Incontro terminato, Barcellona 1, Paris Saint Germain 2.
Secondo tempo terminato, Barcellona 1, Paris Saint Germain 2.22:53
Lamine Yamal (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:50
Lucas Hernández (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48
Gol! Barcellona 1, Paris Saint Germain 2. Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Achraf Hakimi.22:48
Fallo di Quentin Ndjantou (Paris Saint Germain).22:47
Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) e' ammonito.22:45
Fallo di Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).22:45
Ferran Torres (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Tiro parato. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lee Kang-In con cross.22:44
Sostituzione, Barcellona. Andreas Christensen sostituisce Eric García per infortunio.22:44
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Alejandro Balde (Barcellona).22:43
Tiro respinto. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lee Kang-In.22:43
Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Eric García (Barcellona).22:42
Lee Kang-In (Paris Saint Germain) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Quentin Ndjantou.22:41
Fuorigioco. Vitinha(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Illia Zabarnyi e' colto in fuorigioco.22:40
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Marc Bernal (Barcellona).22:40
Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).22:39
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lee Kang-In sostituisce Senny Mayulu.22:38
Sostituzione, Paris Saint Germain. Quentin Ndjantou sostituisce Bradley Barcola.22:38
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Robert Lewandowski.22:38
Sostituzione, Barcellona. Marc Bernal sostituisce Pedri.22:37
Marc Casadó (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:36
Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Marc Casadó (Barcellona).22:36
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).22:35
Fallo di Eric García (Barcellona).22:33
Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Fabián Ruiz.22:30
Sostituzione, Barcellona. Alejandro Balde sostituisce Gerard Martín.22:30
Sostituzione, Barcellona. Marc Casadó sostituisce Dani Olmo.22:30
Sostituzione, Barcellona. Robert Lewandowski sostituisce Marcus Rashford.22:30
Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).22:29
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Tiro parato. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nuno Mendes.22:28
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Barcellona).22:24
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:24
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Hernández sostituisce Ibrahim Mbaye.22:23
Marcus Rashford (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23
Fallo di Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).22:23
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:22
Tiro respinto. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da centro area.22:22
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:21
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:19
Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:18
Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Willian Pacho (Paris Saint Germain).22:17
Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Tiro respinto. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.22:17
Dani Olmo (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:15
Fallo di Dani Olmo (Barcellona).22:15
Ibrahim Mbaye (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain).22:14
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Eric García (Barcellona).22:13
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Barcellona).22:11
Tiro respinto. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Illia Zabarnyi.22:11
Tiro parato. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Senny Mayulu.22:11
Tiro parato. Ibrahim Mbaye (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nuno Mendes.22:10
Fallo di mano di Ferran Torres (Barcellona).22:09
Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedri.22:04
Fallo di Ferran Torres (Barcellona).22:04
Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Inizia il Secondo tempo Barcellona 1, Paris Saint Germain 1.22:03
Primo tempo terminato, Barcellona 1, Paris Saint Germain 1.21:47
Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).21:47
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ferran Torres.21:47
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:45
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) e' ammonito per fallo.21:44
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44
Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:44
Tentativo fallito. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Willian Pacho.21:42
Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40
Fallo di Bradley Barcola (Paris Saint Germain).21:40
Gol! Barcellona 1, Paris Saint Germain 1. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nuno Mendes.21:38
Tentativo fallito. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ferran Torres in seguito a un contropiede.21:37
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Nuno Mendes (Paris Saint Germain) per infortunio.21:32
Frenkie de Jong (Barcellona) e' ammonito per fallo.21:32
Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).21:32
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).21:31
Tentativo fallito. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:30
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Wojciech Szczesny (Barcellona).21:30
Tiro parato. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa in alto a destra.21:30
Fallo di Marcus Rashford (Barcellona).21:29
Ibrahim Mbaye (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dani Olmo (Barcellona).21:28
Tiro respinto. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.21:28
Tiro respinto. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area.21:28
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:26
Tiro respinto. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pedri.21:26
Fallo di Ferran Torres (Barcellona).21:21
Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Gol! Barcellona 1, Paris Saint Germain 0. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marcus Rashford.21:19
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).21:18
Tiro respinto. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Lamine Yamal con passaggio filtrante.21:14
Tentativo fallito. Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Nuno Mendes con cross da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).21:10
Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).21:04
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).21:04
Fuorigioco. Senny Mayulu(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Mbaye e' colto in fuorigioco.21:03
Tiro respinto. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lamine Yamal.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Barcellona - Paris Saint-Germain è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadi Olímpic Lluís Companys di Barcelona.
Arbitro di Barcellona - Paris Saint-Germain sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Attualmente il Barcellona si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Paris Saint-Germain si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Barcellona ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; Paris Saint-Germain ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1.
Barcellona e Paris Saint-Germain si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Barcellona ha vinto 5 volte, Paris Saint-Germain ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Barcellona-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Barcellona
|Paris Saint-Germain
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|4
|Gol totali subiti
|1
|0
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|64.1
|66.9
|Numero totale di passaggi
|540
|711
|Numero totale di passaggi riusciti
|461
|651
|Tiri nello specchio della porta
|5
|13
|Percentuale di tiri in porta
|38.5
|72.2
|Numero totale di cross
|9
|8
|Numero medio di cross riusciti
|2
|4
|Duelli per partita vinti
|52
|40
|Duelli per partita persi
|45
|25
|Corner subiti
|6
|1
|Corner guadagnati
|4
|6
|Numero di punizioni a favore
|11
|11
|Numero di punizioni concesse
|12
|5
|Tackle totali
|18
|12
|Percentuale di successo nei tackle
|55.6
|83.3
|Fuorigiochi totali
|0
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
