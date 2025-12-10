Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio San Mamés di Bilbao.

Arbitro di Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Attualmente Athletic Bilbao si trova 28° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Athletic Bilbao ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9; Paris Saint-Germain ha segnato 19 gol e ne ha subiti 8.

Athletic Bilbao e Paris Saint-Germain è la prima che si affrontano in campionato.

Athletic Bilbao-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Athletic Bilbao e PSG si sono affrontati due volte in precedenza nelle competizioni europee, con entrambe le squadre che hanno vinto la propria partita in casa nella fase a gironi della UEFA Europa League 2011-12 (2-0 per l'Athletic e 4-2 per il Paris SG).

Il Paris Saint-Germain ha vinto le ultime tre trasferte contro squadre spagnole nelle maggiori competizioni europee - tutte nelle ultime tre stagioni (contro Real Sociedad e Barcellona nel 2023-24 e contro i blaugrana in questa stagione) - tante vittorie quante quelle ottenute nelle precedenti 13 gare esterne contro avversarie spagnole nelle maggiori competizioni europee (3V, 2N, 8P).

Da quando ha battuto il Paris SG in UEFA Europa League nel settembre del 2011 (2-0 sotto la guida di Marcelo Bielsa), l'Athletic Bilbao ha vinto solo una delle sette successive sfide contro squadre francesi nelle maggiori competizioni europee (1N, 5P) – 1-0 contro il Marsiglia a febbraio 2016.

Solo Villarreal, Ajax e Slavia Praga (quattro) non sono riusciti a segnare in più partite di questa UEFA Champions League rispetto all'Athletic Bilbao (tre); inoltre, l'Athletic non è riuscito a trovare la rete in nessuna delle ultime due sfide disputate nel torneo e non ha mai registrato tre gare di fila senza segnare in una singola stagione delle maggiori competizioni europee.

Il PSG ha vinto 13 partite di UEFA Champions League nel 2025, più di qualsiasi altra squadra nella competizione dal 1992-93; inoltre, i francesi hanno anche segnato 51 gol in questo anno solare nel torneo, almeno 13 in più di qualsiasi altra formazione nelle maggiori competizioni europee in un singolo anno solare.

L'allenatore dell'Athletic Bilbao Ernesto Valverde ha fatto registrare 19 clean sheet in 47 partite di UEFA Champions League, solo altri due allenatori spagnoli hanno registrato 20 porte inviolate in meno di 50 partite nella competizione: Rafael Benítez (39) e Pep Guardiola (47).

Il Paris Saint-Germain ha segnato il maggior numero di gol (19) e registrato il maggior numero di tiri (102) in questa UEFA, solamente loro nel 2017-18 (24), il Bayern Monaco nel 2019-20 (21) e il Napoli nel 2022-23 (20) hanno segnato più reti nelle prime cinque partite di una singola edizione di UCL; le 102 conclusioni invece rappresentano il dato più alto registrato dal Paris Saint-Germain nelle prime cinque gare del torneo.

Dal suo esordio con il PSG, l'11 febbraio scorso, in UEFA Champions League solo quattro giocatori vantano più partecipazioni a rete rispetto a Khvicha Kvaratskhelia (cinque gol, quattro assist); inoltre, solo Lamine Yamal (88 e 91) e Vinícius Júnior (68 e 91) hanno completato più dribbling e tocchi nell'area avversaria del georgiano (59 e 85) nel periodo in UCL.

Vitinha ha partecipato a sei gol nelle sue ultime sei presenze in UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain (quattro gol, due assist). Nella vittoria per 5-3 contro il Tottenham, il portoghese è diventato il secondo giocatore da quando sono disponibili questi dati (2003-04) a mettere a segno una tripletta e a completare ben 80 passaggi in una partita di UEFA Champions League, dopo Lionel Messi che ci è riuscito per tre volte.

L'unico giocatore ad aver giocato sia con l'Athletic Bilbao sia con il PSG in Coppa Campioni/UEFA Champions League è Yuri Berchiche, che finora ha giocato due partite con l'Athletic nell'attuale edizione della UCL.

