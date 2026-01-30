Virgilio Sport
Champions League playoff: ride solo l'Inter, Juventus in Turchia, all'Atalanta il Dortmund

La Vecchia signora trova il Galatasaray; impegno complicato anche la squadra di Palladino con il Borussia; mentre i nerazzurri tirano un sospiro sollievo.

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Riassunto dell'evento

Champions League 2025-26, sorteggio avversarie girone unico

Playoff Champions League

Andata: 17/18 febbraio 2026
Ritorno: 24/25 febbraio 2026

 Accoppiamenti ottavi di finale
Real Madrid (9) vs Benfica (24)
INTER (10) vs Bodo/Glimt (23)		 Sporting (7) vs Real Madrid o INTER o Bodo/Glimt o Benfica
Manchester City (8) vs Real Madrid o INTER o Bodo/Glimt o Benfica
Psg (11) vs Monaco (22)
Newcastle (12) vs Qarabag (24)		 Barcellona (5) vs Psg o Newcastle o Monaco o Qarabag
Chelsea (6) vs Psg o Newcastle o Monaco o Qarabag
JUVENTUS (13) vs Galatasaray (20)
Atletico Madrid (14) vs Brugge (19)		 Liverpool (3) vs JUVENTUS o Atletico Madrid o Brugge o Galatasaray
Tottenham (4) vs JUVENTUS o Atletico Madrid o Brugge o Galatasaray
ATALANTA (15) vs Borussia D. (17)
B. Leverkusen (16) vs Borussia D. (17)		 Arsenal (1) vs ATALANTA o B. Leverkusen o Borussia D. o Olympiakos
Bayern (2) vs ATALANTA o B. Leverkusen o Borussia D. o Olympiakos

Cronaca in diretta

  1. L’urna di Nyon ha deciso! La Juventus di Luciano Spalletti trova il Galatasaray in un remake tra Osimhen e l’allenatore di Certaldo, campione in carica con il Napoli. Non va meglio, invece, all’Atalanta che non riesce ad evitare il pericoloso Borussia Dortmund; mentre l’Inter affronterà nella doppia sfida il Bodo Glimt. Tra le altre partite spiccano un interessante Benfica-Real Madrid (decisa da Trubin all’ultimo secondo) e il derby francese tra PSG e Monaco. 

  2. Live
    L'Inter giocherà col Bodo

    L’Inter di Chivu tira un sospiro sollievo evita il Benfica e affronterà il Bodo Glimt. Dall’altra parte, invece, sarà ancora Mourinho contro il Real.

    12:26
  3. Live
    Derby francese ai play-off

    Derby transalpino tra Psg e Monaco; Newcastle, invece, accoppiato al Qarabag.

    12:25
  5. Live
    Juve-Galatasaray, Spalletti ritrova Osimhen

    Sfortunata anche la Juventus che non riesce a evitare il Brugge, ma dovrà affrontare il Galatasaray di Osimhen. Partita complicata soprattuto quella a Istanbul.

    12:24
  6. Live
    Ecco l'avversaria dell'Atalanta

    L’Atalanta di Raffaele Palladino sfiderà il Borussia Dortmund, sorteggio sfortunato per la dea che ospiterà i tedeschi al ritorno. Il Leverkusen trova l’Olympiakos.

    12:23
  7. Live
    Fasi preliminari

    Vengono sistemate sia teste di serie che non nella parte basse o alta del tabellone. Le prime formazioni sorteggiate estratte sono, invece, le non teste di serie: Bodø/Glimt, Benfica, Monaco, Qarabag, Bruges, Galatasaray, Borussia Dortmund, Olympiacos.

    12:22
  8. Live
    Iniziato il sorteggio

    Si parte: inizia il sorteggio dei playoff di Champions League

    12:21
  9. Pre
    Il meccanismo del sorteggio

    Il meccanismo del sorteggio è chiaro ma tutt’altro che banale. Le squadre classificate dal 9° al 16° posto saranno teste di serie, mentre quelle dal 17° al 24° finiranno nell’altra urna. Ogni testa di serie affronterà una non testa di serie (sorteggio che conosceremo solamente dagli ottavi di finale), con incroci già “guidati” dalla classifica: chi è arrivato più in alto avrà, almeno sulla carta, un avversario meno competitivo.

    12:16
  11. Pre
    Le possibili avversarie delle italiane

    Tre le italiane che parteciperanno al sorteggio con il Napoli che, invece, ha già salutato la Champions League. L’Inter può trovare una tra Bodo Glimt o Benfica di Josè Mourinho; per la Juventus c’è il pericolo Galatasaray (meno insidiosa la sfida al Brugge); mentre l’Atalanta attende una tra Borussia Dortmund (partita complicata) o il più “abbordabile” Olympiakos. Le nostre rappresentanti, inoltre, saranno teste di serie con il ritorno tra le mura amiche. 

    Inter vs Bodo Glimt o Benfica

    Juventus vs Galatasaray o Brugge

    Atalanta vs Borussia Dortmund o Olympiakos

    12:03
  12. Pre
    Tra pochi minuti si parte

    Pochi minuti e poi conosceremo il destino di Inter, Juventus e Atalanta. La Champions League è pronta a entrare nella fase più spettacolare. 

    11:58
  13. Pre
    Il fattore campo

    Un dettaglio tutt’altro che secondario riguarda il fattore campo. Le teste di serie avranno il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa, elemento che spesso fa la differenza nelle sfide europee. I play-off si disputeranno infatti su andata e ritorno, con le partite fissate a febbraio, in un calendario già densissimo di impegni.

    11:42

  15. Il cammino europeo entra nel vivo e la Champions League è pronta a vivere uno dei suoi snodi decisivi: il sorteggio dei playoff, in programma tra pochi minuti a Nyon, sede UEFA. Un passaggio cruciale per le squadre italiane che non sono riuscite a chiudere tra le prime otto della League Phase e che ora sono costrette a giocarsi l’accesso agli ottavi in uno spareggio senza appello. Inter, Juventus e Atalanta attendono di conoscere il rispettivo destino, l’urna svizzera sarà clemente o riserverà partite complicate?

Champions League playoff: ride solo l'Inter, Juventus in Turchia, all'Atalanta il Dortmund Fonte: Getty

