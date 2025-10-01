Incontro terminato, Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 4.
Secondo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 4.20:37
Tiro respinto. Marc Giger (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Louis Patris con cross.20:34
Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33
Fallo di Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).20:33
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Kjell Scherpen (Union Saint-Gilloise).20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32
Tiro parato. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Lewis Hall.20:32
Tiro respinto. William Osula (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area.20:32
Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).20:31
Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:31
Sostituzione, Newcastle. Fabian Schär sostituisce Kieran Trippier.20:25
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Kieran Trippier (Newcastle).20:24
Gol! Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 4. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di William Osula con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.20:22
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Nick Pope (Newcastle).20:21
Tiro parato. Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mathias Rasmussen.20:21
Tentativo fallito. Malick Thiaw (Newcastle) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kieran Trippier con cross da calcio d'angolo.20:20
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Louis Patris sostituisce Anan Khalaili.20:20
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).20:19
Gara riprende.20:17
Gara momentaneamente sospesa, Sandro Tonali (Newcastle) per infortunio.20:16
Tiro parato. Marc Giger (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mathias Rasmussen.20:16
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Sofiane Boufal sostituisce Kevin Rodríguez.20:15
Sostituzione, Newcastle. Harvey Barnes sostituisce Anthony Elanga.20:15
Sostituzione, Newcastle. Lewis Hall sostituisce Bruno Guimarães.20:15
Sostituzione, Newcastle. William Osula sostituisce Nick Woltemade.20:14
Sven Botman (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).20:12
Tentativo fallito. Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Ousseynou Niang.20:11
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Ross Sykes sostituisce Kevin Mac Allister.20:08
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Mathias Rasmussen sostituisce Kamiel Van de Perre.20:08
Gol! Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 3. Anthony Gordon (Newcastle) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:06
Decisione VAR: rigore Newcastle.20:04
Rigore concesso da Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) per un fallo di mano in area.20:03
Marc Giger (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.20:01
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01
Fallo di Marc Giger (Union Saint-Gilloise).20:01
Sostituzione, Newcastle. Lewis Miley sostituisce Joelinton.20:01
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:59
Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59
Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).19:59
Gara riprende.19:55
Gara momentaneamente sospesa, Bruno Guimarães (Newcastle) per infortunio.19:54
Christian Burgess (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:52
Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).19:52
Tiro parato. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:52
Tiro respinto. Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kamiel Van de Perre.19:52
Tiro parato. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anan Khalaili.19:52
Tentativo fallito. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marc Giger.19:50
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).19:49
Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fallo di Nick Woltemade (Newcastle).19:49
Christian Burgess (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Tiro parato. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joelinton.19:48
Inizia il Secondo tempo Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 2.19:47
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Marc Giger sostituisce Promise David.19:47
Primo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 2.19:32
Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Anan Khalaili.19:29
Gol! Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 2. Anthony Gordon (Newcastle) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:27
Rigore per Newcastle. Anthony Elanga e'stato atterrato in area di rigore.19:26
Rigore concesso da Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) per un fallo in area.19:26
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:23
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).19:23
Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23
Fallo di Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).19:23
Joelinton (Newcastle) e' ammonito per fallo.19:20
Fallo di Joelinton (Newcastle).19:20
Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Tiro respinto. Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kevin Rodríguez.19:16
Gara riprende.19:15
Gara momentaneamente sospesa, Joelinton (Newcastle) per infortunio.19:13
Tentativo fallito. Joelinton (Newcastle) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kieran Trippier con cross.19:13
Fuorigioco. Christian Burgess(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ousseynou Niang e' colto in fuorigioco.19:12
Tentativo fallito. Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Anouar Ait El Hadj con cross da calcio d'angolo.19:10
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Nick Pope (Newcastle).19:10
Tiro parato. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:10
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Sven Botman (Newcastle).19:09
Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).19:09
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Tiro parato. Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:08
Tentativo fallito. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Kevin Mac Allister da calcio d'angolo.19:08
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Sandro Tonali (Newcastle).19:07
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Kieran Trippier (Newcastle).19:07
Fallo di Kieran Trippier (Newcastle).19:06
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:06
Tentativo fallito. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Anthony Elanga con cross.19:05
Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04
Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).19:04
Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Fallo di Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).19:04
Gol! Union Saint-Gilloise 0, Newcastle 1. Nick Woltemade (Newcastle) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sandro Tonali.19:01
Tiro respinto. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area.19:01
Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01
Fallo di Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).19:01
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Promise David (Union Saint-Gilloise).19:00
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise).18:59
Tentativo fallito. Joelinton (Newcastle) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.18:58
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).18:57
Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Fallo di Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).18:56
Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).18:56
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).18:54
Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Fedde Leysen da calcio d'angolo.18:50
Tentativo fallito. Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anouar Ait El Hadj con cross da calcio d'angolo.18:50
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Sven Botman (Newcastle).18:49
Tiro respinto. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bruno Guimarães.18:48
Tiro respinto. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area.18:47
Fallo di Joelinton (Newcastle).18:46
Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39
Dove si gioca la partita:
Stadio: Lotto Park
Città: Bruxelles
Capienza: 28000 spettatori17:39
Union Saint-Gilloise - Newcastle United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Lotto Park di Brussels.
Arbitro di Union Saint-Gilloise - Newcastle United sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Attualmente Union Saint-Gilloise si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Newcastle United si trova 8° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Union Saint-Gilloise ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; Newcastle United ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
Union Saint-Gilloise e Newcastle United è la prima che si affrontano in campionato.
Union Saint-Gilloise-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Union Saint-Gilloise
|Newcastle United
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|1
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|37.3
|35.9
|Numero totale di passaggi
|317
|285
|Numero totale di passaggi riusciti
|233
|208
|Tiri nello specchio della porta
|8
|6
|Percentuale di tiri in porta
|57.1
|85.7
|Numero totale di cross
|13
|22
|Numero medio di cross riusciti
|6
|3
|Duelli per partita vinti
|57
|45
|Duelli per partita persi
|62
|52
|Corner subiti
|7
|4
|Corner guadagnati
|7
|6
|Numero di punizioni a favore
|9
|12
|Numero di punizioni concesse
|9
|11
|Tackle totali
|23
|13
|Percentuale di successo nei tackle
|52.2
|38.5
|Fuorigiochi totali
|8
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
