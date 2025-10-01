Virgilio Sport
Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Lotto Park di Bruxelles
1 Ottobre 2025 ore 18:45
Union Saint-Gilloise
0
Newcastle United
4
Partita finita
Arbitro: Urs Schnyder
  1. 17' 0-1 Nick Woltemade
  2. 43' 0-2 Anthony Gordon (R)
  3. 64' 0-3 Anthony Gordon (R)
  4. 80' 0-4 Harvey Barnes
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 4.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 4.20:37

  3. 90'+3'

    Tiro respinto. Marc Giger (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Louis Patris con cross.20:34

  4. 90'+1'

    Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33

  5. 90'+1'

    Fallo di Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).20:33

  6. 90'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Kjell Scherpen (Union Saint-Gilloise).20:32

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32

  9. 90'

    Tiro parato. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Lewis Hall.20:32

  10. 90'

    Tiro respinto. William Osula (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area.20:32

  11. 89'

    Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).20:31

  12. 89'

    Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:31

  13. 83'

    Sostituzione, Newcastle. Fabian Schär sostituisce Kieran Trippier.20:25

  15. 82'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Kieran Trippier (Newcastle).20:24

  16. 80'

    Gol! Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 4. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di William Osula con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.20:22

  17. 80'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Nick Pope (Newcastle).20:21

  18. 80'

    Tiro parato. Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mathias Rasmussen.20:21

  19. 78'

    Tentativo fallito. Malick Thiaw (Newcastle) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kieran Trippier con cross da calcio d'angolo.20:20

  21. 78'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Louis Patris sostituisce Anan Khalaili.20:20

  22. 77'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).20:19

  23. 75'

    Gara riprende.20:17

  24. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Sandro Tonali (Newcastle) per infortunio.20:16

  25. 75'

    Tiro parato. Marc Giger (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mathias Rasmussen.20:16

  27. 73'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Sofiane Boufal sostituisce Kevin Rodríguez.20:15

  28. 73'

    Sostituzione, Newcastle. Harvey Barnes sostituisce Anthony Elanga.20:15

  29. 73'

    Sostituzione, Newcastle. Lewis Hall sostituisce Bruno Guimarães.20:15

  30. 73'

    Sostituzione, Newcastle. William Osula sostituisce Nick Woltemade.20:14

  31. 71'

    Sven Botman (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  33. 71'

    Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).20:12

  34. 70'

    Tentativo fallito. Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Ousseynou Niang.20:11

  35. 67'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Ross Sykes sostituisce Kevin Mac Allister.20:08

  36. 67'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Mathias Rasmussen sostituisce Kamiel Van de Perre.20:08

  37. 64'

    Gol! Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 3. Anthony Gordon (Newcastle) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:06

  39. 62'

    Decisione VAR: rigore Newcastle.20:04

  40. 61'

    Rigore concesso da Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) per un fallo di mano in area.20:03

  41. 60'

    Marc Giger (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.20:01

  42. 60'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01

  43. 60'

    Fallo di Marc Giger (Union Saint-Gilloise).20:01

  45. 59'

    Sostituzione, Newcastle. Lewis Miley sostituisce Joelinton.20:01

  46. 57'

    Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:59

  47. 57'

    Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59

  48. 57'

    Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).19:59

  49. 53'

    Gara riprende.19:55

  51. 52'

    Gara momentaneamente sospesa, Bruno Guimarães (Newcastle) per infortunio.19:54

  52. 51'

    Christian Burgess (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:52

  53. 51'

    Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  54. 51'

    Fallo di Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).19:52

  55. 50'

    Tiro parato. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:52

  57. 50'

    Tiro respinto. Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kamiel Van de Perre.19:52

  58. 50'

    Tiro parato. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anan Khalaili.19:52

  59. 48'

    Tentativo fallito. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marc Giger.19:50

  60. 48'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).19:49

  61. 48'

    Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  63. 47'

    Fallo di Nick Woltemade (Newcastle).19:49

  64. 47'

    Christian Burgess (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  65. 46'

    Tiro parato. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joelinton.19:48

  66. Inizia il Secondo tempo Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 2.19:47

  67. 45'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Marc Giger sostituisce Promise David.19:47

  69. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 2.19:32

  70. 45'+2'

    Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31

  71. 45'+2'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).19:31

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  73. 45'

    Tentativo fallito. Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Anan Khalaili.19:29

  75. 43'

    Gol! Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 2. Anthony Gordon (Newcastle) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:27

  76. 41'

    Rigore per Newcastle. Anthony Elanga e'stato atterrato in area di rigore.19:26

  77. 41'

    Rigore concesso da Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) per un fallo in area.19:26

  78. 39'

    Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:23

  79. 39'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  81. 39'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).19:23

  82. 38'

    Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23

  83. 38'

    Fallo di Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).19:23

  84. 35'

    Joelinton (Newcastle) e' ammonito per fallo.19:20

  85. 35'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).19:20

  87. 35'

    Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  88. 31'

    Tiro respinto. Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kevin Rodríguez.19:16

  89. 30'

    Gara riprende.19:15

  90. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Joelinton (Newcastle) per infortunio.19:13

  91. 29'

    Tentativo fallito. Joelinton (Newcastle) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kieran Trippier con cross.19:13

  93. 28'

    Fuorigioco. Christian Burgess(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.19:12

  94. 26'

    Tentativo fallito. Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Anouar Ait El Hadj con cross da calcio d'angolo.19:10

  95. 25'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Nick Pope (Newcastle).19:10

  96. 25'

    Tiro parato. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:10

  97. 25'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Sven Botman (Newcastle).19:09

  99. 24'

    Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).19:09

  100. 24'

    Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  101. 23'

    Tiro parato. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:08

  102. 23'

    Tentativo fallito. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Kevin Mac Allister da calcio d'angolo.19:08

  103. 23'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Sandro Tonali (Newcastle).19:07

  105. 22'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Kieran Trippier (Newcastle).19:07

  106. 21'

    Fallo di Kieran Trippier (Newcastle).19:06

  107. 21'

    Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:06

  108. 21'

    Tentativo fallito. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anthony Elanga con cross.19:05

  109. 20'

    Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04

  111. 20'

    Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).19:04

  112. 20'

    Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

  113. 20'

    Fallo di Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).19:04

  114. 17'

    Gol! Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 1. Nick Woltemade (Newcastle) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sandro Tonali.19:01

  115. 17'

    Tiro respinto. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area.19:01

  117. 16'

    Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01

  118. 16'

    Fallo di Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).19:01

  119. 15'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Promise David (Union Saint-Gilloise).19:00

  120. 15'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise).18:59

  121. 13'

    Tentativo fallito. Joelinton (Newcastle) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.18:58

  123. 13'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).18:57

  124. 12'

    Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56

  125. 12'

    Fallo di Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).18:56

  126. 11'

    Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).18:56

  127. 11'

    Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  129. 9'

    Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54

  130. 9'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).18:54

  131. 6'

    Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Fedde Leysen da calcio d'angolo.18:50

  132. 6'

    Tentativo fallito. Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anouar Ait El Hadj con cross da calcio d'angolo.18:50

  133. 5'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Sven Botman (Newcastle).18:49

  135. 4'

    Tiro respinto. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bruno Guimarães.18:48

  136. 2'

    Tiro respinto. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area.18:47

  137. 2'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).18:46

  138. 2'

    Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:46

  139. Inizia il Primo tempo.18:45

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

  143. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Lotto Park
    Città: Bruxelles
    Capienza: 28000 spettatori17:39

Formazioni Union Saint-Gilloise - Newcastle United

Union Saint-Gilloise
Newcastle United
TITOLARI UNION SAINT-GILLOISE
  • (37) KJELL SCHERPEN (P)
  • (48) FEDDE LEYSEN (D)
  • (5) KEVIN MAC ALLISTER (D)
  • (16) CHRISTIAN BURGESS (D)
  • (8) ADEM ZORGANE (C)
  • (6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)
  • (22) OUSSEYNOU NIANG (C)
  • (25) ANAN KHALAILI (C)
  • (12) PROMISE DAVID (A)
  • (10) ANOUAR AIT EL HADJ (A)
  • (13) KEVIN RODRÍGUEZ (A)
PANCHINA UNION SAINT-GILLOISE
  • (33) SOULAIMANE BERRADI (C)
  • (20) MARC GIGER (A)
  • (23) SOFIANE BOUFAL (A)
  • (11) GUILHERME SMITH (C)
  • (17) ROB SCHOOFS (C)
  • (27) LOUIS PATRIS (D)
  • (4) MATHIAS RASMUSSEN (C)
  • (1) VIC CHAMBAERE (P)
  • (26) ROSS SYKES (D)
  • (3) MAMADOU BARRY (D)
ALLENATORE UNION SAINT-GILLOISE
  • Sébastien Pocognoli
TITOLARI NEWCASTLE UNITED
  • (1) NICK POPE (P)
  • (4) SVEN BOTMAN (D)
  • (12) MALICK THIAW (D)
  • (2) KIERAN TRIPPIER (D)
  • (33) DAN BURN (D)
  • (7) JOELINTON (C)
  • (39) BRUNO GUIMARÃES (C)
  • (8) SANDRO TONALI (C)
  • (10) ANTHONY GORDON (A)
  • (20) ANTHONY ELANGA (A)
  • (27) NICK WOLTEMADE (A)
PANCHINA NEWCASTLE UNITED
  • (28) JOE WILLOCK (C)
  • (11) HARVEY BARNES (C)
  • (32) AARON RAMSDALE (P)
  • (31) MAX THOMPSON (P)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (18) WILLIAM OSULA (A)
  • (17) EMIL KRAFTH (D)
  • (37) ALEX MURPHY (D)
  • (23) JACOB MURPHY (C)
  • (67) LEWIS MILEY (C)
  • (5) FABIAN SCHÄR (D)
ALLENATORE NEWCASTLE UNITED
  • Eddie Howe
PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Newcastle United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Lotto Park di Brussels.
Arbitro di Union Saint-Gilloise - Newcastle United sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente Union Saint-Gilloise si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Newcastle United si trova 8° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Union Saint-Gilloise ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; Newcastle United ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Union Saint-Gilloise e Newcastle United è la prima che si affrontano in campionato.

Union Saint-Gilloise-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Union Saint-Gilloise affronterà una squadra inglese per la quinta volta in una competizione europea. Dopo aver perso le prime tre partite, ha battuto il Liverpool per 2-1 in casa nell'ultima, nel dicembre 2023 (fase a gironi di UEFA Europa League).
  • Dopo aver perso la prima partita contro una squadra belga nel marzo 1970 (0-2 contro l'Anderlecht), il Newcastle è imbattuto nelle ultime nove partite di questo tipo in competizioni europee, vincendone otto (1N). L'ultima, tuttavia, risale al pareggio per 2-2 contro il Club Brugge nel novembre 2012 in UEFA Europa League.
  • Le squadre inglesi hanno vinto nove delle precedenti 11 trasferte contro avversarie belghe in UEFA Champions League (1N 1P), con la gara dell'Aston Villa contro il Club Brugge nel novembre 2024 (0-1) che è stata l'unica sconfitta inglese in questa serie.
  • L'ultima squadra belga a perdere la sua prima partita casalinga in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League è stata il K. Lierse SK nell'ottobre 1960 (0-3 contro il Barcellona). Da allora, nessuna delle ultime sei squadre ha subito sconfitte (3V, 3N).
  • L'Union Saint-Gilloise ha vinto la sua prima partita di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per 3-1 contro il PSV alla prima giornata. L'ultima squadra belga a vincere le prime due partite di Coppa dei Campioni è stata l'RWD Molenbeek nel 1975.
  • Il Newcastle ha vinto solo una delle ultime nove partite di UEFA Champions League (3N, 5P), una vittoria per 4-1 sul PSG nell'ottobre 2023. I Magpies hanno vinto il 32% delle partite nella competizione (8/25), con il Blackburn (17%) unica squadra inglese con una percentuale di vittorie inferiore.
  • L'Union Saint-Gilloise ha avuto la velocità media di verticalizzazione più alta nella prima giornata di questa UEFA Champions League, portando la palla in avanti nelle sequenze su azione più velocemente rispetto a qualsiasi altra squadra (2.3 metri al secondo). In particolare, l'Union Saint-Gilloise ha registrato la media di passaggi più bassa per sequenze su azione (2.2), optando per uno stile di attacco più diretto.
  • Anthony Gordon ha segnato il gol della bandiera del Newcastle nella sconfitta per 2-1 contro il Barcellona nella prima giornata. L'ultimo giocatore del club inglese a segnare nelle prime due partite di una stagione in una grande competizione europea è stato Patrick Kluivert nella Coppa UEFA 2004/05.
  • Il capitano del Newcastle United, Bruno Guimarães, ha esercitato più pressioni ad alta intensità sugli avversari di qualsiasi altro centrocampista centrale nella prima giornata di questa stagione di UEFA Champions League (70).
  • Kevin Mac Allister dell'Union Saint-Gilloise ha segnato nella sua prima partita in UEFA Champions League nella prima giornata; tutti i suoi ultimi tre gol nelle grandi competizioni europee sono stati segnati in trasferta, mentre ha segnato solo una volta in sette partite casalinghe.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Union Saint-GilloiseNewcastle United
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati31
Gol totali subiti12
Media gol subiti per partita1.02.0
Percentuale possesso palla37.335.9
Numero totale di passaggi317285
Numero totale di passaggi riusciti233208
Tiri nello specchio della porta86
Percentuale di tiri in porta57.185.7
Numero totale di cross1322
Numero medio di cross riusciti63
Duelli per partita vinti5745
Duelli per partita persi6252
Corner subiti74
Corner guadagnati76
Numero di punizioni a favore912
Numero di punizioni concesse911
Tackle totali2313
Percentuale di successo nei tackle52.238.5
Fuorigiochi totali83
Numero totale di cartellini gialli02
Numero totale di cartellini rossi00

