Beffa per la Juventus che, dopo l'uno-due micidiale ad inizio ripresa, stava conducendo una partita di attenzione verso la vittoria in casa del Villarreal. È mancato però il gol del 3-1 - con la traversa di David - e nel finale la difesa si è addormentata su qualche palla inattiva. Vedi l'angolo che ha portato al gol dell'ex Renato Veiga.22:57

90'+7' FINISCE QUI!!! Niente rigore e niente rimessa laterale per il Villarreal. L'arbitro fischia direttamente la fine. 2-2 tra Villarreal e Juventus, con le reti di Mikautadze, Gatti, Conceiçao e Renato Veiga.22:56

90'+7' Il recupero è finito. Ma non si gioca da più di un minuto...22:54

90'+6' Giallo per Conceiçao che era andato a muso duro su Cardona che era finito per terra nel contatto con Joao Mario22:54

90'+4' Colpo di testa di GUEYE, ma è attento Perin che blocca e fa ripartire la Juve22:53

90'+3' Pépé guadagna un buon calcio di punizione nella metà campo avversaria per fallo di Vlahovic. Altra palla utile per i padroni di casa.22:52

90'+2' Palla lunga per Comesaña che vola a caccia del pallone di testa, ma non ci arriva. Chiede un altro rigore, ma Kovacs fa finta di niente.22:51

90'+1' 5 minuti di recupero in questo finale...22:49

90' GOL! VILLARREAL-Juventus 2-2. Rete di Renato Veiga. Sugli sviluppi del corner arriva il colpo di testa dell'ex di turno che prende il tempo a Gatti e batte Perin per il pareggio. Assist di Akhomach.



Guarda la scheda del giocatore Renato Veiga22:49

90' Occhio all'uscita di PERIN che manca il pallone e regala un corner ai padroni di casa22:48

89' Gioco fermo perché è rimasto a terra Joao Mario. Ancora fischi del pubblico di casa perché il Villarreal aveva un fallo laterale in zona d'attacco22:47

88' Ci prova Comesaña da dentro l'area, ma il suo tiro si perde sul fondo. L'esterno del Villarreal chiede anche il rigore, ma per l'arbitro non c'è niente22:46

87' DENTRO VLAHOVIC!!! Tudor si gioca la carta Vlahovic per questo finale. Il serbo entra al posto di David che ha sbagliato un gol davanti alla porta e colpito poi anche una traversa.22:45

87' NIENTE RIGORE PER IL VILLARREAL!!! Braccio attaccato al corpo quello di Adzic. Non c'è il penalty per i padroni di casa.22:45

86' Proteste dei giocatori del Villarreal per un possibile tocco di mano di Adzic.22:44

85' Giallo per Akhomach che spinge via uno dei giocatori della Juve prima della rimessa22:43

84' Ci prova RENATO VEIGA da fuori area, ma colpisce Francisco Conceiçao che resta a terra. Fischi del pubblico di casa contro il portoghese della Juve.22:42

82' Buona chiusura difensiva di Kelly che ruba palla a Pépé, però poi spreca tutto e restituisce agli avversari.23:13

80' DENTRO ADZIC!!! Ed entra anche Vasilije Adzic che prende il posto di Yildiz. Sempre 3-4-3 con Kalulu esterno a sinistra.22:38

79' DENTRO RUGANI!!! Tudor prova a murare la difesa con l'ingresso di Rugani al posto di Cambiaso che era ammonito22:40

79' Chiedono un altro giallo i giocatori del Villarreal, questa volta per un intervento di Kalulu su Moleiro. Ma l'arbitro non ha chiamato neanche fallo.22:37

77' GIALLO A CAMBIASO!!! Il difensore della Juve perde palla e uomo, torna su Pépé e commette fallo. Arriva un giallo per Cambiaso.22:35

76' DENTRO ANCHE AKHOMACH!!! Fuori Mikautadze, autore del momentaneo 1-0 Villarreal, che lascia il posto ad Akhomach. Giocatore di tecnica.23:12

76' ALTRI CAMBI PER IL VILLARREAL!!! Dentro Sergi Cardona che prende il posto di Pedraza a sinistra22:34

75' VILLARREAL VICINO AL PAREGGIO!!! Sugli sviluppi del corner, Rafa Marin prolunga per Oluwaseyi che manca la porta da buona posizione col suo colpo di testa.22:33

75' Qualche problema per Gatti dopo questo intervento. Tutto ok però per il difensore che resta in campo22:32

74' Ottimo intervento difensivo di Gatti che chiude la porta a Oluwaseyi lanciato da Pedraza22:32

72' CLAMOROSA TRAVERSA DI DAVID!!! Yildiz per McKennie, palla che arriva a David che cerca il sinistro sull'uscita di Tenas ma centra in pieno la traversa.22:31

70' Yildiz cerca David, ma l'ex Lille commette fallo in attacco. Il canadese deve ancora entrare negli 'schemi' della Juve22:29

68' Spinta di Pépé ai danni di Cambiaso a palla lontana. Non vede nulla l'arbitro Kovacs che era girato dall'altra parte22:28

67' Buon lancio di Cambiaso per Conceiçao che cerca il controllo in area, ma il portoghese non tocca bene, facendosi poi soffiare il pallone da Renato Veiga.23:11

64' DENTRO OLUWASEYI!!! E entra anche un attaccante pesante come Oluwaseyi che prende il posto di Parejo, autore dell'erroraccio che ha dato il là al vantaggio Juve.22:23

64' CAMBIA MARCELINO!!! Dentro Moleiro che prende il posto di Buchanan. Il centrocampista ex Las Palmas chiamato a dare maggiori geometrie in mezzo al campo.22:22

62' Villarreal che non reagisce dopo questo uno-due tremendo subito. La Juventus deve essere brava a sfruttare il momento e cercare il 3-1 per mettersi al sicuro.22:22

60' JUVENTUS VICINA AL TRIS!!! Conceiçao con lo spiovente sul secondo palo: ci arriva McKennie che però non trova la porta col suo colpo di testa da buona posizione.22:19

57' 4° gol in carriera in Champions per Conceiçao.22:16

56' GOL! Villarreal-JUVENTUS 1-2! Rete di Francisco Conceiçao. E qui la Juve lo sfrutta eccome un erroraccio in retropassaggio di Parejo: ruba palla Conceiçao che prende il tempo ai centrali del Villarreal e batte Tenas per il clamoroso vantaggio dei bianconeri.



Guarda la scheda del giocatore Francisco Conceição22:18

54' Chance non sfruttata qui da Joao Mario che poteva imbastire il contropiede sul cross sbagliato da Buchanan22:18

53' Si rivede il Villarreal davanti, ma Parejo calcia altissimo dal limite dell'area. Era stato bravo di nuovo Pépé ad andarsene sulla fascia, prima dell'appoggio per il capitano del padroni di casa.22:12

50' Primo gol in carriera per Gatti in Champions League22:09

49' GOL! Villarreal-JUVENTUS 1-1. Rete di Federico Gatti. Rovesciata incredibile del difensore della Juventus che batte Tenas con un gesto tecnico pazzesco, con la difesa degli spagnoli che si è letteralmente addormentata. Assist di Kelly.



Guarda la scheda del giocatore Federico Gatti23:10

49' Conceiçao sguscia via dietro a Pedraza, si inserisce in area, ma arriva la chiusura di Renato Veiga che spazza via22:07

48' DAVID SI MANGIA IL GOL!!! Conceiçao va velocissimo sulla destra, cross per David che sul secondo palo manca lo specchio della porta. Clamoroso.22:17

47' Gioco fermo. Mouriño ha preso un colpo in faccia da Yildiz che aveva cercato una deviazione al volo sul cross di Joao Mario22:05

47' SI RIPARTE!!!22:04

46' FUORI KOOPMEINERS!!! Ecco la mossa di Igor Tudor che toglie un anonimo Koopmeiners che lascia il campo a Conceiçao. Torna il 3-4-3 classico.22:16

È vero che la formazione odierna era un po' sperimentale, ma è altrettanto vero che la Juventus ha palesato delle difficoltà anche per la distanza che c'è tra i reparti. Non c'è intesa nel triangolo Koopmeiners-Yildiz-David, con l'olandese che lo ritroviamo troppo spesso nella propria metà campo. E, dietro, non c'è nessuno a fare filtro, con la Juve che concede troppi metri di campo. Deve far qualcosa Tudor, proprio su questo aspetto, non lasciando tutto questo spazio al Villarreal che riparte e fa male.22:03

Sì è andati a grande velocità, col Villarreal che ha lasciato la responsabilità di fare gioco alla Juventus. In realtà gli spagnoli hanno sfruttato proprio questa mossa per recuperare e ripartire, recuperare e ripartire con velocità. A destra Pépé ha dato molto fastidio ai bianconeri, con la formazione di Marcelino pericolosa negli spazi. Dietro la difesa della Juve ha tentennato, subendo prima il gol di Mikautadze, e andando vicina a subire anche il raddoppio. C'è stata comunque la reazione al gol subito, ma McKennie, Yildiz e David non sono riusciti a battere Tenas.22:01

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Ritmi folli in questi primi 45 minuti, ma è il Villarreal avanti per 1-0 grazie al gol di Mikautadze21:49

45'+1' ANCORA VILLARREAL!!! Mikautadze duella con Gatti che prova a portarlo sul fondo, il georgiano riesce comunque a calciare col sinistro col pallone che attraversa tutta l'area piccola e finisce tra le gambe di Perin. Non c'è nessuno a colpire in rete. Che brivido!21:47

45' Tre minuti di recupero in questo primo tempo...21:45

42' IL VILLARREAL SI MANGIA IL RADDOPPIO!!! Pépé per Gueye, Gueye per Buchanan, col canadese che non calcia benissimo da due passi, trovando il miracolo di Perin. Cosa si è mangiato qui la squadra di Marcelino e quanto spazio lasciato in campo aperto dalla Juventus.21:44

40' Contatto David-Rafa Marin, il canadese va a terra in area, ma per l'arbitro non c'è nulla21:40

38' Sinistro di YILDIZ che, entrato in area sull'assist involontario di Pépé, prova la conclusione da posizione defilata ma non trova lo specchio della porta.21:59

37' Locatelli e Joao Mario in pressing sulla ripartenza del Villarreal, palla dentro per David, ma manca l'intesa. Si ripartirà da Tenas21:37

36' Locatelli deciso su Gueye, ma l'arbitro non chiama fallo. Qua, in realtà, il capitano della Juventus ha rischiato il cartellino perché è arrivato davvero in ritardo.21:37

35' Controllo, arresto e tiro di Yildiz che cerca la conclusione magica come contro il Dortmund, ma questa volta il turco non trova lo specchio della porta21:36

30' 64% di possesso palla per la Juventus in questa prima mezz'ora di gioco. Il Villarreal punta a recuperare e a ripartire.21:31

27' Inserimento di Yildiz sul cross di Joao Mario, ma il tiro-cross del turco viene deviato in angolo. C'è stata, però, la reazione della Juventus.21:28

26' ANCORA McKENNIE!!! Recupera palla Joao Mario, sale Kalulu che scarica per McKennie ben piazzato al limite: destro che finisce alto sopra la traversa21:26

25' Ancora Villarreal velocissimo con Pépé sulla fascia che poi cerca un appoggio per Parejo, ma intercetta Kelly21:25

23' JUVE VICINA AL PAREGGIO!!! Dal posibile 2-0 al possibile 1-1. Tutto in un minuto. Capovolgimento di fronte della Juve che va al tiro con Yildiz, conclusione deviata da Rafa Marin, smanaccia Tenas poi colpo di testa ravvicinato di McKennie, ma Tenas la alza in angolo.21:58

22' VILLARREAL VICINO AL RADDOPPIO!!! Gueye serve Pedraza che può far quel che vuole sulla fascia sinistra: tiro deviato da Perin che manda sul palo.21:23

21' Questa volta è l'ex Inter Buchanan ad entrare in area, ma capisce tutto Perin che anticipa in uscita.21:22

19' GOL CONVALIDATO!!! Si riparte quindi dall'1-0 Villarreal sulla Juventus21:58

19' VAR IN CORSO!!! C'è un check per un possibile fallo dello stesso Mikautadze quando è sfuggito da Cambiaso. C'è stato un contatto sulla caviglia del difensore della Juve?21:58

19' Primo gol in Champions League per Mikautadze che finora aveva segnato solo un gol in campionato21:19

18' GOL! VILLARREAL-Juventus 1-0. Rete di Georges Mikautadze. Avanti i padroni di casa con il georgiano che è bravo ad inserirsi sull'assist di Pépé. Troppa morbida la difesa della Juventus, con Gatti che aveva anche perso il rimpallo proprio su Mikautadze ad inizio azione.21:19

16' ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Joao Mario che prende il posto di Juan Cabal che è in lacrime dopo questo nuovo infortunio.21:16

15' Cabal non sembra in grado di continuare. Tudor chiama al volo Joao Mario che entrerà al posto dell'ex Verona. Portoghese a destra, Cambiaso passerà a sinistra21:15

14' Di nuovo gioco fermo. Si è fatto male Cabal che si tocca l'adduttore della gamba destra.21:57

14' GRANDE AZIONE DI PEPE!!! Bravissimo Pepe a farsi la fascia, uno-due con Mikautadze, ma la sua conclusione viene deviata da Gatti che si immola col corpo. Può calciare Gueye, ma lo fa malissimo. Pericolo qui per la Juve.21:57

13' Mikautadze sfugge a Koopmeiners che ricorre al fallo sulla linea di centrocampo. Il Villarreal prova a dar fastidio con queste transizioni improvvise21:13

11' Yildiz è rientrato in campo dopo quella pallonata fortuita21:11

10' ANCORA PEPE A TERRA!!! Imbucata per l'ex Arsenal che entra in area e va giù dopo un contatto con Cabal che allarga il braccio. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.21:10

9' Si può finalmente ripartire. Yildiz a bordo campo prima di rientrare in campo21:09

8' Ci prova da fuori Gueye che centra in pieno Yildiz nelle 'parti basse'. L'arbitro è costretto a fermare il gioco.21:56

7' CI PROVA PAREJO!!! Pépé appoggia per Parejo che cerca di piazzarla all'angolino basso, ma devia in angolo Locatelli.21:56

6' Confermato il calcio di punizione, perché il fallo avviene fuori area, solo dopo Pépé cade nei 16 metri. Arriva anche il giallo per Cabal.21:55

5' OCCHIO AL FALLO!!! Movimento di Pépé che finisce a terra in area di rigore sul contatto con Cabal. Fischia l'arbitro che dà, per fortuna, solo calcio di punizione.21:06

4' Punizione Juve respinta, c'è Gatti a rimettere dentro per David che commette però fallo in attacco. Può ripartire il Villarreal.21:04

2' Cabal effettua il primo affondo a sinistra, ma perde palla. Recupera la Juventus, ma Yildiz perde il duello con Mouriño21:54

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...21:00

Il direttore di gara sarà il sig. Istvan Kovacs. Il fischietto romeno sarà coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi e dal quarto ufficiale, il sig. Szabolcs Kovacs. Alla sala VAR ci sono Catalin Popa (VAR) e il tedesco Christian Dingert (AVAR).20:29

Un solo precedente tra le due squadre: la doppia sfida agli ottavi di finale della stagione 2021/2022. Dopo l'1-1 dell'andata, con gol di Vlahovic e Parejo, passò clamorosamente il Sottomarino Giallo che vinse 3-0 allo Stadium. Di Gerard Moreno, Pau Torres e Danjuma la firma sul passaggio del turno per la squadra spagnola. Quello resta, inoltre, l'ultimo ottavo di finale giocato dalla Juventus.20:29

Per entrambe le squadre serve assolutamente la vittoria per 'cominciare' davvero la propria Champions. Il Villarreal ha perso alla prima giornata contro il Tottenham, la Juventus ha raggiunto - con una rimonta epica - il Borussia Dortmund che vinceva 4-2 al 90'. Ma resta la prestazione non proprio esaltante della squadra di Tudor che è rientrata solo grazie alla dormita dei gialloneri.20:29

Tudor dà spazio a Perin per questa trasferta in Coppa: prima apparizione ufficiale per il secondo portiere della Juventus. Restano fuori, inoltre, Bremer e Thuram non proprio in condizione, così come Francisco Conceição. Ecco che la Juventus diventa un 3-4-3-1 con Cabal largo a sinistra, Cambiaso a destra e coppia centrale composta da Locatelli e McKennie. Ad affiancare Yildiz c'è Koopmeiners che torna a fare il trequartista.20:14

5 cambi per Marcelino rispetto all'ultima partita contro l'Athletic, anche considerando le assenze pesanti di Gerard Moreno, Foyth e Ayoze Perez oltre a Costa, Cabanes, Kambwala. Fuori anche Navarro, andato a giocare il Mondiale Under 20. In porta c'è Tenas al posto di Luiz Araujo, cambiano tre quarti del centrocampo con gli ingressi di Buchanan, Parejo e Comesaña che, contro i baschi, avevano riposato o sono partiti comunque dalla panchina.20:18

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Perin - Kalulu, Gatti, Kelly - Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal - Koopmeiners, Yildiz - David. All. Igor Tudor. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio - Rugani, João Mário - Kostic, Adzic - Conceição, Zhegrova, Openda, Vlahovic.20:06

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Villarreal si schiera con un 4-4-2 in cui figurano: Tenas - Mouriño, Rafa Marin, Renato Veiga, Pedraza - Buchanan, Parejo, Gueye, Comesaña - Pépé, Mikautadze. All. Marcelino Garcia Toral. A disposizione: Luiz Junior, Diego Conde - Altimira, Sergi Cardona - Teye Partey, Moleiro - Akhomach, Oluwaseyi.20:15

Così così la Juventus nelle ultime uscite. Due pareggi per la squadra di Tudor che è scivolata al 4° posto in classifica superata da Milan e Roma. La Juve è ancora imbattuta, ma il segno X contro Verona e Atalanta ha fatto venire qualche dubbio. Anche perché i bianconeri, in queste settimane, non hanno brillato per costruzione di gioco e fluidità in attacco.20:21

Villarreal che arriva a questa sfida da una striscia di tre vittorie consecutive in campionato contro Osasuna, Sivilia e Athletic. Tutti successi di misura, che portano però la squadra di Marcelino al 3° posto in classifica a -3 dalla vetta. Dopo Barcellona e Real Madrid, c'è proprio il Sottomarino Giallo che vuole fare una stagione di livello.20:19

Benvenuti alla diretta scritta di Villarreal-Juventus, gara valida per la Giornata 2 della League Phase della UEFA Champions League 2025/2026. Si gioca allo stadio de la Ceramica di Villarreal.20:00

