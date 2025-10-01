Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Athletic Bilbao sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente Borussia Dortmund si trova 7° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Athletic Bilbao si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Borussia Dortmund ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; Athletic Bilbao ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.

Borussia Dortmund e Athletic Bilbao è la prima che si affrontano in campionato.

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Borussia Dortmund e l'Athletic Club si affronteranno per la prima volta in una competizione europea; inoltre, questa sarà la prima sfida dell'Athletic contro una squadra tedesca in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

Il Borussia Dortmund ha perso solo tre delle 16 partite casalinghe contro squadre spagnole in Champions League (7V, 6N) e solo il Real Madrid è riuscito a batterlo con più di un gol di scarto - nell'edizione 2017/18 che poi ha vinto (3-1 al Signal Iduna Park).

L'Athletic Club è imbattuto nelle ultime sei partite contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee (4V, 2N), anche se la più recente risale alla fase a gironi dell'Europa League 2017/18 (3-2 contro l'Hertha Berlino nel novembre 2017).

L'Atletico Bilbao non ha perso nessuna delle ultime tre trasferte europee contro squadre tedesche (2V, 1N), vincendo ad Augusta (3-2 nel 2015) e contro lo Schalke 04 (4-2 nel 2012). Quest'ultimo successo è arrivato nella stagione in cui gli spagnoli hanno raggiunto l'ultima finale in una delle principali competizioni europee: nell'Europa League 2011/12 sotto la guida di Marcelo Bielsa (si classificarono secondi).

Il tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac non ha mai perso una partita di UEFA Champions League nella fase a gironi/campionato (10G – 7V, 3N) e in queste 10 partite sono stati segnati in media 4.5 gol a match (32 fatti, 13 subiti).

L'allenatore dell'Atletico Bilbao Ernesto Valverde non perde due partite consecutive in Champions League dal novembre 2014, quando arrivò a tre di fila in una precedente esperienza con il club. Il ko contro l'Arsenal alla prima giornata d questa edizione è stato solo il terzo nelle ultime 31 gare di Valverde da allenatore nella competizione (20V, 8N).

Il Borussia Dortmund ha subito quattro gol contro la Juventus nella prima giornata di questa Champions League (4-4) ed è stata la terza volta che la squadra tedesca ha concesso almeno quattro reti in una partita della competizione dall'inizio della scorsa stagione, più di qualsiasi altra formazione presente nelle edizioni 2024/25 e 2025/26.

Dall'inizio della scorsa stagione, solo Raphinha (21) ha preso parte attiva a più marcature in Champions League rispetto a Serhou Guirassy del Borussia Dortmund (18 – 13 gol, cinque assist). La sua ultima presenza nella competizione al Signal Iduna Park lo ha visto segnare una tripletta contro il Barcellona, nella vittoria per 3-1 dello scorso maggio.

L'ultima presenza del trentunenne Aymeric Laporte con l'Atletico Bilbao in Champions League risale al 2014/15, a 20 anni. Il difensore rimane il secondo più giovane giocatore ad aver disputato un match da titolare con il club in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (20 anni, 113 giorni contro lo Shakhtar Donetsk nel settembre 2014), dietro solo a Juan Elgezabal (19 anni, 28 giorni contro il Lech Poznan nel settembre 1983).

Oltre ad aver segnato un gol e ad aver servito un assist nella partita contro la Juventus, Karim Adeyemi del Borussia Dortmund ha effettuato 92 passaggi sotto pressione ad alta intensità nella prima giornata, il secondo dato più alto tra i giocatori scesi in campo nelle 18 partite del turno di apertura del torneo in corso - davanti a lui solo Mohamed Elyounoussi del Copenaghen (96).

