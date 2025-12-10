Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Newcastle United è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Newcastle United sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Bayer Leverkusen si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Newcastle United si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Bayer Leverkusen ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12; Newcastle United ha segnato 13 gol e ne ha subiti 6.

Bayer Leverkusen e Newcastle United si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Bayer Leverkusen non ha mai vinto, Newcastle United ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Bayer Leverkusen-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I precedenti incontri tra il Bayer Leverkusen e il Newcastle risalgono alla UEFA Champions League 2002-03, con i Magpies che vinsero 3-1 sia in casa che in trasferta in quella stagione (fase a gironi, secondo round).

Il Newcastle non ha vinto nessuna delle ultime tre partite contro formazioni tedesche nelle competizioni europee (1N, 2P), due di queste sotto la gestione di Eddie Howe: 0-1 in casa e 0-2 in trasferta contro il Borussia Dortmund nella UEFA Champions League 2023-24.

Il Bayer Leverkusen ha vinto due delle ultime tre partite di UEFA Champions League contro avversarie inglesi (1P), inclusa quella alla quinta giornata del torneo in corso in casa del Manchester City (2-0) – tante vittorie quante nelle precedenti 17 sfide contro squadre inglesi nella competizione (4N, 11P).

Il Bayer Leverkusen ha vinto le ultime due partite di UEFA Champions League senza subire gol e non registra tre successi di fila nella competizione dalla fase a gironi del 2014-15; inoltre, i tedeschi non hanno mai infilato tre vittorie di fila mantenendo anche la porta inviolata in UCL.

Il Newcastle ha vinto solo una delle cinque trasferte di UEFA Champions League dal suo ritorno nella competizione nel 2023-24 (2N, 2P), nonostante abbia segnato il primo gol in tre di queste (1V, 1N, 1P) – la quinta giornata del torneo in corso contro il Marsiglia ha visto i Magpies perdere una trasferta in cui erano in vantaggio per la prima volta nella competizione.

Solo Ajax (37), Eintracht Francoforte (37) e Pafos (43) hanno subito meno tiri nella UEFA Champions League in corso rispetto al Bayer Leverkusen (49); tuttavia, la squadra tedesca ha segnato otto dei suoi 16 tiri nello specchio nel torneo in corso, occupando la quinta posizione tra le formazioni con la miglior percentuale realizzativa (50%) in questa UCL.

Solamente il Bayern Monaco (sei) ha segnato più gol nei primi 20 minuti di gioco in questa UEFA Champions League rispetto al Newcastle, tre - tutte nelle sue ultime due partite nel torneo. In aggiunta, il gol al sesto minuto nella sconfitta per 2-1 contro il Marsiglia alla quinta giornata è stato il loro secondo gol più veloce in trasferta nella competizione, dopo quello di Shola Ameobi al quinto minuto contro il Bayer Leverkusen nel febbraio 2003.

Harvey Barnes e Anthony Gordon del Newcastle hanno entrambi segnato quattro gol in questa UEFA, rendendo i Magpies l'unica squadra con due giocatori oltre i tre gol nel torneo in corso. Le uniche formazioni ad avere due diversi giocatori inglesi che hanno raggiunto almeno i cinque gol in una singola edizione della competizione sono state il Leeds United (Lee Bowyer e Alan Smith) e il Manchester United (Paul Scholes e Teddy Sheringham), entrambi nel 2000-01.

Patrik Schick del Bayer Leverkusen, che aveva segnato solamente un gol nelle sue prime 28 presenze in UEFA Champions League, ha gonfiato la rete in entrambe le ultime due presenze disputate nel torneo in corso (vs Benfica e Manchester City) – l'unico giocatore ceco a segnare in tre gare consecutive nella competizione è stato Jan Koller con il Borussia Dortmund nel 2002-03 (due volte con una serie di tre e una serie di quattro).

Solo Thibaut Courtois del Real Madrid (90,9%) e David Raya dell'Arsenal (88,9%) vantano una percentuale di parate migliore rispetto a Nick Pope (84,0%) del Newcastle nelle prime cinque giornate della UEFA Champions League in corso - min. due partite disputate.

