Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Bruges - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.

Arbitro di Bruges - Arsenal sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Sascha Stegemann.

Attualmente Bruges si trova 31° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Arsenal si trova 1° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Bruges ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16; Arsenal ha segnato 17 gol e ne ha subiti 1.

Bruges e Arsenal è la prima che si affrontano in campionato.

Bruges-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Club Brugge ha affrontato dodici squadre inglesi diverse nelle competizioni europee, ma questa sarà la prima volta contro l'Arsenal. I belgi hanno vinto solo una delle ultime 18 partite contro avversarie inglesi (1V, 3N, 14P), 1-0 contro l'Aston Villa nel novembre 2024 in UEFA Champions League.

L'ultima sconfitta dell'Arsenal contro una squadra belga in UEFA Champions League risale all'ottobre 1981 (0-1 contro il Winterslag); da allora i Gunners sono rimasti imbattuti in nove partite di questo tipo (7V, 2N). Inoltre, dalla sconfitta contro il Winterslag nel 1981, gli inglesi sono rimasti imbattuti anche nelle successive quattro trasferte in Belgio (3V, 1N).

Il Club Brugge ha subito 24 gol in undici partite di UEFA Champions League nel 2025, solo il Barcellona (27 in 13) ne ha incassati di più; inoltre, nessuna squadra ha fatto registrare più tiri in porta concessi (73) e gol attesi a sfavore (23.5) nel periodo nella competizione.

L'Arsenal è l'unica squadra con il 100% di vittorie (5/5) in questa UEFA Champions League. In Coppa dei Campioni/UCL sono attualmente quattro le squadre inglesi ad aver vinto le prime sei partite di una singola edizione della competizione: il Manchester United nel 1965-66, il Leeds nel 1969-70, il Liverpool sia nel 2021-22 che nel 2024-25 e il Manchester City nel 2023-24.

L'Arsenal ha vinto sei delle ultime sette trasferte in UEFA Champions League (1P), incluse entrambe quelle di questa stagione senza subire gol (2-0 contro l'Athletic Bilbao e 3-0 contro lo Slavia Praga). Solo una volta in precedenza i Gunners hanno vinto le prime tre partite fuori casa in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 2005-06.

Il Club Brugge ha segnato almeno tre gol in entrambe le due partite casalinghe in questa UEFA Champions League (4-1 v Monaco, 3-3 v Barcellona). Tra le squadre belghe in Coppa dei Campioni/UCL, solamente l'Anderlecht tra dicembre 1967 e settembre 1972 ha registrato una serie più lunga di gare casalinghe con almeno tre reti (quattro in quel caso).

L'Arsenal ha vinto tutte le ultime nove partite della fase a gironi/campionato della UEFA Champions League, segnando 27 gol e subendone solo tre. L'unica squadra inglese che è riuscita a vincere dieci partite di fila nella fase a gironi è il Liverpool, tra settembre 2022 e gennaio 2025 (12 in quel caso).

L'Arsenal ha registrato appena 2.59 gol attesi a sfavore nella UEFA Champions League in corso, meno di qualsiasi squadra squadra in questo torneo; inoltre, i Gunners hanno concesso solo nove tiri nello specchio e cinque grandi occasioni da reti, anche questi primati nel torneo in corso.

Tutti e quattro i coinvolgimenti in gol di Carlos Forbs (due gol, due assist) in questa UEFA Champions League sono arrivati in casa, con il giocatore che ha fornito un assist in entrambi i match interni nel torneo in corso. Soltanto tre giocatori hanno fornito almeno un passaggio vincente nelle loro prime tre apparizioni casalinghe in Champions League: Zvonimir Boban (1993/94, Milan), Marian Hristov (1998, Kaiserslautern) e Bukayo Saka (2023, Arsenal).

Gabriel Martinelli ha segnato in tutte e quattro le sue presenze in questa UEFA Champions League – nessun giocatore dei Gunners ha mai segnato in cinque partite consecutive di Champions League, mentre estendendo alle maggiori competizioni europee, solo due giocatori hanno segnato più gol consecutivamente: Ian Wright nella Coppa delle Coppe 1994-95 (otto) e Thierry Henry nella Coppa UEFA 1999-00 (sei).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: