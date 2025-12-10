Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Borussia Dortmund-Bodø/Glimt: 2-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund
10 Dicembre 2025 ore 21:00
Borussia Dortmund
2
Bodø/Glimt
2
Partita finita
Arbitro: Erik Lambrechts
  1. 18' 1-0 Julian Brandt
  2. 42' 1-1 Haitam Aleesami
  3. 51' 2-1 Julian Brandt
  4. 75' 2-2 Jens Petter Hauge
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Borussia Dortmund 2, Bodø / Glimt 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Borussia Dortmund 2, Bodø / Glimt 2.22:54

  3. 90'+5'

    Fallo di Emre Can (Borussia Dortmund).22:53

  4. 90'+5'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53

  5. 90'+5'

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) e' ammonito.22:53

  6. 90'+4'

    Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).22:52

  7. 90'+4'

    Villads Nielsen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  9. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50

  10. 90'+1'

    Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).22:49

  11. 90'+1'

    Nikita Haikin (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  12. 90'+1'

    Gara riprende.22:49

  13. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt) per infortunio.22:48

  15. 88'

    Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Julian Ryerson con cross.22:46

  16. 88'

    Tentativo fallito. Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.22:46

  17. 87'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).22:45

  18. 84'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:42

  19. 82'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Anders Klynge sostituisce Isak Määttä per infortunio.22:40

  21. 80'

    Gara riprende.22:38

  22. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Isak Määttä (Bodø / Glimt) per infortunio.22:38

  23. 79'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Isak Määttä (Bodø / Glimt).22:37

  24. 77'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Julian Ryerson sostituisce Yan Couto.22:35

  25. 77'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Emre Can sostituisce Aaron Anselmino.22:35

  27. 75'

    Gol! Borussia Dortmund 2, Bodø / Glimt 2. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:33

  28. 75'

    Tiro respinto. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jens Petter Hauge.22:33

  29. 75'

    Gara riprende.22:33

  30. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) per infortunio.22:32

  31. 71'

    Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29

  33. 71'

    Fallo di Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).22:29

  34. 69'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).22:27

  35. 68'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Villads Nielsen sostituisce Haitam Aleesami.22:26

  36. 68'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Mathias Jørgensen sostituisce Ole Didrik Blomberg.22:26

  37. 68'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.22:26

  39. 67'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Serhou Guirassy sostituisce Fábio Silva.22:25

  40. 67'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Karim Adeyemi sostituisce Maximilian Beier.22:25

  41. 66'

    Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  42. 66'

    Fallo di Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).22:24

  43. 66'

    Tiro parato. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Felix Nmecha con passaggio filtrante.22:24

  45. 62'

    Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:20

  46. 62'

    Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  47. 62'

    Tiro parato. Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yan Couto con cross.22:20

  48. 61'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).22:19

  49. 61'

    Tiro parato. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fábio Silva.22:19

  51. 59'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:17

  52. 58'

    Tentativo fallito. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Felix Nmecha.22:16

  53. 57'

    Tentativo fallito. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yan Couto con cross.22:15

  54. 56'

    Tiro respinto. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Yan Couto con cross.22:14

  55. 54'

    Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jens Petter Hauge.22:12

  57. 54'

    Tentativo fallito. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Felix Nmecha.22:12

  58. 52'

    Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  59. 52'

    Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).22:10

  60. 51'

    Gol! Borussia Dortmund 2, Bodø / Glimt 1. Julian Brandt (Borussia Dortmund) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:09

  61. 51'

    Tiro parato. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yan Couto con cross.22:09

  63. 49'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).22:07

  64. 48'

    Tiro respinto. Yan Couto (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Fábio Silva con cross.22:06

  65. 47'

    Fallo di Yan Couto (Borussia Dortmund).22:05

  66. 47'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  67. Inizia il Secondo tempo Borussia Dortmund 1, Bodø / Glimt 1.22:03

  69. 45'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Ulrik Saltnes sostituisce Sondre Fet.22:03

  70. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Borussia Dortmund 1, Bodø / Glimt 1.21:48

  71. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:47

  72. 45'+1'

    Tiro respinto. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fábio Silva.21:46

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  75. 44'

    Tiro respinto. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area. Assist di Felix Nmecha.21:43

  76. 42'

    Gol! Borussia Dortmund 1, Bodø / Glimt 1. Haitam Aleesami (Bodø / Glimt) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.21:41

  77. 41'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).21:41

  78. 40'

    Tiro respinto. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area.21:40

  79. 40'

    Tiro parato. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:39

  81. 40'

    Tiro parato. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yan Couto.21:39

  82. 37'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).21:37

  83. 37'

    Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  84. 37'

    Fallo di Haitam Aleesami (Bodø / Glimt).21:36

  85. 33'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Daniel Svensson sostituisce Waldemar Anton per infortunio.21:32

  87. 31'

    Gara riprende.21:31

  88. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Waldemar Anton (Borussia Dortmund) per infortunio.21:29

  89. 23'

    Tentativo fallito. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nico Schlotterbeck con cross.21:22

  90. 22'

    Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  91. 22'

    Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).21:21

  93. 20'

    Tentativo fallito. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Fábio Silva con cross.21:20

  94. 18'

    Gol! Borussia Dortmund 1, Bodø / Glimt 0. Julian Brandt (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Fábio Silva.21:18

  95. 16'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:15

  96. 15'

    Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

  97. 15'

    Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).21:15

  99. 14'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).21:13

  100. 13'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).21:12

  101. 13'

    Tiro parato. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julian Brandt.21:12

  102. 12'

    Fuorigioco. Sondre Fet(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.21:11

  103. 9'

    Tentativo fallito. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra da calcio d'angolo.21:08

  105. 8'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:08

  106. 7'

    Tiro parato. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jens Petter Hauge.21:06

  107. 6'

    Tiro respinto. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area. Assist di Fábio Silva.21:05

  108. 5'

    Tentativo fallito. Julian Brandt (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ramy Bensebaini.21:04

  109. Inizia il Primo tempo.21:00

  111. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

  113. Dove si gioca la partita:

    Stadio: SIGNAL IDUNA PARK
    Città: Dortmund
    Capienza: 81365 spettatori20:00

Formazioni Borussia Dortmund - Bodø/Glimt

Borussia Dortmund
Bodø/Glimt
TITOLARI BORUSSIA DORTMUND
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (28) AARON ANSELMINO (D)
  • (4) NICO SCHLOTTERBECK (D)
  • (3) WALDEMAR ANTON (D)
  • (8) FELIX NMECHA (C)
  • (2) YAN COUTO (C)
  • (7) JOBE BELLINGHAM (C)
  • (5) RAMY BENSEBAINI (C)
  • (21) FÁBIO SILVA (A)
  • (14) MAXIMILIAN BEIER (A)
  • (10) JULIAN BRANDT (A)
PANCHINA BORUSSIA DORTMUND
  • (31) SILAS OSTRZINSKI (P)
  • (16) JULIEN DURANVILLE (A)
  • (13) PASCAL GROß (C)
  • (23) EMRE CAN (C)
  • (27) KARIM ADEYEMI (A)
  • (33) ALEXANDER MEYER (P)
  • (25) NIKLAS SÜLE (D)
  • (9) SERHOU GUIRASSY (A)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
  • (24) DANIEL SVENSSON (D)
  • (37) COLE CAMPBELL (A)
  • (26) JULIAN RYERSON (D)
ALLENATORE BORUSSIA DORTMUND
  • Niko Kovac
TITOLARI BODø/GLIMT
  • (12) NIKITA HAIKIN (P)
  • (4) ODIN BJØRTUFT (D)
  • (25) ISAK MÄÄTTÄ (D)
  • (20) FREDRIK SJØVOLD (D)
  • (5) HAITAM ALEESAMI (D)
  • (7) PATRICK BERG (C)
  • (10) JENS PETTER HAUGE (C)
  • (26) HÅKON EVJEN (C)
  • (11) OLE DIDRIK BLOMBERG (C)
  • (19) SONDRE FET (C)
  • (9) KASPER HØGH (A)
PANCHINA BODø/GLIMT
  • (14) ULRIK SALTNES (C)
  • (22) ANDERS KLYNGE (C)
  • (2) VILLADS NIELSEN (D)
  • (1) JULIAN FAYE LUND (P)
  • (30) MATHIAS JØRGENSEN (A)
  • (21) ANDREAS HELMERSEN (A)
  • (44) MAGNUS BRØNDBO (P)
ALLENATORE BODø/GLIMT
  • Kjetil Knutsen
PREPARTITA

Borussia Dortmund - Bodø/Glimt è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.
Arbitro di Borussia Dortmund - Bodø/Glimt sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente Borussia Dortmund si trova 10° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Bodø/Glimt si trova 32° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Borussia Dortmund ha segnato 19 gol e ne ha subiti 13; Bodø/Glimt ha segnato 9 gol e ne ha subiti 13.

Borussia Dortmund e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.

Borussia Dortmund-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Borussia Dortmund non ha mai affrontato il Bodø/Glimt, ma ha perso solamente una delle sei partite giocate in generale contro squadre norvegesi in Europa (4V, 1N) – 0-3 v Rosenborg nell'ottobre 1999 in UEFA Champions League.
  • Questa sarà soltanto la seconda campagna europea in cui il Bodø/Glimt affronterà un avversario tedesco, dopo le due sfide senza vittoria contro il Werder Brema nel primo turno della Coppa UEFA 1999/2000 (sconfitta per 5-0 in casa e pareggio per 1-1 in trasferta).
  • Le precedenti sei partite del Borussia Dortmund contro squadre norvegesi in competizioni europee hanno visto un totale di 33 gol segnati (20 a favore, 13 contro), una media di 5.5 reti a incontro.
  • Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle precedenti 20 partite casalinghe di UEFA Champions League (13V, 6N), segnando 45 gol, concedendone solo 12 e mantenendo la porta inviolata in 11 occasioni.
  • Dalla vittoria per 2-0 contro la Lazio in UEFA Europa Conference League nell'aprile dello scorso anno, il Bodø/Glimt non ha vinto nessuna delle successive otto partite nelle principali competizioni europee (2N, 6P), eguagliando la sua serie più lunga di partite in Europa senza vittorie registrata tra ottobre 2022 e ottobre 2023.
  • Tra gli allenatori con almeno 20 partite in UEFA Champions League, soltanto Hansi Flick del Barcellona (3.03) ha una media gol per partita più alta rispetto a Niko Kovac (2.5 – 55 gol in 22 partite). In questa stagione di UEFA Champions League (2025/2026), il Borussia Dortmund ha la più ampia differenza (+8.57) tra gol segnati (15) ed expected goals (6.43) - rigori esclusi.
  • Solo il PSG (quattro) ha subito più gol in seguito a recuperi offensivi nel torneo in corso rispetto al Bodø/Glimt (tre reti su 11 tiri subiti in seguito a questa situazione), mentre il Borussia Dortmund ha segnato più gol da recuperi offensivi di qualsiasi altra squadra nella UCL 2025-26 (quattro gol da nove tiri).
  • Tra i giocatori con almeno 900 minuti giocati in UEFA Champions League, solo Erling Haaland (un gol ogni 78 minuti – 54 in 4223) segna con una frequenza maggiore rispetto a Serhou Guirassy del Borussia Dortmund (un gol ogni 101 minuti – 18 in 1826). Infatti, in 11 gare casalinghe nella competizione Guirassy ha segnato 14 gol, inclusi sei nelle sue ultime tre.
  • Due dei quattro giocatori con il maggior numero di interruzioni delle sequenze avversarie nella trequarti avversaria in questa UEFA Champions League sono Serhou Guirassy (120) e Karim Adeyemi (113); in generale, solo l'Olympiakos (640) ne ha fatte registrare di più come squadra rispetto a quella tedesca (587) nel torneo in corso.
  • Nikita Haikin del Bodo/Glimt è il portiere ad aver evitato più gol (+5.1) in questa UEFA Champions League, con 10 reti subite (esclusi autogol) a fronte di 15.1 gol attesi a sfavore nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Borussia DortmundBodø/Glimt
Partite giocate55
Numero di partite vinte30
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati177
Gol totali subiti1111
Media gol subiti per partita2.22.2
Percentuale possesso palla56.457.9
Numero totale di passaggi27182725
Numero totale di passaggi riusciti23552327
Tiri nello specchio della porta3026
Percentuale di tiri in porta65.255.3
Numero totale di cross7775
Numero medio di cross riusciti1121
Duelli per partita vinti227237
Duelli per partita persi234254
Corner subiti1432
Corner guadagnati2022
Numero di punizioni a favore5662
Numero di punizioni concesse6349
Tackle totali8576
Percentuale di successo nei tackle55.353.9
Fuorigiochi totali34
Numero totale di cartellini gialli57
Numero totale di cartellini rossi01

Ford

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio