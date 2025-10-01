Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Monaco - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stade Louis-II di Monaco.

Arbitro di Monaco - Manchester City sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente Monaco si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Manchester City si trova 8° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Monaco ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Manchester City ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

Monaco e Manchester City si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Monaco ha vinto 1 volta, Manchester City ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Monaco-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti incontri tra Monaco e Manchester City risalgono agli ottavi di finale della UEFA Champions League 2016/17, con la squadra francese che si è qualificata grazie alla regola dei gol in trasferta, con un punteggio complessivo di 6-6 (vittoria 3-1 in casa, sconfitta 5-3 in esterna).

Il Monaco è una delle due sole squadre, insieme al Real Madrid nel 2024/25 (nei play-off), ad aver eliminato una squadra allenata da Pep Guardiola dalla UEFA Champions League prima dei quarti di finale (il Manchester City agli ottavi, nell'edizione 2016/17).

Dopo la sconfitta contro il Monaco allo Stade Louis II nel marzo 2017, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola potrebbe perdere le sue prime due trasferte contro un singolo avversario per la terza volta nella sua carriera da allenatore: è già successo contro il Barcellona nell'ottobre 2016 e contro il Liverpool nel gennaio 2018.

Il Monaco ha perso solo una delle sette partite casalinghe contro squadre inglesi in UEFA Champions League (5V, 1N) - contro l'Arsenal nel marzo 2015 (0-2) - e ha vinto tutte e tre le sfide di questo tipo disputate nella fase a gironi/campionato: 1-0 contro il Liverpool nel 2004/05, 2-1 contro il Tottenham nel 2016/17 e 1-0 contro l'Aston Villa nel 2024/25.

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha perso solo due delle 33 partite disputate nei primi due turni di UEFA Champions League (prima e seconda giornata), vincendone 26 (5N). Queste due sconfitte sono arrivate contro squadre francesi: contro il Lione nel 2018/19 e contro il Paris Saint-Germain nel 2021/22.

Dall'inizio della stagione 2024/25 della UEFA Champions League, dopo una striscia di quattro partite senza sconfitte (3V, 1N), il Monaco ha vinto solo una delle sette gare successive nella competizione (1N, 5P). Tre dei cinque ko in questo periodo sono arrivati con almeno tre gol di scarto, incluso quello nella sfida più recente (1-4 contro il Club Brugge).

Nell'ultima partita di Erling Haaland con il Manchester City in questa competizione, l'attaccante è diventato il giocatore più veloce a ad aver raggiunto quota 50 gol in UEFA Champions League (49 presenze). Tra i 10 calciatori con più di 50 reti all'attivo nella competizione, tuttavia, solo Raúl (31%) ha una percentuale di marcature in trasferta inferiore rispetto al norvegese (32% - 34 in casa, 16 in esterna).

Nonostante la netta sconfitta del Monaco contro il Club Brugge nella partita d'esordio di questa Champions League (1-4), Lamine Camara è stato il miglior giocatore nella sfida per line breaking passes (15), palloni recuperati (10) e contrasti effettuati (4).

Nell'ultimo turno contro il Napoli, a un anno esatto dalla precedente partita giocata in Champions League (ossia da settembre 2024 contro l'Inter), Rodri del Manchester City ha effettuato 17 line breaking passes (passaggi che rompono la linea di pressione avversaria), il secondo miglior dato per un centrocampista nel turno di apertura della competizione in corso - davanti a lui Pedri (20 contro il Newcastle).

Phil Foden ha creato otto occasioni per i compagni nell'ultima partita del Manchester City in Champions League (contro il Napoli), record per un giocatore nella gara d'esordio della propria squadra in una singola edizione del torneo da Maycon dello Shakhtar Donetsk nel 2021/22 (otto contro lo Sheriff Tiraspol).

