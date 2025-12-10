Incontro terminato, Bruges 0, Arsenal 3.
Secondo tempo terminato, Bruges 0, Arsenal 3.22:53
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Dani van den Heuvel (Bruges).22:52
Tiro parato. Ethan Nwaneri (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martín Zubimendi.22:52
Tentativo fallito. Martín Zubimendi (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabriel Jesus.22:52
Tiro parato. Ethan Nwaneri (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Riccardo Calafiori.22:51
Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.22:50
Tiro respinto. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Kaye Furo (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Riccardo Calafiori (Arsenal).22:49
Fallo di mano di Ethan Nwaneri (Arsenal).22:49
Fallo di mano di Gabriel Jesus (Arsenal).22:48
Fallo di Brandon Mechele (Bruges).22:47
Gabriel Jesus (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tiro parato. Kyriani Sabbe (Bruges) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra.22:46
Tiro parato. Gabriel Jesus (Arsenal) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martín Zubimendi.22:45
Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Carlos Forbs.22:42
Sostituzione, Arsenal. Marli Salmon sostituisce Ben White.22:42
Gabriel Jesus (Arsenal) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Ethan Nwaneri.22:38
Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).22:37
Riccardo Calafiori (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Tentativo fallito. Bjorn Meijer (Bruges) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Christos Tzolis.22:35
Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Bruges) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Christos Tzolis con cross in seguito a un calcio da fermo.22:34
Sostituzione, Bruges. Hugo Vetlesen sostituisce Raphael Onyedika.22:33
Sostituzione, Bruges. Kyriani Sabbe sostituisce Joaquin Seys.22:33
Bjorn Meijer (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Fallo di Bukayo Saka (Arsenal).22:33
Tiro parato. Kaye Furo (Bruges) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carlos Forbs con passaggio filtrante.22:33
Tiro parato. Gabriel Jesus (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Merino.22:32
Sostituzione, Arsenal. Ethan Nwaneri sostituisce Martin Ødegaard.22:31
Sostituzione, Arsenal. Bukayo Saka sostituisce Noni Madueke.22:31
Tentativo fallito. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Hans Vanaken.22:30
Ben White (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:28
Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28
Fallo di Ben White (Arsenal).22:28
Sostituzione, Bruges. Kaye Furo sostituisce Nicolò Tresoldi.22:27
Sostituzione, Bruges. Bjorn Meijer sostituisce Hugo Siquet.22:27
Tiro respinto. Brandon Mechele (Bruges) un tiro di destro da centro area. Assist di Hans Vanaken.22:26
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Riccardo Calafiori (Arsenal).22:25
Christian Nørgaard (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:24
Fallo di Christian Nørgaard (Arsenal).22:24
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Sostituzione, Arsenal. Riccardo Calafiori sostituisce Piero Hincapié.22:22
Sostituzione, Arsenal. Gabriel Jesus sostituisce Viktor Gyökeres.22:22
Martín Zubimendi (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Hugo Siquet (Bruges).22:21
Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).22:20
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Hugo Siquet (Bruges).22:18
Gara riprende.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Martín Zubimendi (Arsenal) per infortunio.22:16
Gol! Bruges 0, Arsenal 3. Gabriel Martinelli (Arsenal) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Myles Lewis-Skelly.22:15
Tiro parato. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandar Stankovic.22:14
Tentativo fallito. Ben White (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Martinelli.22:13
Fallo di mano di Hans Vanaken (Bruges).22:12
Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:11
Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Martinelli con cross.22:11
Gol! Bruges 0, Arsenal 2. Noni Madueke (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martín Zubimendi con cross.22:06
Inizia il Secondo tempo Bruges 0, Arsenal 1.22:05
Primo tempo terminato, Bruges 0, Arsenal 1.21:49
Fallo di mano di Viktor Gyökeres (Arsenal).21:49
Tiro respinto. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area.21:48
Tiro parato. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Gyökeres.21:48
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46
Fallo di Aleksandar Stankovic (Bruges).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Tiro parato. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hans Vanaken.21:43
Tiro parato. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleksandar Stankovic.21:43
Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Hans Vanaken.21:38
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Hans Vanaken (Bruges).21:37
Tiro parato. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Siquet.21:36
Tentativo fallito. Hans Vanaken (Bruges) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Carlos Forbs in seguito a un contropiede.21:34
Tiro respinto. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Hugo Siquet.21:33
Tiro parato. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Martín Zubimendi.21:32
Tentativo fallito. Gabriel Martinelli (Arsenal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:32
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Bruges).21:31
Tiro respinto. Piero Hincapié (Arsenal) un colpo di testa da centro area. Assist di Gabriel Martinelli con cross.21:28
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Raphael Onyedika (Bruges).21:28
Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).21:26
Gol! Bruges 0, Arsenal 1. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martín Zubimendi.21:25
Tiro parato. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carlos Forbs.21:24
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gabriel Martinelli con cross.21:21
Piero Hincapié (Arsenal) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Myles Lewis-Skelly.21:21
Tentativo fallito. Myles Lewis-Skelly (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:21
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Piero Hincapié (Arsenal).21:16
Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).21:16
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Gara riprende.21:14
Gara momentaneamente sospesa, Noni Madueke (Arsenal) per infortunio.21:12
Fuorigioco. Hans Vanaken(Bruges) prova il lancio lungo, ma Hugo Siquet e' colto in fuorigioco.21:11
Tiro respinto. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Raphael Onyedika.21:11
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Bruges).21:09
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, (Bruges).21:08
Tiro respinto. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicolò Tresoldi.21:06
Piero Hincapié (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Carlos Forbs (Bruges).21:05
Tiro parato. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Martín Zubimendi.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Jan Breydelstadion
Città: Brugge
Capienza: 29975 spettatori19:51
Bruges - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.
Arbitro di Bruges - Arsenal sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Sascha Stegemann.
Attualmente Bruges si trova 31° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Arsenal si trova 1° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Bruges ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16; Arsenal ha segnato 17 gol e ne ha subiti 1.
Bruges e Arsenal è la prima che si affrontano in campionato.
Bruges-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bruges
|Arsenal
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|1
|5
|Numero di partite perse
|3
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|8
|14
|Gol totali subiti
|13
|1
|Media gol subiti per partita
|2.6
|0.2
|Percentuale possesso palla
|43.1
|54.2
|Numero totale di passaggi
|2215
|2095
|Numero totale di passaggi riusciti
|1888
|1743
|Tiri nello specchio della porta
|21
|35
|Percentuale di tiri in porta
|47.7
|60.3
|Numero totale di cross
|43
|78
|Numero medio di cross riusciti
|9
|22
|Duelli per partita vinti
|200
|245
|Duelli per partita persi
|184
|236
|Corner subiti
|28
|16
|Corner guadagnati
|11
|21
|Numero di punizioni a favore
|44
|79
|Numero di punizioni concesse
|49
|71
|Tackle totali
|82
|60
|Percentuale di successo nei tackle
|57.3
|66.7
|Fuorigiochi totali
|1
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
