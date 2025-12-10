Incontro terminato, Villarreal 2, FC Copenaghen 3.
L’icona cool della mobilità
Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibileLEGGI
Incontro terminato, Villarreal 2, FC Copenaghen 3.
Secondo tempo terminato, Villarreal 2, FC Copenaghen 3.20:37
Ilias Akhomach (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).20:36
Fuorigioco. Manor Solomon(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Sergi Cardona e' colto in fuorigioco.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32
Gol! Villarreal 2, FC Copenaghen 3. Andreas Cornelius (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra.20:31
Tiro respinto. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area.20:31
Pape Gueye (Villarreal) e' ammonito.20:30
Fallo di Pape Gueye (Villarreal).20:30
Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Pau Navarro (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Andreas Cornelius (FC Copenaghen).20:30
Tentativo fallito. Ayoze Pérez (Villarreal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra.20:29
Fallo di Manor Solomon (Villarreal).20:28
Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28
Fuorigioco. Manor Solomon(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Renato Veiga e' colto in fuorigioco.20:25
Sostituzione, Villarreal. Sergi Cardona sostituisce Alfonso Pedraza.20:25
Elias Achouri (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.20:24
Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24
Fallo di Elias Achouri (FC Copenaghen).20:24
Sostituzione, FC Copenaghen. Thomas Delaney sostituisce Mads Emil Madsen.20:23
Sostituzione, FC Copenaghen. Viktor Claesson sostituisce William Clem.20:23
Fallo di mano di Pape Gueye (Villarreal).20:21
Tentativo fallito. Alfonso Pedraza (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:19
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Jordan Larsson (FC Copenaghen).20:19
Andreas Cornelius (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.20:18
Fallo di Andreas Cornelius (FC Copenaghen).20:18
Rafa Marín (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:18
Elias Achouri (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).20:16
Fallo di Mads Emil Madsen (FC Copenaghen).20:16
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Tiro respinto. Ayoze Pérez (Villarreal) un tiro di destro da fuori area.20:14
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Marcos López (FC Copenaghen).20:14
Sostituzione, FC Copenaghen. Birger Meling sostituisce Yoram Zague per infortunio.20:13
Gara riprende.20:13
Gara momentaneamente sospesa, Yoram Zague (FC Copenaghen) per infortunio.20:13
Sostituzione, FC Copenaghen. Andreas Cornelius sostituisce Viktor Dadason.20:12
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Viktor Dadason (FC Copenaghen).20:09
Tiro respinto. Ayoze Pérez (Villarreal) un tiro di destro da centro area. Assist di Manor Solomon.20:09
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).20:09
Ilias Akhomach (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09
Gara riprende.20:08
Gara momentaneamente sospesa, Yoram Zague (FC Copenaghen) per infortunio.20:08
Fallo di Viktor Dadason (FC Copenaghen).20:07
Rafa Marín (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Tentativo fallito. Manor Solomon (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Pape Gueye.20:06
Sostituzione, Villarreal. Manor Solomon sostituisce Alberto Moleiro.20:04
Fallo di Jordan Larsson (FC Copenaghen).20:04
Alfonso Pedraza (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Elias Achouri (FC Copenaghen).20:02
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Ilias Akhomach (Villarreal) e' ammonito per fallo.20:00
Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Ilias Akhomach (Villarreal).19:59
Fallo di William Clem (FC Copenaghen).19:59
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Gol! Villarreal 2, FC Copenaghen 2. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alfonso Pedraza.19:57
Viktor Dadason (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57
Fallo di Rafa Marín (Villarreal).19:57
Tentativo fallito. Viktor Dadason (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Junnosuke Suzuki con cross in seguito a un calcio da fermo.19:56
Elias Achouri (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:55
Fallo di Rafa Marín (Villarreal).19:55
Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ayoze Pérez.19:54
Gol! Villarreal 1, FC Copenaghen 2. Elias Achouri (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yoram Zague con cross.19:49
Gol! Villarreal 1, FC Copenaghen 1. Santi Comesaña (Villarreal) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ilias Akhomach.19:48
Inizia il Secondo tempo Villarreal 0, FC Copenaghen 1.19:47
Sostituzione, FC Copenaghen. Elias Achouri sostituisce Robert Silva.19:46
Sostituzione, Villarreal. Ilias Akhomach sostituisce Tajon Buchanan.19:46
Sostituzione, Villarreal. Tani Oluwaseyi sostituisce Georges Mikautadze.19:46
Sostituzione, Villarreal. Ayoze Pérez sostituisce Nicolas Pépé.19:46
Primo tempo terminato, Villarreal 0, FC Copenaghen 1.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Pau Navarro (Villarreal) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.19:28
Tiro parato. Rafa Marín (Villarreal) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alberto Moleiro con cross.19:28
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:27
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27
Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:26
Tentativo fallito. Alfonso Pedraza (Villarreal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Pépé con cross.19:25
Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tajon Buchanan.19:24
Gara riprende.19:23
Gara momentaneamente sospesa, Dominik Kotarski (FC Copenaghen) per infortunio.19:23
Tiro respinto. Santi Comesaña (Villarreal) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.19:22
Tiro parato. Nicolas Pépé (Villarreal) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tajon Buchanan con cross.19:22
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Santi Comesaña (Villarreal).19:20
Alfonso Pedraza (Villarreal) e' ammonito per fallo.19:19
Jordan Larsson (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Alfonso Pedraza (Villarreal).19:19
Tentativo fallito. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mohamed Elyounoussi in seguito a un contropiede.19:17
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Marcos López (FC Copenaghen).19:16
Tiro respinto. Santi Comesaña (Villarreal) un tiro di destro da centro area. Assist di Alfonso Pedraza con cross.19:16
Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Rafa Marín (Villarreal).19:15
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Yoram Zague (FC Copenaghen).19:15
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:13
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Viktor Dadason (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12
Fallo di Renato Veiga (Villarreal).19:12
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Rafa Marín (Villarreal).19:10
Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07
Fallo di Pape Gueye (Villarreal).19:07
Yoram Zague (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Alberto Moleiro (Villarreal).19:06
Tiro parato. Mads Emil Madsen (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:04
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Luiz Júnior (Villarreal).19:03
Fuorigioco. Nicolas Pépé(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Renato Veiga e' colto in fuorigioco.19:01
Fallo di Gabriel Pereira (FC Copenaghen).19:00
Georges Mikautadze (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00
Viktor Dadason (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Renato Veiga (Villarreal).18:59
Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alfonso Pedraza con cross in seguito a un calcio da fermo.18:55
Fallo di Yoram Zague (FC Copenaghen).18:54
Alfonso Pedraza (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Marcos López (FC Copenaghen).18:54
Tiro parato. Alberto Moleiro (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:52
Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).18:51
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Rafa Marín (Villarreal).18:49
Tiro respinto. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jordan Larsson.18:49
Tentativo fallito. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pape Gueye.18:49
Fallo di Mads Emil Madsen (FC Copenaghen).18:48
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:48
Gol! Villarreal 0, FC Copenaghen 1. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marcos López con cross.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio de la Cerámica
Città: Villarreal
Capienza: 23500 spettatori17:36
Villarreal - Copenaghen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.
Arbitro di Villarreal - Copenaghen sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Attualmente Villarreal si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Copenaghen si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Villarreal ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; Copenaghen ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16.
Villarreal e Copenaghen è la prima che si affrontano in campionato.
Villarreal-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Villarreal
|Copenaghen
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|4
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|2
|7
|Gol totali subiti
|10
|14
|Media gol subiti per partita
|2.0
|2.8
|Percentuale possesso palla
|42.5
|43.1
|Numero totale di passaggi
|1915
|1870
|Numero totale di passaggi riusciti
|1581
|1483
|Tiri nello specchio della porta
|15
|28
|Percentuale di tiri in porta
|31.9
|54.9
|Numero totale di cross
|66
|90
|Numero medio di cross riusciti
|22
|26
|Duelli per partita vinti
|234
|232
|Duelli per partita persi
|255
|241
|Corner subiti
|14
|19
|Corner guadagnati
|13
|26
|Numero di punizioni a favore
|74
|45
|Numero di punizioni concesse
|62
|74
|Tackle totali
|84
|91
|Percentuale di successo nei tackle
|56.0
|61.5
|Fuorigiochi totali
|4
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Il SUV compatto: più digitale, più elettrico...irresistibileLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI