Qarabag-Ajax: 2-4 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku
10 Dicembre 2025 ore 18:45
Qarabag
2
Ajax
4
Partita finita
Arbitro: Rade Obrenovic
  1. 10' 1-0 Camilo Durán
  2. 39' 1-1 Kasper Dolberg
  3. 47' 2-1 Matheus Silva
  4. 79' 2-2 Oscar Gloukh
  5. 82' 2-3 Anton Gaaei
  6. 90' 2-4 Oscar Gloukh
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Qarabağ 2, Ajax 4.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Qarabağ 2, Ajax 4.20:36

  3. 90'+5'

    Tiro respinto. Oleksii Kashchuk (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kevin Medina.20:36

  4. 90'+4'

    Lucas Rosa (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  5. 90'+4'

    Fallo di Dani Bolt (Qarabağ).20:34

  6. 90'+2'

    Tentativo fallito. Emmanuel Addai (Qarabağ) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Joni Montiel con passaggio filtrante.20:32

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:31

  9. 90'

    Gol! Qarabağ 2, Ajax 4. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mika Godts in seguito a un contropiede.20:31

  10. 88'

    Fallo di Don-Angelo Konadu (Ajax).20:29

  11. 88'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  12. 87'

    Sostituzione, Qarabağ. Joni Montiel sostituisce Pedro Bicalho.20:28

  13. 87'

    Sostituzione, Qarabağ. Dani Bolt sostituisce Matheus Silva.20:28

  15. 87'

    Sostituzione, Qarabağ. Toral Bayramov sostituisce Elvin Cafarquliyev.20:28

  16. 86'

    Tentativo fallito. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Matheus Silva da calcio d'angolo.20:27

  17. 85'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Aaron Bouwman (Ajax).20:26

  18. 84'

    Sostituzione, Ajax. Kian Fitz-Jim sostituisce Jorthy Mokio.20:25

  19. 82'

    Gol! Qarabağ 2, Ajax 3. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Don-Angelo Konadu in seguito a un contropiede.20:23

  21. 81'

    Don-Angelo Konadu (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  22. 81'

    Fallo di Nariman Akhundzada (Qarabağ).20:22

  23. 81'

    Tentativo fallito. Kevin Medina (Qarabağ) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Jankovic con cross da calcio d'angolo.20:22

  24. 81'

    Tiro respinto. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area.20:22

  25. 80'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Aaron Bouwman (Ajax).20:21

  27. 79'

    Gol! Qarabağ 2, Ajax 2. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Rosa.20:20

  28. 78'

    Fallo di Youri Regeer (Ajax).20:19

  29. 78'

    Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19

  30. 78'

    Tiro parato. Don-Angelo Konadu (Ajax) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anton Gaaei.20:18

  31. 77'

    Tiro parato. Emmanuel Addai (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevin Medina.20:18

  33. 76'

    Sostituzione, Ajax. Mika Godts sostituisce Raúl Moro.20:17

  34. 76'

    Sostituzione, Ajax. Davy Klaassen sostituisce Sean Steur.20:17

  35. 76'

    Gara riprende.20:17

  36. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Sean Steur (Ajax) per infortunio.20:16

  37. 74'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).20:14

  39. 73'

    Tentativo fallito. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Oscar Gloukh in seguito a un contropiede.20:13

  40. 71'

    Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Raúl Moro.20:12

  41. 70'

    Sostituzione, Qarabağ. Oleksii Kashchuk sostituisce Camilo Durán.20:11

  42. 68'

    Tiro parato. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oscar Gloukh.20:09

  43. 67'

    Lucas Rosa (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08

  45. 67'

    Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).20:08

  46. 65'

    Fallo di Youri Regeer (Ajax).20:06

  47. 65'

    Emmanuel Addai (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06

  48. 65'

    Sostituzione, Ajax. Youri Regeer sostituisce Ko Itakura.20:06

  49. 65'

    Sostituzione, Ajax. Don-Angelo Konadu sostituisce Kasper Dolberg.20:05

  51. 64'

    Fallo di Kasper Dolberg (Ajax).20:05

  52. 64'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  53. 59'

    Sostituzione, Qarabağ. Nariman Akhundzada sostituisce Leandro Andrade.19:59

  54. 57'

    Fallo di Jorthy Mokio (Ajax).19:58

  55. 57'

    Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58

  57. 54'

    Tiro parato. Emmanuel Addai (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:54

  58. 51'

    Tiro parato. Emmanuel Addai (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin Medina.19:52

  59. 50'

    Tiro parato. Jorthy Mokio (Ajax) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ko Itakura.19:51

  60. 50'

    Tiro respinto. Ko Itakura (Ajax) un tiro di sinistro da centro area.19:51

  61. 49'

    Tiro respinto. Kasper Dolberg (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Oscar Gloukh con cross.19:50

  63. 49'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).19:50

  64. 49'

    Tiro parato. Kasper Dolberg (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jorthy Mokio.19:50

  65. 47'

    Gol! Qarabağ 2, Ajax 1. Matheus Silva (Qarabağ) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra.19:48

  66. Inizia il Secondo tempo Qarabağ 1, Ajax 1.19:46

  67. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Qarabağ 1, Ajax 1.19:30

  69. 45'+1'

    Youri Baas (Ajax) e' ammonito per fallo.19:30

  70. 45'+1'

    Fallo di Youri Baas (Ajax).19:30

  71. 45'+1'

    Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30

  73. 45'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).19:29

  75. 45'

    Tiro respinto. Sean Steur (Ajax) un tiro di destro da fuori area. Assist di Raúl Moro.19:29

  76. 43'

    Fallo di Sean Steur (Ajax).19:28

  77. 43'

    Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  78. 42'

    Tiro respinto. Kevin Medina (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Elvin Cafarquliyev.19:26

  79. 41'

    Fallo di Oscar Gloukh (Ajax).19:25

  81. 41'

    Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25

  82. 39'

    Gol! Qarabağ 1, Ajax 1. Kasper Dolberg (Ajax) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sean Steur.19:24

  83. 39'

    Tentativo fallito. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra.19:23

  84. 38'

    Fallo di Kasper Dolberg (Ajax).19:22

  85. 38'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  87. 36'

    Tiro parato. Pedro Bicalho (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Emmanuel Addai.19:21

  88. 32'

    Fuorigioco. Emmanuel Addai(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Elvin Cafarquliyev e' colto in fuorigioco.19:17

  89. 31'

    Tentativo fallito. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:15

  90. 30'

    Fallo di Lucas Rosa (Ajax).19:14

  91. 30'

    Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  93. 29'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Pedro Bicalho (Qarabağ).19:13

  94. 27'

    Fallo di Raúl Moro (Ajax).19:12

  95. 27'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12

  96. 25'

    Fallo di Lucas Rosa (Ajax).19:10

  97. 25'

    Leandro Andrade (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  99. 21'

    Tentativo fallito. Kasper Dolberg (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Anton Gaaei.19:06

  100. 16'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).19:01

  101. 16'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).19:00

  102. 16'

    Tiro respinto. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area.19:00

  103. 14'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Anton Gaaei (Ajax).18:59

  105. 13'

    Tentativo fallito. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Oscar Gloukh in seguito a un contropiede.18:58

  106. 13'

    Tiro respinto. Matheus Silva (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area.18:57

  107. 12'

    Fuorigioco. Vítezslav Jaros(Ajax) prova il lancio lungo, ma Raúl Moro e' colto in fuorigioco.18:56

  108. 10'

    Gol! Qarabağ 1, Ajax 0. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Jankovic.18:54

  109. 10'

    Fallo di Lucas Rosa (Ajax).18:54

  111. 10'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  112. 9'

    Tentativo fallito. Kasper Dolberg (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Anton Gaaei.18:53

  113. 7'

    Tentativo fallito. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.18:51

  114. 6'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Anton Gaaei (Ajax).18:51

  115. 5'

    Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Youri Baas.18:49

  117. 5'

    Tiro respinto. Raúl Moro (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Lucas Rosa.18:49

  118. 4'

    Tentativo fallito. Raúl Moro (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sean Steur.18:48

  119. Tentativo fallito. Pedro Bicalho (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emmanuel Addai.18:46

  120. Fallo di Raúl Moro (Ajax).18:45

  121. Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45

  123. Inizia il Primo tempo.18:45

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33

  126. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Tofik Bakhramov Stadium
    Città: Baku
    Capienza: 29858 spettatori17:33

Formazioni Qarabag - Ajax

Qarabag
Ajax
TITOLARI QARABAG
  • (99) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (81) KEVIN MEDINA (D)
  • (2) MATHEUS SILVA (D)
  • (44) ELVIN CAFARQULIYEV (D)
  • (13) BAHLUL MUSTAFAZADA (D)
  • (10) ABDELLAH ZOUBIR (C)
  • (15) LEANDRO ANDRADE (C)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (11) EMMANUEL ADDAI (C)
  • (35) PEDRO BICALHO (C)
  • (17) CAMILO DURÁN (A)
PANCHINA QARABAG
  • (6) CHRIS KOUAKOU (C)
  • (21) OLEKSII KASHCHUK (C)
  • (9) JONI MONTIEL (C)
  • (3) SAMY MMAEE (D)
  • (22) MUSA QURBANLI (A)
  • (1) SAHRUDDIN MAHAMMADALIYEV (P)
  • (27) TORAL BAYRAMOV (D)
  • (55) BADAVI HÜSEYNOV (D)
  • (7) NARIMAN AKHUNDZADA (A)
  • (97) FABIJAN BUNTIC (P)
  • (18) DANI BOLT (D)
ALLENATORE QARABAG
  • Qurban Qurbanov
TITOLARI AJAX
  • (1) VÍTEZSLAV JAROS (P)
  • (15) YOURI BAAS (D)
  • (3) ANTON GAAEI (D)
  • (2) LUCAS ROSA (D)
  • (30) AARON BOUWMAN (D)
  • (48) SEAN STEUR (C)
  • (24) JORTHY MOKIO (C)
  • (4) KO ITAKURA (C)
  • (10) OSCAR GLOUKH (A)
  • (9) KASPER DOLBERG (A)
  • (7) RAÚL MORO (A)
PANCHINA AJAX
  • (53) MYLO VAN DER LANS (D)
  • (28) KIAN FITZ-JIM (C)
  • (22) REMKO PASVEER (P)
  • (17) OLIVER EDVARDSEN (A)
  • (18) DAVY KLAASSEN (C)
  • (21) BRANCO VAN DEN BOOMEN (C)
  • (43) RAYANE BOUNIDA (A)
  • (5) OWEN WIJNDAL (D)
  • (11) MIKA GODTS (A)
  • (19) DON-ANGELO KONADU (A)
  • (12) JOERI HEERKENS (P)
  • (6) YOURI REGEER (C)
ALLENATORE AJAX
  • Fred Grim
PREPARTITA

Qarabag - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Qarabag - Ajax sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Attualmente Qarabag si trova 21° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Ajax si trova 33° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Qarabag ha segnato 10 gol e ne ha subiti 13; Ajax ha segnato 5 gol e ne ha subiti 18.

Qarabag e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.

Qarabag-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'unico precedente tra Qarabag e Ajax è avvenuto nella fase a gironi della scorsa stagione di UEFA Europa League (ottobre 2024), con il club olandese che ha vinto 3-0 in trasferta.
  • Il Qarabag non ha vinto nessuna delle cinque partite europee contro avversarie olandesi (3N, 2P) e non ha segnato in nessuna delle tre gare casalinghe contro queste squadre (2N, 1P).
  • Il Qarabağ non ha vinto nessuna delle tre gare casalinghe nella sua unica precedente partecipazione alla UEFA Champions League, nel 2017/18 (1N, 2P), segnando un solo gol; nonostante questo, ha raccolto quattro punti dalle due partite interne in questa edizione della competizione, realizzando due reti in ciascuna gara (2-0 contro il Copenaghen, 2-2 contro il Chelsea).
  • L'Ajax ha perso nove delle ultime 10 partite di UEFA Champions League (1V) e potrebbe registrare la sesta sconfitta consecutiva per la prima volta nella competizione: i lancieri sono la seconda squadra olandese a chiudere a zero punti le prime cinque partite della fase a gironi di una singola edizione dopo il Feyenoord nel 2017/18, che vinse poi la sesta gara di quella stagione.
  • Solo Ajax e Copenhagen (tutte e cinque le gare) hanno subito almeno due reti in più match in questa UEFA Champions League rispetto al Qarabag (quattro); l'Ajax ha la peggior difesa in assoluto in questa edizione: con 16 gol subiti ha già eguagliato il suo record negativo in una singola stagione della competizione (come nel 2012/13 e nel 2022/23).
  • Il Pafos (10.6) è l'unica squadra attualmente in una posizione valida per i play-off – o superiore – dopo la quinta giornata di questa UEFA Champions League, ad aver subito un livello di Expected Goals Against più alto rispetto al Qarabağ (10.5).
  • L'Ajax è stato in svantaggio per il 73% del suo tempo giocato in UEFA Champions League in questa stagione, la percentuale più alta tra tutte le squadre dopo le prime cinque giornate; infatti, la formazione si classifica ultima anche per minuti totali in svantaggio nel torneo in corso (356:21).
  • Il Qarabag è la squadra che ha effettuato il minor numero di cambi nella formazione titolare in questa UEFA Champions League (quattro); il 2022/23 è stata ultima stagione in cui una squadra ha effettuato meno sostituzioni nella formazione titolare nel corso delle prime cinque partite (uno per il Benfica, tre per il Club Brugge e lo Shakhtar Donetsk).
  • Abdellah Zoubir è stato coinvolto in più sequenze su azione terminate con un tiro (17) in questa UEFA Champions League rispetto a qualsiasi altro giocatore del Qarabağ; inoltre, tra i suoi compagni di squadra è primo a pari merito per occasioni create (sei), secondo per dribbling tentati (12) e terzo per numero di tiri (cinque) in questa stagione.
  • L’unico gol dell’Ajax nelle cinque partite di questa UEFA Champions League è stato un calcio di rigore di Wout Weghorst contro il Chelsea alla terza giornata: 13 giocatori diversi hanno tentato almeno un tiro esclusi rigori senza successo in questa edizione del torneo per la squadra olandese (nove nello specchio). Nel complesso, i lancieri sono ultimi a pari merito per numero di tiri (37), hanno effettuato il minor numero di conclusioni nello specchio (10) e segnato meno reti (una) di ogni altra squadra nel corso di questa edizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

QarabagAjax
Partite giocate55
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse25
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati81
Gol totali subiti916
Media gol subiti per partita1.83.2
Percentuale possesso palla44.150.6
Numero totale di passaggi19032485
Numero totale di passaggi riusciti14982157
Tiri nello specchio della porta2110
Percentuale di tiri in porta61.837.0
Numero totale di cross5182
Numero medio di cross riusciti1114
Duelli per partita vinti235225
Duelli per partita persi221220
Corner subiti3723
Corner guadagnati1623
Numero di punizioni a favore8069
Numero di punizioni concesse3660
Tackle totali8273
Percentuale di successo nei tackle57.349.3
Fuorigiochi totali66
Numero totale di cartellini gialli710
Numero totale di cartellini rossi01

