Champions League playoff: ride solo l'Inter, Juventus in Turchia, all'Atalanta il Dortmund

Champions League 2025-26, sorteggio avversarie girone unico
Playoff Champions League
Andata: 17/18 febbraio 2026
|Accoppiamenti ottavi di finale
|Real Madrid (9) vs Benfica (24)
INTER (10) vs Bodo/Glimt (23)
|Sporting (7) vs Real Madrid o INTER o Bodo/Glimt o Benfica
Manchester City (8) vs Real Madrid o INTER o Bodo/Glimt o Benfica
|Psg (11) vs Monaco (22)
Newcastle (12) vs Qarabag (24)
|Barcellona (5) vs Psg o Newcastle o Monaco o Qarabag
Chelsea (6) vs Psg o Newcastle o Monaco o Qarabag
|JUVENTUS (13) vs Galatasaray (20)
Atletico Madrid (14) vs Brugge (19)
|Liverpool (3) vs JUVENTUS o Atletico Madrid o Brugge o Galatasaray
Tottenham (4) vs JUVENTUS o Atletico Madrid o Brugge o Galatasaray
|ATALANTA (15) vs Borussia D. (17)
B. Leverkusen (16) vs Borussia D. (17)
|Arsenal (1) vs ATALANTA o B. Leverkusen o Borussia D. o Olympiakos
Bayern (2) vs ATALANTA o B. Leverkusen o Borussia D. o Olympiakos