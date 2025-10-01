Faccia a faccia tra Politano e Araujo, un duello molto fisico dall'inizio della partita.22:10

PREPARTITA

Napoli - Sporting Lisbona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Sporting Lisbona sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente il Napoli si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Sporting Lisbona si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Napoli ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; Sporting Lisbona ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.

Napoli e Sporting Lisbona è la prima che si affrontano in campionato.

Napoli-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I due precedenti incontri tra Napoli e Sporting Lisbona sono terminati entrambi 0-0 e si sono svolti nel primo turno della Coppa UEFA 1989/90 - i partenopei si qualificarono dopo i calci di rigori.

Il Napoli ha vinto tutte le quattro partite di UEFA Champions League contro squadre portoghesi, battendo il Benfica due volte nel 2016/17 e il Braga due volte nel 2023/24 (tutte gare giocate nella fase a gironi).

Lo Sporting Lisbona non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in nessuna competizione europea, con cinque pareggi e 13 sconfitte in 18 precedenti (qualificazioni incluse). L'unica partita senza subire gol in questa serie è stata sul campo del Napoli, pareggiando 0-0 nel settembre 1989 in Coppa UEFA.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha affrontato lo Sporting Lisbona in due precedenti occasioni in UEFA Champions League, senza vincere nessuna delle due partite quando era alla guida del Tottenham (1N, 1P) nella fase a gironi 2022/23. Solo contro Barcellona e Real Madrid (quattro a testa) ha collezionato più sfide da allenatore nella competizione senza mai vincere.

Lo Sporting Lisbona cercherà di vincere le prime due partite di una stagione di UEFA Champions League per la seconda volta, dopo esserci riuscito nel 2022/23 sotto la guida di Rúben Amorim (3-0 contro l'Eintracht Frankfurt e 2-0 contro il Tottenham Hotspur).

In termini di età media, lo Sporting Lisbona ha schierato il secondo undici titolare più giovane nella prima giornata di questa UEFA Champions League (24 anni e 255 giorni). Gli avversari del Napoli, invece, hanno schierato il quarto undici iniziale più anziano nel primo turno (29 anni e 189 giorni).

Il Napoli ha tentato un solo tiro nella sconfitta contro il Manchester City nell'ultima partita di UEFA Champions League, del difensore Sam Beukema. L'olandese è anche il giocatore che ha completato più passaggi (38), vinto più duelli (6) ed effettuato più respinte difensive (9) per la squadra italiana all'Etihad.

Trincão dello Sporting Lisbona ha segnato una doppietta nella prima giornata di UEFA Champions League (contro il Kairat), tanti gol quanti ne aveva segnati nelle sue prime 22 presenze nella competizione. Il venticinquenne ha anche completato sette dribbling in quella partita, il suo nuovo record in una singola gara nel torneo.

Kevin De Bruyne potrebbe collezionare la sua prima presenza europea con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. La sua unica precedente apparizione europea in questo stadio risale al novembre 2017, quando fornì un assist in uno dei quattro gol del Manchester City nella vittoria per 4-2 in UEFA Champions League.

Pote dello Sporting Lisbona ha completato il 100% dei suoi dribbling contro il Kairat nella prima giornata (7/7); l'ultimo giocatore con una percentuale del 100% ad aver completato così tanti dribbling in una partita di UEFA Champions League era stato John Stones del Manchester City nella finale del 2023 contro l'Inter (anche lui 7/7).

