Barcellona-Paris Saint-Germain: 1-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

1 Ottobre 2025 ore 21:00
Barcellona
1
Paris Saint-Germain
2
Partita finita
Arbitro: Michael Oliver
  1. 19' 1-0 Ferran Torres
  2. 38' 1-1 Senny Mayulu
  3. 90' 1-2 Gonçalo Ramos
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Barcellona 1, Paris Saint Germain 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Barcellona 1, Paris Saint Germain 2.22:53

  3. 90'+2'

    Lamine Yamal (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:50

  4. 90'+2'

    Lucas Hernández (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  5. 90'+2'

    Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).22:50

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48

  7. 90'

    Gol! Barcellona 1, Paris Saint Germain 2. Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Achraf Hakimi.22:48

  9. 89'

    Fallo di Quentin Ndjantou (Paris Saint Germain).22:47

  10. 89'

    Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  11. 87'

    Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) e' ammonito.22:45

  12. 87'

    Fallo di Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).22:45

  13. 87'

    Ferran Torres (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45

  15. 86'

    Tiro parato. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lee Kang-In con cross.22:44

  16. 86'

    Sostituzione, Barcellona. Andreas Christensen sostituisce Eric García per infortunio.22:44

  17. 85'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Alejandro Balde (Barcellona).22:43

  18. 85'

    Tiro respinto. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lee Kang-In.22:43

  19. 84'

    Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  21. 84'

    Fallo di Eric García (Barcellona).22:42

  22. 83'

    Lee Kang-In (Paris Saint Germain) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Quentin Ndjantou.22:41

  23. 82'

    Fuorigioco. Vitinha(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Illia Zabarnyi e' colto in fuorigioco.22:40

  24. 82'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Marc Bernal (Barcellona).22:40

  25. 81'

    Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39

  27. 81'

    Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).22:39

  28. 80'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Lee Kang-In sostituisce Senny Mayulu.22:38

  29. 80'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Quentin Ndjantou sostituisce Bradley Barcola.22:38

  30. 80'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Robert Lewandowski.22:38

  31. 79'

    Sostituzione, Barcellona. Marc Bernal sostituisce Pedri.22:37

  33. 78'

    Marc Casadó (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:36

  34. 78'

    Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  35. 78'

    Fallo di Marc Casadó (Barcellona).22:36

  36. 77'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  37. 77'

    Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).22:35

  39. 75'

    Fallo di Eric García (Barcellona).22:33

  40. 75'

    Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33

  41. 72'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Fabián Ruiz.22:30

  42. 72'

    Sostituzione, Barcellona. Alejandro Balde sostituisce Gerard Martín.22:30

  43. 72'

    Sostituzione, Barcellona. Marc Casadó sostituisce Dani Olmo.22:30

  45. 72'

    Sostituzione, Barcellona. Robert Lewandowski sostituisce Marcus Rashford.22:30

  46. 71'

    Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).22:29

  47. 71'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  48. 70'

    Tiro parato. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nuno Mendes.22:28

  49. 66'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Barcellona).22:24

  51. 66'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:24

  52. 65'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Hernández sostituisce Ibrahim Mbaye.22:23

  53. 65'

    Marcus Rashford (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23

  54. 65'

    Fallo di Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).22:23

  55. 64'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:22

  57. 64'

    Tiro respinto. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da centro area.22:22

  58. 63'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:21

  59. 61'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  60. 61'

    Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:19

  61. 60'

    Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:18

  63. 60'

    Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  64. 59'

    Fallo di Willian Pacho (Paris Saint Germain).22:17

  65. 59'

    Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  66. 59'

    Tiro respinto. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.22:17

  67. 57'

    Dani Olmo (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:15

  69. 57'

    Fallo di Dani Olmo (Barcellona).22:15

  70. 57'

    Ibrahim Mbaye (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  71. 56'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain).22:14

  72. 55'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Eric García (Barcellona).22:13

  73. 53'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Barcellona).22:11

  75. 53'

    Tiro respinto. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Illia Zabarnyi.22:11

  76. 53'

    Tiro parato. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Senny Mayulu.22:11

  77. 52'

    Tiro parato. Ibrahim Mbaye (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nuno Mendes.22:10

  78. 51'

    Fallo di mano di Ferran Torres (Barcellona).22:09

  79. 46'

    Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedri.22:04

  81. 46'

    Fallo di Ferran Torres (Barcellona).22:04

  82. 46'

    Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  83. Inizia il Secondo tempo Barcellona 1, Paris Saint Germain 1.22:03

  84. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Barcellona 1, Paris Saint Germain 1.21:47

  85. 45'+3'

    Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).21:47

  87. 45'+3'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  88. 45'+2'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ferran Torres.21:47

  89. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:45

  90. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  91. 45'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  93. 45'

    Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:45

  94. 44'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) e' ammonito per fallo.21:44

  95. 44'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44

  96. 44'

    Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:44

  97. 42'

    Tentativo fallito. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Willian Pacho.21:42

  99. 40'

    Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40

  100. 40'

    Fallo di Bradley Barcola (Paris Saint Germain).21:40

  101. 38'

    Gol! Barcellona 1, Paris Saint Germain 1. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nuno Mendes.21:38

  102. 38'

    Tentativo fallito. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ferran Torres in seguito a un contropiede.21:37

  103. 34'

    Gara riprende.21:34

  105. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Nuno Mendes (Paris Saint Germain) per infortunio.21:32

  106. 32'

    Frenkie de Jong (Barcellona) e' ammonito per fallo.21:32

  107. 32'

    Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).21:32

  108. 32'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  109. 31'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  111. 31'

    Fallo di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).21:31

  112. 30'

    Tentativo fallito. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:30

  113. 30'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Wojciech Szczesny (Barcellona).21:30

  114. 30'

    Tiro parato. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa in alto a destra.21:30

  115. 29'

    Fallo di Marcus Rashford (Barcellona).21:29

  117. 29'

    Ibrahim Mbaye (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29

  118. 28'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dani Olmo (Barcellona).21:28

  119. 28'

    Tiro respinto. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.21:28

  120. 28'

    Tiro respinto. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area.21:28

  121. 26'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:26

  123. 26'

    Tiro respinto. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pedri.21:26

  124. 21'

    Fallo di Ferran Torres (Barcellona).21:21

  125. 21'

    Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  126. 19'

    Gol! Barcellona 1, Paris Saint Germain 0. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marcus Rashford.21:19

  127. 18'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).21:18

  129. 14'

    Tiro respinto. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Lamine Yamal con passaggio filtrante.21:14

  130. 12'

    Tentativo fallito. Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Nuno Mendes con cross da calcio d'angolo.21:11

  131. 11'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).21:10

  132. 5'

    Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

  133. 5'

    Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).21:04

  135. 4'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  136. 4'

    Fallo di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).21:04

  137. 4'

    Fuorigioco. Senny Mayulu(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Mbaye e' colto in fuorigioco.21:03

  138. 2'

    Tiro respinto. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lamine Yamal.21:02

  139. Inizia il Primo tempo.21:00

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

Formazioni Barcellona - Paris Saint-Germain

Barcellona
Paris Saint-Germain
TITOLARI BARCELLONA
  • (25) WOJCIECH SZCZESNY (P)
  • (23) JULES KOUNDÉ (D)
  • (24) ERIC GARCÍA (D)
  • (18) GERARD MARTÍN (D)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (14) MARCUS RASHFORD (C)
  • (20) DANI OLMO (C)
  • (21) FRENKIE DE JONG (C)
  • (8) PEDRI (C)
  • (10) LAMINE YAMAL (C)
  • (7) FERRAN TORRES (A)
PANCHINA BARCELLONA
  • (29) TONI FERNÁNDEZ (A)
  • (15) ANDREAS CHRISTENSEN (D)
  • (27) DRO FERNÁNDEZ (C)
  • (22) MARC BERNAL (C)
  • (33) EDER ALLER (P)
  • (26) JOFRE TORRENTS (D)
  • (4) RONALD ARAUJO (D)
  • (3) ALEJANDRO BALDE (D)
  • (17) MARC CASADÓ (C)
  • (31) DIEGO KOCHEN (P)
  • (28) ROONY BARDGHJI (A)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
ALLENATORE BARCELLONA
  • Hansi Flick
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
  • (30) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (2) ACHRAF HAKIMI (D)
  • (51) WILLIAN PACHO (D)
  • (25) NUNO MENDES (D)
  • (6) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (17) VITINHA (C)
  • (33) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (49) IBRAHIM MBAYE (A)
  • (29) BRADLEY BARCOLA (A)
  • (24) SENNY MAYULU (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
  • (41) MATHIS JANGEAL (A)
  • (39) MATVEY SAFONOV (P)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
  • (19) LEE KANG-IN (C)
  • (4) BERALDO (D)
  • (87) JOÃO NEVES (C)
  • (47) QUENTIN NDJANTOU (A)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (89) RENATO MARIN (P)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
  • Luis Enrique Martínez García
PREPARTITA

Barcellona - Paris Saint-Germain è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadi Olímpic Lluís Companys di Barcelona.
Arbitro di Barcellona - Paris Saint-Germain sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente il Barcellona si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Paris Saint-Germain si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Barcellona ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; Paris Saint-Germain ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1.

Barcellona e Paris Saint-Germain si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Barcellona ha vinto 5 volte, Paris Saint-Germain ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Barcellona-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Barcellona e PSG si incontreranno per la sedicesima volta in una competizione europea, con le due squadre separate da una sola vittoria nelle precedenti 15 (sei vittorie del Barcellona e cinque del PSG, oltre a quattro pareggi).
  • Dopo aver vinto tre partite consecutive di UEFA Champions League contro il PSG nella stagione 2014-15 – tutte con Luis Enrique in panchina – il Barcellona ha vinto solo due delle successive sei gare contro la squadra francese nella competizione (1N, 3P).
  • Il PSG ha vinto le ultime due partite in trasferta contro il Barcellona, ​​entrambe con un punteggio di 4-1 in UEFA Champions League (febbraio 2021 e aprile 2024). In caso di successo, la squadra francese sarebbe la prima in assoluto a vincere tre partite consecutive in trasferta contro il Barcellona in una grande competizione europea.
  • Il Barcellona ha perso solo una delle ultime 12 partite casalinghe di UEFA Champions League (9V, 2N), sebbene l'unica sconfitta sia arrivata contro il PSG (1-4 nell'aprile 2024). Quella è stata l'unica occasione nella serie di 12 partite in cui il Barcellona non è riuscito a segnare almeno due gol.
  • Il PSG ha vinto le ultime quattro partite di UEFA Champions League con un punteggio complessivo di 12-1, e le ultime due con un punteggio aggregato di 9-0 (5-0 contro l'Inter e 4-0 contro l'Atalanta). Solo una squadra ha vinto tre gare consecutive di UEFA Champions League segnando sempre almeno quattro gol, proprio il PSG (tra ottobre e novembre 2017).
  • Oltre a uno dei due gol contro il Newcastle arrivato dopo un recupero palla offensivo, il Barcellona ha avuto un PPDA (rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva) di 6.2, la media più bassa per una squadra nella prima giornata di questa UEFA Champions League.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, il PSG ha la media di dribbling completati a partita più alta tra le squadre coinvolte nelle ultime due edizioni di UEFA Champions League (11.9). Tra i giocatori del club parigino, i migliori nel periodo sono stati Nuno Mendes e Bradley Barcola (entrambi 30 dribbling riusciti) e inoltre il difensore è stato il giocatore a completarne di più nel match contro l'Atalanta.
  • Pedri ha effettuato 20 passaggi line-breaking nella vittoria del Barcellona contro il Newcastle, quattro dei quali che hanno attraversato la linea difensiva avversaria: entrambi questi dati rappresentano un record per un centrocampista nel primo turno di questa UEFA Champions League.
  • L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha segnato solo un gol in cinque presenze in UEFA Champions League contro il PSG, nel dicembre 2017 (con la maglia del Bayern Monaco). La sua media minuti giocati/gol contro la squadra francese (450) è la peggiore per il polacco contro una singola avversaria nella competizione.
  • Tra i tre centrocampisti centrali che hanno giocato titolari per il PSG nella prima giornata di questa UEFA Champions League (contro l'Atalanta), il trio formato da Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves ha sbagliato solo quattro dei 105 passaggi complessivi effettuati sotto pressione ad alta intensità (105/109 – 96%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BarcellonaParis Saint-Germain
Partite giocate11
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati24
Gol totali subiti10
Media gol subiti per partita1.00.0
Percentuale possesso palla64.166.9
Numero totale di passaggi540711
Numero totale di passaggi riusciti461651
Tiri nello specchio della porta513
Percentuale di tiri in porta38.572.2
Numero totale di cross98
Numero medio di cross riusciti24
Duelli per partita vinti5240
Duelli per partita persi4525
Corner subiti61
Corner guadagnati46
Numero di punizioni a favore1111
Numero di punizioni concesse125
Tackle totali1812
Percentuale di successo nei tackle55.683.3
Fuorigiochi totali03
Numero totale di cartellini gialli40
Numero totale di cartellini rossi00

Barcellona - Paris Saint-Germain Live

