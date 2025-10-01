Incontro terminato, Borussia Dortmund 4, Athletic Bilbao 1.
Lavorare in quota con i “ragni”
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Borussia Dortmund 4, Athletic Bilbao 1.
Secondo tempo terminato, Borussia Dortmund 4, Athletic Bilbao 1.22:51
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Ibon Sánchez (Athletic Bilbao).22:49
Fuorigioco. Gregor Kobel(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.22:49
Gol! Borussia Dortmund 4, Athletic Bilbao 1. Julian Brandt (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maximilian Beier.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Ibon Sánchez (Athletic Bilbao).22:46
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.22:46
Fallo di Maximilian Beier (Borussia Dortmund).22:45
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Tiro parato. Ibon Sánchez (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gorka Guruzeta.22:45
Fallo di Maximilian Beier (Borussia Dortmund).22:44
Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:44
Sostituzione, Borussia Dortmund. Fábio Silva sostituisce Serhou Guirassy.22:43
Fallo di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).22:42
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Gol! Borussia Dortmund 3, Athletic Bilbao 1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marcel Sabitzer da calcio d'angolo.22:39
Tentativo fallito. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:39
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Athletic Bilbao).22:38
Tiro parato. Julian Brandt (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marcel Sabitzer.22:38
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37
Fallo di Aymeric Laporte (Athletic Bilbao).22:37
Sostituzione, Athletic Bilbao. Ibon Sánchez sostituisce Maroan Sannadi.22:36
Tiro respinto. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area. Assist di Felix Nmecha.22:35
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Athletic Bilbao).22:32
Tiro parato. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Felix Nmecha.22:32
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).22:29
Tentativo fallito. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Íñigo Lekue.22:28
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Íñigo Lekue (Athletic Bilbao).22:26
Sostituzione, Borussia Dortmund. Nico Schlotterbeck sostituisce Niklas Süle.22:26
Sostituzione, Borussia Dortmund. Felix Nmecha sostituisce Jobe Bellingham.22:26
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).22:25
Fuorigioco. Íñigo Ruíz de Galarreta(Athletic Bilbao) prova il lancio lungo, ma Robert Navarro e' colto in fuorigioco.22:24
Fuorigioco. Alejandro Rego(Athletic Bilbao) prova il lancio lungo, ma Gorka Guruzeta e' colto in fuorigioco.22:21
Sostituzione, Athletic Bilbao. Nico Serrano sostituisce Unai Gómez.22:19
Sostituzione, Borussia Dortmund. Maximilian Beier sostituisce Karim Adeyemi.22:19
Sostituzione, Borussia Dortmund. Julian Brandt sostituisce Carney Chukwuemeka.22:19
Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:18
Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Gol! Borussia Dortmund 2, Athletic Bilbao 1. Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.22:17
Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.22:16
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao).22:16
Tiro respinto. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area. Assist di Carney Chukwuemeka.22:11
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).22:10
Tentativo fallito. Unai Gómez (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:10
Tiro parato. Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gorka Guruzeta.22:10
Gol! Borussia Dortmund 2, Athletic Bilbao 0. Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Serhou Guirassy.22:07
Fallo di mano di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).22:05
Fuorigioco. Gorka Guruzeta(Athletic Bilbao) prova il lancio lungo, ma Maroan Sannadi e' colto in fuorigioco.22:03
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fallo di Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao).22:02
Inizia il Secondo tempo Borussia Dortmund 1, Athletic Bilbao 0.22:02
Sostituzione, Athletic Bilbao. Aymeric Laporte sostituisce Dani Vivian.22:01
Sostituzione, Athletic Bilbao. Íñigo Ruíz de Galarreta sostituisce Mikel Jauregizar.22:01
Sostituzione, Athletic Bilbao. Gorka Guruzeta sostituisce Iñaki Williams.22:01
Primo tempo terminato, Borussia Dortmund 1, Athletic Bilbao 0.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Fallo di Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).21:45
Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.21:43
Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).21:43
Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:42
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).21:39
Tentativo fallito. Niklas Süle (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:36
Tiro parato. Niklas Süle (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marcel Sabitzer.21:35
Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Julian Ryerson.21:34
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Unai Gómez (Athletic Bilbao).21:33
Fuorigioco. Daniel Svensson(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Julian Ryerson e' colto in fuorigioco.21:31
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Íñigo Lekue (Athletic Bilbao).21:31
Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:30
Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Gol! Borussia Dortmund 1, Athletic Bilbao 0. Daniel Svensson (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Karim Adeyemi.21:28
Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Iñaki Williams (Athletic Bilbao).21:27
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Robert Navarro (Athletic Bilbao).21:26
Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:24
Unai Gómez (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24
Tentativo fallito. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andoni Gorosabel con cross.21:21
Tiro parato. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Karim Adeyemi.21:20
Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:17
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).21:17
Unai Simón (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Fallo di Íñigo Lekue (Athletic Bilbao).21:16
Fallo di mano di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:11
Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:09
Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fuorigioco. Jobe Bellingham(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Serhou Guirassy e' colto in fuorigioco.21:06
Niklas Süle (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Maroan Sannadi (Athletic Bilbao).21:03
Fallo di Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund).21:02
Alejandro Rego (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: SIGNAL IDUNA PARK
Città: Dortmund
Capienza: 81365 spettatori19:52
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.
Arbitro di Borussia Dortmund - Athletic Bilbao sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Attualmente Borussia Dortmund si trova 7° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Athletic Bilbao si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Borussia Dortmund ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; Athletic Bilbao ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.
In casa la Sampdoria ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Juve Stabia pareggiando 2-2.
Borussia Dortmund e Athletic Bilbao è la prima che si affrontano in campionato.
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Borussia Dortmund
|Athletic Bilbao
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|4
|0
|Gol totali subiti
|4
|2
|Media gol subiti per partita
|4.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|48.4
|38.4
|Numero totale di passaggi
|470
|303
|Numero totale di passaggi riusciti
|387
|224
|Tiri nello specchio della porta
|5
|2
|Percentuale di tiri in porta
|62.5
|33.3
|Numero totale di cross
|6
|13
|Numero medio di cross riusciti
|0
|3
|Duelli per partita vinti
|49
|44
|Duelli per partita persi
|36
|62
|Corner subiti
|4
|2
|Corner guadagnati
|2
|2
|Numero di punizioni a favore
|11
|14
|Numero di punizioni concesse
|8
|18
|Tackle totali
|24
|16
|Percentuale di successo nei tackle
|58.3
|68.8
|Fuorigiochi totali
|0
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND