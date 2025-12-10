Palla persa sanguinosa di Cambiaso, non riesce il Pafos ad approfittarne.22:29
70'
Possesso palla ora del Pafos, che peró sembra non avere un riferimento in avanti utile per far salire la squadra.22:27
68'
Juventus che sblocca una partita veramente difficile con la gran giocata di McKennie, ora il Pafos dovrá aprirsi per cercare il pareggio.22:25
67'
GOL! JUVENTUS - Pafos 1-0! Rete di Weston McKennie. Cambiaso trova l'americano in area, gran stop a seguire con il destro che si inserisce sotto il sette. Che istinto per il centrocampista che ora sta giocando in difesa.
Yildiz per Openda, conclusione sporcata in angolo. Ma Juventus che sembra aver trovato un ritmo piú veloce in questo secondo tempo.22:23
65'
Continua a spingere la Juventus ma i bianconeri faticano nel trovare il giusto varco.22:22
62'
Sostituzione PAFOS: esce Anderson Silva, entra Domingos Quina.22:19
61'
Contropiede Pafos, Anderson Silva scarica per Pepe: pallone altissimo del portoghese.22:18
60'
Sostituzione JUVENTUS: esce Manuel Locatelli, entra Loïs Openda.22:17
59'
CONCEICAO! Grandissima giocata in area del portoghese che con uno stop a seguire supera due avversari e conclude, attento Michael.22:17
57'
Colpo di testa di Kelly su azione di corner, palla a alto.22:15
55'
AMMONITO Manuel Locatelli. Intervento in ritardo su David Luiz. 22:12
53'
Juventus in pressing in questo secondo tempo, tutti in avanti i bianconeri.22:12
51'
Primo spunto di Conceicao, attento Goldar che lo chiude in angolo.22:09
49'
KOOPMEINERS! Conclusione rasoterra dell'olandese dopo la sponda di Yildiz, attento Michael.22:06
47'
Destro di Locatelli dal limite, palla alta sopra la traversa.22:04
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:02
46'
Sostituzione JUVENTUS: esce Edon Zhegrova, entra Francisco Conceição.22:02
Juventus con un intenso possesso palla ma spesso sterile, bianconeri vicini al gol con Yildiz e Koopmeniers, nel finale David manca incredibilmente la deviazione vincente sottoporta dopo la sponda di Kelly.21:49
Juventus e Pafos negli spogliatoi con il risultato su 0-0: gara che ha visto molte occasioni, soprattutto per gli ospiti, che hanno sfiorato il gol con Anderson Silva e Dragomir.21:47
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI JUVENTUS - PAFOS! 0-0 il parziale.21:47
45'+2'
Koopmeniers prova la punizione a giro, colpendo la barriera.21:46
45'+1'
un minuto di recupero.21:46
45'
AMMONITO Ivan Sunjic. Fallo al limite dell'area su Yildiz. 21:45
44'
Juve che sta chiudendo in avanti, dopo aver sofferto nella parte centrale del tempo le ripartenze del Pafos.21:45
42'
COSA SBAGLIA DAVID! Azione di angolo per la Juventus, torre di Kelly per la punta che, da due passi, manda incredibilmente a lato!21:43
41'
Juventus che guadagna l'angolo, salgono le torri dalla difesa.21:43
39'
GOLDAR! Colpo di testa del capitano, palla di poco a lato. Pafos ancora pericoloso.21:40
38'
Tentativo di colpo di testa di Sunjic sul primo palo, dopo corner: Locatelli prolunga e mette ancora in angolo.21:39
36'
Cross pericoloso di Cambiaso, Goldar di petto mette in angolo.21:36
35'
Primi fischi dallo Stadium, Juventus con un giro palla sterile mentre Pafos molto pericoloso in ripartenza.21:35
33'
DRAGOMIR! Schema su angolo, palla fuori per il rumeno che calcia al volo: Di Gregorio ancora in angolo!21:33
32'
Ancora Pafos, una deviazione sottoporta di Kelly sulla conclusione di Anderson Silva manda il pallone in angolo.21:33
31'
PALO DI ANDERSON SILVA! Contropiede Pafos, Orsic al centro con una deviazione, conclusione della punta che si stampa sul legno!21:32
28'
Correia al centro per Dragomir, il rumeno sfiora ma non impegna Di Gregorio.21:28
27'
Saplletti chiede ai suoi di isolare in uno contro uno i suoi esterni, ma soprattutto Zhegrova sta faticando molto a superare il suo marcatore.21:27
25'
CORREIA! Gran lancio per l'esterno che controlla e calcia di poco alto, azione poi fermata per fuorigioco.21:25
24'
Juventus con il possesso palla, ma poco movimento delle punte e dei centrocampisti: si fatica a sfondare l'ordinato muro del Pafos.21:24
22'
OCCASIONE JUVENTUS! Zhegrova rientra e scarica il sinistro: palla di poco a lato.21:21
21'
Pafos che ora non riesce nemmeno a ripartire, assedio bianconero.21:20
19'
Si ostacolano Koopmeiners e Cambiaso sul secondo palo, altra occasione non sfruttata dalla Juventus.21:19
18'
Cross di Kalulu messo in angolo da David Luiz: corner per la Juventus.21:18
17'
Miretti prova uno schema per il tocco in area di David, capisce tutto la retroguardia del Pafos.21:17
16'
Yildiz con una ottima giocata al limite, lo stende Correia col fallo. Punizione da posizione pericolosa per la Juventus.21:16
15'
Giro palla continuo della Juventus, che non trova peró il varco giusto.21:15
13'
Koopmeniners molto coinvolto in fase di impostazione, con l'olandese che ha molto spazio non essendo pressato dai ciprioti.21:14
11'
KOOPMEINERS! Angolo potente al centro di Yildiz, colpo di testa in solitaria per l'ex Atalanta che manda incredibilmente a lato!21:11
10'
Miretti si trova un ottimo pallone al limite, la sua conclusione é alta sopra la traversa.21:09
9'
YILDIZ! Conclusione a giro del talento bianconero, attento Michael in tuffo!21:09
9'
David fermato con le cattive da David Luiz al limite dell'area, per Gil Manzano si puó giocare.21:08
8'
Juventus non partita benissimo, giá due occasioni per gli ospiti.21:07
7'
MIRACOLO DI DI GREGORIO! Cross di Bruno, Kelly spara su Cambiaso che rischia il piú classico degli autogol, un riflesso del portiere salva la Juventus.21:07
6'
Palla persa sanguinosa di Miretti a centrocampo, non ne approfitta Pepe.21:06
5'
ANDERSON SILVA! Gran lancio di David Luiz per Correia, cross basso per la punta che ci prova con il tacco: palla di poco a lato!21:05
3'
Problemi ora per Correia, dopo uno scontro con McKennie: si ferma il gioco.21:04
2'
Partita altissima la Juventus, pressing forte e tentativo di fare proprio il possesso palla.21:02
1'
Juventus in tenuta bianconera, ospiti in completo scuro.21:01
1'
INIZIA JUVENTUS - PAFOS! Primo pallone per i locali!21:00
Dirige il match l'arbitro spagnolo Gil Manzano.20:15
Carcedo con uno schema ibrido, che potrebbe portare ad un cambiamento in corso della difesa da tre a quattro. Attacco sulle spalle di Anderson Silva, Correira e Dragomir alle sue spaplle, da capire se Orsic giocherá da esterno alto o da quinto.20:13
Spalletti opta per David in attacco supportato da Zhegrova e Yildiz; Miretti a centrocampo con Locatelli, McKennie da esterno. In difesa continua l'esperimento Koopmeiners da terzo.20:12
La formazione di PAFOS (3-4-2-1): Michael - Luckassen, David Luiz, Goldar - Bruno Felipe, Sunjic, Pepe, Orsic - Correia, Dragomir - Anderson.20:11
Sono ufficiali le formazioni del match: JUVENTUS (3-4-2-1), Di Gregorio - Kalulu, Kelly, Koopmeiners - McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso - Zhegrova, Yildiz - David.20:08
i ciprioti condividono con la Juventus i punti guadagnati in queste prime cinque giornate di Champions, sei, con le due formazioni che stanno lottando per rimanere agganciate alla zona play off.20:06
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Juventus e Pafos, valevole per il sesto turno di di Champions League.20:04
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41689 spettatori20:04
Formazioni Juventus - Pafos
Juventus
Pafos
TITOLARI JUVENTUS
(16) MICHELE DI GREGORIO (P)
(8) TEUN KOOPMEINERS (D)
(15) PIERRE KALULU (D)
(6) LLOYD KELLY (D)
(21) FABIO MIRETTI (C)
(22) WESTON MCKENNIE (C)
(27) ANDREA CAMBIASO (C)
(5) MANUEL LOCATELLI (C)
(10) KENAN YILDIZ (A)
(30) JONATHAN DAVID (A)
(11) EDON ZHEGROVA (A)
PANCHINA JUVENTUS
(32) JUAN CABAL (D)
(20) LOÏS OPENDA (A)
(42) SIMONE SCAGLIA (P)
(19) KHÉPHREN THURAM (C)
(40) JONAS ROUHI (D)
(1) MATTIA PERIN (P)
(3) BREMER (D)
(17) VASILIJE ADZIC (C)
(18) FILIP KOSTIC (C)
(24) DANIELE RUGANI (D)
(25) JOÃO MÁRIO (D)
(7) FRANCISCO CONCEIÇÃO (A)
ALLENATORE JUVENTUS
Luciano Spalletti
TITOLARI PAFOS
(93) NEOFYTOS MICHAEL (P)
(23) DERRICK LUCKASSEN (D)
(4) DAVID LUIZ (D)
(5) DAVID GOLDAR (D)
(88) PÊPÊ RODRIGUES (C)
(77) JOÃO CORREIA (C)
(7) BRUNO FELIPE (C)
(26) IVAN SUNJIC (C)
(33) ANDERSON SILVA (A)
(17) MISLAV ORSIC (A)
(30) VLAD DRAGOMIR (A)
PANCHINA PAFOS
(2) KOSTAS PILEAS (D)
(8) DOMINGOS QUINA (C)
(82) PETROS PETROU (P)
(10) LANDRY DIMATA (A)
(9) MONS BASSOUAMINA (A)
(1) JAY GORTER (P)
(11) JAJÁ (A)
(25) BRUNO LANGA (D)
ALLENATORE PAFOS
Juan Carlos Carcedo
PREPARTITA
Juventus - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Pafos sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.
Attualmente la Juventus si trova 17° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Pafos si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). La Juventus ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10; Pafos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.
Juventus e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.
Juventus-Pafos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questa sarà solo la terza sfida tra una squadra italiana e una cipriota in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo Juventus - APOEL Nicosia nel 1977-78 (primo turno) e Inter - Anorthosis Famagosta nel 2008-09 (fase a gironi)
La Juventus ha vinto tutte le sei partite europee disputate contro squadre cipriote, con un punteggio aggregato di 25-3 e ha segnato almeno quattro gol in ognuno degli ultimi quattro match di questo tipo.
Il Pafos ha affrontato una squadra italiana solo in un’occasione nelle competizioni europee, perdendo 3-2 in trasferta contro la Fiorentina in UEFA Conference League la scorsa stagione (novembre 2024).
La Juventus ha pareggiato le due partite giocate all'Allianz Stadium in questa UEFA Champions League (4-4 contro il Borussia Dortmund e 1-1 contro lo Sporting): l'ultima volta che i bianconeri non hanno vinto in tre gare interne di fila nella competizione risale all'aprile 2018 (2N, 1P).
La Juventus è una delle quattro squadre in questa UEFA Champions League ad aver sia segnato che subito almeno dieci gol (10 in entrambi i casi), insieme a Borussia Dortmund, Barcellona e Atlético Madrid. Inoltre, le partite della Vecchia Signora nel torneo in corso hanno visto quattro gol realizzati dal 90° in avanti (tre a favore, uno contro), meno solo che in quelle disputate dal Borussia Dortmund (sei).
Entrambe le trasferte del Pafos in questa UEFA Champions League (contro Olympiakos e Kairat) sono terminate 0-0. Dal 1992-93, solo il Villarreal nel novembre 2005 ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle prime tre trasferte nella competizione.
Solo lo Slavia Praga (-4.24) ha una differenza negativa maggiore tra gol subiti ed expected goals a sfavore rispetto al Pafos (-3.63 frutto dei sette gol subiti e di 10.63 xG subiti) in questa UEFA Champions League. Inoltre, il club cipriota ha subito il secondo maggior numero di tiri (98) e dall'altra parte i suoi avversari hanno effettuato il secondo maggior numero di tocchi nell'area di rigore (190) nel torneo in corso.
Solamente cinque giocatori in questa UEFA Champions League hanno registrato più passaggi a rompere la linea nella trequarti avversaria rispetto a Manuel Locatelli della Juventus (30), mentre solamente tre ne hanno registrati di più dietro la metà campo avversaria sotto alta pressione rispetto ai suoi 15.
Dall'inizio della scorsa stagione, nessun giocatore ha segnato più gol da subentrato in UEFA Champions League di Jonathan David della Juventus (quattro, come Gonçalo Ramos), infatti tutti e quattro questi gol sono arrivati nelle sue ultime sei presenze nella competizione.
Nessuna squadra ha segnato più gol da corner rispetto al Pafos (tre dei suoi quattro gol) in questa UEFA Champions League. Dall'altra parte, solo PSV (26), Eintracht Frankfurt (19) e Slavia Praga (18) hanno concesso più tiri da corner in questa stagione della Juventus (17).
