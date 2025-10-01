Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Bayer Leverkusen si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece PSV Eindhoven si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Bayer Leverkusen ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; PSV Eindhoven ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

In casa la Sampdoria ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Juve Stabia pareggiando 2-2.

Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven è la prima che si affrontano in campionato.

Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bayer Leverkusen e PSV si sono incontrati due volte in competizioni europee, in entrambi i casi nel primo turno della Coppa UEFA 1994-95. Dopo la vittoria casalinga per 5-4 del Leverkusen all'andata, la gara di ritorno in Olanda si è conclusa 0-0.

Il Bayer Leverkusen è imbattuto nei sette incontri contro squadre olandesi in competizioni europee (4V, 3N), l'ultimo dei quali risalente alla scorsa UEFA Champions League, con una vittoria per 4-0 sul Feyenoord nella fase a gironi (settembre 2024).

Il PSV cercherà la prima vittoria in trasferta contro una squadra tedesca in competizioni europee dal dicembre 1977 (2-1 contro l'Eintracht Braunschweig in Coppa UEFA). Da allora, non ha mai vinto in 17 trasferte in Germania, subendo 14 sconfitte (3N).

Il PSV è stato battuto dall'Union Saint-Gilloise nella gara d'esordio di UEFA Champions League in questa stagione (1-3), ma non perde due partite consecutive nella fase a gironi/campionato della competizione da novembre 2018 (contro Tottenham e Barcellona).

Il Bayer Leverkusen ha perso solo due delle ultime 11 partite nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League (5V, 4N), tra cui la doppia rimonta nel pareggio a Copenaghen nella prima giornata di questa stagione (2-2).

Tra le squadre con almeno 15 partite di UEFA Champions League giocate dall'inizio della stagione 2023-24, solo il Lipsia (0 in 16 partite) ha mantenuto la porta inviolata in una percentuale inferiore di match rispetto al PSV (10% - due clean sheet in 21 gare).

Il PSV ha segnato solo un gol nella sconfitta della prima giornata contro l'Union Saint-Gilloise, nonostante un valore di xG pari a 2.5 (-1.5). Solo Slavia Praga (-2.0) e Real Madrid (-1.7) hanno avuto una differenza negativa superiore rispetto agli olandesi in una partita di questa UEFA Champions League.

Nella partita contro il Copenaghen, il centrocampista del Bayer Leverkusen Aleix García ha completato il 100% dei passaggi effettuati sotto pressione ad alta intensità. Gli unici giocatori con una percentuale di completamento del 100% e con più passaggi effettuati nella prima giornata di questa stagione sono stati Frenkie de Jong (38/38) e Fabian Ruíz (31/31).

Joey Veerman ha completato 62 passaggi, effettuato 14 passaggi line-breaking e ha recuperato nove palloni nella sfida contro l'Union Saint-Gillloise, tutti record tra i giocatori del PSV nella prima giornata di questa UEFA Champions League.

Il difensore del Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba ha effettuato 21 passaggi line-breaking contro il Copenaghen alla prima giornata, record assoluto tra i giocatori finora in questa stagione - 11 di questi sono stati per Alejandro Grimaldo, record di passaggi di questo genere tra un giocatore e un compagno di squadra nella prima giornata.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: