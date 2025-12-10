Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Bodø/Glimt è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Bodø/Glimt sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente Borussia Dortmund si trova 10° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Bodø/Glimt si trova 32° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Borussia Dortmund ha segnato 19 gol e ne ha subiti 13; Bodø/Glimt ha segnato 9 gol e ne ha subiti 13.

Borussia Dortmund e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.

Borussia Dortmund-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Borussia Dortmund non ha mai affrontato il Bodø/Glimt, ma ha perso solamente una delle sei partite giocate in generale contro squadre norvegesi in Europa (4V, 1N) – 0-3 v Rosenborg nell'ottobre 1999 in UEFA Champions League.

Questa sarà soltanto la seconda campagna europea in cui il Bodø/Glimt affronterà un avversario tedesco, dopo le due sfide senza vittoria contro il Werder Brema nel primo turno della Coppa UEFA 1999/2000 (sconfitta per 5-0 in casa e pareggio per 1-1 in trasferta).

Le precedenti sei partite del Borussia Dortmund contro squadre norvegesi in competizioni europee hanno visto un totale di 33 gol segnati (20 a favore, 13 contro), una media di 5.5 reti a incontro.

Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle precedenti 20 partite casalinghe di UEFA Champions League (13V, 6N), segnando 45 gol, concedendone solo 12 e mantenendo la porta inviolata in 11 occasioni.

Dalla vittoria per 2-0 contro la Lazio in UEFA Europa Conference League nell'aprile dello scorso anno, il Bodø/Glimt non ha vinto nessuna delle successive otto partite nelle principali competizioni europee (2N, 6P), eguagliando la sua serie più lunga di partite in Europa senza vittorie registrata tra ottobre 2022 e ottobre 2023.

Tra gli allenatori con almeno 20 partite in UEFA Champions League, soltanto Hansi Flick del Barcellona (3.03) ha una media gol per partita più alta rispetto a Niko Kovac (2.5 – 55 gol in 22 partite). In questa stagione di UEFA Champions League (2025/2026), il Borussia Dortmund ha la più ampia differenza (+8.57) tra gol segnati (15) ed expected goals (6.43) - rigori esclusi.

Solo il PSG (quattro) ha subito più gol in seguito a recuperi offensivi nel torneo in corso rispetto al Bodø/Glimt (tre reti su 11 tiri subiti in seguito a questa situazione), mentre il Borussia Dortmund ha segnato più gol da recuperi offensivi di qualsiasi altra squadra nella UCL 2025-26 (quattro gol da nove tiri).

Tra i giocatori con almeno 900 minuti giocati in UEFA Champions League, solo Erling Haaland (un gol ogni 78 minuti – 54 in 4223) segna con una frequenza maggiore rispetto a Serhou Guirassy del Borussia Dortmund (un gol ogni 101 minuti – 18 in 1826). Infatti, in 11 gare casalinghe nella competizione Guirassy ha segnato 14 gol, inclusi sei nelle sue ultime tre.

Due dei quattro giocatori con il maggior numero di interruzioni delle sequenze avversarie nella trequarti avversaria in questa UEFA Champions League sono Serhou Guirassy (120) e Karim Adeyemi (113); in generale, solo l'Olympiakos (640) ne ha fatte registrare di più come squadra rispetto a quella tedesca (587) nel torneo in corso.

Nikita Haikin del Bodo/Glimt è il portiere ad aver evitato più gol (+5.1) in questa UEFA Champions League, con 10 reti subite (esclusi autogol) a fronte di 15.1 gol attesi a sfavore nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: