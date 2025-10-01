Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

PREPARTITA

Qarabag - Copenaghen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Qarabag - Copenaghen sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Qarabag si trova 4° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Copenaghen si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Qarabag ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; Copenaghen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

Qarabag e Copenaghen è la prima che si affrontano in campionato.

Qarabag-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Qarabag e Copenaghen si sono affrontate in quattro precedenti occasioni, tutte e quattro in partite di qualificazione. Il Copenaghen si è qualificato nella prima di queste sfide (qualificazioni alla Coppa delle Coppe 1998/99), mentre il Qarabag si è qualificato nella più recente (qualificazioni alla UEFA Champions League 2017/18).

Nella stagione 1998/99, il Copenaghen vinse con un punteggio aggregato di 10-0 nella doppia sfida contro il Qarabag nelle qualificazioni per la Coppa delle Coppe (6-0 in casa e 4-0 in trasferta). Considerando anche le qualificazioni, questa rimane la sconfitta più pesante mai subita dalla squadra azera in una doppia sfida contro una squadra europea.

Il Qarabag punta a vincere due partite consecutive di UEFA Champions League per la prima volta in assoluto, diventando così la prima squadra azera a riuscirci. L'Azerbaigian sarebbe così la 24esima nazione ad avere una squadra che vince due partite di fila e la prima a riuscirci per la prima volta dai tempi della Moldavia nel 2021, con lo Sheriff Tiraspol.

Il Copenaghen è alla ricerca della prima vittoria in trasferta in UEFA Champions League da dicembre 2016 (2-0 contro il Club Brugge), una delle due sole vittorie ottenute in trasferta nella competizione fino ad oggi dal club danese (2V, 4N, 14P).

Il Qarabag ha ottenuto la sua prima vittoria in UEFA Champions League nella partita precedente (3-2 contro il Benfica). È stata solo la 18esima volta nella storia della competizione che una squadra ha rimontato uno svantaggio di due o più gol vincendo in trasferta.

Il Qarabag non ha mai vinto nelle ultime sei partite casalinghe in competizioni europee importanti (1N, 5P), perdendo tutte le ultime quattro di fila. Solo una volta in precedenza ha subito cinque sconfitte consecutive in casa, tra novembre 2017 e settembre 2019.

Il Copenaghen è passato in vantaggio due volte nella prima giornata contro il Bayer Leverkusen, ma ha pareggiato 2-2, ed è stata solo la seconda volta in una grande competizione europea in cui è andato in vantaggio più di una volta in una partita senza riuscire a vincere; l'altra occasione risale al pareggio per 4-4 contro il PSV in Conference League nel marzo 2022 (in vantaggio per tre volte).

Camilo Durán è stato coinvolto in due dei tre gol del Qarabag nella vittoria contro il Benfica nella prima giornata, diventando così il primo giocatore colombiano a segnare e fornire assist al suo esordio in UEFA Champions League.

Due dei quattro giocatori che hanno esercitato più pressioni ad alta intensità sugli avversari nella prima giornata di questa stagione di UEFA Champions League sono stati Mohamed Elyounoussi (96) e Youssoufa Moukoko (77) del Copenaghen, mentre solo due giocatori hanno esercitato più pressioni ad alta intensità nell'ultimo terzo di campo rispetto a Moukoko (30).

Matheus Silva del Qarabag ha vinto 16 dei suoi 21 duelli contro il Benfica nella prima giornata di questa stagione. Tra i difensori che hanno ingaggiato almeno 20 duelli in una partita di UEFA Champions League, la sua percentuale di successo del 76% è stata la più alta dai tempi di Cristian Romero con l'Atalanta contro il Midtjylland nel dicembre 2020 (83% - 20/24).

Jordan Larsson ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League con il Copenaghen nella prima giornata contro il Bayer Leverkusen; suo padre Henrik ha segnato solo una volta in presenze consecutive nella competizione, nella prima e seconda giornata della stagione 2001/02 con il Celtic contro Juventus e Porto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: