Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Barcellona - Paris Saint-Germain è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadi Olímpic Lluís Companys di Barcelona.

Arbitro di Barcellona - Paris Saint-Germain sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente il Barcellona si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Paris Saint-Germain si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Barcellona ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; Paris Saint-Germain ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1.

Barcellona e Paris Saint-Germain si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Barcellona ha vinto 5 volte, Paris Saint-Germain ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Barcellona-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Barcellona e PSG si incontreranno per la sedicesima volta in una competizione europea, con le due squadre separate da una sola vittoria nelle precedenti 15 (sei vittorie del Barcellona e cinque del PSG, oltre a quattro pareggi).

Dopo aver vinto tre partite consecutive di UEFA Champions League contro il PSG nella stagione 2014-15 – tutte con Luis Enrique in panchina – il Barcellona ha vinto solo due delle successive sei gare contro la squadra francese nella competizione (1N, 3P).

Il PSG ha vinto le ultime due partite in trasferta contro il Barcellona, ​​entrambe con un punteggio di 4-1 in UEFA Champions League (febbraio 2021 e aprile 2024). In caso di successo, la squadra francese sarebbe la prima in assoluto a vincere tre partite consecutive in trasferta contro il Barcellona in una grande competizione europea.

Il Barcellona ha perso solo una delle ultime 12 partite casalinghe di UEFA Champions League (9V, 2N), sebbene l'unica sconfitta sia arrivata contro il PSG (1-4 nell'aprile 2024). Quella è stata l'unica occasione nella serie di 12 partite in cui il Barcellona non è riuscito a segnare almeno due gol.

Il PSG ha vinto le ultime quattro partite di UEFA Champions League con un punteggio complessivo di 12-1, e le ultime due con un punteggio aggregato di 9-0 (5-0 contro l'Inter e 4-0 contro l'Atalanta). Solo una squadra ha vinto tre gare consecutive di UEFA Champions League segnando sempre almeno quattro gol, proprio il PSG (tra ottobre e novembre 2017).

Oltre a uno dei due gol contro il Newcastle arrivato dopo un recupero palla offensivo, il Barcellona ha avuto un PPDA (rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva) di 6.2, la media più bassa per una squadra nella prima giornata di questa UEFA Champions League.

Dall'inizio della scorsa stagione, il PSG ha la media di dribbling completati a partita più alta tra le squadre coinvolte nelle ultime due edizioni di UEFA Champions League (11.9). Tra i giocatori del club parigino, i migliori nel periodo sono stati Nuno Mendes e Bradley Barcola (entrambi 30 dribbling riusciti) e inoltre il difensore è stato il giocatore a completarne di più nel match contro l'Atalanta.

Pedri ha effettuato 20 passaggi line-breaking nella vittoria del Barcellona contro il Newcastle, quattro dei quali che hanno attraversato la linea difensiva avversaria: entrambi questi dati rappresentano un record per un centrocampista nel primo turno di questa UEFA Champions League.

L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha segnato solo un gol in cinque presenze in UEFA Champions League contro il PSG, nel dicembre 2017 (con la maglia del Bayern Monaco). La sua media minuti giocati/gol contro la squadra francese (450) è la peggiore per il polacco contro una singola avversaria nella competizione.

Tra i tre centrocampisti centrali che hanno giocato titolari per il PSG nella prima giornata di questa UEFA Champions League (contro l'Atalanta), il trio formato da Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves ha sbagliato solo quattro dei 105 passaggi complessivi effettuati sotto pressione ad alta intensità (105/109 – 96%).

