Monaco-Manchester City: 2-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stade Louis-II di Monaco
1 Ottobre 2025 ore 21:00
Monaco
2
Manchester City
2
Partita finita
Arbitro: Jesús Gil Manzano
  1. 15' 0-1 Erling Haaland
  2. 18' 1-1 Jordan Teze
  3. 44' 1-2 Erling Haaland
  4. 90' 2-2 Eric Dier (R)
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Monaco 2, Manchester City 2.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Monaco 2, Manchester City 2.22:56

  3. 90'+7'

    Tiro respinto. Josko Gvardiol (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nico O'Reilly.22:56

  4. 90'+6'

    Fallo di Phil Foden (Manchester City).22:55

  5. 90'+6'

    Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:55

  6. 90'+5'

    Phil Foden (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53

  7. 90'+5'

    Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:53

  9. 90'+4'

    Savinho (Manchester City) e' ammonito.22:52

  10. 90'+4'

    Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  11. 90'+4'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).22:52

  12. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Matheus Nunes (Manchester City).22:52

  13. 90'+3'

    Fallo di Phil Foden (Manchester City).22:51

  15. 90'+3'

    Kassoum Ouattara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  16. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:49

  17. 90'

    Gol! Monaco 2, Manchester City 2. Eric Dier (Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:49

  18. 88'

    Bernardo Silva (Manchester City) e' ammonito.22:47

  19. 87'

    Decisione VAR: rigore Monaco.22:45

  21. 87'

    Gara riprende.22:45

  22. 85'

    Gara momentaneamente sospesa, Eric Dier (Monaco) per infortunio.22:44

  23. 85'

    Rigore concesso da Nico González (Manchester City) per un fallo in area.22:44

  24. 85'

    Rigore per Monaco. Eric Dier e'stato atterrato in area di rigore.22:44

  25. 85'

    Fallo di Nico González (Manchester City).22:43

  27. 85'

    Stanis Idumbo (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43

  28. 84'

    Tiro respinto. Pape Cabral (Monaco) un tiro di sinistro da centro area.22:43

  29. 84'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Manchester City).22:42

  30. 83'

    Sostituzione, Monaco. George Ilenikhena sostituisce Mohammed Salisu.22:41

  31. 82'

    Sostituzione, Monaco. Mika Biereth sostituisce Folarin Balogun.22:41

  33. 82'

    Sostituzione, Monaco. Pape Cabral sostituisce Mamadou Coulibaly.22:40

  34. 81'

    Tentativo fallito. Nico González (Manchester City) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:39

  35. 80'

    Tiro respinto. Nico González (Manchester City) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Tijjani Reijnders con cross.22:39

  36. 80'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Eric Dier (Monaco).22:38

  37. 79'

    Nico O'Reilly (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  39. 79'

    Fallo di Krépin Diatta (Monaco).22:37

  40. 76'

    Fallo di Nico González (Manchester City).22:34

  41. 76'

    Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  42. 75'

    Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.22:33

  43. 74'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Philipp Köhn (Monaco).22:33

  45. 74'

    Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nico González.22:33

  46. 73'

    Tijjani Reijnders (Manchester City) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Savinho.22:32

  47. 73'

    Sostituzione, Manchester City. Matheus Nunes sostituisce John Stones.22:31

  48. 72'

    Tentativo fallito. Jordan Teze (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mamadou Coulibaly.22:30

  49. 67'

    Tiro respinto. Bernardo Silva (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Tijjani Reijnders.22:25

  51. 64'

    Sostituzione, Monaco. Stanis Idumbo sostituisce Ansu Fati.22:23

  52. 64'

    Tijjani Reijnders (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  53. 64'

    Fallo di Mohammed Salisu (Monaco).22:22

  54. 63'

    Krépin Diatta (Monaco) e' ammonito per fallo.22:21

  55. 63'

    Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21

  57. 63'

    Fallo di Krépin Diatta (Monaco).22:21

  58. 62'

    Fallo di Savinho (Manchester City).22:20

  59. 62'

    Krépin Diatta (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  60. 61'

    Sostituzione, Manchester City. Nico González sostituisce Rodri.22:19

  61. 61'

    Sostituzione, Manchester City. Savinho sostituisce Jérémy Doku.22:19

  63. 60'

    Tentativo fallito. Mamadou Coulibaly (Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto da calcio d'angolo.22:18

  64. 60'

    Tiro respinto. Mohammed Salisu (Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jordan Teze.22:18

  65. 59'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Manchester City).22:17

  66. 59'

    Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ansu Fati.22:17

  67. 58'

    Fallo di Tijjani Reijnders (Manchester City).22:17

  69. 58'

    Ansu Fati (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  70. 58'

    Tiro respinto. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jérémy Doku.22:16

  71. 57'

    Rodri (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:15

  72. 57'

    Fallo di Rodri (Manchester City).22:15

  73. 57'

    Mamadou Coulibaly (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  75. 56'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Eric Dier (Monaco).22:14

  76. 55'

    Rodri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  77. 55'

    Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:13

  78. 54'

    Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Jordan Teze con cross da calcio d'angolo.22:12

  79. 53'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da John Stones (Manchester City).22:12

  81. 50'

    Rodri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  82. 50'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).22:08

  83. 49'

    Gara riprende.22:07

  84. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Phil Foden (Manchester City) per infortunio.22:07

  85. 48'

    Fallo di Rúben Dias (Manchester City).22:07

  87. 48'

    Ansu Fati (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07

  88. 46'

    Fuorigioco. Josko Gvardiol(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Jérémy Doku e' colto in fuorigioco.22:04

  89. Inizia il Secondo tempo Monaco 1, Manchester City 2.22:04

  90. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Monaco 1, Manchester City 2.21:47

  91. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Manchester City).21:46

  93. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  94. 44'

    Gol! Monaco 1, Manchester City 2. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nico O'Reilly con cross.21:44

  95. 42'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.21:42

  96. 42'

    Tiro parato. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:42

  97. 39'

    Gianluigi Donnarumma (Manchester City) e' ammonito.21:39

  99. 38'

    Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  100. 38'

    Fallo di Folarin Balogun (Monaco).21:39

  101. 37'

    Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).21:37

  102. 37'

    Eric Dier (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  103. 37'

    Tiro parato. Nico O'Reilly (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Phil Foden.21:37

  105. 35'

    Fallo di Tijjani Reijnders (Manchester City).21:35

  106. 35'

    Ansu Fati (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35

  107. 34'

    Tentativo fallito. Rodri (Manchester City) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bernardo Silva.21:34

  108. 33'

    Phil Foden (Manchester City) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Tijjani Reijnders.21:33

  109. 31'

    Fuorigioco. Tijjani Reijnders(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Erling Haaland e' colto in fuorigioco.21:31

  111. 29'

    Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Rodri con suggerimento di testa.21:29

  112. 25'

    Tiro parato. Bernardo Silva (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.21:25

  113. 22'

    Sostituzione, Monaco. Kassoum Ouattara sostituisce Vanderson per infortunio.21:22

  114. 21'

    Gara riprende.21:22

  115. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Vanderson (Monaco) per infortunio.21:20

  117. 18'

    Gol! Monaco 1, Manchester City 1. Jordan Teze (Monaco) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Krépin Diatta.21:18

  118. 16'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Nico O'Reilly (Manchester City).21:16

  119. 15'

    Gol! Monaco 0, Manchester City 1. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Josko Gvardiol con passaggio filtrante.21:15

  120. 12'

    Fallo di Rúben Dias (Manchester City).21:12

  121. 12'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  123. 11'

    Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Phil Foden.21:11

  124. 11'

    Fallo di Bernardo Silva (Manchester City).21:11

  125. 11'

    Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  126. 7'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Nico O'Reilly (Manchester City).21:07

  127. 2'

    Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02

  129. 2'

    Fallo di Vanderson (Monaco).21:02

  130. Inizia il Primo tempo.21:01

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  133. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stade Louis-II
    Città: Monaco
    Capienza: 18500 spettatori19:55

Formazioni Monaco - Manchester City

Monaco
Manchester City
TITOLARI MONACO
  • (16) PHILIPP KÖHN (P)
  • (3) ERIC DIER (D)
  • (5) THILO KEHRER (D)
  • (22) MOHAMMED SALISU (D)
  • (28) MAMADOU COULIBALY (C)
  • (4) JORDAN TEZE (C)
  • (27) KRÉPIN DIATTA (C)
  • (2) VANDERSON (C)
  • (11) MAGHNES AKLIOUCHE (A)
  • (9) FOLARIN BALOGUN (A)
  • (31) ANSU FATI (A)
PANCHINA MONACO
  • (20) KASSOUM OUATTARA (D)
  • (18) TAKUMI MINAMINO (C)
  • (19) GEORGE ILENIKHENA (A)
  • (43) PAPE CABRAL (C)
  • (40) JULES STAWIECKI (P)
  • (12) CAIO HENRIQUE (D)
  • (14) MIKA BIERETH (A)
  • (50) YANN LIENARD (P)
  • (17) STANIS IDUMBO (C)
ALLENATORE MONACO
  • Adi Hütter
TITOLARI MANCHESTER CITY
  • (25) GIANLUIGI DONNARUMMA (P)
  • (33) NICO O'REILLY (D)
  • (5) JOHN STONES (D)
  • (24) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (47) PHIL FODEN (C)
  • (16) RODRI (C)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (C)
  • (4) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (20) BERNARDO SILVA (C)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
PANCHINA MANCHESTER CITY
  • (1) JAMES TRAFFORD (P)
  • (27) MATHEUS NUNES (C)
  • (14) NICO GONZÁLEZ (C)
  • (8) MATEO KOVACIC (C)
  • (82) RICO LEWIS (D)
  • (13) MARCUS BETTINELLI (P)
  • (52) OSCAR BOBB (C)
  • (6) NATHAN AKÉ (D)
  • (26) SAVINHO (A)
  • (63) DIVINE MUKASA (C)
ALLENATORE MANCHESTER CITY
  • Pep Guardiola
PREPARTITA

Monaco - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.
Arbitro di Monaco - Manchester City sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente Monaco si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Manchester City si trova 8° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Monaco ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Manchester City ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

In casa la Sampdoria ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Juve Stabia pareggiando 2-2.

Monaco e Manchester City si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Monaco ha vinto 1 volta, Manchester City ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Monaco-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli unici precedenti incontri tra Monaco e Manchester City risalgono agli ottavi di finale della UEFA Champions League 2016/17, con la squadra francese che si è qualificata grazie alla regola dei gol in trasferta, con un punteggio complessivo di 6-6 (vittoria 3-1 in casa, sconfitta 5-3 in esterna).
  • Il Monaco è una delle due sole squadre, insieme al Real Madrid nel 2024/25 (nei play-off), ad aver eliminato una squadra allenata da Pep Guardiola dalla UEFA Champions League prima dei quarti di finale (il Manchester City agli ottavi, nell'edizione 2016/17).
  • Dopo la sconfitta contro il Monaco allo Stade Louis II nel marzo 2017, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola potrebbe perdere le sue prime due trasferte contro un singolo avversario per la terza volta nella sua carriera da allenatore: è già successo contro il Barcellona nell'ottobre 2016 e contro il Liverpool nel gennaio 2018.
  • Il Monaco ha perso solo una delle sette partite casalinghe contro squadre inglesi in UEFA Champions League (5V, 1N) - contro l'Arsenal nel marzo 2015 (0-2) - e ha vinto tutte e tre le sfide di questo tipo disputate nella fase a gironi/campionato: 1-0 contro il Liverpool nel 2004/05, 2-1 contro il Tottenham nel 2016/17 e 1-0 contro l'Aston Villa nel 2024/25.
  • L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha perso solo due delle 33 partite disputate nei primi due turni di UEFA Champions League (prima e seconda giornata), vincendone 26 (5N). Queste due sconfitte sono arrivate contro squadre francesi: contro il Lione nel 2018/19 e contro il Paris Saint-Germain nel 2021/22.
  • Dall'inizio della stagione 2024/25 della UEFA Champions League, dopo una striscia di quattro partite senza sconfitte (3V, 1N), il Monaco ha vinto solo una delle sette gare successive nella competizione (1N, 5P). Tre dei cinque ko in questo periodo sono arrivati con almeno tre gol di scarto, incluso quello nella sfida più recente (1-4 contro il Club Brugge).
  • Nell'ultima partita di Erling Haaland con il Manchester City in questa competizione, l'attaccante è diventato il giocatore più veloce a ad aver raggiunto quota 50 gol in UEFA Champions League (49 presenze). Tra i 10 calciatori con più di 50 reti all'attivo nella competizione, tuttavia, solo Raúl (31%) ha una percentuale di marcature in trasferta  inferiore rispetto al norvegese (32% - 34 in casa, 16 in esterna).
  • Nonostante la netta sconfitta del Monaco contro il Club Brugge nella partita d'esordio di questa Champions League (1-4), Lamine Camara è stato il miglior giocatore nella sfida per line breaking passes (15), palloni recuperati (10) e contrasti effettuati (4).
  • Nell'ultimo turno contro il Napoli, a un anno esatto dalla precedente partita giocata in Champions League (ossia da settembre 2024 contro l'Inter), Rodri del Manchester City ha effettuato 17 line breaking passes (passaggi che rompono la linea di pressione avversaria), il secondo miglior dato per un centrocampista nel turno di apertura della competizione in corso - davanti a lui Pedri (20 contro il Newcastle).
  • Phil Foden ha creato otto occasioni per i compagni nell'ultima partita del Manchester City in Champions League (contro il Napoli), record per un giocatore nella gara d'esordio della propria squadra in una singola edizione del torneo da Maycon dello Shakhtar Donetsk nel 2021/22 (otto contro lo Sheriff Tiraspol).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MonacoManchester City
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati12
Gol totali subiti40
Media gol subiti per partita4.00.0
Percentuale possesso palla51.273.8
Numero totale di passaggi485804
Numero totale di passaggi riusciti419742
Tiri nello specchio della porta58
Percentuale di tiri in porta50.047.1
Numero totale di cross1224
Numero medio di cross riusciti39
Duelli per partita vinti3332
Duelli per partita persi4427
Corner subiti42
Corner guadagnati59
Numero di punizioni a favore114
Numero di punizioni concesse93
Tackle totali1311
Percentuale di successo nei tackle61.563.6
Fuorigiochi totali11
Numero totale di cartellini gialli20
Numero totale di cartellini rossi00

Monaco - Manchester City Live

