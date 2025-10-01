Virgilio Sport
Arsenal-Olympiakos: 2-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Emirates Stadium di Londra
1 Ottobre 2025 ore 21:00
Arsenal
2
Olympiakos
0
Partita finita
Arbitro: François Letexier
  1. 12' 1-0 Gabriel Martinelli
  2. 90+2' 2-0 Bukayo Saka
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Arsenal 2, Olympiacos 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Arsenal 2, Olympiacos 0.22:54

  3. 90'+5'

    Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:53

  4. 90'+5'

    Mehdi Taremi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  5. 90'+3'

    Tiro respinto. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mehdi Taremi.22:52

  6. 90'+2'

    Gol! Arsenal 2, Olympiacos 0. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.22:50

  7. 90'+2'

    Tiro respinto. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Martín Zubimendi.22:50

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49

  10. 90'

    Gabriel Strefezza (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:49

  11. 90'

    Martín Zubimendi (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  12. 90'

    Fallo di Gabriel Strefezza (Olympiacos).22:49

  13. 88'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  15. 88'

    Fallo di Daniel Podence (Olympiacos).22:47

  16. 88'

    Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Daniel Podence con cross.22:46

  17. 87'

    Fallo di mano di Viktor Gyökeres (Arsenal).22:46

  18. 86'

    Sostituzione, Olympiacos. Giulian Biancone sostituisce Panagiotis Retsos.22:44

  19. 86'

    Sostituzione, Olympiacos. Gabriel Strefezza sostituisce Chiquinho.22:44

  21. 86'

    Sostituzione, Olympiacos. Christos Mouzakitis sostituisce Santiago Hezze.22:44

  22. 85'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da David Raya (Arsenal).22:44

  23. 85'

    Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Podence.22:44

  24. 82'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Olympiacos).22:40

  25. 82'

    Tiro respinto. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:40

  27. 82'

    Tiro parato. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bukayo Saka.22:40

  28. 80'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Cristhian Mosquera (Arsenal).22:39

  29. 80'

    Tiro respinto. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area. Assist di Chiquinho con cross.22:39

  30. 79'

    Fallo di Bukayo Saka (Arsenal).22:37

  31. 79'

    Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  33. 78'

    Declan Rice (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:36

  34. 78'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  35. 78'

    Fallo di Chiquinho (Olympiacos).22:36

  36. 77'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Ayoub El Kaabi (Olympiacos).22:35

  37. 76'

    Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34

  39. 76'

    Fallo di Lorenzo Scipioni (Olympiacos).22:34

  40. 75'

    Sostituzione, Olympiacos. Lorenzo Scipioni sostituisce Dani García.22:33

  41. 75'

    Sostituzione, Arsenal. Cristhian Mosquera sostituisce Gabriel Magalhães per infortunio.22:33

  42. 74'

    Gara riprende.22:33

  43. 73'

    Sostituzione, Arsenal. Bukayo Saka sostituisce Leandro Trossard.22:32

  45. 73'

    Sostituzione, Arsenal. Eberechi Eze sostituisce Gabriel Martinelli.22:31

  46. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Magalhães (Arsenal) per infortunio.22:31

  47. 72'

    Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  48. 72'

    Fallo di Costinha (Olympiacos).22:31

  49. 72'

    Tiro respinto. Costinha (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area.22:31

  51. 66'

    Fuorigioco. Daniel Podence(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.22:25

  52. 65'

    Tiro respinto. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da centro area. Assist di Martin Ødegaard.22:23

  53. 64'

    Gabriel Martinelli (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  54. 64'

    Fallo di Lorenzo Pirola (Olympiacos).22:23

  55. 62'

    Tentativo fallito. Mehdi Taremi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Chiquinho con cross in seguito a un calcio da fermo.22:21

  57. 62'

    Sostituzione, Olympiacos. Mehdi Taremi sostituisce Gelson Martins.22:20

  58. 61'

    Martín Zubimendi (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:20

  59. 61'

    Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:20

  60. 61'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20

  61. 60'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  63. 60'

    Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).22:18

  64. 59'

    Fuorigioco. Daniel Podence(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.22:17

  65. 58'

    Gabriel Magalhães (Arsenal) e' ammonito.22:17

  66. 58'

    Sostituzione, Arsenal. Jurriën Timber sostituisce Ben White.22:16

  67. 58'

    Sostituzione, Arsenal. Declan Rice sostituisce Mikel Merino.22:16

  69. 57'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  70. 57'

    Fallo di Costinha (Olympiacos).22:16

  71. 55'

    Gara riprende.22:13

  72. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Mikel Merino (Arsenal) per infortunio.22:13

  73. 53'

    Tentativo fallito. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Mikel Merino.22:12

  75. 49'

    Gabriel Martinelli (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  76. 49'

    Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).22:08

  77. 49'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Ben White (Arsenal).22:07

  78. 49'

    Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Daniel Podence.22:07

  79. 47'

    Tiro respinto. Santiago Hezze (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Chiquinho.22:05

  81. 46'

    Fuorigioco. Lorenzo Pirola(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Daniel Podence e' colto in fuorigioco.22:05

  82. 46'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).22:04

  83. 46'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  84. Inizia il Secondo tempo Arsenal 1, Olympiacos 0.22:04

  85. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Arsenal 1, Olympiacos 0.21:48

  87. 45'+1'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  88. 45'+1'

    Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).21:47

  89. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  90. 45'

    Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).21:46

  91. 45'

    Chiquinho (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46

  93. 44'

    Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).21:45

  94. 44'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  95. 42'

    Tentativo fallito. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Gabriel Martinelli con cross.21:42

  96. 41'

    Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  97. 41'

    Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).21:42

  99. 41'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Leandro Trossard.21:41

  100. 40'

    Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  101. 40'

    Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).21:40

  102. 36'

    Fallo di mano di Gabriel Magalhães (Arsenal).21:37

  103. 35'

    Fallo di William Saliba (Arsenal).21:36

  105. 35'

    Konstantinos Tzolakis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  106. 34'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Costinha (Olympiacos).21:35

  107. 34'

    Fallo di Mikel Merino (Arsenal).21:34

  108. 34'

    Costinha (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  109. 32'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).21:33

  111. 32'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  112. 32'

    Tiro respinto. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mikel Merino.21:32

  113. 32'

    Tiro respinto. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mikel Merino.21:32

  114. 31'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.21:31

  115. 28'

    Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  117. 28'

    Fallo di Costinha (Olympiacos).21:29

  118. 27'

    Fallo di Ben White (Arsenal).21:28

  119. 27'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28

  120. 26'

    Fuorigioco. Gabriel Martinelli(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Viktor Gyökeres e' colto in fuorigioco.21:26

  121. 25'

    Fuorigioco. Gabriel Martinelli(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Mikel Merino e' colto in fuorigioco.21:26

  123. 25'

    Tentativo fallito. Gabriel Martinelli (Arsenal) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ben White.21:25

  124. 21'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Leandro Trossard (Arsenal).21:21

  125. 20'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da David Raya (Arsenal).21:20

  126. 20'

    Tiro parato. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Chiquinho con cross.21:20

  127. 18'

    Fallo di Mikel Merino (Arsenal).21:19

  129. 18'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19

  130. 18'

    Tiro respinto. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ben White.21:18

  131. 16'

    Ben White (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  132. 16'

    Fallo di Daniel Podence (Olympiacos).21:16

  133. 12'

    Gol! Arsenal 1, Olympiacos 0. Gabriel Martinelli (Arsenal) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:13

  135. 12'

    Tiro parato. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.21:13

  136. 12'

    Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gelson Martins con suggerimento di testa.21:12

  137. 12'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).21:12

  138. 12'

    Chiquinho (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  139. 10'

    Fuorigioco. Panagiotis Retsos(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.21:10

  141. 9'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  142. 9'

    Fallo di Ayoub El Kaabi (Olympiacos).21:09

  143. 8'

    Gabriel Martinelli (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08

  144. 8'

    Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).21:08

  145. 3'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

  147. 3'

    Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).21:04

  148. 2'

    Tentativo fallito. Gabriel Martinelli (Arsenal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Myles Lewis-Skelly con cross.21:03

  149. Inizia il Primo tempo.21:01

  150. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

  152. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Emirates Stadium
    Città: Londra
    Capienza: 60272 spettatori19:50

Formazioni Arsenal - Olympiakos

Arsenal
Olympiakos
TITOLARI ARSENAL
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (4) BEN WHITE (D)
  • (6) GABRIEL MAGALHÃES (D)
  • (2) WILLIAM SALIBA (D)
  • (49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (8) MARTIN ØDEGAARD (C)
  • (23) MIKEL MERINO (C)
  • (36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (14) VIKTOR GYÖKERES (A)
  • (11) GABRIEL MARTINELLI (A)
  • (19) LEANDRO TROSSARD (A)
PANCHINA ARSENAL
  • (16) CHRISTIAN NØRGAARD (C)
  • (22) ETHAN NWANERI (C)
  • (3) CRISTHIAN MOSQUERA (D)
  • (35) TOMMY SETFORD (P)
  • (56) MAX DOWMAN (C)
  • (41) DECLAN RICE (C)
  • (7) BUKAYO SAKA (A)
  • (10) EBERECHI EZE (C)
  • (12) JURRIËN TIMBER (D)
  • (33) RICCARDO CALAFIORI (D)
  • (13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
ALLENATORE ARSENAL
  • Mikel Arteta
TITOLARI OLYMPIAKOS
  • (88) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
  • (20) COSTINHA (D)
  • (45) PANAGIOTIS RETSOS (D)
  • (5) LORENZO PIROLA (D)
  • (3) FRANCISCO ORTEGA (D)
  • (22) CHIQUINHO (C)
  • (14) DANI GARCÍA (C)
  • (56) DANIEL PODENCE (C)
  • (32) SANTIAGO HEZZE (C)
  • (10) GELSON MARTINS (C)
  • (9) AYOUB EL KAABI (A)
PANCHINA OLYMPIAKOS
  • (6) ALEXIS KALOGEROPOULOS (D)
  • (1) ALEXANDROS PASCHALAKIS (P)
  • (99) MEHDI TAREMI (A)
  • (16) LORENZO SCIPIONI (C)
  • (61) GEORGIOS KOURAKLIS (P)
  • (70) BRUNO ONYEMAECHI (D)
  • (8) DIOGO NASCIMENTO (C)
  • (80) STAVROS PNEVMONIDIS (A)
  • (27) GABRIEL STREFEZZA (A)
  • (4) GIULIAN BIANCONE (D)
  • (96) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
ALLENATORE OLYMPIAKOS
  • José Luis Mendilibar
PREPARTITA

Arsenal - Olympiakos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.
Arbitro di Arsenal - Olympiakos sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente Arsenal si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Olympiakos si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Arsenal ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; Olympiakos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.

Arsenal e Olympiakos si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Arsenal ha vinto 4 volte, Olympiakos ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Arsenal-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la tredicesima volta che Arsenal e Olympiakos si affrontano in competizioni europee, con nessuna delle precedenti 12 partite terminate in parità ed entrambe le squadre che hanno vinto sei partite.
  • L'Arsenal ha affrontato l'Olympiakos in quattro occasioni durante la gestione di Mikel Arteta (2V, 2P), meno solo che contro il PSV (6) nelle competizioni europee. I greci hanno eliminato i Gunners dalla UEFA Europa League 2019-20 (sedicesimi di finale), prima che i Gunners eliminassero l'Olympiakos dalla stessa competizione la stagione successiva (ottavi di finale).
  • L'Olympiakos ha vinto due delle ultime tre trasferte contro squadre inglesi (1P), di cui una contro l'Arsenal all'Emirates (1-0 a marzo 2021), insieme alla vittoria per 4-2 in casa dell'Aston Villa a maggio 2024. Si tratta delle stesse vittorie ottenute dalla squadra greca nelle prime 17 gare esterne contro avversarie inglesi nelle grandi competizioni europee (2V, 15P).
  • L'Arsenal ha vinto tutte le ultime cinque partite nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League, la sua striscia di vittorie più lunga da quando ne vinse sei di fila tra dicembre 2004 e novembre 2005.
  • L'Olympiakos ha segnato solo un gol nelle ultime sei partite di UEFA Champions League (1N, 5P), nonostante abbia tentato 51 tiri in queste partite e abbia centrato lo specchio 11 volte.
  • Tra le squadre che hanno preso parte alle ultime due edizioni della UEFA Champions League, l'Arsenal è quella che ha subito meno gol in media a partita (0.72 – 18 in 25 partite). Inoltre, i Gunners hanno anche la media di Expected Goals Against più bassa (0.9) a match nel periodo.
  • In base agli xG dei tiri nello specchio subiti, David Raya dell'Arsenal è il portiere che ha evitato più gol di tutti in UEFA Champions League dall'inizio della scorsa stagione (5.8 – nove gol subiti a fronte di 14.8 xG nello specchio, escludendo gli autogol).
  • Noni Madueke è stato il giocatore con più movimenti palla al piede in area di rigore (7) nel primo turno della UEFA Champions League 2025-26 (a pari merito con Rodrygo); ha inoltre portato la palla in avanti per un totale di 210 metri nella partita contro l'Athletic Bilbao, con solo Jérémy Doku ad aver fatto meglio tra gli esterni nel corso della prima giornata (285 metri contro il Napoli).
  • Ayoub El Kaabi ha segnato 21 gol in 24 presenze nelle principali competizioni europee con l'Olympiakos. Tuttavia, non è riuscito a segnare con quattro tiri tentati nella prima giornata di questa UEFA Champions League contro il Pafos – in nessuna gara con la squadra greca nelle grandi competizioni europee ha tentato più tiri senza trovare la rete.
  • Martín Zubimendi ha effettuato 13 passaggi line-breaking nella sua prima partita di UEFA Champions League con l'Arsenal (più di tutti nella sfida contro l'Athletic Bilbao nella prima giornata); di questi passaggi, 10 sono stati nella metà campo difensiva, record per un centrocampista nella gara inaugurale di questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ArsenalOlympiakos
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati20
Gol totali subiti00
Media gol subiti per partita0.00.0
Percentuale possesso palla61.669.4
Numero totale di passaggi490533
Numero totale di passaggi riusciti409444
Tiri nello specchio della porta63
Percentuale di tiri in porta60.027.3
Numero totale di cross1745
Numero medio di cross riusciti410
Duelli per partita vinti6251
Duelli per partita persi4442
Corner subiti20
Corner guadagnati29
Numero di punizioni a favore1714
Numero di punizioni concesse1515
Tackle totali2010
Percentuale di successo nei tackle75.090.0
Fuorigiochi totali22
Numero totale di cartellini gialli33
Numero totale di cartellini rossi00

Arsenal - Olympiakos Live

