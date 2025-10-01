Incontro terminato, Arsenal 2, Olympiacos 0.
Lavorare in quota con i “ragni”
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Arsenal 2, Olympiacos 0.
Secondo tempo terminato, Arsenal 2, Olympiacos 0.22:54
Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:53
Mehdi Taremi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Tiro respinto. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mehdi Taremi.22:52
Gol! Arsenal 2, Olympiacos 0. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.22:50
Tiro respinto. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Martín Zubimendi.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Gabriel Strefezza (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:49
Martín Zubimendi (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Gabriel Strefezza (Olympiacos).22:49
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Daniel Podence (Olympiacos).22:47
Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Daniel Podence con cross.22:46
Fallo di mano di Viktor Gyökeres (Arsenal).22:46
Sostituzione, Olympiacos. Giulian Biancone sostituisce Panagiotis Retsos.22:44
Sostituzione, Olympiacos. Gabriel Strefezza sostituisce Chiquinho.22:44
Sostituzione, Olympiacos. Christos Mouzakitis sostituisce Santiago Hezze.22:44
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da David Raya (Arsenal).22:44
Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Podence.22:44
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Olympiacos).22:40
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:40
Tiro parato. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bukayo Saka.22:40
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Cristhian Mosquera (Arsenal).22:39
Tiro respinto. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area. Assist di Chiquinho con cross.22:39
Fallo di Bukayo Saka (Arsenal).22:37
Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Declan Rice (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:36
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Chiquinho (Olympiacos).22:36
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Ayoub El Kaabi (Olympiacos).22:35
Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34
Fallo di Lorenzo Scipioni (Olympiacos).22:34
Sostituzione, Olympiacos. Lorenzo Scipioni sostituisce Dani García.22:33
Sostituzione, Arsenal. Cristhian Mosquera sostituisce Gabriel Magalhães per infortunio.22:33
Gara riprende.22:33
Sostituzione, Arsenal. Bukayo Saka sostituisce Leandro Trossard.22:32
Sostituzione, Arsenal. Eberechi Eze sostituisce Gabriel Martinelli.22:31
Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Magalhães (Arsenal) per infortunio.22:31
Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Costinha (Olympiacos).22:31
Tiro respinto. Costinha (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area.22:31
Fuorigioco. Daniel Podence(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.22:25
Tiro respinto. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da centro area. Assist di Martin Ødegaard.22:23
Gabriel Martinelli (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Lorenzo Pirola (Olympiacos).22:23
Tentativo fallito. Mehdi Taremi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Chiquinho con cross in seguito a un calcio da fermo.22:21
Sostituzione, Olympiacos. Mehdi Taremi sostituisce Gelson Martins.22:20
Martín Zubimendi (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:20
Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:20
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).22:18
Fuorigioco. Daniel Podence(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.22:17
Gabriel Magalhães (Arsenal) e' ammonito.22:17
Sostituzione, Arsenal. Jurriën Timber sostituisce Ben White.22:16
Sostituzione, Arsenal. Declan Rice sostituisce Mikel Merino.22:16
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Costinha (Olympiacos).22:16
Gara riprende.22:13
Gara momentaneamente sospesa, Mikel Merino (Arsenal) per infortunio.22:13
Tentativo fallito. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Mikel Merino.22:12
Gabriel Martinelli (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).22:08
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Ben White (Arsenal).22:07
Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Daniel Podence.22:07
Tiro respinto. Santiago Hezze (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Chiquinho.22:05
Fuorigioco. Lorenzo Pirola(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Daniel Podence e' colto in fuorigioco.22:05
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).22:04
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Inizia il Secondo tempo Arsenal 1, Olympiacos 0.22:04
Primo tempo terminato, Arsenal 1, Olympiacos 0.21:48
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).21:46
Chiquinho (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46
Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).21:45
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Tentativo fallito. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Gabriel Martinelli con cross.21:42
Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).21:42
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Leandro Trossard.21:41
Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).21:40
Fallo di mano di Gabriel Magalhães (Arsenal).21:37
Fallo di William Saliba (Arsenal).21:36
Konstantinos Tzolakis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Costinha (Olympiacos).21:35
Fallo di Mikel Merino (Arsenal).21:34
Costinha (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).21:33
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mikel Merino.21:32
Tiro respinto. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mikel Merino.21:32
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.21:31
Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Costinha (Olympiacos).21:29
Fallo di Ben White (Arsenal).21:28
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28
Fuorigioco. Gabriel Martinelli(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Viktor Gyökeres e' colto in fuorigioco.21:26
Fuorigioco. Gabriel Martinelli(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Mikel Merino e' colto in fuorigioco.21:26
Tentativo fallito. Gabriel Martinelli (Arsenal) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ben White.21:25
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Leandro Trossard (Arsenal).21:21
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da David Raya (Arsenal).21:20
Tiro parato. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Chiquinho con cross.21:20
Fallo di Mikel Merino (Arsenal).21:19
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ben White.21:18
Ben White (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Daniel Podence (Olympiacos).21:16
Gol! Arsenal 1, Olympiacos 0. Gabriel Martinelli (Arsenal) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:13
Tiro parato. Viktor Gyökeres (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.21:13
Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gelson Martins con suggerimento di testa.21:12
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).21:12
Chiquinho (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fuorigioco. Panagiotis Retsos(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.21:10
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Ayoub El Kaabi (Olympiacos).21:09
Gabriel Martinelli (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08
Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).21:08
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).21:04
Tentativo fallito. Gabriel Martinelli (Arsenal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Myles Lewis-Skelly con cross.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Emirates Stadium
Città: Londra
Capienza: 60272 spettatori19:50
Arsenal - Olympiakos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.
Arbitro di Arsenal - Olympiakos sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.
Attualmente Arsenal si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Olympiakos si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Arsenal ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; Olympiakos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.
In casa la Sampdoria ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Juve Stabia pareggiando 2-2.
Arsenal e Olympiakos si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Arsenal ha vinto 4 volte, Olympiakos ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Arsenal-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Arsenal
|Olympiakos
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|2
|0
|Gol totali subiti
|0
|0
|Media gol subiti per partita
|0.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|61.6
|69.4
|Numero totale di passaggi
|490
|533
|Numero totale di passaggi riusciti
|409
|444
|Tiri nello specchio della porta
|6
|3
|Percentuale di tiri in porta
|60.0
|27.3
|Numero totale di cross
|17
|45
|Numero medio di cross riusciti
|4
|10
|Duelli per partita vinti
|62
|51
|Duelli per partita persi
|44
|42
|Corner subiti
|2
|0
|Corner guadagnati
|2
|9
|Numero di punizioni a favore
|17
|14
|Numero di punizioni concesse
|15
|15
|Tackle totali
|20
|10
|Percentuale di successo nei tackle
|75.0
|90.0
|Fuorigiochi totali
|2
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND