi fatta la trattativa tra Fiorentina e Bologna per Piccoli. I Viola prima devono perfezionare l’acquisto di Mateo Pellegrino dal Parma, Dallinga, invece, è ufficiale al Colonia.

    12:44
  5. 12.38
    Aston Villa, Ruggeri ufficiale!

    Matteo Ruggeri sarà un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Nelle casse dell’Atletico Madrid andranno 25 milioni di euro più 1.5 di bonus. 

    12:37
  6. 12.06
    Juve, perfezionata offerta per Lucumi

    La Juve alza l’offerta per Lucumi. Proposti al Bologna 18 milioni di euro e il cartellino di Cabal. Il colombiano ha già un’ intesa coi bianconeri, resta da capire cosa deciderà il club rossoblù.

    12:05
  7. 12.03
    Aston Villa, Ruggeri ufficiale!

    Matteo Ruggeri sarà un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Nelle casse dell’Atletico Madrid andranno 25 milioni di euro più 1.5 di bonus. 

    12:03
  8. 11.46
    Corinthians, Depay svincolato

    Il club carioca ha deciso di non rinnovare il contratto di Memphis Depay. Il centravanti olandese è quindi svincolato e potrebbe diventare un colpo dell’ultimo minuto per diverse squadre di Serie A. 

    11:46
  10. 11.23
    Inter, spunta un nome nuovo

    L’Inter pensa a Malick Fofana, esterno classe 2005 in forza al Lione nel caso in cui dovesse partire Luis Henrique. Fofana non escluderebbe Spence. 

    11:22
  11. 11.03
    Lazio, Frattesi l’obiettivo di qualità

    La Lazio è al lavoro con l’Inter per ingaggiare Davide Frattesi. Si lavora sulla base di un prestito che diventerebbe obbligatorio a determinate condizioni.

    11:02
  12. 10.37
    Roma, Mora a un passo

    Oltre a Luis Henrique, la società capitolina continua a lavorare per Rodrigo Mora. Il trequartista classe 2007 arriverebbe dal Porto in prestito oneroso da 7/8 milioni con diritto od obbligo di riscatto in base a prestazioni del giocatore e qualificazione in Champions del club (non è ancora specificato a quanto ammonterebbe l’esborso economico). 

    10:37
  13. 10.27
    Roma, Luis Henrique vicino

    La Roma ha raggiunto un accordo di massima con i nerazzurri per il cartellino di Luis Henrique, resta da capire la volontà del brasiliano. Affare da 30 milioni di euro, bonus inclusi.

    10:26
  14. 10.18
    gettyimages-2277999225 Fonte:Getty
    Vlahovic al Besiktas

    Ufficiale! Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore del Besiktas. Dopo essersi svincolato dai bianconeri, l’ex Fiorentina guadagnerà 12 milioni di euro per le prossime tre stagioni in Turchia. Il centravanti è atteso nella giornata di oggi per sottoporsi alle visite mediche.

    10:17
  16. 10.10
    Inter, Spence subito

    L’Inter sta finalizzando il passaggio di Luis Henrique alla Roma per 30 milioni di euro. La cifra ricavata dalla cessione dell’ex Marsiglia sarà poi rimessa sul mercato per Spence, terzino destro inglese di proprietà del Tottenham, con gli Spurs che che continuano a chiedere 50 milioni di euro. 

    10:09
  17. 10.03
    Juve, si accelera per Suzuki

    Il portiere giapponese è stato acquistato ufficialmente dal PSG per 35 milioni di euro bonus inclusi. Tuttavia Suzuki potrebbe presto vestire la maglia della Juventus, in prestito secco per una stagione. Da capire come si muoveranno Massara-Carnevali visto che farebbero crescere un giocatore non di proprietà.

    10:03

  19. La Juve deve risolvere la questione portiere entro questa settimana e tratta col PSG per il prestito secco di Suzuki. Inter-Spence il ritorno, Leao c’è solo il Galatasaray, il Milan attende un rialzo. Roma-Mora avanti, la Fiorentina studia il colpo Pellegrino. Lukaku sblocca il mercato del Napoli che spinge forte sull’acceleratore per Gabriel Jesus.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Suzuki c'è la svolta, Inter ritorno prepotente per Spence. Roma su Luis Henrique Fonte: Getty

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