PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Newcastle United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Lotto Park di Brussels.

Arbitro di Union Saint-Gilloise - Newcastle United sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente Union Saint-Gilloise si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Newcastle United si trova 8° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Union Saint-Gilloise ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; Newcastle United ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Union Saint-Gilloise e Newcastle United è la prima che si affrontano in campionato.

Union Saint-Gilloise-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Union Saint-Gilloise affronterà una squadra inglese per la quinta volta in una competizione europea. Dopo aver perso le prime tre partite, ha battuto il Liverpool per 2-1 in casa nell'ultima, nel dicembre 2023 (fase a gironi di UEFA Europa League).

Dopo aver perso la prima partita contro una squadra belga nel marzo 1970 (0-2 contro l'Anderlecht), il Newcastle è imbattuto nelle ultime nove partite di questo tipo in competizioni europee, vincendone otto (1N). L'ultima, tuttavia, risale al pareggio per 2-2 contro il Club Brugge nel novembre 2012 in UEFA Europa League.

Le squadre inglesi hanno vinto nove delle precedenti 11 trasferte contro avversarie belghe in UEFA Champions League (1N 1P), con la gara dell'Aston Villa contro il Club Brugge nel novembre 2024 (0-1) che è stata l'unica sconfitta inglese in questa serie.

L'ultima squadra belga a perdere la sua prima partita casalinga in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League è stata il K. Lierse SK nell'ottobre 1960 (0-3 contro il Barcellona). Da allora, nessuna delle ultime sei squadre ha subito sconfitte (3V, 3N).

L'Union Saint-Gilloise ha vinto la sua prima partita di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per 3-1 contro il PSV alla prima giornata. L'ultima squadra belga a vincere le prime due partite di Coppa dei Campioni è stata l'RWD Molenbeek nel 1975.

Il Newcastle ha vinto solo una delle ultime nove partite di UEFA Champions League (3N, 5P), una vittoria per 4-1 sul PSG nell'ottobre 2023. I Magpies hanno vinto il 32% delle partite nella competizione (8/25), con il Blackburn (17%) unica squadra inglese con una percentuale di vittorie inferiore.

L'Union Saint-Gilloise ha avuto la velocità media di verticalizzazione più alta nella prima giornata di questa UEFA Champions League, portando la palla in avanti nelle sequenze su azione più velocemente rispetto a qualsiasi altra squadra (2.3 metri al secondo). In particolare, l'Union Saint-Gilloise ha registrato la media di passaggi più bassa per sequenze su azione (2.2), optando per uno stile di attacco più diretto.

Anthony Gordon ha segnato il gol della bandiera del Newcastle nella sconfitta per 2-1 contro il Barcellona nella prima giornata. L'ultimo giocatore del club inglese a segnare nelle prime due partite di una stagione in una grande competizione europea è stato Patrick Kluivert nella Coppa UEFA 2004/05.

Il capitano del Newcastle United, Bruno Guimarães, ha esercitato più pressioni ad alta intensità sugli avversari di qualsiasi altro centrocampista centrale nella prima giornata di questa stagione di UEFA Champions League (70).

Kevin Mac Allister dell'Union Saint-Gilloise ha segnato nella sua prima partita in UEFA Champions League nella prima giornata; tutti i suoi ultimi tre gol nelle grandi competizioni europee sono stati segnati in trasferta, mentre ha segnato solo una volta in sette partite casalinghe.

