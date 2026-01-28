Champions League, tre italiane sorridono: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Napoli ko e saluta l'Europa

Se la prima fase della Champions League dovesse finire in questo modo, quindi con le posizioni congelate l’Atalanta sarebbe 13esima, un gradino sotto l’Inter; mentre al quindicesimo gradino c’è la Juventus. Il Napoli di Antonio Conte sarebbe eliminato. Ma quali sarebbero le avversarie delle tre italiane qualificate? L’Atalanta affronterebbe una tra Marsiglia o Leverkusen; analogo discorso anche per l’Inter che rischierebbe di trovare De Zerbi o i tedeschi (entrambe le italiane avrebbero il ritorno in casa). La Juventus di Luciano Spalletti (in questo momento testa di serie ai play-off) incrocerebbe una tra Qarabag o Galatasaray. Ma tutto può cambiare visto che ci sono ancora novanta minuti da giocare!