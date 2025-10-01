Virgilio Sport
Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven: 1-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio BayArena di Leverkusen
1 Ottobre 2025 ore 21:00
Bayer Leverkusen
1
PSV Eindhoven
1
Partita finita
Arbitro: Glenn Nyberg
  1. 65' 1-0 Christian Kofane
  2. 72' 1-1 Ismael Saibari
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Bayer Leverkusen 1, PSV Eindhoven 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Bayer Leverkusen 1, PSV Eindhoven 1.22:53

  3. 90'+5'

    Gara riprende.22:52

  4. 90'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, Loïc Badé (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:52

  5. 90'+4'

    Fallo di Couhaib Driouech (PSV Eindhoven).22:51

  6. 90'+4'

    Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:51

  7. 90'+3'

    Tiro parato. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ibrahim Maza.22:50

  9. 90'+2'

    Ismael Saibari (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:49

  10. 90'+2'

    Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).22:49

  11. 90'+2'

    Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  12. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).22:49

  13. 90'+1'

    Tiro respinto. Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ibrahim Maza.22:48

  15. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48

  16. 88'

    Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  17. 88'

    Fallo di Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).22:45

  18. 86'

    Fallo di Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:44

  19. 86'

    Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  21. 85'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Mauro Júnior (PSV Eindhoven).22:42

  22. 82'

    Gara riprende.22:40

  23. 81'

    Gara momentaneamente sospesa, Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:39

  24. 81'

    Tentativo fallito. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Jerdy Schouten.22:39

  25. 80'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ibrahim Maza sostituisce Malik Tillman.22:38

  27. 80'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Claudio Echeverri sostituisce Christian Kofane.22:38

  28. 77'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).22:35

  29. 76'

    Gara riprende.22:34

  30. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Christian Kofane (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:33

  31. 74'

    Fallo di Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:31

  33. 74'

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  34. 73'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Eliesse Ben Seghir sostituisce Ernest Poku.22:31

  35. 73'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic sostituisce Dennis Man.22:31

  36. 73'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Couhaib Driouech sostituisce Ivan Perisic.22:30

  37. 72'

    Gol! Bayer Leverkusen 1, PSV Eindhoven 1. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Guus Til.22:30

  39. 66'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Ryan Flamingo sostituisce Armando Obispo.22:24

  40. 65'

    Gol! Bayer Leverkusen 1, PSV Eindhoven 0. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:23

  41. 65'

    Tiro respinto. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Alejandro Grimaldo.22:23

  42. 64'

    Guus Til (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:22

  43. 64'

    Arthur (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  45. 64'

    Fallo di Guus Til (PSV Eindhoven).22:22

  46. 61'

    Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).22:19

  47. 61'

    Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  48. 59'

    Tentativo fallito. Loïc Badé (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Aleix García con cross da calcio d'angolo.22:17

  49. 59'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:16

  51. 55'

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  52. 55'

    Fallo di Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).22:13

  53. 52'

    Tentativo fallito. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ismael Saibari.22:10

  54. 51'

    Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).22:09

  55. 51'

    Armando Obispo (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  57. 48'

    Tentativo fallito. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Malik Tillman.22:06

  58. 47'

    Fuorigioco. Matej Kovár(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Dennis Man e' colto in fuorigioco.22:05

  59. 46'

    Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:04

  60. 46'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  61. Inizia il Secondo tempo Bayer Leverkusen 0, PSV Eindhoven 0.22:03

  63. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Bayer Leverkusen 0, PSV Eindhoven 0.21:47

  64. 45'+2'

    Fallo di Ernest Poku (Bayer Leverkusen).21:46

  65. 45'+2'

    Guus Til (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  66. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  67. 42'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Arthur sostituisce Axel Tape per infortunio.21:41

  69. 42'

    Gara riprende.21:41

  70. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Axel Tape (Bayer Leverkusen) per infortunio.21:41

  71. 41'

    Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dennis Man in seguito a un contropiede.21:40

  72. 38'

    Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:38

  73. 38'

    Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38

  75. 38'

    Tentativo fallito. Loïc Badé (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Aleix García con cross da calcio d'angolo.21:37

  76. 37'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).21:37

  77. 36'

    Axel Tape (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

  78. 36'

    Fallo di Ivan Perisic (PSV Eindhoven).21:36

  79. 34'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).21:34

  81. 33'

    Fuorigioco. Aleix García(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Ernest Poku e' colto in fuorigioco.21:32

  82. 33'

    Tiro respinto. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area. Assist di Guus Til.21:32

  83. 31'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:31

  84. 31'

    Tiro respinto. Ismael Saibari (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area. Assist di Joey Veerman con cross.21:31

  85. 31'

    Fallo di Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen).21:30

  87. 31'

    Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30

  88. 29'

    Axel Tape (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28

  89. 29'

    Fallo di Joey Veerman (PSV Eindhoven).21:28

  90. 26'

    Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  91. 26'

    Fallo di Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:25

  93. 24'

    Tiro parato. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alejandro Grimaldo con passaggio filtrante.21:24

  94. 21'

    Fuorigioco. Ernest Poku(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Christian Kofane e' colto in fuorigioco.21:20

  95. 20'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Joey Veerman (PSV Eindhoven).21:20

  96. 19'

    Tentativo fallito. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Aleix García con cross da calcio d'angolo.21:18

  97. 18'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:18

  99. 18'

    Tiro respinto. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Christian Kofane.21:18

  100. 15'

    Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).21:14

  101. 15'

    Axel Tape (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  102. 14'

    Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ezequiél Fernández.21:14

  103. 14'

    Tiro parato. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mark Flekken.21:13

  105. 12'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Mark Flekken (Bayer Leverkusen).21:12

  106. 11'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Armando Obispo (PSV Eindhoven).21:10

  107. 11'

    Tiro respinto. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area.21:10

  108. 11'

    Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Ernest Poku.21:10

  109. 7'

    Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  111. 7'

    Fallo di Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen).21:07

  112. 6'

    Decisione VAR: no gol Bayer Leverkusen 0-0 PSV Eindhoven.21:05

  113. 4'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Ivan Perisic (PSV Eindhoven) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:04

  114. 4'

    Fuorigioco. Dennis Man(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.21:04

  115. 2'

    Fallo di Dennis Man (PSV Eindhoven).21:02

  117. 2'

    Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02

  118. Inizia il Primo tempo.21:00

  119. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  121. Dove si gioca la partita:

    Stadio: BayArena
    Città: Leverkusen
    Capienza: 30210 spettatori19:55

Formazioni Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven

Bayer Leverkusen
PSV Eindhoven
TITOLARI BAYER LEVERKUSEN
  • (1) MARK FLEKKEN (P)
  • (4) JARELL QUANSAH (D)
  • (5) LOÏC BADÉ (D)
  • (12) EDMOND TAPSOBA (D)
  • (6) EZEQUIÉL FERNÁNDEZ (C)
  • (20) ALEJANDRO GRIMALDO (C)
  • (16) AXEL TAPE (C)
  • (24) ALEIX GARCÍA (C)
  • (10) MALIK TILLMAN (A)
  • (19) ERNEST POKU (A)
  • (35) CHRISTIAN KOFANE (A)
PANCHINA BAYER LEVERKUSEN
  • (44) JEANUËL BELOCIAN (D)
  • (13) ARTHUR (D)
  • (30) IBRAHIM MAZA (A)
  • (9) CLAUDIO ECHEVERRI (C)
  • (17) ELIESSE BEN SEGHIR (A)
  • (28) JANIS BLASWICH (P)
  • (38) KEN IZEKOR (A)
  • (36) NIKLAS LOMB (P)
ALLENATORE BAYER LEVERKUSEN
  • Kasper Hjulmand
TITOLARI PSV EINDHOVEN
  • (32) MATEJ KOVÁR (P)
  • (3) YAREK GASIOROWSKI (D)
  • (4) ARMANDO OBISPO (D)
  • (17) MAURO JÚNIOR (D)
  • (2) ANASS SALAH-EDDINE (D)
  • (5) IVAN PERISIC (C)
  • (22) JERDY SCHOUTEN (C)
  • (23) JOEY VEERMAN (C)
  • (27) DENNIS MAN (C)
  • (20) GUUS TIL (A)
  • (34) ISMAEL SAIBARI (A)
PANCHINA PSV EINDHOVEN
  • (10) PAUL WANNER (C)
  • (24) NIEK SCHIKS (P)
  • (19) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (1) NICK OLIJ (P)
  • (40) ROBIN VAN DUIVEN (A)
  • (31) NOAH FERNANDEZ (C)
  • (6) RYAN FLAMINGO (D)
  • (11) COUHAIB DRIOUECH (A)
  • (39) ADAMO NAGALO (D)
ALLENATORE PSV EINDHOVEN
  • Peter Bosz
PREPARTITA

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.
Arbitro di Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Bayer Leverkusen si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece PSV Eindhoven si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Bayer Leverkusen ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; PSV Eindhoven ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

In casa la Sampdoria ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Juve Stabia pareggiando 2-2.

Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven è la prima che si affrontano in campionato.

Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Bayer Leverkusen e PSV si sono incontrati due volte in competizioni europee, in entrambi i casi nel primo turno della Coppa UEFA 1994-95. Dopo la vittoria casalinga per 5-4 del Leverkusen all'andata, la gara di ritorno in Olanda si è conclusa 0-0.
  • Il Bayer Leverkusen è imbattuto nei sette incontri contro squadre olandesi in competizioni europee (4V, 3N), l'ultimo dei quali risalente alla scorsa UEFA Champions League, con una vittoria per 4-0 sul Feyenoord nella fase a gironi (settembre 2024).
  • Il PSV cercherà la prima vittoria in trasferta contro una squadra tedesca in competizioni europee dal dicembre 1977 (2-1 contro l'Eintracht Braunschweig in Coppa UEFA). Da allora, non ha mai vinto in 17 trasferte in Germania, subendo 14 sconfitte (3N).
  • Il PSV è stato battuto dall'Union Saint-Gilloise nella gara d'esordio di UEFA Champions League in questa stagione (1-3), ma non perde due partite consecutive nella fase a gironi/campionato della competizione da novembre 2018 (contro Tottenham e Barcellona).
  • Il Bayer Leverkusen ha perso solo due delle ultime 11 partite nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League (5V, 4N), tra cui la doppia rimonta nel pareggio a Copenaghen nella prima giornata di questa stagione (2-2).
  • Tra le squadre con almeno 15 partite di UEFA Champions League giocate dall'inizio della stagione 2023-24, solo il Lipsia (0 in 16 partite) ha mantenuto la porta inviolata in una percentuale inferiore di match rispetto al PSV (10% - due clean sheet in 21 gare).
  • Il PSV ha segnato solo un gol nella sconfitta della prima giornata contro l'Union Saint-Gilloise, nonostante un valore di xG pari a 2.5 (-1.5). Solo Slavia Praga (-2.0) e Real Madrid (-1.7) hanno avuto una differenza negativa superiore rispetto agli olandesi in una partita di questa UEFA Champions League.
  • Nella partita contro il Copenaghen, il centrocampista del Bayer Leverkusen Aleix García ha completato il 100% dei passaggi effettuati sotto pressione ad alta intensità. Gli unici giocatori con una percentuale di completamento del 100% e con più passaggi effettuati nella prima giornata di questa stagione sono stati Frenkie de Jong (38/38) e Fabian Ruíz (31/31).
  • Joey Veerman ha completato 62 passaggi, effettuato 14 passaggi line-breaking e ha recuperato nove palloni nella sfida contro l'Union Saint-Gillloise, tutti record tra i giocatori del PSV nella prima giornata di questa UEFA Champions League.
  • Il difensore del Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba ha effettuato 21 passaggi line-breaking contro il Copenaghen alla prima giornata, record assoluto tra i giocatori finora in questa stagione - 11 di questi sono stati per Alejandro Grimaldo, record di passaggi di questo genere tra un giocatore e un compagno di squadra nella prima giornata.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bayer LeverkusenPSV Eindhoven
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati21
Gol totali subiti23
Media gol subiti per partita2.03.0
Percentuale possesso palla63.662.7
Numero totale di passaggi647530
Numero totale di passaggi riusciti575439
Tiri nello specchio della porta43
Percentuale di tiri in porta36.437.5
Numero totale di cross1926
Numero medio di cross riusciti42
Duelli per partita vinti4262
Duelli per partita persi4357
Corner subiti47
Corner guadagnati57
Numero di punizioni a favore149
Numero di punizioni concesse139
Tackle totali1021
Percentuale di successo nei tackle60.061.9
Fuorigiochi totali00
Numero totale di cartellini gialli20
Numero totale di cartellini rossi00

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven Live

