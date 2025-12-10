Incontro terminato, Athletic Bilbao 0, Paris Saint Germain 0.
Secondo tempo terminato, Athletic Bilbao 0, Paris Saint Germain 0.22:51
Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Willian Pacho con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:50
Unai Gómez (Athletic Bilbao) e' ammonito.22:50
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Unai Gómez (Athletic Bilbao).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Tentativo fallito. Adama Boiro (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:47
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:47
Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).22:45
Nico Williams (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Tiro respinto. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.22:44
Tiro parato. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Désiré Doué.22:44
Tiro parato. Asier Hierro (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nico Williams.22:43
Gara riprende.22:43
Gara momentaneamente sospesa, (Paris Saint Germain).22:42
Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Nico Williams (Athletic Bilbao).22:40
Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Alejandro Rego (Athletic Bilbao).22:38
Tentativo fallito. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nico Williams.22:36
Tiro respinto. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adama Boiro con cross.22:36
Sostituzione, Athletic Bilbao. Mikel Vesga sostituisce Íñigo Ruíz de Galarreta.22:35
Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Bradley Barcola.22:35
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).22:34
Sostituzione, Athletic Bilbao. Andoni Gorosabel sostituisce Jesús Areso.22:30
Sostituzione, Athletic Bilbao. Asier Hierro sostituisce Oihan Sancet.22:30
Sostituzione, Athletic Bilbao. Alejandro Rego sostituisce Mikel Jauregizar.22:30
Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Dani Vivian (Athletic Bilbao).22:27
Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Fallo di Oihan Sancet (Athletic Bilbao).22:27
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).22:25
Fuorigioco. Bradley Barcola(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Fabián Ruiz e' colto in fuorigioco.22:24
Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Unai Gómez (Athletic Bilbao).22:23
Bradley Barcola (Paris Saint Germain) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Désiré Doué.22:22
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Adama Boiro (Athletic Bilbao).22:21
Sostituzione, Athletic Bilbao. Unai Gómez sostituisce Gorka Guruzeta.22:19
Sostituzione, Paris Saint Germain. Désiré Doué sostituisce Senny Mayulu.22:19
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Nico Williams (Athletic Bilbao).22:18
Tentativo fallito. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gorka Guruzeta.22:15
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Nuno Mendes.22:14
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Yuri Berchiche (Athletic Bilbao).22:13
Tiro respinto. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area. Assist di Fabián Ruiz.22:13
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dani Vivian (Athletic Bilbao).22:12
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dani Vivian (Athletic Bilbao).22:10
Tiro parato. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.22:10
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Jesús Areso (Athletic Bilbao).22:09
Tiro respinto. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Warren Zaïre-Emery.22:08
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Alex Berenguer (Athletic Bilbao).22:06
Tiro parato. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:06
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.22:05
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Alex Berenguer (Athletic Bilbao).22:05
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).22:03
Inizia il Secondo tempo Athletic Bilbao 0, Paris Saint Germain 0.22:02
Sostituzione, Paris Saint Germain. Illia Zabarnyi sostituisce Marquinhos per infortunio.22:02
Primo tempo terminato, Athletic Bilbao 0, Paris Saint Germain 0.21:46
Tentativo fallito. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vitinha da calcio d'angolo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).21:45
Tiro parato. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Warren Zaïre-Emery.21:45
Senny Mayulu (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44
Fallo di Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).21:44
Tentativo fallito. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nico Williams.21:42
Tentativo fallito. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bradley Barcola.21:40
Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bradley Barcola.21:36
Marquinhos (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Oihan Sancet (Athletic Bilbao).21:34
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33
Fallo di Jesús Areso (Athletic Bilbao).21:33
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Matvey Safonov (Paris Saint Germain).21:31
Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) e' ammonito per fallo.21:30
Fallo di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).21:30
Adama Boiro (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Tentativo fallito. Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:28
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Alex Berenguer (Athletic Bilbao).21:28
Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.21:27
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).21:27
Tentativo fallito. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Gorka Guruzeta.21:26
Fuorigioco. Jesús Areso(Athletic Bilbao) prova il lancio lungo, ma Gorka Guruzeta e' colto in fuorigioco.21:25
Tiro respinto. Nico Williams (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mikel Jauregizar.21:23
Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).21:21
Oihan Sancet (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Senny Mayulu.21:18
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Jesús Areso (Athletic Bilbao).21:17
Senny Mayulu (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di Dani Vivian (Athletic Bilbao).21:15
João Neves (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).21:14
Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).21:13
Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tentativo fallito. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:12
Tentativo fallito. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:12
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Jesús Areso (Athletic Bilbao).21:12
Tiro respinto. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area.21:06
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Fallo di Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).21:04
Tentativo fallito. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra.21:03
Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Yuri Berchiche (Athletic Bilbao).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Mamés
Città: Bilbao
Capienza: 53332 spettatori19:56
Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio San Mamés di Bilbao.
Arbitro di Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.
Attualmente Athletic Bilbao si trova 28° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Athletic Bilbao ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9; Paris Saint-Germain ha segnato 19 gol e ne ha subiti 8.
Athletic Bilbao e Paris Saint-Germain è la prima che si affrontano in campionato.
Athletic Bilbao-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Athletic Bilbao
|Paris Saint-Germain
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|1
|4
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|4
|19
|Gol totali subiti
|9
|8
|Media gol subiti per partita
|1.8
|1.6
|Percentuale possesso palla
|47.1
|65.8
|Numero totale di passaggi
|1922
|3282
|Numero totale di passaggi riusciti
|1503
|2994
|Tiri nello specchio della porta
|19
|43
|Percentuale di tiri in porta
|44.2
|59.7
|Numero totale di cross
|82
|72
|Numero medio di cross riusciti
|18
|18
|Duelli per partita vinti
|249
|214
|Duelli per partita persi
|290
|201
|Corner subiti
|13
|14
|Corner guadagnati
|20
|33
|Numero di punizioni a favore
|60
|54
|Numero di punizioni concesse
|82
|42
|Tackle totali
|107
|83
|Percentuale di successo nei tackle
|68.2
|55.4
|Fuorigiochi totali
|4
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
