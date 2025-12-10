Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

Villarreal - Copenaghen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Arbitro di Villarreal - Copenaghen sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente Villarreal si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Copenaghen si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Villarreal ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; Copenaghen ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16.

Villarreal e Copenaghen è la prima che si affrontano in campionato.

Villarreal-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Villarreal e il Copenaghen si incontreranno per la prima volta in questa competizione; il Submarino Amarillo ha solo un precedente con un squadra danese nelle maggiori competizioni europee (1V, 1N contro l'Aalborg nella fase a gironi della UEFA Champions League 2008/09).

Il Copenhagen ha giocato più partite senza vincere contro squadre spagnole (15) che contro quelle di qualsiasi altra nazione nelle competizioni europee, trovando sei pareggi e nove sconfitte nelle 15 partite in questione.

Questo sarà il quarto confronto in trasferta per il Villarreal in competizioni europee contro una squadra danese: gli spagnoli hanno vinto il primo per 3-0 (contro l'Odense nel 2004), pareggiato 2-2 il secondo (contro l'Aalborg nel 2008) e perso 0-1 il più recente (contro l'Odense nel 2011).

Il Villarreal ha perso le ultime tre partite di UEFA Champions League senza segnare nemmeno un gol; non trova quattro sconfitte di fila nelle principali competizioni europee da una serie di sei ko consecutivi, registrata tra settembre e dicembre 2011.

Dopo aver battuto il Kairat nell'ultima partita (3-2), il Copenaghen cercherà di vincere due gare di fila in UEFA Champions League per la prima volta da settembre 2010 (tre). Tuttavia, i danesi non hanno trovato il successo in nessuna delle ultime nove trasferte nella competizione (2N, 7P).

Il Villarreal ha segnato solo due gol in questa UEFA Champions League, nonostante abbia registrato un totale di 6.1 Expected Goals: solo l'Atalanta (-4.2) ha sottoperformato il proprio xG con un margine più ampio rispetto alla squadra di Marcelino (-4.1) nelle prime cinque giornate di questa edizione.

Il difensore del Villarreal Santiago Mouriño ha effettuato più contrasti (24) di qualsiasi altro giocatore nelle prime cinque giornate di questa stagione di UEFA Champions League. La sua media di 4.9 contrasti per 90 minuti è anche la più alta tra tutti i giocatori nella competizione (min. 300 minuti giocati).

L'attaccante del Copenaghen Youssoufa Moukoko ha una media di 80.3 pressioni ad alta intensità per 90 minuti giocati in questa UEFA Champions League 2025/26, il dato più alto tra tutti i giocatori con almeno 180 minuti all'attivo.

I due giocatori del Villarreal con il maggior numero di tiri tentati nella UEFA Champions League in questa stagione, Pape Gueye (12) e Nicolas Pépé (11), cercano ancora il loro primo gol nell’attuale edizione. Insieme, hanno collezionato 23 tiri complessivi senza segnare, di cui solo cinque nello specchio.

Il portiere dell'FC Copenaghen, Dominik Kotarski, ha commesso tre errori che hanno portato a un gol nella UEFA Champions League 2025/26, più di qualsiasi altro giocatore nelle prime cinque giornate.

