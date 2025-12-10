Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Athletic Bilbao-Paris Saint-Germain: 0-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio San Mamés di Bilbao
10 Dicembre 2025 ore 21:00
Athletic Bilbao
0
Paris Saint-Germain
0
Partita finita
Arbitro: Daniel Siebert
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Athletic Bilbao 0, Paris Saint Germain 0.

    1. 90'+4'

      Secondo tempo terminato, Athletic Bilbao 0, Paris Saint Germain 0.22:51

    3. 90'+4'

      Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Willian Pacho con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:50

    4. 90'+3'

      Unai Gómez (Athletic Bilbao) e' ammonito.22:50

    5. 90'+3'

      João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

    6. 90'+3'

      Fallo di Unai Gómez (Athletic Bilbao).22:50

    7. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47

    9. 90'

      Tentativo fallito. Adama Boiro (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:47

    10. 90'

      Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:47

    11. 88'

      Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).22:45

    12. 88'

      Nico Williams (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

    13. 87'

      Tiro respinto. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.22:44

    15. 87'

      Tiro parato. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Désiré Doué.22:44

    16. 86'

      Tiro parato. Asier Hierro (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nico Williams.22:43

    17. 86'

      Gara riprende.22:43

    18. 86'

      Gara momentaneamente sospesa, (Paris Saint Germain).22:42

    19. 83'

      Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

    21. 83'

      Fallo di Nico Williams (Athletic Bilbao).22:40

    22. 81'

      Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

    23. 81'

      Fallo di Alejandro Rego (Athletic Bilbao).22:38

    24. 79'

      Tentativo fallito. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nico Williams.22:36

    25. 79'

      Tiro respinto. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adama Boiro con cross.22:36

    27. 78'

      Sostituzione, Athletic Bilbao. Mikel Vesga sostituisce Íñigo Ruíz de Galarreta.22:35

    28. 78'

      Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Bradley Barcola.22:35

    29. 77'

      Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

    30. 77'

      Fallo di Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).22:34

    31. 73'

      Sostituzione, Athletic Bilbao. Andoni Gorosabel sostituisce Jesús Areso.22:30

    33. 73'

      Sostituzione, Athletic Bilbao. Asier Hierro sostituisce Oihan Sancet.22:30

    34. 73'

      Sostituzione, Athletic Bilbao. Alejandro Rego sostituisce Mikel Jauregizar.22:30

    35. 71'

      Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

    36. 71'

      Fallo di Dani Vivian (Athletic Bilbao).22:27

    37. 70'

      Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

    39. 70'

      Fallo di Oihan Sancet (Athletic Bilbao).22:27

    40. 68'

      Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).22:25

    41. 67'

      Fuorigioco. Bradley Barcola(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Fabián Ruiz e' colto in fuorigioco.22:24

    42. 66'

      Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

    43. 66'

      Fallo di Unai Gómez (Athletic Bilbao).22:23

    45. 65'

      Bradley Barcola (Paris Saint Germain) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Désiré Doué.22:22

    46. 64'

      Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

    47. 64'

      Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).22:21

    48. 62'

      Sostituzione, Athletic Bilbao. Unai Gómez sostituisce Gorka Guruzeta.22:19

    49. 62'

      Sostituzione, Paris Saint Germain. Désiré Doué sostituisce Senny Mayulu.22:19

    51. 62'

      Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

    52. 62'

      Fallo di Nico Williams (Athletic Bilbao).22:18

    53. 58'

      Tentativo fallito. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gorka Guruzeta.22:15

    54. 57'

      Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Nuno Mendes.22:14

    55. 56'

      Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Yuri Berchiche (Athletic Bilbao).22:13

    57. 56'

      Tiro respinto. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area. Assist di Fabián Ruiz.22:13

    58. 55'

      Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dani Vivian (Athletic Bilbao).22:12

    59. 53'

      Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dani Vivian (Athletic Bilbao).22:10

    60. 53'

      Tiro parato. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.22:10

    61. 52'

      Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Jesús Areso (Athletic Bilbao).22:09

    63. 52'

      Tiro respinto. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Warren Zaïre-Emery.22:08

    64. 49'

      Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

    65. 49'

      Fallo di Alex Berenguer (Athletic Bilbao).22:06

    66. 49'

      Tiro parato. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:06

    67. 48'

      Alex Berenguer (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.22:05

    69. 48'

      Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

    70. 48'

      Fallo di Alex Berenguer (Athletic Bilbao).22:05

    71. 46'

      Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).22:03

    72. Inizia il Secondo tempo Athletic Bilbao 0, Paris Saint Germain 0.22:02

    73. 45'

      Sostituzione, Paris Saint Germain. Illia Zabarnyi sostituisce Marquinhos per infortunio.22:02

    75. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Athletic Bilbao 0, Paris Saint Germain 0.21:46

    76. 45'+1'

      Tentativo fallito. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vitinha da calcio d'angolo.21:46

    77. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

    78. 45'

      Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).21:45

    79. 45'

      Tiro parato. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Warren Zaïre-Emery.21:45

    81. 44'

      Senny Mayulu (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44

    82. 44'

      Fallo di Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).21:44

    83. 42'

      Tentativo fallito. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nico Williams.21:42

    84. 41'

      Tentativo fallito. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bradley Barcola.21:40

    85. 37'

      Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bradley Barcola.21:36

    87. 34'

      Marquinhos (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

    88. 34'

      Fallo di Oihan Sancet (Athletic Bilbao).21:34

    89. 33'

      Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33

    90. 33'

      Fallo di Jesús Areso (Athletic Bilbao).21:33

    91. 31'

      Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Matvey Safonov (Paris Saint Germain).21:31

    93. 30'

      Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) e' ammonito per fallo.21:30

    94. 30'

      Fallo di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).21:30

    95. 30'

      Adama Boiro (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30

    96. 29'

      Tentativo fallito. Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:28

    97. 28'

      Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

    99. 28'

      Fallo di Alex Berenguer (Athletic Bilbao).21:28

    100. 27'

      Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.21:27

    101. 27'

      João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

    102. 27'

      Fallo di Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).21:27

    103. 26'

      Tentativo fallito. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Gorka Guruzeta.21:26

    105. 25'

      Fuorigioco. Jesús Areso(Athletic Bilbao) prova il lancio lungo, ma Gorka Guruzeta e' colto in fuorigioco.21:25

    106. 24'

      Tiro respinto. Nico Williams (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mikel Jauregizar.21:23

    107. 21'

      Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).21:21

    108. 21'

      Oihan Sancet (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

    109. 19'

      Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Senny Mayulu.21:18

    111. 18'

      Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

    112. 18'

      Fallo di Jesús Areso (Athletic Bilbao).21:17

    113. 16'

      Senny Mayulu (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

    114. 16'

      Fallo di Dani Vivian (Athletic Bilbao).21:15

    115. 15'

      João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

    117. 15'

      Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).21:14

    118. 14'

      Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).21:13

    119. 14'

      Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

    120. 13'

      Tentativo fallito. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:12

    121. 13'

      Tentativo fallito. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:12

    123. 12'

      Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Jesús Areso (Athletic Bilbao).21:12

    124. 6'

      Tiro respinto. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area.21:06

    125. 4'

      Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

    126. 4'

      Fallo di Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).21:04

    127. 3'

      Tentativo fallito. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra.21:03

    129. 2'

      Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

    130. 2'

      Fallo di Yuri Berchiche (Athletic Bilbao).21:02

    131. Inizia il Primo tempo.21:00

    132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

    134. Dove si gioca la partita:

      Stadio: San Mamés
      Città: Bilbao
      Capienza: 53332 spettatori19:56

    Formazioni Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain

    Athletic Bilbao
    Paris Saint-Germain
    TITOLARI ATHLETIC BILBAO
    • (1) UNAI SIMÓN (P)
    • (12) JESÚS ARESO (D)
    • (3) DANI VIVIAN (D)
    • (17) YURI BERCHICHE (D)
    • (19) ADAMA BOIRO (D)
    • (18) MIKEL JAUREGIZAR (C)
    • (8) OIHAN SANCET (C)
    • (16) ÍÑIGO RUÍZ DE GALARRETA (C)
    • (7) ALEX BERENGUER (C)
    • (10) NICO WILLIAMS (C)
    • (11) GORKA GURUZETA (A)
    PANCHINA ATHLETIC BILBAO
    • (34) JON DE LUIS (D)
    • (2) ANDONI GOROSABEL (D)
    • (26) MIKEL SANTOS (P)
    • (31) ASIER HIERRO (A)
    • (44) SELTON SÁNCHEZ (C)
    • (22) NICO SERRANO (A)
    • (15) ÍÑIGO LEKUE (D)
    • (27) ÁLEX PADILLA (P)
    • (6) MIKEL VESGA (C)
    • (20) UNAI GÓMEZ (C)
    • (9) IÑAKI WILLIAMS (A)
    • (30) ALEJANDRO REGO (C)
    ALLENATORE ATHLETIC BILBAO
    • Ernesto Valverde
    TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
    • (39) MATVEY SAFONOV (P)
    • (51) WILLIAN PACHO (D)
    • (25) NUNO MENDES (D)
    • (5) MARQUINHOS (D)
    • (33) WARREN ZAÏRE-EMERY (D)
    • (8) FABIÁN RUIZ (C)
    • (87) JOÃO NEVES (C)
    • (17) VITINHA (C)
    • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
    • (29) BRADLEY BARCOLA (A)
    • (24) SENNY MAYULU (A)
    PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
    • (47) QUENTIN NDJANTOU (A)
    • (89) RENATO MARIN (P)
    • (9) GONÇALO RAMOS (A)
    • (49) IBRAHIM MBAYE (A)
    • (19) LEE KANG-IN (C)
    • (60) MARTIN JAMES (P)
    • (6) ILLIA ZABARNYI (D)
    • (14) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
    ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
    • Luis Enrique Martínez García
    PREPARTITA

    Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio San Mamés di Bilbao.
    Arbitro di Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

    Attualmente Athletic Bilbao si trova 28° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
    Athletic Bilbao ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9; Paris Saint-Germain ha segnato 19 gol e ne ha subiti 8.

    Athletic Bilbao e Paris Saint-Germain è la prima che si affrontano in campionato.

    Athletic Bilbao-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Athletic Bilbao e PSG si sono affrontati due volte in precedenza nelle competizioni europee, con entrambe le squadre che hanno vinto la propria partita in casa nella fase a gironi della UEFA Europa League 2011-12 (2-0 per l'Athletic e 4-2 per il Paris SG).
    • Il Paris Saint-Germain ha vinto le ultime tre trasferte contro squadre spagnole nelle maggiori competizioni europee - tutte nelle ultime tre stagioni (contro Real Sociedad e Barcellona nel 2023-24 e contro i blaugrana in questa stagione) - tante vittorie quante quelle ottenute nelle precedenti 13 gare esterne contro avversarie spagnole nelle maggiori competizioni europee (3V, 2N, 8P).
    • Da quando ha battuto il Paris SG in UEFA Europa League nel settembre del 2011 (2-0 sotto la guida di Marcelo Bielsa), l'Athletic Bilbao ha vinto solo una delle sette successive sfide contro squadre francesi nelle maggiori competizioni europee (1N, 5P) – 1-0 contro il Marsiglia a febbraio 2016.
    • Solo Villarreal, Ajax e Slavia Praga (quattro) non sono riusciti a segnare in più partite di questa UEFA Champions League rispetto all'Athletic Bilbao (tre); inoltre, l'Athletic non è riuscito a trovare la rete in nessuna delle ultime due sfide disputate nel torneo e non ha mai registrato tre gare di fila senza segnare in una singola stagione delle maggiori competizioni europee.
    • Il PSG ha vinto 13 partite di UEFA Champions League nel 2025, più di qualsiasi altra squadra nella competizione dal 1992-93; inoltre, i francesi hanno anche segnato 51 gol in questo anno solare nel torneo, almeno 13 in più di qualsiasi altra formazione nelle maggiori competizioni europee in un singolo anno solare.
    • L'allenatore dell'Athletic Bilbao Ernesto Valverde ha fatto registrare 19 clean sheet in 47 partite di UEFA Champions League, solo altri due allenatori spagnoli hanno registrato 20 porte inviolate in meno di 50 partite nella competizione: Rafael Benítez (39) e Pep Guardiola (47).
    • Il Paris Saint-Germain ha segnato il maggior numero di gol (19) e registrato il maggior numero di tiri (102) in questa UEFA, solamente loro nel 2017-18 (24), il Bayern Monaco nel 2019-20 (21) e il Napoli nel 2022-23 (20) hanno segnato più reti nelle prime cinque partite di una singola edizione di UCL; le 102 conclusioni invece rappresentano il dato più alto registrato dal Paris Saint-Germain nelle prime cinque gare del torneo.
    • Dal suo esordio con il PSG, l'11 febbraio scorso,  in UEFA Champions League solo quattro giocatori vantano più partecipazioni a rete rispetto a Khvicha Kvaratskhelia (cinque gol, quattro assist); inoltre, solo Lamine Yamal (88 e 91) e Vinícius Júnior (68 e 91) hanno completato più dribbling e tocchi nell'area avversaria del georgiano (59 e 85) nel periodo in UCL.
    • Vitinha ha partecipato a sei gol nelle sue ultime sei presenze in UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain (quattro gol, due assist). Nella vittoria per 5-3 contro il Tottenham, il portoghese è diventato il secondo giocatore da quando sono disponibili questi dati (2003-04) a mettere a segno una tripletta e a completare ben 80 passaggi in una partita di UEFA Champions League, dopo Lionel Messi che ci è riuscito per tre volte.
    • L'unico giocatore ad aver giocato sia con l'Athletic Bilbao sia con il PSG in Coppa Campioni/UEFA Champions League è Yuri Berchiche, che finora ha giocato due partite con l'Athletic nell'attuale edizione della UCL.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Athletic BilbaoParis Saint-Germain
    Partite giocate55
    Numero di partite vinte14
    Numero di partite perse31
    Numero di partite pareggiate10
    Gol totali segnati419
    Gol totali subiti98
    Media gol subiti per partita1.81.6
    Percentuale possesso palla47.165.8
    Numero totale di passaggi19223282
    Numero totale di passaggi riusciti15032994
    Tiri nello specchio della porta1943
    Percentuale di tiri in porta44.259.7
    Numero totale di cross8272
    Numero medio di cross riusciti1818
    Duelli per partita vinti249214
    Duelli per partita persi290201
    Corner subiti1314
    Corner guadagnati2033
    Numero di punizioni a favore6054
    Numero di punizioni concesse8242
    Tackle totali10783
    Percentuale di successo nei tackle68.255.4
    Fuorigiochi totali49
    Numero totale di cartellini gialli84
    Numero totale di cartellini rossi02

    Ford

    ULTIME NOTIZIE

    SPORT TREND

    NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio