Bianconeri piú incisivi dopo i cambi di Spalletti, con Conceicao che ha spaccato la partita e un Yildiz piú libero con l'ingresso del portoghese e Koopmeiners a centrocampo.

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Juventus e Pafos, valevole per il sesto turno di di Champions League.20:04

i ciprioti condividono con la Juventus i punti guadagnati in queste prime cinque giornate di Champions, sei, con le due formazioni che stanno lottando per rimanere agganciate alla zona play off.20:06

Koopmeniners molto coinvolto in fase di impostazione, con l'olandese che ha molto spazio non essendo pressato dai ciprioti.21:14

Juventus e Pafos negli spogliatoi con il risultato su 0-0: gara che ha visto molte occasioni, soprattutto per gli ospiti, che hanno sfiorato il gol con Anderson Silva e Dragomir.21:47

Ancora uno spunto di Conceicao, che ha spaccato in due la partita con il suo ingresso: il suo filtrante é peró deviato.22:40

PREPARTITA

Juventus - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Pafos sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente la Juventus si trova 17° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Pafos si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte).

La Juventus ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10; Pafos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

Juventus e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.

Juventus-Pafos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà solo la terza sfida tra una squadra italiana e una cipriota in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo Juventus - APOEL Nicosia nel 1977-78 (primo turno) e Inter - Anorthosis Famagosta nel 2008-09 (fase a gironi)

La Juventus ha vinto tutte le sei partite europee disputate contro squadre cipriote, con un punteggio aggregato di 25-3 e ha segnato almeno quattro gol in ognuno degli ultimi quattro match di questo tipo.

Il Pafos ha affrontato una squadra italiana solo in un’occasione nelle competizioni europee, perdendo 3-2 in trasferta contro la Fiorentina in UEFA Conference League la scorsa stagione (novembre 2024).

La Juventus ha pareggiato le due partite giocate all'Allianz Stadium in questa UEFA Champions League (4-4 contro il Borussia Dortmund e 1-1 contro lo Sporting): l'ultima volta che i bianconeri non hanno vinto in tre gare interne di fila nella competizione risale all'aprile 2018 (2N, 1P).

La Juventus è una delle quattro squadre in questa UEFA Champions League ad aver sia segnato che subito almeno dieci gol (10 in entrambi i casi), insieme a Borussia Dortmund, Barcellona e Atlético Madrid. Inoltre, le partite della Vecchia Signora nel torneo in corso hanno visto quattro gol realizzati dal 90° in avanti (tre a favore, uno contro), meno solo che in quelle disputate dal Borussia Dortmund (sei).

Entrambe le trasferte del Pafos in questa UEFA Champions League (contro Olympiakos e Kairat) sono terminate 0-0. Dal 1992-93, solo il Villarreal nel novembre 2005 ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle prime tre trasferte nella competizione.

Solo lo Slavia Praga (-4.24) ha una differenza negativa maggiore tra gol subiti ed expected goals a sfavore rispetto al Pafos (-3.63 frutto dei sette gol subiti e di 10.63 xG subiti) in questa UEFA Champions League. Inoltre, il club cipriota ha subito il secondo maggior numero di tiri (98) e dall'altra parte i suoi avversari hanno effettuato il secondo maggior numero di tocchi nell'area di rigore (190) nel torneo in corso.

Solamente cinque giocatori in questa UEFA Champions League hanno registrato più passaggi a rompere la linea nella trequarti avversaria rispetto a Manuel Locatelli della Juventus (30), mentre solamente tre ne hanno registrati di più dietro la metà campo avversaria sotto alta pressione rispetto ai suoi 15.

Dall'inizio della scorsa stagione, nessun giocatore ha segnato più gol da subentrato in UEFA Champions League di Jonathan David della Juventus (quattro, come Gonçalo Ramos), infatti tutti e quattro questi gol sono arrivati nelle sue ultime sei presenze nella competizione.

Nessuna squadra ha segnato più gol da corner rispetto al Pafos (tre dei suoi quattro gol) in questa UEFA Champions League. Dall'altra parte, solo PSV (26), Eintracht Frankfurt (19) e Slavia Praga (18) hanno concesso più tiri da corner in questa stagione della Juventus (17).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: