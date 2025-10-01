Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund
1 Ottobre 2025 ore 21:00
Borussia Dortmund
4
Athletic Bilbao
1
Partita finita
Arbitro: Szymon Marciniak
  1. 28' 1-0 Daniel Svensson
  2. 50' 2-0 Carney Chukwuemeka
  3. 61' 2-1 Gorka Guruzeta
  4. 82' 3-1 Serhou Guirassy
  5. 90+1' 4-1 Julian Brandt
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Borussia Dortmund 4, Athletic Bilbao 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Borussia Dortmund 4, Athletic Bilbao 1.22:51

  3. 90'+3'

    Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  4. 90'+3'

    Fallo di Ibon Sánchez (Athletic Bilbao).22:49

  5. 90'+2'

    Fuorigioco. Gregor Kobel(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.22:49

  6. 90'+1'

    Gol! Borussia Dortmund 4, Athletic Bilbao 1. Julian Brandt (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maximilian Beier.22:47

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47

  9. 90'

    Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  10. 90'

    Fallo di Ibon Sánchez (Athletic Bilbao).22:46

  11. 89'

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.22:46

  12. 89'

    Fallo di Maximilian Beier (Borussia Dortmund).22:45

  13. 89'

    Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  15. 88'

    Tiro parato. Ibon Sánchez (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Gorka Guruzeta.22:45

  16. 88'

    Fallo di Maximilian Beier (Borussia Dortmund).22:44

  17. 88'

    Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:44

  18. 87'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Fábio Silva sostituisce Serhou Guirassy.22:43

  19. 86'

    Fallo di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).22:42

  21. 86'

    Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  22. 82'

    Gol! Borussia Dortmund 3, Athletic Bilbao 1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marcel Sabitzer da calcio d'angolo.22:39

  23. 82'

    Tentativo fallito. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:39

  24. 81'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Athletic Bilbao).22:38

  25. 81'

    Tiro parato. Julian Brandt (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marcel Sabitzer.22:38

  27. 81'

    Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37

  28. 81'

    Fallo di Aymeric Laporte (Athletic Bilbao).22:37

  29. 80'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Ibon Sánchez sostituisce Maroan Sannadi.22:36

  30. 79'

    Tiro respinto. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area. Assist di Felix Nmecha.22:35

  31. 75'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Athletic Bilbao).22:32

  33. 75'

    Tiro parato. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Felix Nmecha.22:32

  34. 73'

    Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  35. 73'

    Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).22:29

  36. 71'

    Tentativo fallito. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Íñigo Lekue.22:28

  37. 70'

    Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  39. 70'

    Fallo di Íñigo Lekue (Athletic Bilbao).22:26

  40. 70'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Nico Schlotterbeck sostituisce Niklas Süle.22:26

  41. 69'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Felix Nmecha sostituisce Jobe Bellingham.22:26

  42. 68'

    Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  43. 68'

    Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).22:25

  45. 67'

    Fuorigioco. Íñigo Ruíz de Galarreta(Athletic Bilbao) prova il lancio lungo, ma Robert Navarro e' colto in fuorigioco.22:24

  46. 65'

    Fuorigioco. Alejandro Rego(Athletic Bilbao) prova il lancio lungo, ma Gorka Guruzeta e' colto in fuorigioco.22:21

  47. 63'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Nico Serrano sostituisce Unai Gómez.22:19

  48. 63'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Maximilian Beier sostituisce Karim Adeyemi.22:19

  49. 63'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Julian Brandt sostituisce Carney Chukwuemeka.22:19

  51. 62'

    Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:18

  52. 62'

    Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  53. 61'

    Gol! Borussia Dortmund 2, Athletic Bilbao 1. Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.22:17

  54. 59'

    Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.22:16

  55. 59'

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  57. 59'

    Fallo di Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao).22:16

  58. 55'

    Tiro respinto. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area. Assist di Carney Chukwuemeka.22:11

  59. 54'

    Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  60. 54'

    Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).22:10

  61. 53'

    Tentativo fallito. Unai Gómez (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:10

  63. 53'

    Tiro parato. Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gorka Guruzeta.22:10

  64. 50'

    Gol! Borussia Dortmund 2, Athletic Bilbao 0. Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Serhou Guirassy.22:07

  65. 49'

    Fallo di mano di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).22:05

  66. 47'

    Fuorigioco. Gorka Guruzeta(Athletic Bilbao) prova il lancio lungo, ma Maroan Sannadi e' colto in fuorigioco.22:03

  67. 46'

    Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  69. 46'

    Fallo di Andoni Gorosabel (Athletic Bilbao).22:02

  70. Inizia il Secondo tempo Borussia Dortmund 1, Athletic Bilbao 0.22:02

  71. 45'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Aymeric Laporte sostituisce Dani Vivian.22:01

  72. 45'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Íñigo Ruíz de Galarreta sostituisce Mikel Jauregizar.22:01

  73. 45'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Gorka Guruzeta sostituisce Iñaki Williams.22:01

  75. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Borussia Dortmund 1, Athletic Bilbao 0.21:45

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  77. 45'

    Fallo di Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).21:45

  78. 45'

    Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  79. 43'

    Aitor Paredes (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.21:43

  81. 43'

    Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43

  82. 43'

    Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).21:43

  83. 43'

    Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:42

  84. 43'

    Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  85. 40'

    Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  87. 40'

    Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).21:39

  88. 36'

    Tentativo fallito. Niklas Süle (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:36

  89. 36'

    Tiro parato. Niklas Süle (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marcel Sabitzer.21:35

  90. 35'

    Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Julian Ryerson.21:34

  91. 34'

    Waldemar Anton (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  93. 34'

    Fallo di Unai Gómez (Athletic Bilbao).21:33

  94. 32'

    Fuorigioco. Daniel Svensson(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Julian Ryerson e' colto in fuorigioco.21:31

  95. 31'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Íñigo Lekue (Athletic Bilbao).21:31

  96. 30'

    Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:30

  97. 30'

    Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  99. 28'

    Gol! Borussia Dortmund 1, Athletic Bilbao 0. Daniel Svensson (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Karim Adeyemi.21:28

  100. 28'

    Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  101. 28'

    Fallo di Iñaki Williams (Athletic Bilbao).21:27

  102. 27'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Robert Navarro (Athletic Bilbao).21:26

  103. 24'

    Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:24

  105. 24'

    Unai Gómez (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24

  106. 22'

    Tentativo fallito. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andoni Gorosabel con cross.21:21

  107. 20'

    Tiro parato. Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Karim Adeyemi.21:20

  108. 18'

    Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:17

  109. 18'

    Iñaki Williams (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  111. 17'

    Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).21:17

  112. 17'

    Unai Simón (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  113. 16'

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16

  114. 16'

    Fallo di Íñigo Lekue (Athletic Bilbao).21:16

  115. 11'

    Fallo di mano di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:11

  117. 9'

    Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:09

  118. 9'

    Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  119. 7'

    Fuorigioco. Jobe Bellingham(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Serhou Guirassy e' colto in fuorigioco.21:06

  120. 4'

    Niklas Süle (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  121. 4'

    Fallo di Maroan Sannadi (Athletic Bilbao).21:03

  123. 3'

    Fallo di Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund).21:02

  124. 3'

    Alejandro Rego (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  125. Inizia il Primo tempo.21:00

  126. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  128. Dove si gioca la partita:

    Stadio: SIGNAL IDUNA PARK
    Città: Dortmund
    Capienza: 81365 spettatori19:52

Formazioni Borussia Dortmund - Athletic Bilbao

Borussia Dortmund
Athletic Bilbao
TITOLARI BORUSSIA DORTMUND
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (25) NIKLAS SÜLE (D)
  • (5) RAMY BENSEBAINI (D)
  • (3) WALDEMAR ANTON (D)
  • (20) MARCEL SABITZER (C)
  • (7) JOBE BELLINGHAM (C)
  • (24) DANIEL SVENSSON (C)
  • (26) JULIAN RYERSON (C)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (A)
  • (9) SERHOU GUIRASSY (A)
  • (27) KARIM ADEYEMI (A)
PANCHINA BORUSSIA DORTMUND
  • (2) YAN COUTO (D)
  • (4) NICO SCHLOTTERBECK (D)
  • (13) PASCAL GROß (C)
  • (33) ALEXANDER MEYER (P)
  • (10) JULIAN BRANDT (C)
  • (8) FELIX NMECHA (C)
  • (21) FÁBIO SILVA (A)
  • (14) MAXIMILIAN BEIER (A)
ALLENATORE BORUSSIA DORTMUND
  • Niko Kovac
TITOLARI ATHLETIC BILBAO
  • (1) UNAI SIMÓN (P)
  • (2) ANDONI GOROSABEL (D)
  • (3) DANI VIVIAN (D)
  • (4) AITOR PAREDES (D)
  • (15) ÍÑIGO LEKUE (D)
  • (23) ROBERT NAVARRO (C)
  • (20) UNAI GÓMEZ (C)
  • (30) ALEJANDRO REGO (C)
  • (9) IÑAKI WILLIAMS (C)
  • (18) MIKEL JAUREGIZAR (C)
  • (21) MAROAN SANNADI (A)
PANCHINA ATHLETIC BILBAO
  • (11) GORKA GURUZETA (A)
  • (26) MIKEL SANTOS (P)
  • (12) JESÚS ARESO (D)
  • (8) OIHAN SANCET (C)
  • (22) NICO SERRANO (A)
  • (27) ÁLEX PADILLA (P)
  • (17) YURI BERCHICHE (D)
  • (16) ÍÑIGO RUÍZ DE GALARRETA (C)
  • (19) ADAMA BOIRO (D)
  • (14) AYMERIC LAPORTE (D)
  • (35) IBON SÁNCHEZ (C)
  • (33) ADRIÁN PÉREZ (C)
ALLENATORE ATHLETIC BILBAO
  • Ernesto Valverde
PREPARTITA

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.
Arbitro di Borussia Dortmund - Athletic Bilbao sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente Borussia Dortmund si trova 7° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Athletic Bilbao si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Borussia Dortmund ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; Athletic Bilbao ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.

In casa la Sampdoria ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Juve Stabia pareggiando 2-2.

Borussia Dortmund e Athletic Bilbao è la prima che si affrontano in campionato.

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Borussia Dortmund e l'Athletic Club si affronteranno per la prima volta in una competizione europea; inoltre, questa sarà la prima sfida dell'Athletic contro una squadra tedesca in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.
  • Il Borussia Dortmund ha perso solo tre delle 16 partite casalinghe contro squadre spagnole in Champions League (7V, 6N) e solo il Real Madrid è riuscito a batterlo con più di un gol di scarto - nell'edizione 2017/18 che poi ha vinto (3-1 al Signal Iduna Park).
  • L'Athletic Club è imbattuto nelle ultime sei partite contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee (4V, 2N), anche se la più recente risale alla fase a gironi dell'Europa League 2017/18 (3-2 contro l'Hertha Berlino nel novembre 2017).
  • L'Atletico Bilbao non ha perso nessuna delle ultime tre trasferte europee contro squadre tedesche (2V, 1N), vincendo ad Augusta (3-2 nel 2015) e contro lo Schalke 04 (4-2 nel 2012). Quest'ultimo successo è arrivato nella stagione in cui gli spagnoli hanno raggiunto l'ultima finale in una delle principali competizioni europee: nell'Europa League 2011/12 sotto la guida di Marcelo Bielsa (si classificarono secondi).
  • Il tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac non ha mai perso una partita di UEFA Champions League nella fase a gironi/campionato (10G – 7V, 3N) e in queste 10 partite sono stati segnati in media 4.5 gol a match (32 fatti, 13 subiti).
  • L'allenatore dell'Atletico Bilbao Ernesto Valverde non perde due partite consecutive in Champions League dal novembre 2014, quando arrivò a tre di fila in una precedente esperienza con il club. Il ko contro l'Arsenal alla prima giornata d questa edizione è stato solo il terzo nelle ultime 31 gare di Valverde da allenatore nella competizione (20V, 8N).
  • Il Borussia Dortmund ha subito quattro gol contro la Juventus nella prima giornata di questa Champions League (4-4) ed è stata la terza volta che la squadra tedesca ha concesso almeno quattro reti in una partita della competizione dall'inizio della scorsa stagione, più di qualsiasi altra formazione presente nelle edizioni 2024/25 e 2025/26.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, solo Raphinha (21) ha preso parte attiva a più marcature in Champions League rispetto a Serhou Guirassy del Borussia Dortmund (18 – 13 gol, cinque assist). La sua ultima presenza nella competizione al Signal Iduna Park lo ha visto segnare una tripletta contro il Barcellona, nella vittoria per 3-1 dello scorso maggio.
  • L'ultima presenza del trentunenne Aymeric Laporte con l'Atletico Bilbao in Champions League risale al 2014/15, a 20 anni. Il difensore rimane il secondo più giovane giocatore ad aver disputato un match da titolare con il club in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (20 anni, 113 giorni contro lo Shakhtar Donetsk nel settembre 2014), dietro solo a Juan Elgezabal (19 anni, 28 giorni contro il Lech Poznan nel settembre 1983).
  • Oltre ad aver segnato un gol e ad aver servito un assist nella partita contro la Juventus, Karim Adeyemi del Borussia Dortmund ha effettuato 92 passaggi sotto pressione ad alta intensità nella prima giornata, il secondo dato più alto tra i giocatori scesi in campo nelle 18 partite del turno di apertura del torneo in corso - davanti a lui solo Mohamed Elyounoussi del Copenaghen (96).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Borussia DortmundAthletic Bilbao
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati40
Gol totali subiti42
Media gol subiti per partita4.02.0
Percentuale possesso palla48.438.4
Numero totale di passaggi470303
Numero totale di passaggi riusciti387224
Tiri nello specchio della porta52
Percentuale di tiri in porta62.533.3
Numero totale di cross613
Numero medio di cross riusciti03
Duelli per partita vinti4944
Duelli per partita persi3662
Corner subiti42
Corner guadagnati22
Numero di punizioni a favore1114
Numero di punizioni concesse818
Tackle totali2416
Percentuale di successo nei tackle58.368.8
Fuorigiochi totali00
Numero totale di cartellini gialli11
Numero totale di cartellini rossi00

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio