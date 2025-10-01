Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

Arsenal - Olympiakos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Arbitro di Arsenal - Olympiakos sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente Arsenal si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Olympiakos si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Arsenal ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; Olympiakos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.

Arsenal e Olympiakos si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Arsenal ha vinto 4 volte, Olympiakos ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Arsenal-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la tredicesima volta che Arsenal e Olympiakos si affrontano in competizioni europee, con nessuna delle precedenti 12 partite terminate in parità ed entrambe le squadre che hanno vinto sei partite.

L'Arsenal ha affrontato l'Olympiakos in quattro occasioni durante la gestione di Mikel Arteta (2V, 2P), meno solo che contro il PSV (6) nelle competizioni europee. I greci hanno eliminato i Gunners dalla UEFA Europa League 2019-20 (sedicesimi di finale), prima che i Gunners eliminassero l'Olympiakos dalla stessa competizione la stagione successiva (ottavi di finale).

L'Olympiakos ha vinto due delle ultime tre trasferte contro squadre inglesi (1P), di cui una contro l'Arsenal all'Emirates (1-0 a marzo 2021), insieme alla vittoria per 4-2 in casa dell'Aston Villa a maggio 2024. Si tratta delle stesse vittorie ottenute dalla squadra greca nelle prime 17 gare esterne contro avversarie inglesi nelle grandi competizioni europee (2V, 15P).

L'Arsenal ha vinto tutte le ultime cinque partite nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League, la sua striscia di vittorie più lunga da quando ne vinse sei di fila tra dicembre 2004 e novembre 2005.

L'Olympiakos ha segnato solo un gol nelle ultime sei partite di UEFA Champions League (1N, 5P), nonostante abbia tentato 51 tiri in queste partite e abbia centrato lo specchio 11 volte.

Tra le squadre che hanno preso parte alle ultime due edizioni della UEFA Champions League, l'Arsenal è quella che ha subito meno gol in media a partita (0.72 – 18 in 25 partite). Inoltre, i Gunners hanno anche la media di Expected Goals Against più bassa (0.9) a match nel periodo.

In base agli xG dei tiri nello specchio subiti, David Raya dell'Arsenal è il portiere che ha evitato più gol di tutti in UEFA Champions League dall'inizio della scorsa stagione (5.8 – nove gol subiti a fronte di 14.8 xG nello specchio, escludendo gli autogol).

Noni Madueke è stato il giocatore con più movimenti palla al piede in area di rigore (7) nel primo turno della UEFA Champions League 2025-26 (a pari merito con Rodrygo); ha inoltre portato la palla in avanti per un totale di 210 metri nella partita contro l'Athletic Bilbao, con solo Jérémy Doku ad aver fatto meglio tra gli esterni nel corso della prima giornata (285 metri contro il Napoli).

Ayoub El Kaabi ha segnato 21 gol in 24 presenze nelle principali competizioni europee con l'Olympiakos. Tuttavia, non è riuscito a segnare con quattro tiri tentati nella prima giornata di questa UEFA Champions League contro il Pafos – in nessuna gara con la squadra greca nelle grandi competizioni europee ha tentato più tiri senza trovare la rete.

Martín Zubimendi ha effettuato 13 passaggi line-breaking nella sua prima partita di UEFA Champions League con l'Arsenal (più di tutti nella sfida contro l'Athletic Bilbao nella prima giornata); di questi passaggi, 10 sono stati nella metà campo difensiva, record per un centrocampista nella gara inaugurale di questa stagione.

