Incontro terminato, Qarabağ 2, FC Copenaghen 0.
Secondo tempo terminato, Qarabağ 2, FC Copenaghen 0.20:37
Tentativo fallito. Musa Qurbanli (Qarabağ) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Emmanuel Addai.20:37
Nariman Akhundzada (Qarabağ) e' ammonito per fallo.20:36
Elias Achouri (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:36
Fallo di Nariman Akhundzada (Qarabağ).20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Sostituzione, Qarabağ. Chris Kouakou sostituisce Abdellah Zoubir.20:33
Sostituzione, Qarabağ. Musa Qurbanli sostituisce Elvin Cafarquliyev.20:33
Fuorigioco. Marcos López(FC Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Gabriel Pereira e' colto in fuorigioco.20:29
Toral Bayramov (Qarabağ) e' ammonito per fallo.20:28
Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28
Fallo di Toral Bayramov (Qarabağ).20:28
Gol! Qarabağ 2, FC Copenaghen 0. Emmanuel Addai (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nariman Akhundzada.20:27
Tiro parato. Viktor Claesson (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukas Lerager.20:26
Gabriel Pereira (FC Copenaghen) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Marcos López con cross in seguito a un calcio da fermo.20:25
Elias Achouri (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25
Fallo di Toral Bayramov (Qarabağ).20:25
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Addai (Qarabağ).20:24
Sostituzione, FC Copenaghen. Mads Emil Madsen sostituisce Thomas Delaney.20:22
Sostituzione, Qarabağ. Nariman Akhundzada sostituisce Camilo Durán.20:21
Sostituzione, Qarabağ. Toral Bayramov sostituisce Leandro Andrade.20:21
Fallo di Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen).20:20
Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Tentativo fallito. Marcos López (FC Copenaghen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Mohamed Elyounoussi con cross da calcio d'angolo.20:19
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pedro Bicalho (Qarabağ).20:19
Matheus Silva (Qarabağ) e' ammonito per fallo.20:17
Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:17
Fallo di Matheus Silva (Qarabağ).20:17
Tiro respinto. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lukas Lerager.20:16
Fallo di Elias Achouri (FC Copenaghen).20:14
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Sostituzione, Qarabağ. Emmanuel Addai sostituisce Oleksii Kashchuk.20:13
Sostituzione, FC Copenaghen. Elias Achouri sostituisce Pantelis Hatzidiakos.20:12
Fallo di Viktor Claesson (FC Copenaghen).20:12
Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Tentativo fallito. Lukas Lerager (FC Copenaghen) in seguito a una mischia dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla sinistra. Assist di Mohamed Elyounoussi con cross da calcio d'angolo.20:11
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).20:10
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).20:10
Tiro respinto. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lukas Lerager.20:10
Fallo di Leandro Andrade (Qarabağ).20:06
Thomas Delaney (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Tiro parato. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marcos López con cross.20:06
Fallo di Bahlul Mustafazada (Qarabağ).20:05
Lukas Lerager (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen).20:04
Leandro Andrade (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Thomas Delaney (FC Copenaghen).20:03
Mateusz Kochalski (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Viktor Claesson (FC Copenaghen).20:02
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Matheus Silva (Qarabağ).20:01
Tiro parato. Lukas Lerager (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jordan Larsson.19:59
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:57
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:57
Marcos López (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.19:53
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:53
Tiro parato. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marcos López.19:51
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:50
Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fallo di Jordan Larsson (FC Copenaghen).19:49
Inizia il Secondo tempo Qarabağ 1, FC Copenaghen 0.19:49
Sostituzione, FC Copenaghen. Viktor Claesson sostituisce Youssoufa Moukoko.19:48
Sostituzione, FC Copenaghen. Junnosuke Suzuki sostituisce Robert Silva.19:48
Primo tempo terminato, Qarabağ 1, FC Copenaghen 0.19:34
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Marcos López (FC Copenaghen).19:33
Tiro respinto. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di destro da centro area. Assist di Elvin Cafarquliyev.19:33
Fuorigioco. Marcos López(FC Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Robert Silva e' colto in fuorigioco.19:32
Tentativo fallito. Lukas Lerager (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Marcos López in seguito a un calcio da fermo.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Fallo di mano di Leandro Andrade (Qarabağ).19:30
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Elvin Cafarquliyev (Qarabağ).19:29
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen).19:28
Fuorigioco. Marcos López(FC Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Youssoufa Moukoko e' colto in fuorigioco.19:26
Tentativo fallito. Lukas Lerager (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Robert Silva.19:25
Fuorigioco. Kady Borges(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Camilo Durán e' colto in fuorigioco.19:23
Tiro parato. Matheus Silva (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leandro Andrade.19:22
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Dominik Kotarski (FC Copenaghen).19:22
Tiro parato. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Matheus Silva con cross.19:22
Tiro parato. Oleksii Kashchuk (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Leandro Andrade.19:21
Fuorigioco. Mohamed Elyounoussi(FC Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Youssoufa Moukoko e' colto in fuorigioco.19:19
Camilo Durán (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).19:18
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pedro Bicalho (Qarabağ).19:16
Fallo di Matheus Silva (Qarabağ).19:15
Robert Silva (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Tentativo fallito. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Robert Silva.19:14
Gol! Qarabağ 1, FC Copenaghen 0. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.19:12
Pedro Bicalho (Qarabağ) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Matheus Silva.19:12
Tiro parato. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:12
Kady Borges (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Thomas Delaney (FC Copenaghen).19:11
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Robert Silva (FC Copenaghen).19:10
Fuorigioco. Mateusz Kochalski(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Camilo Durán e' colto in fuorigioco.19:09
Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Robert Silva (FC Copenaghen).19:09
Kady Borges (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Lukas Lerager (FC Copenaghen).19:07
Fallo di Elvin Cafarquliyev (Qarabağ).19:07
Lukas Lerager (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen).19:05
Fallo di Abdellah Zoubir (Qarabağ).19:04
Yoram Zague (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Sostituzione, FC Copenaghen. Yoram Zague sostituisce Rodrigo Huescas per infortunio.18:59
Gara riprende.18:59
Gara momentaneamente sospesa, Rodrigo Huescas (FC Copenaghen) per infortunio.18:57
Tentativo fallito. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Leandro Andrade.18:56
Oleksii Kashchuk (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55
Fallo di Thomas Delaney (FC Copenaghen).18:55
Oleksii Kashchuk (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:51
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).18:51
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Marcos López (FC Copenaghen).18:47
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:46
Fallo di Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen).18:46
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).18:45
Oleksii Kashchuk (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
Dove si gioca la partita:
Stadio: Tofik Bakhramov Stadium
Città: Baku
Capienza: 29858 spettatori17:42
Qarabag - Copenaghen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Qarabag - Copenaghen sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.
Attualmente Qarabag si trova 4° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Copenaghen si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Qarabag ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; Copenaghen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.
Qarabag e Copenaghen è la prima che si affrontano in campionato.
Qarabag-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Qarabag
|Copenaghen
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|3
|2
|Gol totali subiti
|2
|2
|Media gol subiti per partita
|2.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|47.1
|36.4
|Numero totale di passaggi
|432
|364
|Numero totale di passaggi riusciti
|352
|289
|Tiri nello specchio della porta
|5
|7
|Percentuale di tiri in porta
|62.5
|63.6
|Numero totale di cross
|8
|16
|Numero medio di cross riusciti
|2
|3
|Duelli per partita vinti
|44
|43
|Duelli per partita persi
|43
|42
|Corner subiti
|8
|5
|Corner guadagnati
|3
|4
|Numero di punizioni a favore
|11
|11
|Numero di punizioni concesse
|6
|14
|Tackle totali
|16
|18
|Percentuale di successo nei tackle
|62.5
|72.2
|Fuorigiochi totali
|1
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
