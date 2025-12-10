Virgilio Sport
Bruges-Arsenal: 0-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Jan Breydelstadion di Brugge
10 Dicembre 2025 ore 21:00
Bruges
0
Arsenal
3
Partita finita
Arbitro: Sven Jablonski
  1. 25' 0-1 Noni Madueke
  2. 47' 0-2 Noni Madueke
  3. 56' 0-3 Gabriel Martinelli
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Bruges 0, Arsenal 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Bruges 0, Arsenal 3.22:53

  3. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Dani van den Heuvel (Bruges).22:52

  4. 90'+2'

    Tiro parato. Ethan Nwaneri (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martín Zubimendi.22:52

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. Martín Zubimendi (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabriel Jesus.22:52

  6. 90'+2'

    Tiro parato. Ethan Nwaneri (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Riccardo Calafiori.22:51

  7. 90'+1'

    Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.22:50

  9. 90'+1'

    Tiro respinto. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area.22:50

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  11. 90'

    Kaye Furo (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  12. 90'

    Fallo di Riccardo Calafiori (Arsenal).22:49

  13. 89'

    Fallo di mano di Ethan Nwaneri (Arsenal).22:49

  15. 88'

    Fallo di mano di Gabriel Jesus (Arsenal).22:48

  16. 88'

    Fallo di Brandon Mechele (Bruges).22:47

  17. 88'

    Gabriel Jesus (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  18. 86'

    Tiro parato. Kyriani Sabbe (Bruges) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra.22:46

  19. 85'

    Tiro parato. Gabriel Jesus (Arsenal) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martín Zubimendi.22:45

  21. 83'

    Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Carlos Forbs.22:42

  22. 83'

    Sostituzione, Arsenal. Marli Salmon sostituisce Ben White.22:42

  23. 79'

    Gabriel Jesus (Arsenal) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Ethan Nwaneri.22:38

  24. 78'

    Fallo di Hugo Vetlesen (Bruges).22:37

  25. 78'

    Riccardo Calafiori (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  27. 75'

    Tentativo fallito. Bjorn Meijer (Bruges) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Christos Tzolis.22:35

  28. 74'

    Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Bruges) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Christos Tzolis con cross in seguito a un calcio da fermo.22:34

  29. 74'

    Sostituzione, Bruges. Hugo Vetlesen sostituisce Raphael Onyedika.22:33

  30. 74'

    Sostituzione, Bruges. Kyriani Sabbe sostituisce Joaquin Seys.22:33

  31. 73'

    Bjorn Meijer (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33

  33. 73'

    Fallo di Bukayo Saka (Arsenal).22:33

  34. 73'

    Tiro parato. Kaye Furo (Bruges) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carlos Forbs con passaggio filtrante.22:33

  35. 72'

    Tiro parato. Gabriel Jesus (Arsenal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Merino.22:32

  36. 71'

    Sostituzione, Arsenal. Ethan Nwaneri sostituisce Martin Ødegaard.22:31

  37. 71'

    Sostituzione, Arsenal. Bukayo Saka sostituisce Noni Madueke.22:31

  39. 71'

    Tentativo fallito. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Hans Vanaken.22:30

  40. 68'

    Ben White (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:28

  41. 68'

    Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  42. 68'

    Fallo di Ben White (Arsenal).22:28

  43. 67'

    Sostituzione, Bruges. Kaye Furo sostituisce Nicolò Tresoldi.22:27

  45. 67'

    Sostituzione, Bruges. Bjorn Meijer sostituisce Hugo Siquet.22:27

  46. 67'

    Tiro respinto. Brandon Mechele (Bruges) un tiro di destro da centro area. Assist di Hans Vanaken.22:26

  47. 66'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Riccardo Calafiori (Arsenal).22:25

  48. 65'

    Christian Nørgaard (Arsenal) e' ammonito per fallo.22:24

  49. 65'

    Fallo di Christian Nørgaard (Arsenal).22:24

  51. 65'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  52. 63'

    Sostituzione, Arsenal. Riccardo Calafiori sostituisce Piero Hincapié.22:22

  53. 62'

    Sostituzione, Arsenal. Gabriel Jesus sostituisce Viktor Gyökeres.22:22

  54. 62'

    Martín Zubimendi (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  55. 62'

    Fallo di Hugo Siquet (Bruges).22:21

  57. 61'

    Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20

  58. 61'

    Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).22:20

  59. 59'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Hugo Siquet (Bruges).22:18

  60. 57'

    Gara riprende.22:17

  61. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Martín Zubimendi (Arsenal) per infortunio.22:16

  63. 56'

    Gol! Bruges 0, Arsenal 3. Gabriel Martinelli (Arsenal) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Myles Lewis-Skelly.22:15

  64. 55'

    Tiro parato. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandar Stankovic.22:14

  65. 53'

    Tentativo fallito. Ben White (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Martinelli.22:13

  66. 53'

    Fallo di mano di Hans Vanaken (Bruges).22:12

  67. 52'

    Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).22:11

  69. 52'

    Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  70. 51'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Martinelli con cross.22:11

  71. 47'

    Gol! Bruges 0, Arsenal 2. Noni Madueke (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martín Zubimendi con cross.22:06

  72. Inizia il Secondo tempo Bruges 0, Arsenal 1.22:05

  73. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Bruges 0, Arsenal 1.21:49

  75. 45'+4'

    Fallo di mano di Viktor Gyökeres (Arsenal).21:49

  76. 45'+3'

    Tiro respinto. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area.21:48

  77. 45'+3'

    Tiro parato. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Gyökeres.21:48

  78. 45'+1'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46

  79. 45'+1'

    Fallo di Aleksandar Stankovic (Bruges).21:46

  81. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45

  82. 44'

    Tiro parato. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hans Vanaken.21:43

  83. 43'

    Tiro parato. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleksandar Stankovic.21:43

  84. 39'

    Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Hans Vanaken.21:38

  85. 37'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  87. 37'

    Fallo di Hans Vanaken (Bruges).21:37

  88. 37'

    Tiro parato. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Siquet.21:36

  89. 35'

    Tentativo fallito. Hans Vanaken (Bruges) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Carlos Forbs in seguito a un contropiede.21:34

  90. 34'

    Tiro respinto. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Hugo Siquet.21:33

  91. 32'

    Tiro parato. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Martín Zubimendi.21:32

  93. 32'

    Tentativo fallito. Gabriel Martinelli (Arsenal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:32

  94. 31'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Bruges).21:31

  95. 29'

    Tiro respinto. Piero Hincapié (Arsenal) un colpo di testa da centro area. Assist di Gabriel Martinelli con cross.21:28

  96. 28'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Raphael Onyedika (Bruges).21:28

  97. 27'

    Martin Ødegaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  99. 27'

    Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).21:26

  100. 25'

    Gol! Bruges 0, Arsenal 1. Noni Madueke (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martín Zubimendi.21:25

  101. 24'

    Tiro parato. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carlos Forbs.21:24

  102. 22'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gabriel Martinelli con cross.21:21

  103. 21'

    Piero Hincapié (Arsenal) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Myles Lewis-Skelly.21:21

  105. 21'

    Tentativo fallito. Myles Lewis-Skelly (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:21

  106. 17'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  107. 17'

    Fallo di Piero Hincapié (Arsenal).21:16

  108. 16'

    Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).21:16

  109. 16'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  111. 14'

    Gara riprende.21:14

  112. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Noni Madueke (Arsenal) per infortunio.21:12

  113. 12'

    Fuorigioco. Hans Vanaken(Bruges) prova il lancio lungo, ma Hugo Siquet e' colto in fuorigioco.21:11

  114. 11'

    Tiro respinto. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Raphael Onyedika.21:11

  115. 9'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Bruges).21:09

  117. 9'

    Gara riprende.21:08

  118. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, (Bruges).21:08

  119. 7'

    Tiro respinto. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicolò Tresoldi.21:06

  120. 5'

    Piero Hincapié (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  121. 5'

    Fallo di Carlos Forbs (Bruges).21:05

  123. 3'

    Tiro parato. Martin Ødegaard (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Martín Zubimendi.21:03

  124. Inizia il Primo tempo.21:00

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

  127. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Jan Breydelstadion
    Città: Brugge
    Capienza: 29975 spettatori19:51

Formazioni Bruges - Arsenal

Bruges
Arsenal
TITOLARI BRUGES
  • (16) DANI VAN DEN HEUVEL (P)
  • (65) JOAQUIN SEYS (D)
  • (4) JOEL ORDÓÑEZ (D)
  • (44) BRANDON MECHELE (D)
  • (41) HUGO SIQUET (D)
  • (25) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (15) RAPHAEL ONYEDIKA (C)
  • (9) CARLOS FORBS (C)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (8) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (7) NICOLÒ TRESOLDI (A)
PANCHINA BRUGES
  • (87) KAYE FURO (A)
  • (14) BJORN MEIJER (D)
  • (11) CISSE SANDRA (C)
  • (2) ZAID ROMERO (D)
  • (19) GUSTAF NILSSON (A)
  • (84) SHANDRE CAMPBELL (A)
  • (10) HUGO VETLESEN (C)
  • (64) KYRIANI SABBE (D)
  • (58) JORNE SPILEERS (D)
  • (67) MAMADOU DIAKHON (A)
  • (71) AXL DE CORTE (P)
ALLENATORE BRUGES
  • Ivan Leko
TITOLARI ARSENAL
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (4) BEN WHITE (D)
  • (49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (16) CHRISTIAN NØRGAARD (D)
  • (5) PIERO HINCAPIÉ (D)
  • (23) MIKEL MERINO (C)
  • (8) MARTIN ØDEGAARD (C)
  • (36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (14) VIKTOR GYÖKERES (A)
  • (20) NONI MADUEKE (A)
  • (11) GABRIEL MARTINELLI (A)
PANCHINA ARSENAL
  • (48) JOSH NICHOLS (D)
  • (9) GABRIEL JESUS (A)
  • (22) ETHAN NWANERI (C)
  • (7) BUKAYO SAKA (A)
  • (38) LOUIE COPLEY (C)
  • (35) TOMMY SETFORD (P)
  • (10) EBERECHI EZE (C)
  • (89) MARLI SALMON (D)
  • (13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
  • (33) RICCARDO CALAFIORI (D)
ALLENATORE ARSENAL
  • Mikel Arteta
PREPARTITA

Bruges - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.
Arbitro di Bruges - Arsenal sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Sascha Stegemann.

Attualmente Bruges si trova 31° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Arsenal si trova 1° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Bruges ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16; Arsenal ha segnato 17 gol e ne ha subiti 1.

Bruges e Arsenal è la prima che si affrontano in campionato.

Bruges-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Club Brugge ha affrontato dodici squadre inglesi diverse nelle competizioni europee, ma questa sarà la prima volta contro l'Arsenal. I belgi hanno vinto solo una delle ultime 18 partite contro avversarie inglesi (1V, 3N, 14P), 1-0 contro l'Aston Villa nel novembre 2024 in UEFA Champions League.
  • L'ultima sconfitta dell'Arsenal contro una squadra belga in UEFA Champions League risale all'ottobre 1981 (0-1 contro il Winterslag); da allora i Gunners sono rimasti imbattuti in nove partite di questo tipo (7V, 2N). Inoltre, dalla sconfitta contro il Winterslag nel 1981, gli inglesi sono rimasti imbattuti anche nelle successive quattro trasferte in Belgio (3V, 1N).
  • Il Club Brugge ha subito 24 gol in undici partite di UEFA Champions League nel 2025, solo il Barcellona (27 in 13) ne ha incassati di più; inoltre, nessuna squadra ha fatto registrare più tiri in porta concessi (73) e gol attesi a sfavore (23.5) nel periodo nella competizione.
  • L'Arsenal è l'unica squadra con il 100% di vittorie (5/5) in questa UEFA Champions League. In Coppa dei Campioni/UCL sono attualmente quattro le squadre inglesi ad aver vinto le prime sei partite di una singola edizione della competizione: il Manchester United nel 1965-66, il Leeds nel 1969-70, il Liverpool sia nel 2021-22 che nel 2024-25 e il Manchester City nel 2023-24.
  • L'Arsenal ha vinto sei delle ultime sette trasferte in UEFA Champions League (1P), incluse entrambe quelle di questa stagione senza subire gol (2-0 contro l'Athletic Bilbao e 3-0 contro lo Slavia Praga). Solo una volta in precedenza i Gunners hanno vinto le prime tre partite fuori casa in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League, nel 2005-06.
  • Il Club Brugge ha segnato almeno tre gol in entrambe le due partite casalinghe in questa UEFA Champions League (4-1 v Monaco, 3-3 v Barcellona). Tra le squadre belghe in Coppa dei Campioni/UCL, solamente l'Anderlecht tra dicembre 1967 e settembre 1972 ha registrato una serie più lunga di gare casalinghe con almeno tre reti (quattro in quel caso).
  • L'Arsenal ha vinto tutte le ultime nove partite della fase a gironi/campionato della UEFA Champions League, segnando 27 gol e subendone solo tre. L'unica squadra inglese che è riuscita a vincere dieci partite di fila nella fase a gironi è il Liverpool, tra settembre 2022 e gennaio 2025 (12 in quel caso).
  • L'Arsenal ha registrato appena 2.59 gol attesi a sfavore nella UEFA Champions League in corso, meno di qualsiasi squadra squadra in questo torneo; inoltre, i Gunners hanno concesso solo nove tiri nello specchio e cinque grandi occasioni da reti, anche questi primati nel torneo in corso.
  • Tutti e quattro i coinvolgimenti in gol di Carlos Forbs (due gol, due assist) in questa UEFA Champions League sono arrivati in casa, con il giocatore che ha fornito un assist in entrambi i match interni nel torneo in corso. Soltanto tre giocatori hanno fornito almeno un passaggio vincente nelle loro prime tre apparizioni casalinghe in Champions League: Zvonimir Boban (1993/94, Milan), Marian Hristov (1998, Kaiserslautern) e Bukayo Saka (2023, Arsenal).
  • Gabriel Martinelli ha segnato in tutte e quattro le sue presenze in questa UEFA Champions League – nessun giocatore dei Gunners ha mai segnato in cinque partite consecutive di Champions League, mentre estendendo alle maggiori competizioni europee, solo due giocatori hanno segnato più gol consecutivamente: Ian Wright nella Coppa delle Coppe 1994-95 (otto) e Thierry Henry nella Coppa UEFA 1999-00 (sei).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BrugesArsenal
Partite giocate55
Numero di partite vinte15
Numero di partite perse30
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati814
Gol totali subiti131
Media gol subiti per partita2.60.2
Percentuale possesso palla43.154.2
Numero totale di passaggi22152095
Numero totale di passaggi riusciti18881743
Tiri nello specchio della porta2135
Percentuale di tiri in porta47.760.3
Numero totale di cross4378
Numero medio di cross riusciti922
Duelli per partita vinti200245
Duelli per partita persi184236
Corner subiti2816
Corner guadagnati1121
Numero di punizioni a favore4479
Numero di punizioni concesse4971
Tackle totali8260
Percentuale di successo nei tackle57.366.7
Fuorigiochi totali18
Numero totale di cartellini gialli813
Numero totale di cartellini rossi00

Bruges - Arsenal Live

