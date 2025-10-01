Incontro terminato, Monaco 2, Manchester City 2.
Incontro terminato, Monaco 2, Manchester City 2.
Secondo tempo terminato, Monaco 2, Manchester City 2.22:56
Tiro respinto. Josko Gvardiol (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nico O'Reilly.22:56
Fallo di Phil Foden (Manchester City).22:55
Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:55
Phil Foden (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:53
Savinho (Manchester City) e' ammonito.22:52
Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).22:52
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Matheus Nunes (Manchester City).22:52
Fallo di Phil Foden (Manchester City).22:51
Kassoum Ouattara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:49
Gol! Monaco 2, Manchester City 2. Eric Dier (Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:49
Bernardo Silva (Manchester City) e' ammonito.22:47
Decisione VAR: rigore Monaco.22:45
Gara riprende.22:45
Gara momentaneamente sospesa, Eric Dier (Monaco) per infortunio.22:44
Rigore concesso da Nico González (Manchester City) per un fallo in area.22:44
Rigore per Monaco. Eric Dier e'stato atterrato in area di rigore.22:44
Fallo di Nico González (Manchester City).22:43
Stanis Idumbo (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Tiro respinto. Pape Cabral (Monaco) un tiro di sinistro da centro area.22:43
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Manchester City).22:42
Sostituzione, Monaco. George Ilenikhena sostituisce Mohammed Salisu.22:41
Sostituzione, Monaco. Mika Biereth sostituisce Folarin Balogun.22:41
Sostituzione, Monaco. Pape Cabral sostituisce Mamadou Coulibaly.22:40
Tentativo fallito. Nico González (Manchester City) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:39
Tiro respinto. Nico González (Manchester City) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Tijjani Reijnders con cross.22:39
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Eric Dier (Monaco).22:38
Nico O'Reilly (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Krépin Diatta (Monaco).22:37
Fallo di Nico González (Manchester City).22:34
Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.22:33
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Philipp Köhn (Monaco).22:33
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nico González.22:33
Tijjani Reijnders (Manchester City) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Savinho.22:32
Sostituzione, Manchester City. Matheus Nunes sostituisce John Stones.22:31
Tentativo fallito. Jordan Teze (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mamadou Coulibaly.22:30
Tiro respinto. Bernardo Silva (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Tijjani Reijnders.22:25
Sostituzione, Monaco. Stanis Idumbo sostituisce Ansu Fati.22:23
Tijjani Reijnders (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Mohammed Salisu (Monaco).22:22
Krépin Diatta (Monaco) e' ammonito per fallo.22:21
Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21
Fallo di Krépin Diatta (Monaco).22:21
Fallo di Savinho (Manchester City).22:20
Krépin Diatta (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Sostituzione, Manchester City. Nico González sostituisce Rodri.22:19
Sostituzione, Manchester City. Savinho sostituisce Jérémy Doku.22:19
Tentativo fallito. Mamadou Coulibaly (Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto da calcio d'angolo.22:18
Tiro respinto. Mohammed Salisu (Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jordan Teze.22:18
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Manchester City).22:17
Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ansu Fati.22:17
Fallo di Tijjani Reijnders (Manchester City).22:17
Ansu Fati (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Tiro respinto. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jérémy Doku.22:16
Rodri (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:15
Fallo di Rodri (Manchester City).22:15
Mamadou Coulibaly (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Eric Dier (Monaco).22:14
Rodri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:13
Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Jordan Teze con cross da calcio d'angolo.22:12
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da John Stones (Manchester City).22:12
Rodri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).22:08
Gara riprende.22:07
Gara momentaneamente sospesa, Phil Foden (Manchester City) per infortunio.22:07
Fallo di Rúben Dias (Manchester City).22:07
Ansu Fati (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Fuorigioco. Josko Gvardiol(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Jérémy Doku e' colto in fuorigioco.22:04
Inizia il Secondo tempo Monaco 1, Manchester City 2.22:04
Primo tempo terminato, Monaco 1, Manchester City 2.21:47
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Manchester City).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Gol! Monaco 1, Manchester City 2. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nico O'Reilly con cross.21:44
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.21:42
Tiro parato. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:42
Gianluigi Donnarumma (Manchester City) e' ammonito.21:39
Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Folarin Balogun (Monaco).21:39
Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).21:37
Eric Dier (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Tiro parato. Nico O'Reilly (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Phil Foden.21:37
Fallo di Tijjani Reijnders (Manchester City).21:35
Ansu Fati (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Tentativo fallito. Rodri (Manchester City) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bernardo Silva.21:34
Phil Foden (Manchester City) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Tijjani Reijnders.21:33
Fuorigioco. Tijjani Reijnders(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Erling Haaland e' colto in fuorigioco.21:31
Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Rodri con suggerimento di testa.21:29
Tiro parato. Bernardo Silva (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.21:25
Sostituzione, Monaco. Kassoum Ouattara sostituisce Vanderson per infortunio.21:22
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Vanderson (Monaco) per infortunio.21:20
Gol! Monaco 1, Manchester City 1. Jordan Teze (Monaco) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Krépin Diatta.21:18
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Nico O'Reilly (Manchester City).21:16
Gol! Monaco 0, Manchester City 1. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Josko Gvardiol con passaggio filtrante.21:15
Fallo di Rúben Dias (Manchester City).21:12
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Phil Foden.21:11
Fallo di Bernardo Silva (Manchester City).21:11
Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Nico O'Reilly (Manchester City).21:07
Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Fallo di Vanderson (Monaco).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stade Louis-II
Città: Monaco
Capienza: 18500 spettatori19:55
Monaco - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.
Arbitro di Monaco - Manchester City sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.
Attualmente Monaco si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Manchester City si trova 8° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Monaco ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Manchester City ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.
Monaco ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Manchester City ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Juve Stabia pareggiando 2-2.
Monaco e Manchester City si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Monaco ha vinto 1 volta, Manchester City ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Monaco-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Monaco
|Manchester City
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|4
|0
|Media gol subiti per partita
|4.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|51.2
|73.8
|Numero totale di passaggi
|485
|804
|Numero totale di passaggi riusciti
|419
|742
|Tiri nello specchio della porta
|5
|8
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|47.1
|Numero totale di cross
|12
|24
|Numero medio di cross riusciti
|3
|9
|Duelli per partita vinti
|33
|32
|Duelli per partita persi
|44
|27
|Corner subiti
|4
|2
|Corner guadagnati
|5
|9
|Numero di punizioni a favore
|11
|4
|Numero di punizioni concesse
|9
|3
|Tackle totali
|13
|11
|Percentuale di successo nei tackle
|61.5
|63.6
|Fuorigiochi totali
|1
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
