Incontro terminato, Bayer Leverkusen 1, PSV Eindhoven 1.
Secondo tempo terminato, Bayer Leverkusen 1, PSV Eindhoven 1.22:53
Gara riprende.22:52
Gara momentaneamente sospesa, Loïc Badé (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:52
Fallo di Couhaib Driouech (PSV Eindhoven).22:51
Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:51
Tiro parato. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ibrahim Maza.22:50
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:49
Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).22:49
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).22:49
Tiro respinto. Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ibrahim Maza.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).22:45
Fallo di Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:44
Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Mauro Júnior (PSV Eindhoven).22:42
Gara riprende.22:40
Gara momentaneamente sospesa, Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:39
Tentativo fallito. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Jerdy Schouten.22:39
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ibrahim Maza sostituisce Malik Tillman.22:38
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Claudio Echeverri sostituisce Christian Kofane.22:38
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).22:35
Gara riprende.22:34
Gara momentaneamente sospesa, Christian Kofane (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:33
Fallo di Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:31
Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Eliesse Ben Seghir sostituisce Ernest Poku.22:31
Sostituzione, PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic sostituisce Dennis Man.22:31
Sostituzione, PSV Eindhoven. Couhaib Driouech sostituisce Ivan Perisic.22:30
Gol! Bayer Leverkusen 1, PSV Eindhoven 1. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Guus Til.22:30
Sostituzione, PSV Eindhoven. Ryan Flamingo sostituisce Armando Obispo.22:24
Gol! Bayer Leverkusen 1, PSV Eindhoven 0. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:23
Tiro respinto. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Alejandro Grimaldo.22:23
Guus Til (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:22
Arthur (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Guus Til (PSV Eindhoven).22:22
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).22:19
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Tentativo fallito. Loïc Badé (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Aleix García con cross da calcio d'angolo.22:17
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:16
Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:13
Tentativo fallito. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ismael Saibari.22:10
Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).22:09
Armando Obispo (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tentativo fallito. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Malik Tillman.22:06
Fuorigioco. Matej Kovár(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Dennis Man e' colto in fuorigioco.22:05
Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:04
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Inizia il Secondo tempo Bayer Leverkusen 0, PSV Eindhoven 0.22:03
Primo tempo terminato, Bayer Leverkusen 0, PSV Eindhoven 0.21:47
Fallo di Ernest Poku (Bayer Leverkusen).21:46
Guus Til (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Arthur sostituisce Axel Tape per infortunio.21:41
Gara riprende.21:41
Gara momentaneamente sospesa, Axel Tape (Bayer Leverkusen) per infortunio.21:41
Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dennis Man in seguito a un contropiede.21:40
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:38
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38
Tentativo fallito. Loïc Badé (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Aleix García con cross da calcio d'angolo.21:37
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).21:37
Axel Tape (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Ivan Perisic (PSV Eindhoven).21:36
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).21:34
Fuorigioco. Aleix García(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Ernest Poku e' colto in fuorigioco.21:32
Tiro respinto. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area. Assist di Guus Til.21:32
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:31
Tiro respinto. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area. Assist di Joey Veerman con cross.21:31
Fallo di Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen).21:30
Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30
Axel Tape (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28
Fallo di Joey Veerman (PSV Eindhoven).21:28
Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:25
Tiro parato. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alejandro Grimaldo con passaggio filtrante.21:24
Fuorigioco. Ernest Poku(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Christian Kofane e' colto in fuorigioco.21:20
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Joey Veerman (PSV Eindhoven).21:20
Tentativo fallito. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Aleix García con cross da calcio d'angolo.21:18
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:18
Tiro respinto. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Christian Kofane.21:18
Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).21:14
Axel Tape (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ezequiél Fernández.21:14
Tiro parato. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mark Flekken.21:13
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Mark Flekken (Bayer Leverkusen).21:12
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Armando Obispo (PSV Eindhoven).21:10
Tiro respinto. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area.21:10
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Ernest Poku.21:10
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen).21:07
Decisione VAR: no gol Bayer Leverkusen 0-0 PSV Eindhoven.21:05
GOL CANCELLATO DAL VAR: Ivan Perisic (PSV Eindhoven) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:04
Fuorigioco. Dennis Man(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.21:04
Fallo di Dennis Man (PSV Eindhoven).21:02
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: BayArena
Città: Leverkusen
Capienza: 30210 spettatori19:55
Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.
Arbitro di Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente Bayer Leverkusen si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece PSV Eindhoven si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Bayer Leverkusen ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; PSV Eindhoven ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.
Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven è la prima che si affrontano in campionato.
Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bayer Leverkusen
|PSV Eindhoven
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|2
|1
|Gol totali subiti
|2
|3
|Media gol subiti per partita
|2.0
|3.0
|Percentuale possesso palla
|63.6
|62.7
|Numero totale di passaggi
|647
|530
|Numero totale di passaggi riusciti
|575
|439
|Tiri nello specchio della porta
|4
|3
|Percentuale di tiri in porta
|36.4
|37.5
|Numero totale di cross
|19
|26
|Numero medio di cross riusciti
|4
|2
|Duelli per partita vinti
|42
|62
|Duelli per partita persi
|43
|57
|Corner subiti
|4
|7
|Corner guadagnati
|5
|7
|Numero di punizioni a favore
|14
|9
|Numero di punizioni concesse
|13
|9
|Tackle totali
|10
|21
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|61.9
|Fuorigiochi totali
|0
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
