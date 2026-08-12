LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Suzuki c'è la svolta, Inter ritorno prepotente per Spence. Roma su Luis Henrique

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, mercoledì 12 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juve deve risolvere la questione portiere entro questa settimana e tratta col PSG per il prestito secco di Suzuki. Inter-Spence il ritorno, Leao c’è solo il Galatasaray, il Milan attende un rialzo. Roma-Mora avanti, la Fiorentina studia il colpo Pellegrino. Lukaku sblocca il mercato del Napoli che spinge forte sull’acceleratore per Gabriel Jesus. Qui tutte le notizie della giornata del 12 agosto:
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