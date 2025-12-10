Incontro terminato, Borussia Dortmund 2, Bodø / Glimt 2.
L’icona cool della mobilità
Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibileLEGGI
Incontro terminato, Borussia Dortmund 2, Bodø / Glimt 2.
Secondo tempo terminato, Borussia Dortmund 2, Bodø / Glimt 2.22:54
Fallo di Emre Can (Borussia Dortmund).22:53
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) e' ammonito.22:53
Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).22:52
Villads Nielsen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50
Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).22:49
Nikita Haikin (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Gara riprende.22:49
Gara momentaneamente sospesa, Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt) per infortunio.22:48
Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Julian Ryerson con cross.22:46
Tentativo fallito. Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.22:46
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).22:45
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:42
Sostituzione, Bodø / Glimt. Anders Klynge sostituisce Isak Määttä per infortunio.22:40
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Isak Määttä (Bodø / Glimt) per infortunio.22:38
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Isak Määttä (Bodø / Glimt).22:37
Sostituzione, Borussia Dortmund. Julian Ryerson sostituisce Yan Couto.22:35
Sostituzione, Borussia Dortmund. Emre Can sostituisce Aaron Anselmino.22:35
Gol! Borussia Dortmund 2, Bodø / Glimt 2. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:33
Tiro respinto. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jens Petter Hauge.22:33
Gara riprende.22:33
Gara momentaneamente sospesa, Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) per infortunio.22:32
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29
Fallo di Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).22:29
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).22:27
Sostituzione, Bodø / Glimt. Villads Nielsen sostituisce Haitam Aleesami.22:26
Sostituzione, Bodø / Glimt. Mathias Jørgensen sostituisce Ole Didrik Blomberg.22:26
Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.22:26
Sostituzione, Borussia Dortmund. Serhou Guirassy sostituisce Fábio Silva.22:25
Sostituzione, Borussia Dortmund. Karim Adeyemi sostituisce Maximilian Beier.22:25
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).22:24
Tiro parato. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Felix Nmecha con passaggio filtrante.22:24
Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:20
Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Tiro parato. Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yan Couto con cross.22:20
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).22:19
Tiro parato. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fábio Silva.22:19
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:17
Tentativo fallito. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Felix Nmecha.22:16
Tentativo fallito. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yan Couto con cross.22:15
Tiro respinto. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Yan Couto con cross.22:14
Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jens Petter Hauge.22:12
Tentativo fallito. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Felix Nmecha.22:12
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).22:10
Gol! Borussia Dortmund 2, Bodø / Glimt 1. Julian Brandt (Borussia Dortmund) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:09
Tiro parato. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yan Couto con cross.22:09
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).22:07
Tiro respinto. Yan Couto (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Fábio Silva con cross.22:06
Fallo di Yan Couto (Borussia Dortmund).22:05
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Inizia il Secondo tempo Borussia Dortmund 1, Bodø / Glimt 1.22:03
Sostituzione, Bodø / Glimt. Ulrik Saltnes sostituisce Sondre Fet.22:03
Primo tempo terminato, Borussia Dortmund 1, Bodø / Glimt 1.21:48
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:47
Tiro respinto. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fábio Silva.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Tiro respinto. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area. Assist di Felix Nmecha.21:43
Gol! Borussia Dortmund 1, Bodø / Glimt 1. Haitam Aleesami (Bodø / Glimt) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.21:41
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).21:41
Tiro respinto. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area.21:40
Tiro parato. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:39
Tiro parato. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yan Couto.21:39
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).21:37
Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Haitam Aleesami (Bodø / Glimt).21:36
Sostituzione, Borussia Dortmund. Daniel Svensson sostituisce Waldemar Anton per infortunio.21:32
Gara riprende.21:31
Gara momentaneamente sospesa, Waldemar Anton (Borussia Dortmund) per infortunio.21:29
Tentativo fallito. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nico Schlotterbeck con cross.21:22
Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).21:21
Tentativo fallito. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Fábio Silva con cross.21:20
Gol! Borussia Dortmund 1, Bodø / Glimt 0. Julian Brandt (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Fábio Silva.21:18
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:15
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).21:15
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).21:13
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).21:12
Tiro parato. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julian Brandt.21:12
Fuorigioco. Sondre Fet(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.21:11
Tentativo fallito. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:08
Tiro parato. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jens Petter Hauge.21:06
Tiro respinto. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area. Assist di Fábio Silva.21:05
Tentativo fallito. Julian Brandt (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ramy Bensebaini.21:04
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Dove si gioca la partita:
Stadio: SIGNAL IDUNA PARK
Città: Dortmund
Capienza: 81365 spettatori20:00
Borussia Dortmund - Bodø/Glimt è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.
Arbitro di Borussia Dortmund - Bodø/Glimt sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Attualmente Borussia Dortmund si trova 10° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Bodø/Glimt si trova 32° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Borussia Dortmund ha segnato 19 gol e ne ha subiti 13; Bodø/Glimt ha segnato 9 gol e ne ha subiti 13.
Borussia Dortmund e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.
Borussia Dortmund-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Borussia Dortmund
|Bodø/Glimt
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|0
|Numero di partite perse
|1
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|17
|7
|Gol totali subiti
|11
|11
|Media gol subiti per partita
|2.2
|2.2
|Percentuale possesso palla
|56.4
|57.9
|Numero totale di passaggi
|2718
|2725
|Numero totale di passaggi riusciti
|2355
|2327
|Tiri nello specchio della porta
|30
|26
|Percentuale di tiri in porta
|65.2
|55.3
|Numero totale di cross
|77
|75
|Numero medio di cross riusciti
|11
|21
|Duelli per partita vinti
|227
|237
|Duelli per partita persi
|234
|254
|Corner subiti
|14
|32
|Corner guadagnati
|20
|22
|Numero di punizioni a favore
|56
|62
|Numero di punizioni concesse
|63
|49
|Tackle totali
|85
|76
|Percentuale di successo nei tackle
|55.3
|53.9
|Fuorigiochi totali
|3
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibileLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI