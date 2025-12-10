Virgilio Sport
Bayer Leverkusen-Newcastle United: 2-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio BayArena di Leverkusen
10 Dicembre 2025 ore 21:00
Bayer Leverkusen
2
Newcastle United
2
Partita finita
Arbitro: Serdar Gözübüyük
  1. 13' 1-0 Bruno Guimarães (A)
  2. 51' 1-1 Anthony Gordon (R)
  3. 74' 1-2 Lewis Miley
  4. 88' 2-2 Alejandro Grimaldo
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Bayer Leverkusen 2, Newcastle 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Bayer Leverkusen 2, Newcastle 2.22:53

  3. 90'+5'

    Fallo di Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen).22:53

  4. 90'+5'

    Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  5. 90'+4'

    Tentativo fallito. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.22:52

  6. 90'+3'

    Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  7. 90'+3'

    Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).22:51

  9. 90'+3'

    Sostituzione, Newcastle. Yoane Wissa sostituisce Nick Woltemade.22:51

  10. 90'+2'

    Sostituzione, Newcastle. Jacob Ramsey sostituisce Anthony Gordon.22:51

  11. 90'+1'

    Tentativo fallito. Malick Thiaw (Newcastle) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Tino Livramento con cross da calcio d'angolo.22:49

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49

  13. 90'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Loïc Badé sostituisce Arthur.22:48

  15. 90'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:48

  16. 88'

    Gol! Bayer Leverkusen 2, Newcastle 2. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ibrahim Maza.22:46

  17. 87'

    Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45

  18. 87'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:45

  19. 85'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Claudio Echeverri sostituisce Malik Tillman.22:43

  21. 84'

    Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area.22:43

  22. 84'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Sandro Tonali (Newcastle).22:43

  23. 83'

    Tiro respinto. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.22:41

  24. 82'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Nick Woltemade (Newcastle).22:41

  25. 82'

    Aaron Ramsdale (Newcastle) e' ammonito.22:40

  27. 82'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).22:40

  28. 82'

    Tiro parato. Nathan Tella (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo.22:40

  29. 82'

    Jacob Murphy (Newcastle) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Lewis Hall da calcio d'angolo.22:40

  30. 81'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mark Flekken (Bayer Leverkusen).22:39

  31. 81'

    Tiro parato. Malick Thiaw (Newcastle) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sandro Tonali con cross.22:39

  33. 80'

    Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:38

  34. 80'

    Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  35. 79'

    Robert Andrich (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  36. 79'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:37

  37. 79'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Arthur (Bayer Leverkusen).22:37

  39. 78'

    Sostituzione, Newcastle. Jacob Murphy sostituisce Harvey Barnes.22:36

  40. 77'

    Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  41. 77'

    Fallo di Lewis Miley (Newcastle).22:35

  42. 76'

    Tiro parato. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:35

  43. 76'

    Tiro parato. Nathan Tella (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.22:34

  45. 74'

    Gol! Bayer Leverkusen 1, Newcastle 2. Lewis Miley (Newcastle) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Anthony Gordon con cross.22:32

  46. 71'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Nathan Tella sostituisce Ernest Poku.22:30

  47. 71'

    Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).22:29

  48. 71'

    Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  49. 70'

    Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:28

  51. 69'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Lewis Hall (Newcastle).22:27

  52. 69'

    Tiro respinto. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area.22:27

  53. 64'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:22

  54. 64'

    Tiro respinto. Nick Woltemade (Newcastle) un tiro di destro da centro area. Assist di Bruno Guimarães.22:22

  55. 63'

    Tentativo fallito. Nick Woltemade (Newcastle) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Bruno Guimarães con cross.22:21

  57. 63'

    Anthony Gordon (Newcastle) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Sandro Tonali.22:21

  58. 60'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:19

  59. 60'

    Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  60. 60'

    Sostituzione, Newcastle. Lewis Miley sostituisce Joelinton per infortunio.22:18

  61. 60'

    Gara riprende.22:18

  63. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Joelinton (Newcastle) per infortunio.22:17

  64. 58'

    Tiro respinto. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ibrahim Maza.22:16

  65. 56'

    Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.22:15

  66. 56'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).22:14

  67. 54'

    Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  69. 54'

    Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:12

  70. 53'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).22:11

  71. 51'

    Gol! Bayer Leverkusen 1, Newcastle 1. Anthony Gordon (Newcastle) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:10

  72. 51'

    Aleix García (Bayer Leverkusen) e' ammonito.22:09

  73. 50'

    Rigore per Newcastle. Nick Woltemade e'stato atterrato in area di rigore.22:08

  75. 50'

    Rigore concesso da Mark Flekken (Bayer Leverkusen) per un fallo in area.22:08

  76. 48'

    Tentativo fallito. Lewis Hall (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.22:07

  77. 47'

    Ernest Poku (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:05

  78. 47'

    Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05

  79. 47'

    Fallo di Ernest Poku (Bayer Leverkusen).22:05

  81. Inizia il Secondo tempo Bayer Leverkusen 1, Newcastle 0.22:04

  82. 45'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Christian Kofane sostituisce Patrik Schick.22:03

  83. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Bayer Leverkusen 1, Newcastle 0.21:48

  84. 45'+3'

    Joelinton (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  85. 45'+3'

    Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).21:48

  87. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Nick Woltemade (Newcastle).21:47

  88. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).21:46

  89. 45'+1'

    Tiro parato. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Arthur.21:46

  90. 45'+1'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).21:45

  91. 45'+1'

    Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  93. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  94. 44'

    Tiro parato. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Alejandro Grimaldo.21:43

  95. 43'

    Fallo di mano di Harvey Barnes (Newcastle).21:42

  96. 36'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mark Flekken (Bayer Leverkusen).21:35

  97. 31'

    Tentativo fallito. Nick Woltemade (Newcastle) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:31

  99. 31'

    Tiro respinto. Joelinton (Newcastle) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Bruno Guimarães con cross.21:31

  100. 30'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Arthur (Bayer Leverkusen).21:30

  101. 28'

    Tiro parato. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Edmond Tapsoba.21:28

  102. 26'

    Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25

  103. 26'

    Fallo di Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).21:25

  105. 24'

    Tentativo fallito. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:23

  106. 22'

    Gara riprende.21:22

  107. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Patrik Schick (Bayer Leverkusen) per infortunio.21:22

  108. 21'

    Malick Thiaw (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:21

  109. 21'

    Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  111. 21'

    Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).21:20

  112. 18'

    Fallo di Dan Burn (Newcastle).21:17

  113. 18'

    Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  114. 16'

    Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Guimarães.21:16

  115. 13'

    Autorete di Bruno Guimarães, Newcastle. Bayer Leverkusen 1, Newcastle 0..21:13

  117. 12'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).21:12

  118. 12'

    Tiro respinto. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Malik Tillman.21:12

  119. 10'

    Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).21:10

  120. 10'

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  121. 8'

    Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  123. 8'

    Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).21:08

  124. 8'

    Tiro respinto. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Malik Tillman.21:08

  125. 7'

    Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  126. 7'

    Fallo di Arthur (Bayer Leverkusen).21:07

  127. 6'

    Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Guimarães.21:05

  129. Inizia il Primo tempo.21:00

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: BayArena
    Città: Leverkusen
    Capienza: 30210 spettatori19:54

Formazioni Bayer Leverkusen - Newcastle United

Bayer Leverkusen
Newcastle United
TITOLARI BAYER LEVERKUSEN
  • (1) MARK FLEKKEN (P)
  • (8) ROBERT ANDRICH (D)
  • (12) EDMOND TAPSOBA (D)
  • (4) JARELL QUANSAH (D)
  • (20) ALEJANDRO GRIMALDO (C)
  • (13) ARTHUR (C)
  • (30) IBRAHIM MAZA (C)
  • (24) ALEIX GARCÍA (C)
  • (10) MALIK TILLMAN (A)
  • (19) ERNEST POKU (A)
  • (14) PATRIK SCHICK (A)
PANCHINA BAYER LEVERKUSEN
  • (28) JANIS BLASWICH (P)
  • (5) LOÏC BADÉ (D)
  • (44) JEANUËL BELOCIAN (D)
  • (36) NIKLAS LOMB (P)
  • (9) CLAUDIO ECHEVERRI (C)
  • (17) ELIESSE BEN SEGHIR (A)
  • (23) NATHAN TELLA (A)
  • (16) AXEL TAPE (D)
  • (35) CHRISTIAN KOFANE (A)
ALLENATORE BAYER LEVERKUSEN
  • Kasper Hjulmand
TITOLARI NEWCASTLE UNITED
  • (32) AARON RAMSDALE (P)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (33) DAN BURN (D)
  • (21) TINO LIVRAMENTO (D)
  • (12) MALICK THIAW (D)
  • (39) BRUNO GUIMARÃES (C)
  • (8) SANDRO TONALI (C)
  • (7) JOELINTON (C)
  • (27) NICK WOLTEMADE (A)
  • (11) HARVEY BARNES (A)
  • (10) ANTHONY GORDON (A)
PANCHINA NEWCASTLE UNITED
  • (28) JOE WILLOCK (C)
  • (31) MAX THOMPSON (P)
  • (9) YOANE WISSA (A)
  • (37) ALEX MURPHY (D)
  • (67) LEWIS MILEY (C)
  • (41) JACOB RAMSEY (C)
  • (59) ADAM HARRISON (P)
  • (23) JACOB MURPHY (C)
  • (5) FABIAN SCHÄR (D)
  • (20) ANTHONY ELANGA (A)
ALLENATORE NEWCASTLE UNITED
  • Eddie Howe
PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Newcastle United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.
Arbitro di Bayer Leverkusen - Newcastle United sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Bayer Leverkusen si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Newcastle United si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Bayer Leverkusen ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12; Newcastle United ha segnato 13 gol e ne ha subiti 6.

Bayer Leverkusen e Newcastle United si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Bayer Leverkusen non ha mai vinto, Newcastle United ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Bayer Leverkusen-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • I precedenti incontri tra il Bayer Leverkusen e il Newcastle risalgono alla UEFA Champions League 2002-03, con i Magpies che vinsero 3-1 sia in casa che in trasferta in quella stagione (fase a gironi, secondo round).
  • Il Newcastle non ha vinto nessuna delle ultime tre partite contro formazioni tedesche nelle competizioni europee (1N, 2P), due di queste sotto la gestione di Eddie Howe: 0-1 in casa e 0-2 in trasferta contro il Borussia Dortmund nella UEFA Champions League 2023-24.
  • Il Bayer Leverkusen ha vinto due delle ultime tre partite di UEFA Champions League contro avversarie inglesi (1P), inclusa quella alla quinta giornata del torneo in corso in casa del Manchester City (2-0) – tante vittorie quante nelle precedenti 17 sfide contro squadre inglesi nella competizione (4N, 11P).
  • Il Bayer Leverkusen ha vinto le ultime due partite di UEFA Champions League senza subire gol e non registra tre successi di fila nella competizione dalla fase a gironi del 2014-15; inoltre, i tedeschi non hanno mai infilato tre vittorie di fila mantenendo anche la porta inviolata in UCL.
  • Il Newcastle ha vinto solo una delle cinque trasferte di UEFA Champions League dal suo ritorno nella competizione nel 2023-24 (2N, 2P), nonostante abbia segnato il primo gol in tre di queste (1V, 1N, 1P) – la quinta giornata del torneo in corso contro il Marsiglia ha visto i Magpies perdere una trasferta in cui erano in vantaggio per la prima volta nella competizione.
  • Solo Ajax (37), Eintracht Francoforte (37) e Pafos (43) hanno subito meno tiri nella UEFA Champions League in corso rispetto al Bayer Leverkusen (49); tuttavia, la squadra tedesca ha segnato otto dei suoi 16 tiri nello specchio nel torneo in corso, occupando la quinta posizione tra le formazioni con la miglior percentuale realizzativa (50%) in questa UCL.
  • Solamente il Bayern Monaco (sei) ha segnato più gol nei primi 20 minuti di gioco in questa UEFA Champions League rispetto al Newcastle, tre - tutte nelle sue ultime due partite nel torneo. In aggiunta, il gol al sesto minuto nella sconfitta per 2-1 contro il Marsiglia alla quinta giornata è stato il loro secondo gol più veloce in trasferta nella competizione, dopo quello di Shola Ameobi al quinto minuto contro il Bayer Leverkusen nel febbraio 2003.
  • Harvey Barnes e Anthony Gordon del Newcastle hanno entrambi segnato quattro gol in questa UEFA, rendendo i Magpies l'unica squadra con due giocatori oltre i tre gol nel torneo in corso. Le uniche formazioni ad avere due diversi giocatori inglesi che hanno raggiunto almeno i cinque gol in una singola edizione della competizione sono state il Leeds United (Lee Bowyer e Alan Smith) e il Manchester United (Paul Scholes e Teddy Sheringham), entrambi nel 2000-01.
  • Patrik Schick del Bayer Leverkusen, che aveva segnato solamente un gol nelle sue prime 28 presenze in UEFA Champions League, ha gonfiato la rete in entrambe le ultime due presenze disputate nel torneo in corso (vs Benfica e Manchester City) – l'unico giocatore ceco a segnare in tre gare consecutive nella competizione è stato Jan Koller con il Borussia Dortmund nel 2002-03 (due volte con una serie di tre e una serie di quattro).
  • Solo Thibaut Courtois del Real Madrid (90,9%) e David Raya dell'Arsenal (88,9%) vantano una percentuale di parate migliore rispetto a Nick Pope (84,0%) del Newcastle nelle prime cinque giornate della UEFA Champions League in corso - min. due partite disputate.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bayer LeverkusenNewcastle United
Partite giocate55
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati811
Gol totali subiti104
Media gol subiti per partita2.00.8
Percentuale possesso palla46.149.2
Numero totale di passaggi24292110
Numero totale di passaggi riusciti21311732
Tiri nello specchio della porta1635
Percentuale di tiri in porta44.468.6
Numero totale di cross4690
Numero medio di cross riusciti1123
Duelli per partita vinti194227
Duelli per partita persi225231
Corner subiti2735
Corner guadagnati1830
Numero di punizioni a favore4154
Numero di punizioni concesse4654
Tackle totali8069
Percentuale di successo nei tackle58.852.2
Fuorigiochi totali89
Numero totale di cartellini gialli97
Numero totale di cartellini rossi10

