Il Napoli vince una partita decisamente complicata contro un ottimo Sporting: decidono la doppietta di Højlund, i due assist di De Bruyne, la parata all'ultimo minuto di Milinkovic Savic che salva il risultato.
Nel mezzo la rete del pareggio dei portoghesi, che avevano trovato il 1-1 con Luis Suarez su rigore, un penaltz nato da un intervento in ritardo di Politano su Araujo.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Da Napoli - Sporting Lisbona é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Champions League!22:56
90'+5'
FINISCE NAPOLI - SPORTING! 2-1 il risultato finale!22:54
90'+4'
MIRACOLO DI MILINKOVIC SAVIC! Colpo di testa ravvicinato di Hjulmand, respinge il portiere!22:53
90'+3'
Angolo per lo Sporting: Quenda mette al centro, allontana Juan Jesus, parte il contropiede del Napoli: Neres viene fermato al limite dell'area.22:52
90'+2'
Gran palla di Iniacio per Luis Suarez, il colombiano non riesce nel difficile controllo davanti a Milinkovic Savic.22:50
90'+1'
Quattro i minuti di recupero.22:49
90'
Sostituzione NAPOLI: esce Rasmus Højlund, entra Lorenzo Lucca.22:49
89'
Neres ha lo spazio per puntare Iniacio ma decide di ripartire da dietro, per guadagnare preziosi secondi.22:48
88'
Lang ottimo in chiusura su Fresneda che lo aveva puntato al limite dell'area.22:47
86'
Gran chiusura di Spinazzola su Araujo, che si era inserito bene centralmente sull'assist di Debast.22:44
85'
Sporting ora tutto in avanti, Napoli che aspetta e difende il vantaggio.22:43
83'
Scintille ora tra Araujo e Hojlund, gioco fermo.22:42
82'
Doppio cambio di Conte dopo il vantaggio, dentro forze fresche per dare vigore alla sua mediana e difesa.22:41
81'
Sostituzione NAPOLI: esce Kevin De Bruyne, entra Billy Gilmour.22:40
81'
Sostituzione NAPOLI: esce Miguel Gutiérrez, entra Mathías Olivera.22:40
79'
GOL! NAPOLI - Sporting 2-1! Rete di Rasmus Højlund. Cross tagliato di De Bruyne, la punta si getta sul primo palo e di testa anticipa Rui Silva! Partenopei di nuovo in vantaggio.
Problema fisico ora per Quaresma, che ha chiesto il cambio.22:25
65'
Cross di Quenda, palla troppo alta per l'inserimento di Suarez.22:24
63'
I portoghesi, che stavano pressando il Napoli negli ultimi minuti, trovano il pareggio su rigore, una ingenuitá di Politano che stende Araujo in area. Glaciale Luis Suarez dal dischetto.22:22
62'
GOL! Napoli - SPORTING LISBONA 1-1! Rete su Rigore di Luis Suárez. L'attaccante colombiano, ex Almeria, spiazza Milinkovic Savic.22:22
61'
RIGORE PER LO SPORTING! Politano stende Araujo, che lo aveva anticipato su un pallone vagante in area.22:20
60'
Bel cross di Araujo, non ci arriva Milinkovic Savic, spazza di testa Gutierrez.22:19
58'
DE BRUYNE! Conclusione sul secondo palo del belga, Iniacio salva Rui Silva mandando di testa in angolo!22:17
57'
Proteste del Napoli per un tocco di mano di Iniacio sulla conclusione di De Bruyne, per Makkelie si puó continuare.22:16
55'
BEUKEMA! Anguissa crossa basso arretrato, la conclusione dell'ex Bologna é alta. Azione poi fermata per il fuorigioco del centrocampista.22:15
53'
Hojlund lavora molto nella difesa del pallone, con il danese che peró fatica a trovare poi il compagno per la sponda.22:12
52'
Faccia a faccia tra Politano e Araujo, un duello molto fisico dall'inizio della partita.22:10
50'
Gran chiusura di Beukema che ferma la conclusione dal limite di Pedro Gonçalves.22:09
49'
Sinistro a giro di Politano, il capitano del Napoli manda alto.22:08
48'
Alta anche la posizione di Pedro Gonçalves, tridente in realtá quello scelto dai lusitani.22:07
47'
Rui Borges opta per la doppia prima punta, con l'ex Almeria Luis Suarez ad accompagnare Ioannidis.22:06
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:05
46'
Sostituzione SPORTING: esce Geny Catamo, entra Luis Suárez.22:05
46'
Sostituzione SPORTING: esce Trincão, entra Pedro Gonçalves.22:05
Lo Sporting ha infatti concesso molto poco ai partenopei, concedendosi anche molto possesso palla nella metá campo locale. Ospiti che peró hanno faticato a rendersi pericolosi in zona gol.21:50
Napoli che fatica in questo primo tempo ma che chiude la frazione in vantaggio grazie alla rete di Hojlund in contropiede, servito con un assist perfetto da De Bruyne.21:49
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-0 il risultato parziale, gol di Hojlund.21:48
45'
Un minuto di recupero.21:46
44'
Conclusione coraggiosa di Spinazzola, palla altissima sopra la traversa.21:46
43'
Gran giocata di Trincao che si inserisce al limite dell'area, Ioannidis non trova peró lo spazio per la conclusione.21:44
41'
POLITANO! Altra ripartenza rapida del Napoli, conclusione a giro del capitano partenopeo, Rui Silva si distende e mette in angolo!21:43
39'
Il gol sembra aver sbloccato mentalmente il Napoli, che sembra piú sereno nella gestione del pallone.21:41
37'
Napoli che trova il vantaggio nel miglior momento dei portoghesi, che si erano spinti con tutti gli effettivi nella metá campo azzurra: contropiede micidiale di De Bruyne che serve un pallone da insaccare ad Hojlund.21:39
36'
GOL! NAPOLI - Sporting 1-0! Rete di Rasmus Højlund. Ripartenza rapida dei partenopei, palla in verticale di De Bruyne per il danese che batte Rui Silva in uscita.
Possesso palla continuo dello Sporting, con il Napoli che aspetta e non pressa.21:37
34'
Buon momento ora per lo Sporting, Napoli che fatica a ripartire.21:35
33'
Angolo di Politano, Anguissa sul secondo palo riesce solo a sfiorare. Sfera sul fondo.21:34
32'
Altra conclusione di Anguissa, una deviazione regala l'angolo ai partenopei.21:33
30'
Ripartenza Napoli, De Bruyne steso da Trincao che viene richiamato dall'arbitro.21:31
28'
Altro corpo a corpo tra Araujo e Politano, ha ancora la meglio il terzino lusitano.21:29
27'
Simoes ci prova dalla distanza: pallone che arriva debolmente tra le braccia di Milinkovic Savic.21:28
26'
Anguissa, di forza, sfonda sulla destra: il suo cross, dal fondo, é respinto.21:27
24'
Sporting che prova la ripartenza: Trincao, triplicato, perde la sfera.21:26
23'
Conclusione dal limite di Anguissa, palla altissima sopra la traversa.21:23
22'
Continuo possesso palla del Napoli, che non riesce peró a trovare il varco giusto.21:23
20'
Araujo chiude Politano: l'urugaiano sta lasciando pochi spazi all'esterno azzurro.21:22
19'
Sporting ben messa in campo in fase difensiva, pochi gli spazi concessi alla squadra di Conte.21:20
17'
Si riprende il gioco, con entrambi i giocatori tornati in campo.21:18
16'
Scontro tra De Bruyne e Fresneda, entrambi rimangono a terra.21:17
15'
Cross di Spinazzola che taglia tutta l'area, é in ritardo Hojlund.21:16
13'
Che rischio per Rui Silva, che quasi si fa soffiare il pallone da De Bruyne.21:14
12'
Cross basso di Fresneda dal fondo, Beukema anticipa Ioannidis ed allontana.21:13
11'
Molto mobile lo scacchiere del Napoli, con McTominay e De Bruyne a scambiarsi sulla sinistra, Anguissa con libertá di inserimento.21:12
9'
Aumenta la pressione del Napoli, Sporting ora schiacciato nella propria metá campo.21:10
8'
Altro angolo per il Napoli: De Bruyne al centro, allontana Quaresma.21:09
6'
Juan Jesus ferma Ioannidis in angolo: primo corner per i portoghesi.21:08
5'
Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di De Bruyne al volo dal limite che termina altissima.21:07
4'
Bella palla di Hojlund per Politano, cross al centro che Iniacio mette in angolo.21:05
3'
De Bruyne trova la verticale per Hojlund, l'ex Atalanta non riesce peró nel controllo.21:04
2'
Napoli con la classica maglia azzurra, portoghesi con l'iconica divisa biancoverde.21:02
1'
INIZIA NAPOLI - SPORTING! Primo pallone per gli ospiti!21:02
Arbitro del match l'olandese Danny Makkelie.20:33
Rui Borges punta su Ioannidis in avanti, l'ex Barcellona Trincao alle sue spalle, Quenda e Catamo sulle fasce. A centrocampo l'ex Lecce Hjulmand, in difesa occhi puntati su Goncalo Inacio, uno dei talenti usciti dalla Academia portoghese e cercato dalle grandi di Europa.20:32
Conte con molte assenze in difesa, torna Spinazzola a destra, Gutierrez a sinistra con Beukema e Juan Jesus al centro. Confermato Hojlund da prima punta, centrocampo con Lobotka da pivote, Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay sulla trequarti.20:25
La formazione dello SPORTING LISBONA: (4-2-3-1): Rui Silva - Fresneda, E. Quaresma, Gonçalo Inacio, Araujo - Hjulmand, Joao Simoes - Quenda, Trincao, Catamo - Ioannidis.20:22
Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI (4-1-4-1), Milinkovic-Savic - Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez - Lobotka - Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay - Hojlund.20:18
Torna la Champions League al Maradona con il Napoli che ospita lo Sporting Lisbona: i partenopei vogliono subito reagire alla sconfitta con il Milan, ritrovando i tre punti e muovendo anche la classifica in Europa dopo il passo falso con il Manchester City.20:17
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 60240 spettatori20:17
Formazioni Napoli - Sporting Lisbona
Napoli
Sporting Lisbona
TITOLARI NAPOLI
(32) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
(5) JUAN JESUS (D)
(3) MIGUEL GUTIÉRREZ (D)
(31) SAM BEUKEMA (D)
(37) LEONARDO SPINAZZOLA (D)
(68) STANISLAV LOBOTKA (C)
(21) MATTEO POLITANO (C)
(8) SCOTT MCTOMINAY (C)
(99) FRANK ANGUISSA (C)
(11) KEVIN DE BRUYNE (C)
(19) RASMUS HØJLUND (A)
PANCHINA NAPOLI
(69) GIUSEPPE AMBROSINO (A)
(26) ANTONIO VERGARA (C)
(25) MATHIAS FERRANTE (P)
(1) ALEX MERET (P)
(17) MATHÍAS OLIVERA (D)
(20) ELJIF ELMAS (C)
(7) DAVID NERES (A)
(6) BILLY GILMOUR (C)
(70) NOA LANG (A)
(27) LORENZO LUCCA (A)
ALLENATORE NAPOLI
Antonio Conte
TITOLARI SPORTING LISBONA
(1) RUI SILVA (P)
(22) IVÁN FRESNEDA (D)
(25) GONÇALO INÁCIO (D)
(72) EDUARDO QUARESMA (D)
(20) MAXIMILIANO ARAÚJO (D)
(10) GENY CATAMO (C)
(42) MORTEN HJULMAND (C)
(7) GEOVANY QUENDA (C)
(52) JOÃO SIMÕES (C)
(17) TRINCÃO (C)
(89) FOTIS IOANNIDIS (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
(97) LUIS SUÁREZ (A)
(91) RICARDO MANGAS (D)
(28) RODRIGO RIBEIRO (A)
(8) POTE (C)
(14) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
(27) ALISSON SANTOS (A)
(13) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
(2) MATHEUS REIS (D)
(26) OUSMANE DIOMANDE (D)
(6) ZENO DEBAST (D)
(5) HIDEMASA MORITA (C)
(12) JOÃO VIRGÍNIA (P)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
Rui Manuel Gomes Borges
PREPARTITA
Napoli - Sporting Lisbona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Sporting Lisbona sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Attualmente il Napoli si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Sporting Lisbona si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Napoli ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; Sporting Lisbona ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.
Napoli e Sporting Lisbona è la prima che si affrontano in campionato.
Napoli-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
I due precedenti incontri tra Napoli e Sporting Lisbona sono terminati entrambi 0-0 e si sono svolti nel primo turno della Coppa UEFA 1989/90 - i partenopei si qualificarono dopo i calci di rigori.
Il Napoli ha vinto tutte le quattro partite di UEFA Champions League contro squadre portoghesi, battendo il Benfica due volte nel 2016/17 e il Braga due volte nel 2023/24 (tutte gare giocate nella fase a gironi).
Lo Sporting Lisbona non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in nessuna competizione europea, con cinque pareggi e 13 sconfitte in 18 precedenti (qualificazioni incluse). L'unica partita senza subire gol in questa serie è stata sul campo del Napoli, pareggiando 0-0 nel settembre 1989 in Coppa UEFA.
L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha affrontato lo Sporting Lisbona in due precedenti occasioni in UEFA Champions League, senza vincere nessuna delle due partite quando era alla guida del Tottenham (1N, 1P) nella fase a gironi 2022/23. Solo contro Barcellona e Real Madrid (quattro a testa) ha collezionato più sfide da allenatore nella competizione senza mai vincere.
Lo Sporting Lisbona cercherà di vincere le prime due partite di una stagione di UEFA Champions League per la seconda volta, dopo esserci riuscito nel 2022/23 sotto la guida di Rúben Amorim (3-0 contro l'Eintracht Frankfurt e 2-0 contro il Tottenham Hotspur).
In termini di età media, lo Sporting Lisbona ha schierato il secondo undici titolare più giovane nella prima giornata di questa UEFA Champions League (24 anni e 255 giorni). Gli avversari del Napoli, invece, hanno schierato il quarto undici iniziale più anziano nel primo turno (29 anni e 189 giorni).
Il Napoli ha tentato un solo tiro nella sconfitta contro il Manchester City nell'ultima partita di UEFA Champions League, del difensore Sam Beukema. L'olandese è anche il giocatore che ha completato più passaggi (38), vinto più duelli (6) ed effettuato più respinte difensive (9) per la squadra italiana all'Etihad.
Trincão dello Sporting Lisbona ha segnato una doppietta nella prima giornata di UEFA Champions League (contro il Kairat), tanti gol quanti ne aveva segnati nelle sue prime 22 presenze nella competizione. Il venticinquenne ha anche completato sette dribbling in quella partita, il suo nuovo record in una singola gara nel torneo.
Kevin De Bruyne potrebbe collezionare la sua prima presenza europea con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. La sua unica precedente apparizione europea in questo stadio risale al novembre 2017, quando fornì un assist in uno dei quattro gol del Manchester City nella vittoria per 4-2 in UEFA Champions League.
Pote dello Sporting Lisbona ha completato il 100% dei suoi dribbling contro il Kairat nella prima giornata (7/7); l'ultimo giocatore con una percentuale del 100% ad aver completato così tanti dribbling in una partita di UEFA Champions League era stato John Stones del Manchester City nella finale del 2023 contro l'Inter (anche lui 7/7).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: