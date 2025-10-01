Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Qarabag-Copenaghen: 2-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku
1 Ottobre 2025 ore 18:45
Qarabag
2
Copenaghen
0
Partita finita
Arbitro: Serdar Gözübüyük
  1. 28' 1-0 Abdellah Zoubir
  2. 83' 2-0 Emmanuel Addai
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Qarabağ 2, FC Copenaghen 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Qarabağ 2, FC Copenaghen 0.20:37

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Musa Qurbanli (Qarabağ) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Emmanuel Addai.20:37

  4. 90'+3'

    Nariman Akhundzada (Qarabağ) e' ammonito per fallo.20:36

  5. 90'+3'

    Elias Achouri (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:36

  6. 90'+3'

    Fallo di Nariman Akhundzada (Qarabağ).20:36

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34

  9. 90'

    Sostituzione, Qarabağ. Chris Kouakou sostituisce Abdellah Zoubir.20:33

  10. 90'

    Sostituzione, Qarabağ. Musa Qurbanli sostituisce Elvin Cafarquliyev.20:33

  11. 86'

    Fuorigioco. Marcos López(FC Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Gabriel Pereira e' colto in fuorigioco.20:29

  12. 85'

    Toral Bayramov (Qarabağ) e' ammonito per fallo.20:28

  13. 85'

    Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28

  15. 85'

    Fallo di Toral Bayramov (Qarabağ).20:28

  16. 83'

    Gol! Qarabağ 2, FC Copenaghen 0. Emmanuel Addai (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nariman Akhundzada.20:27

  17. 83'

    Tiro parato. Viktor Claesson (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukas Lerager.20:26

  18. 82'

    Gabriel Pereira (FC Copenaghen) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Marcos López con cross in seguito a un calcio da fermo.20:25

  19. 81'

    Elias Achouri (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25

  21. 81'

    Fallo di Toral Bayramov (Qarabağ).20:25

  22. 81'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Addai (Qarabağ).20:24

  23. 78'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Mads Emil Madsen sostituisce Thomas Delaney.20:22

  24. 78'

    Sostituzione, Qarabağ. Nariman Akhundzada sostituisce Camilo Durán.20:21

  25. 78'

    Sostituzione, Qarabağ. Toral Bayramov sostituisce Leandro Andrade.20:21

  27. 77'

    Fallo di Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen).20:20

  28. 77'

    Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  29. 76'

    Tentativo fallito. Marcos López (FC Copenaghen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Mohamed Elyounoussi con cross da calcio d'angolo.20:19

  30. 75'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pedro Bicalho (Qarabağ).20:19

  31. 74'

    Matheus Silva (Qarabağ) e' ammonito per fallo.20:17

  33. 73'

    Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:17

  34. 73'

    Fallo di Matheus Silva (Qarabağ).20:17

  35. 73'

    Tiro respinto. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lukas Lerager.20:16

  36. 70'

    Fallo di Elias Achouri (FC Copenaghen).20:14

  37. 70'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  39. 70'

    Sostituzione, Qarabağ. Emmanuel Addai sostituisce Oleksii Kashchuk.20:13

  40. 69'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Elias Achouri sostituisce Pantelis Hatzidiakos.20:12

  41. 69'

    Fallo di Viktor Claesson (FC Copenaghen).20:12

  42. 69'

    Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  43. 67'

    Tentativo fallito. Lukas Lerager (FC Copenaghen) in seguito a una mischia dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla sinistra. Assist di Mohamed Elyounoussi con cross da calcio d'angolo.20:11

  45. 67'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).20:10

  46. 66'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).20:10

  47. 66'

    Tiro respinto. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lukas Lerager.20:10

  48. 63'

    Fallo di Leandro Andrade (Qarabağ).20:06

  49. 63'

    Thomas Delaney (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  51. 63'

    Tiro parato. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marcos López con cross.20:06

  52. 62'

    Fallo di Bahlul Mustafazada (Qarabağ).20:05

  53. 62'

    Lukas Lerager (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  54. 61'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen).20:04

  55. 60'

    Leandro Andrade (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  57. 60'

    Fallo di Thomas Delaney (FC Copenaghen).20:03

  58. 59'

    Mateusz Kochalski (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  59. 59'

    Fallo di Viktor Claesson (FC Copenaghen).20:02

  60. 58'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Matheus Silva (Qarabağ).20:01

  61. 56'

    Tiro parato. Lukas Lerager (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jordan Larsson.19:59

  63. 54'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:57

  64. 54'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:57

  65. 50'

    Marcos López (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.19:53

  66. 50'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  67. 50'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:53

  69. 47'

    Tiro parato. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marcos López.19:51

  70. 46'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  71. 46'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:50

  72. 46'

    Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  73. 46'

    Fallo di Jordan Larsson (FC Copenaghen).19:49

  75. Inizia il Secondo tempo Qarabağ 1, FC Copenaghen 0.19:49

  76. 45'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Viktor Claesson sostituisce Youssoufa Moukoko.19:48

  77. 45'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Junnosuke Suzuki sostituisce Robert Silva.19:48

  78. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Qarabağ 1, FC Copenaghen 0.19:34

  79. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Marcos López (FC Copenaghen).19:33

  81. 45'+3'

    Tiro respinto. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di destro da centro area. Assist di Elvin Cafarquliyev.19:33

  82. 45'+2'

    Fuorigioco. Marcos López(FC Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Robert Silva e' colto in fuorigioco.19:32

  83. 45'+1'

    Tentativo fallito. Lukas Lerager (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Marcos López in seguito a un calcio da fermo.19:31

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30

  85. 45'

    Fallo di mano di Leandro Andrade (Qarabağ).19:30

  87. 44'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Elvin Cafarquliyev (Qarabağ).19:29

  88. 43'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  89. 43'

    Fallo di Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen).19:28

  90. 41'

    Fuorigioco. Marcos López(FC Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Youssoufa Moukoko e' colto in fuorigioco.19:26

  91. 40'

    Tentativo fallito. Lukas Lerager (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Robert Silva.19:25

  93. 39'

    Fuorigioco. Kady Borges(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Camilo Durán e' colto in fuorigioco.19:23

  94. 38'

    Tiro parato. Matheus Silva (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leandro Andrade.19:22

  95. 37'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Dominik Kotarski (FC Copenaghen).19:22

  96. 37'

    Tiro parato. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Matheus Silva con cross.19:22

  97. 36'

    Tiro parato. Oleksii Kashchuk (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Leandro Andrade.19:21

  99. 34'

    Fuorigioco. Mohamed Elyounoussi(FC Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Youssoufa Moukoko e' colto in fuorigioco.19:19

  100. 33'

    Camilo Durán (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  101. 33'

    Fallo di Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).19:18

  102. 31'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pedro Bicalho (Qarabağ).19:16

  103. 30'

    Fallo di Matheus Silva (Qarabağ).19:15

  105. 30'

    Robert Silva (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  106. 29'

    Tentativo fallito. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Robert Silva.19:14

  107. 28'

    Gol! Qarabağ 1, FC Copenaghen 0. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.19:12

  108. 28'

    Pedro Bicalho (Qarabağ) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Matheus Silva.19:12

  109. 27'

    Tiro parato. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:12

  111. 26'

    Kady Borges (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  112. 26'

    Fallo di Thomas Delaney (FC Copenaghen).19:11

  113. 25'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  114. 25'

    Fallo di Robert Silva (FC Copenaghen).19:10

  115. 24'

    Fuorigioco. Mateusz Kochalski(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Camilo Durán e' colto in fuorigioco.19:09

  117. 24'

    Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  118. 24'

    Fallo di Robert Silva (FC Copenaghen).19:09

  119. 23'

    Kady Borges (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  120. 23'

    Fallo di Lukas Lerager (FC Copenaghen).19:07

  121. 22'

    Fallo di Elvin Cafarquliyev (Qarabağ).19:07

  123. 22'

    Lukas Lerager (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  124. 20'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  125. 20'

    Fallo di Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen).19:05

  126. 19'

    Fallo di Abdellah Zoubir (Qarabağ).19:04

  127. 19'

    Yoram Zague (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  129. 15'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Yoram Zague sostituisce Rodrigo Huescas per infortunio.18:59

  130. 14'

    Gara riprende.18:59

  131. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Rodrigo Huescas (FC Copenaghen) per infortunio.18:57

  132. 11'

    Tentativo fallito. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Leandro Andrade.18:56

  133. 10'

    Oleksii Kashchuk (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55

  135. 10'

    Fallo di Thomas Delaney (FC Copenaghen).18:55

  136. 6'

    Oleksii Kashchuk (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:51

  137. 6'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).18:51

  138. 2'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Marcos López (FC Copenaghen).18:47

  139. 2'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:46

  141. 2'

    Fallo di Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen).18:46

  142. Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).18:45

  143. Oleksii Kashchuk (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45

  144. Inizia il Primo tempo.18:45

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

  147. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Tofik Bakhramov Stadium
    Città: Baku
    Capienza: 29858 spettatori17:42

Formazioni Qarabag - Copenaghen

Qarabag
Copenaghen
TITOLARI QARABAG
  • (99) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (81) KEVIN MEDINA (D)
  • (13) BAHLUL MUSTAFAZADA (D)
  • (2) MATHEUS SILVA (D)
  • (44) ELVIN CAFARQULIYEV (D)
  • (21) OLEKSII KASHCHUK (C)
  • (15) LEANDRO ANDRADE (C)
  • (35) PEDRO BICALHO (C)
  • (10) ABDELLAH ZOUBIR (C)
  • (20) KADY BORGES (C)
  • (17) CAMILO DURÁN (A)
PANCHINA QARABAG
  • (7) NARIMAN AKHUNDZADA (A)
  • (3) SAMY MMAEE (D)
  • (6) CHRIS KOUAKOU (C)
  • (22) MUSA QURBANLI (A)
  • (11) EMMANUEL ADDAI (A)
  • (30) ABBAS HÜSEYNOV (D)
  • (55) BADAVI HÜSEYNOV (D)
  • (97) FABIJAN BUNTIC (P)
  • (27) TORAL BAYRAMOV (D)
  • (32) HIKMAT CABRAYILZADA (D)
  • (1) SAHRUDDIN MAHAMMADALIYEV (P)
  • (18) DANI BOLT (D)
ALLENATORE QARABAG
  • Qurban Qurbanov
TITOLARI COPENAGHEN
  • (1) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (6) PANTELIS HATZIDIAKOS (D)
  • (15) MARCOS LÓPEZ (D)
  • (13) RODRIGO HUESCAS (D)
  • (5) GABRIEL PEREIRA (D)
  • (12) LUKAS LERAGER (C)
  • (11) JORDAN LARSSON (C)
  • (16) ROBERT SILVA (C)
  • (27) THOMAS DELANEY (C)
  • (9) YOUSSOUFA MOUKOKO (A)
  • (10) MOHAMED ELYOUNOUSSI (A)
PANCHINA COPENAGHEN
  • (22) YORAM ZAGUE (D)
  • (31) RÚNAR RÚNARSSON (P)
  • (30) ELIAS ACHOURI (C)
  • (24) BIRGER MELING (D)
  • (7) VIKTOR CLAESSON (C)
  • (20) JUNNOSUKE SUZUKI (D)
  • (21) MADS EMIL MADSEN (C)
  • (36) WILLIAM CLEM (C)
  • (4) MUNASHE GARAN'ANGA (D)
  • (61) OSCAR BUUR (P)
ALLENATORE COPENAGHEN
  • Jacob Neestrup
PREPARTITA

Qarabag - Copenaghen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Qarabag - Copenaghen sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Qarabag si trova 4° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Copenaghen si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Qarabag ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; Copenaghen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

Qarabag e Copenaghen è la prima che si affrontano in campionato.

Qarabag-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Qarabag e Copenaghen si sono affrontate in quattro precedenti occasioni, tutte e quattro in partite di qualificazione. Il Copenaghen si è qualificato nella prima di queste sfide (qualificazioni alla Coppa delle Coppe 1998/99), mentre il Qarabag si è qualificato nella più recente (qualificazioni alla UEFA Champions League 2017/18).
  • Nella stagione 1998/99, il Copenaghen vinse con un punteggio aggregato di 10-0 nella doppia sfida contro il Qarabag nelle qualificazioni per la Coppa delle Coppe (6-0 in casa e 4-0 in trasferta). Considerando anche le qualificazioni, questa rimane la sconfitta più pesante mai subita dalla squadra azera in una doppia sfida contro una squadra europea.
  • Il Qarabag punta a vincere due partite consecutive di UEFA Champions League per la prima volta in assoluto, diventando così la prima squadra azera a riuscirci. L'Azerbaigian sarebbe così la 24esima nazione ad avere una squadra che vince due partite di fila e la prima a riuscirci per la prima volta dai tempi della Moldavia nel 2021, con lo Sheriff Tiraspol.
  • Il Copenaghen è alla ricerca della prima vittoria in trasferta in UEFA Champions League da dicembre 2016 (2-0 contro il Club Brugge), una delle due sole vittorie ottenute in trasferta nella competizione fino ad oggi dal club danese (2V, 4N, 14P).
  • Il Qarabag ha ottenuto la sua prima vittoria in UEFA Champions League nella partita precedente (3-2 contro il Benfica). È stata solo la 18esima volta nella storia della competizione che una squadra ha rimontato uno svantaggio di due o più gol vincendo in trasferta.
  • Il Qarabag non ha mai vinto nelle ultime sei partite casalinghe in competizioni europee importanti (1N, 5P), perdendo tutte le ultime quattro di fila. Solo una volta in precedenza ha subito cinque sconfitte consecutive in casa, tra novembre 2017 e settembre 2019.
  • Il Copenaghen è passato in vantaggio due volte nella prima giornata contro il Bayer Leverkusen, ma ha pareggiato 2-2, ed è stata solo la seconda volta in una grande competizione europea in cui è andato in vantaggio più di una volta in una partita senza riuscire a vincere; l'altra occasione risale al pareggio per 4-4 contro il PSV in Conference League nel marzo 2022 (in vantaggio per tre volte).
  • Camilo Durán è stato coinvolto in due dei tre gol del Qarabag nella vittoria contro il Benfica nella prima giornata, diventando così il primo giocatore colombiano a segnare e fornire assist al suo esordio in UEFA Champions League.
  • Due dei quattro giocatori che hanno esercitato più pressioni ad alta intensità sugli avversari nella prima giornata di questa stagione di UEFA Champions League sono stati Mohamed Elyounoussi (96) e Youssoufa Moukoko (77) del Copenaghen, mentre solo due giocatori hanno esercitato più pressioni ad alta intensità nell'ultimo terzo di campo rispetto a Moukoko (30).
  • Matheus Silva del Qarabag ha vinto 16 dei suoi 21 duelli contro il Benfica nella prima giornata di questa stagione. Tra i difensori che hanno ingaggiato almeno 20 duelli in una partita di UEFA Champions League, la sua percentuale di successo del 76% è stata la più alta dai tempi di Cristian Romero con l'Atalanta contro il Midtjylland nel dicembre 2020 (83% - 20/24).
  • Jordan Larsson ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League con il Copenaghen nella prima giornata contro il Bayer Leverkusen; suo padre Henrik ha segnato solo una volta in presenze consecutive nella competizione, nella prima e seconda giornata della stagione 2001/02 con il Celtic contro Juventus e Porto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

QarabagCopenaghen
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati32
Gol totali subiti22
Media gol subiti per partita2.02.0
Percentuale possesso palla47.136.4
Numero totale di passaggi432364
Numero totale di passaggi riusciti352289
Tiri nello specchio della porta57
Percentuale di tiri in porta62.563.6
Numero totale di cross816
Numero medio di cross riusciti23
Duelli per partita vinti4443
Duelli per partita persi4342
Corner subiti85
Corner guadagnati34
Numero di punizioni a favore1111
Numero di punizioni concesse614
Tackle totali1618
Percentuale di successo nei tackle62.572.2
Fuorigiochi totali10
Numero totale di cartellini gialli03
Numero totale di cartellini rossi00

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio