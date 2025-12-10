Incontro terminato, Bayer Leverkusen 2, Newcastle 2.
Incontro terminato, Bayer Leverkusen 2, Newcastle 2.
Secondo tempo terminato, Bayer Leverkusen 2, Newcastle 2.22:53
Fallo di Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen).22:53
Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Tentativo fallito. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.22:52
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).22:51
Sostituzione, Newcastle. Yoane Wissa sostituisce Nick Woltemade.22:51
Sostituzione, Newcastle. Jacob Ramsey sostituisce Anthony Gordon.22:51
Tentativo fallito. Malick Thiaw (Newcastle) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Tino Livramento con cross da calcio d'angolo.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Loïc Badé sostituisce Arthur.22:48
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:48
Gol! Bayer Leverkusen 2, Newcastle 2. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ibrahim Maza.22:46
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:45
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Claudio Echeverri sostituisce Malik Tillman.22:43
Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area.22:43
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Sandro Tonali (Newcastle).22:43
Tiro respinto. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.22:41
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Nick Woltemade (Newcastle).22:41
Aaron Ramsdale (Newcastle) e' ammonito.22:40
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).22:40
Tiro parato. Nathan Tella (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo.22:40
Jacob Murphy (Newcastle) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Lewis Hall da calcio d'angolo.22:40
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mark Flekken (Bayer Leverkusen).22:39
Tiro parato. Malick Thiaw (Newcastle) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sandro Tonali con cross.22:39
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:38
Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Robert Andrich (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:37
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Arthur (Bayer Leverkusen).22:37
Sostituzione, Newcastle. Jacob Murphy sostituisce Harvey Barnes.22:36
Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Fallo di Lewis Miley (Newcastle).22:35
Tiro parato. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:35
Tiro parato. Nathan Tella (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.22:34
Gol! Bayer Leverkusen 1, Newcastle 2. Lewis Miley (Newcastle) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anthony Gordon con cross.22:32
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Nathan Tella sostituisce Ernest Poku.22:30
Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).22:29
Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:28
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Lewis Hall (Newcastle).22:27
Tiro respinto. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area.22:27
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:22
Tiro respinto. Nick Woltemade (Newcastle) un tiro di destro da centro area. Assist di Bruno Guimarães.22:22
Tentativo fallito. Nick Woltemade (Newcastle) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Bruno Guimarães con cross.22:21
Anthony Gordon (Newcastle) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Sandro Tonali.22:21
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:19
Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Sostituzione, Newcastle. Lewis Miley sostituisce Joelinton per infortunio.22:18
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Joelinton (Newcastle) per infortunio.22:17
Tiro respinto. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ibrahim Maza.22:16
Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).22:14
Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:12
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).22:11
Gol! Bayer Leverkusen 1, Newcastle 1. Anthony Gordon (Newcastle) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:10
Aleix García (Bayer Leverkusen) e' ammonito.22:09
Rigore per Newcastle. Nick Woltemade e'stato atterrato in area di rigore.22:08
Rigore concesso da Mark Flekken (Bayer Leverkusen) per un fallo in area.22:08
Tentativo fallito. Lewis Hall (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.22:07
Ernest Poku (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:05
Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05
Fallo di Ernest Poku (Bayer Leverkusen).22:05
Inizia il Secondo tempo Bayer Leverkusen 1, Newcastle 0.22:04
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Christian Kofane sostituisce Patrik Schick.22:03
Primo tempo terminato, Bayer Leverkusen 1, Newcastle 0.21:48
Joelinton (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:48
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Nick Woltemade (Newcastle).21:47
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).21:46
Tiro parato. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Arthur.21:46
Fallo di Joelinton (Newcastle).21:45
Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Tiro parato. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Alejandro Grimaldo.21:43
Fallo di mano di Harvey Barnes (Newcastle).21:42
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mark Flekken (Bayer Leverkusen).21:35
Tentativo fallito. Nick Woltemade (Newcastle) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:31
Tiro respinto. Joelinton (Newcastle) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Bruno Guimarães con cross.21:31
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Arthur (Bayer Leverkusen).21:30
Tiro parato. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Edmond Tapsoba.21:28
Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25
Fallo di Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).21:25
Tentativo fallito. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:23
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Patrik Schick (Bayer Leverkusen) per infortunio.21:22
Malick Thiaw (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:21
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).21:20
Fallo di Dan Burn (Newcastle).21:17
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Guimarães.21:16
Autorete di Bruno Guimarães, Newcastle. Bayer Leverkusen 1, Newcastle 0..21:13
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).21:12
Tiro respinto. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Malik Tillman.21:12
Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).21:10
Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).21:08
Tiro respinto. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Malik Tillman.21:08
Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Arthur (Bayer Leverkusen).21:07
Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Guimarães.21:05
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: BayArena
Città: Leverkusen
Capienza: 30210 spettatori19:54
Bayer Leverkusen - Newcastle United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.
Arbitro di Bayer Leverkusen - Newcastle United sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.
Attualmente Bayer Leverkusen si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Newcastle United si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Bayer Leverkusen ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12; Newcastle United ha segnato 13 gol e ne ha subiti 6.
Bayer Leverkusen e Newcastle United si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Bayer Leverkusen non ha mai vinto, Newcastle United ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Bayer Leverkusen-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bayer Leverkusen
|Newcastle United
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|8
|11
|Gol totali subiti
|10
|4
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.8
|Percentuale possesso palla
|46.1
|49.2
|Numero totale di passaggi
|2429
|2110
|Numero totale di passaggi riusciti
|2131
|1732
|Tiri nello specchio della porta
|16
|35
|Percentuale di tiri in porta
|44.4
|68.6
|Numero totale di cross
|46
|90
|Numero medio di cross riusciti
|11
|23
|Duelli per partita vinti
|194
|227
|Duelli per partita persi
|225
|231
|Corner subiti
|27
|35
|Corner guadagnati
|18
|30
|Numero di punizioni a favore
|41
|54
|Numero di punizioni concesse
|46
|54
|Tackle totali
|80
|69
|Percentuale di successo nei tackle
|58.8
|52.2
|Fuorigiochi totali
|8
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
