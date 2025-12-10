Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33

Qarabag - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Qarabag - Ajax sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Attualmente Qarabag si trova 21° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Ajax si trova 33° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte).

Qarabag ha segnato 10 gol e ne ha subiti 13; Ajax ha segnato 5 gol e ne ha subiti 18.

Qarabag e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.

Qarabag-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Qarabag e Ajax è avvenuto nella fase a gironi della scorsa stagione di UEFA Europa League (ottobre 2024), con il club olandese che ha vinto 3-0 in trasferta.

Il Qarabag non ha vinto nessuna delle cinque partite europee contro avversarie olandesi (3N, 2P) e non ha segnato in nessuna delle tre gare casalinghe contro queste squadre (2N, 1P).

Il Qarabağ non ha vinto nessuna delle tre gare casalinghe nella sua unica precedente partecipazione alla UEFA Champions League, nel 2017/18 (1N, 2P), segnando un solo gol; nonostante questo, ha raccolto quattro punti dalle due partite interne in questa edizione della competizione, realizzando due reti in ciascuna gara (2-0 contro il Copenaghen, 2-2 contro il Chelsea).

L'Ajax ha perso nove delle ultime 10 partite di UEFA Champions League (1V) e potrebbe registrare la sesta sconfitta consecutiva per la prima volta nella competizione: i lancieri sono la seconda squadra olandese a chiudere a zero punti le prime cinque partite della fase a gironi di una singola edizione dopo il Feyenoord nel 2017/18, che vinse poi la sesta gara di quella stagione.

Solo Ajax e Copenhagen (tutte e cinque le gare) hanno subito almeno due reti in più match in questa UEFA Champions League rispetto al Qarabag (quattro); l'Ajax ha la peggior difesa in assoluto in questa edizione: con 16 gol subiti ha già eguagliato il suo record negativo in una singola stagione della competizione (come nel 2012/13 e nel 2022/23).

Il Pafos (10.6) è l'unica squadra attualmente in una posizione valida per i play-off – o superiore – dopo la quinta giornata di questa UEFA Champions League, ad aver subito un livello di Expected Goals Against più alto rispetto al Qarabağ (10.5).

L'Ajax è stato in svantaggio per il 73% del suo tempo giocato in UEFA Champions League in questa stagione, la percentuale più alta tra tutte le squadre dopo le prime cinque giornate; infatti, la formazione si classifica ultima anche per minuti totali in svantaggio nel torneo in corso (356:21).

Il Qarabag è la squadra che ha effettuato il minor numero di cambi nella formazione titolare in questa UEFA Champions League (quattro); il 2022/23 è stata ultima stagione in cui una squadra ha effettuato meno sostituzioni nella formazione titolare nel corso delle prime cinque partite (uno per il Benfica, tre per il Club Brugge e lo Shakhtar Donetsk).

Abdellah Zoubir è stato coinvolto in più sequenze su azione terminate con un tiro (17) in questa UEFA Champions League rispetto a qualsiasi altro giocatore del Qarabağ; inoltre, tra i suoi compagni di squadra è primo a pari merito per occasioni create (sei), secondo per dribbling tentati (12) e terzo per numero di tiri (cinque) in questa stagione.

L’unico gol dell’Ajax nelle cinque partite di questa UEFA Champions League è stato un calcio di rigore di Wout Weghorst contro il Chelsea alla terza giornata: 13 giocatori diversi hanno tentato almeno un tiro esclusi rigori senza successo in questa edizione del torneo per la squadra olandese (nove nello specchio). Nel complesso, i lancieri sono ultimi a pari merito per numero di tiri (37), hanno effettuato il minor numero di conclusioni nello specchio (10) e segnato meno reti (una) di ogni altra squadra nel corso di questa edizione.

