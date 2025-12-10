Incontro terminato, Qarabağ 2, Ajax 4.
L’icona cool della mobilità
Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibileLEGGI
Incontro terminato, Qarabağ 2, Ajax 4.
Secondo tempo terminato, Qarabağ 2, Ajax 4.20:36
Tiro respinto. Oleksii Kashchuk (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kevin Medina.20:36
Lucas Rosa (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Dani Bolt (Qarabağ).20:34
Tentativo fallito. Emmanuel Addai (Qarabağ) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Joni Montiel con passaggio filtrante.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:31
Gol! Qarabağ 2, Ajax 4. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mika Godts in seguito a un contropiede.20:31
Fallo di Don-Angelo Konadu (Ajax).20:29
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Sostituzione, Qarabağ. Joni Montiel sostituisce Pedro Bicalho.20:28
Sostituzione, Qarabağ. Dani Bolt sostituisce Matheus Silva.20:28
Sostituzione, Qarabağ. Toral Bayramov sostituisce Elvin Cafarquliyev.20:28
Tentativo fallito. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Matheus Silva da calcio d'angolo.20:27
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Aaron Bouwman (Ajax).20:26
Sostituzione, Ajax. Kian Fitz-Jim sostituisce Jorthy Mokio.20:25
Gol! Qarabağ 2, Ajax 3. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Don-Angelo Konadu in seguito a un contropiede.20:23
Don-Angelo Konadu (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di Nariman Akhundzada (Qarabağ).20:22
Tentativo fallito. Kevin Medina (Qarabağ) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Jankovic con cross da calcio d'angolo.20:22
Tiro respinto. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area.20:22
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Aaron Bouwman (Ajax).20:21
Gol! Qarabağ 2, Ajax 2. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Rosa.20:20
Fallo di Youri Regeer (Ajax).20:19
Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Tiro parato. Don-Angelo Konadu (Ajax) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anton Gaaei.20:18
Tiro parato. Emmanuel Addai (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevin Medina.20:18
Sostituzione, Ajax. Mika Godts sostituisce Raúl Moro.20:17
Sostituzione, Ajax. Davy Klaassen sostituisce Sean Steur.20:17
Gara riprende.20:17
Gara momentaneamente sospesa, Sean Steur (Ajax) per infortunio.20:16
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Kevin Medina (Qarabağ).20:14
Tentativo fallito. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Oscar Gloukh in seguito a un contropiede.20:13
Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Raúl Moro.20:12
Sostituzione, Qarabağ. Oleksii Kashchuk sostituisce Camilo Durán.20:11
Tiro parato. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oscar Gloukh.20:09
Lucas Rosa (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08
Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).20:08
Fallo di Youri Regeer (Ajax).20:06
Emmanuel Addai (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06
Sostituzione, Ajax. Youri Regeer sostituisce Ko Itakura.20:06
Sostituzione, Ajax. Don-Angelo Konadu sostituisce Kasper Dolberg.20:05
Fallo di Kasper Dolberg (Ajax).20:05
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Sostituzione, Qarabağ. Nariman Akhundzada sostituisce Leandro Andrade.19:59
Fallo di Jorthy Mokio (Ajax).19:58
Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Tiro parato. Emmanuel Addai (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:54
Tiro parato. Emmanuel Addai (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kevin Medina.19:52
Tiro parato. Jorthy Mokio (Ajax) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ko Itakura.19:51
Tiro respinto. Ko Itakura (Ajax) un tiro di sinistro da centro area.19:51
Tiro respinto. Kasper Dolberg (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Oscar Gloukh con cross.19:50
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).19:50
Tiro parato. Kasper Dolberg (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jorthy Mokio.19:50
Gol! Qarabağ 2, Ajax 1. Matheus Silva (Qarabağ) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra.19:48
Inizia il Secondo tempo Qarabağ 1, Ajax 1.19:46
Primo tempo terminato, Qarabağ 1, Ajax 1.19:30
Youri Baas (Ajax) e' ammonito per fallo.19:30
Fallo di Youri Baas (Ajax).19:30
Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).19:29
Tiro respinto. Sean Steur (Ajax) un tiro di destro da fuori area. Assist di Raúl Moro.19:29
Fallo di Sean Steur (Ajax).19:28
Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Tiro respinto. Kevin Medina (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Elvin Cafarquliyev.19:26
Fallo di Oscar Gloukh (Ajax).19:25
Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Gol! Qarabağ 1, Ajax 1. Kasper Dolberg (Ajax) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sean Steur.19:24
Tentativo fallito. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra.19:23
Fallo di Kasper Dolberg (Ajax).19:22
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Tiro parato. Pedro Bicalho (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Emmanuel Addai.19:21
Fuorigioco. Emmanuel Addai(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Elvin Cafarquliyev e' colto in fuorigioco.19:17
Tentativo fallito. Abdellah Zoubir (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:15
Fallo di Lucas Rosa (Ajax).19:14
Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Pedro Bicalho (Qarabağ).19:13
Fallo di Raúl Moro (Ajax).19:12
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12
Fallo di Lucas Rosa (Ajax).19:10
Leandro Andrade (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Tentativo fallito. Kasper Dolberg (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Anton Gaaei.19:06
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).19:01
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).19:00
Tiro respinto. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area.19:00
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Anton Gaaei (Ajax).18:59
Tentativo fallito. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Oscar Gloukh in seguito a un contropiede.18:58
Tiro respinto. Matheus Silva (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area.18:57
Fuorigioco. Vítezslav Jaros(Ajax) prova il lancio lungo, ma Raúl Moro e' colto in fuorigioco.18:56
Gol! Qarabağ 1, Ajax 0. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Jankovic.18:54
Fallo di Lucas Rosa (Ajax).18:54
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Tentativo fallito. Kasper Dolberg (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Anton Gaaei.18:53
Tentativo fallito. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.18:51
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Anton Gaaei (Ajax).18:51
Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Youri Baas.18:49
Tiro respinto. Raúl Moro (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Lucas Rosa.18:49
Tentativo fallito. Raúl Moro (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sean Steur.18:48
Tentativo fallito. Pedro Bicalho (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emmanuel Addai.18:46
Fallo di Raúl Moro (Ajax).18:45
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:33
Dove si gioca la partita:
Stadio: Tofik Bakhramov Stadium
Città: Baku
Capienza: 29858 spettatori17:33
Qarabag - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Qarabag - Ajax sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.
Attualmente Qarabag si trova 21° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Ajax si trova 33° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Qarabag ha segnato 10 gol e ne ha subiti 13; Ajax ha segnato 5 gol e ne ha subiti 18.
Qarabag e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.
Qarabag-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Qarabag
|Ajax
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|2
|5
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|8
|1
|Gol totali subiti
|9
|16
|Media gol subiti per partita
|1.8
|3.2
|Percentuale possesso palla
|44.1
|50.6
|Numero totale di passaggi
|1903
|2485
|Numero totale di passaggi riusciti
|1498
|2157
|Tiri nello specchio della porta
|21
|10
|Percentuale di tiri in porta
|61.8
|37.0
|Numero totale di cross
|51
|82
|Numero medio di cross riusciti
|11
|14
|Duelli per partita vinti
|235
|225
|Duelli per partita persi
|221
|220
|Corner subiti
|37
|23
|Corner guadagnati
|16
|23
|Numero di punizioni a favore
|80
|69
|Numero di punizioni concesse
|36
|60
|Tackle totali
|82
|73
|Percentuale di successo nei tackle
|57.3
|49.3
|Fuorigiochi totali
|6
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibileLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI