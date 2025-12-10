Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Villarreal-Copenaghen: 2-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal
10 Dicembre 2025 ore 18:45
Villarreal
2
Copenaghen
3
Partita finita
Arbitro: Ivan Kruzliak
  1. 2' 0-1 Mohamed Elyounoussi
  2. 47' 1-1 Santi Comesaña
  3. 48' 1-2 Elias Achouri
  4. 56' 2-2 Tani Oluwaseyi
  5. 90' 2-3 Andreas Cornelius
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Villarreal 2, FC Copenaghen 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Villarreal 2, FC Copenaghen 3.20:37

  3. 90'+5'

    Ilias Akhomach (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  4. 90'+5'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).20:36

  5. 90'+2'

    Fuorigioco. Manor Solomon(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Sergi Cardona e' colto in fuorigioco.20:33

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32

  7. 90'

    Gol! Villarreal 2, FC Copenaghen 3. Andreas Cornelius (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra.20:31

  9. 90'

    Tiro respinto. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area.20:31

  10. 89'

    Pape Gueye (Villarreal) e' ammonito.20:30

  11. 89'

    Fallo di Pape Gueye (Villarreal).20:30

  12. 89'

    Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  13. 88'

    Pau Navarro (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  15. 88'

    Fallo di Andreas Cornelius (FC Copenaghen).20:30

  16. 88'

    Tentativo fallito. Ayoze Pérez (Villarreal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra.20:29

  17. 86'

    Fallo di Manor Solomon (Villarreal).20:28

  18. 86'

    Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28

  19. 84'

    Fuorigioco. Manor Solomon(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Renato Veiga e' colto in fuorigioco.20:25

  21. 83'

    Sostituzione, Villarreal. Sergi Cardona sostituisce Alfonso Pedraza.20:25

  22. 83'

    Elias Achouri (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.20:24

  23. 83'

    Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24

  24. 83'

    Fallo di Elias Achouri (FC Copenaghen).20:24

  25. 82'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Thomas Delaney sostituisce Mads Emil Madsen.20:23

  27. 81'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Viktor Claesson sostituisce William Clem.20:23

  28. 80'

    Fallo di mano di Pape Gueye (Villarreal).20:21

  29. 78'

    Tentativo fallito. Alfonso Pedraza (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:19

  30. 78'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Jordan Larsson (FC Copenaghen).20:19

  31. 77'

    Andreas Cornelius (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.20:18

  33. 77'

    Fallo di Andreas Cornelius (FC Copenaghen).20:18

  34. 77'

    Rafa Marín (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:18

  35. 75'

    Elias Achouri (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  36. 75'

    Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).20:16

  37. 75'

    Fallo di Mads Emil Madsen (FC Copenaghen).20:16

  39. 75'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  40. 73'

    Tiro respinto. Ayoze Pérez (Villarreal) un tiro di destro da fuori area.20:14

  41. 72'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Marcos López (FC Copenaghen).20:14

  42. 72'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Birger Meling sostituisce Yoram Zague per infortunio.20:13

  43. 72'

    Gara riprende.20:13

  45. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Yoram Zague (FC Copenaghen) per infortunio.20:13

  46. 71'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Andreas Cornelius sostituisce Viktor Dadason.20:12

  47. 68'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Viktor Dadason (FC Copenaghen).20:09

  48. 68'

    Tiro respinto. Ayoze Pérez (Villarreal) un tiro di destro da centro area. Assist di Manor Solomon.20:09

  49. 67'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).20:09

  51. 67'

    Ilias Akhomach (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09

  52. 67'

    Gara riprende.20:08

  53. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Yoram Zague (FC Copenaghen) per infortunio.20:08

  54. 66'

    Fallo di Viktor Dadason (FC Copenaghen).20:07

  55. 66'

    Rafa Marín (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  57. 65'

    Tentativo fallito. Manor Solomon (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Pape Gueye.20:06

  58. 63'

    Sostituzione, Villarreal. Manor Solomon sostituisce Alberto Moleiro.20:04

  59. 62'

    Fallo di Jordan Larsson (FC Copenaghen).20:04

  60. 62'

    Alfonso Pedraza (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  61. 61'

    Fallo di Elias Achouri (FC Copenaghen).20:02

  63. 61'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  64. 58'

    Ilias Akhomach (Villarreal) e' ammonito per fallo.20:00

  65. 58'

    Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  66. 58'

    Fallo di Ilias Akhomach (Villarreal).19:59

  67. 57'

    Fallo di William Clem (FC Copenaghen).19:59

  69. 57'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  70. 56'

    Gol! Villarreal 2, FC Copenaghen 2. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alfonso Pedraza.19:57

  71. 55'

    Viktor Dadason (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57

  72. 55'

    Fallo di Rafa Marín (Villarreal).19:57

  73. 54'

    Tentativo fallito. Viktor Dadason (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Junnosuke Suzuki con cross in seguito a un calcio da fermo.19:56

  75. 53'

    Elias Achouri (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:55

  76. 53'

    Fallo di Rafa Marín (Villarreal).19:55

  77. 53'

    Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ayoze Pérez.19:54

  78. 48'

    Gol! Villarreal 1, FC Copenaghen 2. Elias Achouri (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yoram Zague con cross.19:49

  79. 47'

    Gol! Villarreal 1, FC Copenaghen 1. Santi Comesaña (Villarreal) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ilias Akhomach.19:48

  81. Inizia il Secondo tempo Villarreal 0, FC Copenaghen 1.19:47

  82. 45'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Elias Achouri sostituisce Robert Silva.19:46

  83. 45'

    Sostituzione, Villarreal. Ilias Akhomach sostituisce Tajon Buchanan.19:46

  84. 45'

    Sostituzione, Villarreal. Tani Oluwaseyi sostituisce Georges Mikautadze.19:46

  85. 45'

    Sostituzione, Villarreal. Ayoze Pérez sostituisce Nicolas Pépé.19:46

  87. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Villarreal 0, FC Copenaghen 1.19:31

  88. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  89. 43'

    Tentativo fallito. Pau Navarro (Villarreal) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.19:28

  90. 43'

    Tiro parato. Rafa Marín (Villarreal) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alberto Moleiro con cross.19:28

  91. 42'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:27

  93. 42'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27

  94. 41'

    Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:26

  95. 40'

    Tentativo fallito. Alfonso Pedraza (Villarreal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Pépé con cross.19:25

  96. 39'

    Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tajon Buchanan.19:24

  97. 39'

    Gara riprende.19:23

  99. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Dominik Kotarski (FC Copenaghen) per infortunio.19:23

  100. 38'

    Tiro respinto. Santi Comesaña (Villarreal) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.19:22

  101. 38'

    Tiro parato. Nicolas Pépé (Villarreal) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tajon Buchanan con cross.19:22

  102. 35'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Santi Comesaña (Villarreal).19:20

  103. 34'

    Alfonso Pedraza (Villarreal) e' ammonito per fallo.19:19

  105. 34'

    Jordan Larsson (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  106. 34'

    Fallo di Alfonso Pedraza (Villarreal).19:19

  107. 32'

    Tentativo fallito. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mohamed Elyounoussi in seguito a un contropiede.19:17

  108. 32'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Marcos López (FC Copenaghen).19:16

  109. 32'

    Tiro respinto. Santi Comesaña (Villarreal) un tiro di destro da centro area. Assist di Alfonso Pedraza con cross.19:16

  111. 30'

    Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  112. 30'

    Fallo di Rafa Marín (Villarreal).19:15

  113. 30'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Yoram Zague (FC Copenaghen).19:15

  114. 28'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:13

  115. 28'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  117. 27'

    Viktor Dadason (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12

  118. 27'

    Fallo di Renato Veiga (Villarreal).19:12

  119. 25'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Rafa Marín (Villarreal).19:10

  120. 22'

    Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07

  121. 22'

    Fallo di Pape Gueye (Villarreal).19:07

  123. 21'

    Yoram Zague (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  124. 21'

    Fallo di Alberto Moleiro (Villarreal).19:06

  125. 20'

    Tiro parato. Mads Emil Madsen (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:04

  126. 19'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Luiz Júnior (Villarreal).19:03

  127. 16'

    Fuorigioco. Nicolas Pépé(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Renato Veiga e' colto in fuorigioco.19:01

  129. 16'

    Fallo di Gabriel Pereira (FC Copenaghen).19:00

  130. 16'

    Georges Mikautadze (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00

  131. 15'

    Viktor Dadason (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  132. 15'

    Fallo di Renato Veiga (Villarreal).18:59

  133. 11'

    Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alfonso Pedraza con cross in seguito a un calcio da fermo.18:55

  135. 10'

    Fallo di Yoram Zague (FC Copenaghen).18:54

  136. 10'

    Alfonso Pedraza (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54

  137. 9'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Marcos López (FC Copenaghen).18:54

  138. 8'

    Tiro parato. Alberto Moleiro (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:52

  139. 7'

    Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  141. 7'

    Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).18:51

  142. 5'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Rafa Marín (Villarreal).18:49

  143. 5'

    Tiro respinto. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jordan Larsson.18:49

  144. 4'

    Tentativo fallito. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pape Gueye.18:49

  145. 3'

    Fallo di Mads Emil Madsen (FC Copenaghen).18:48

  147. 3'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:48

  148. 2'

    Gol! Villarreal 0, FC Copenaghen 1. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marcos López con cross.18:46

  149. Inizia il Primo tempo.18:45

  150. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  152. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio de la Cerámica
    Città: Villarreal
    Capienza: 23500 spettatori17:36

Formazioni Villarreal - Copenaghen

Villarreal
Copenaghen
TITOLARI VILLARREAL
  • (1) LUIZ JÚNIOR (P)
  • (4) RAFA MARÍN (D)
  • (24) ALFONSO PEDRAZA (D)
  • (12) RENATO VEIGA (D)
  • (26) PAU NAVARRO (D)
  • (20) ALBERTO MOLEIRO (C)
  • (14) SANTI COMESAÑA (C)
  • (18) PAPE GUEYE (C)
  • (17) TAJON BUCHANAN (C)
  • (9) GEORGES MIKAUTADZE (A)
  • (19) NICOLAS PÉPÉ (A)
PANCHINA VILLARREAL
  • (25) ARNAU TENAS (P)
  • (3) ADRIÀ ALTI (D)
  • (23) SERGI CARDONA (D)
  • (22) AYOZE PÉREZ (A)
  • (11) ILIAS AKHOMACH (A)
  • (6) MANOR SOLOMON (A)
  • (21) TANI OLUWASEYI (A)
ALLENATORE VILLARREAL
  • Marcelino García
TITOLARI COPENAGHEN
  • (1) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (15) MARCOS LÓPEZ (D)
  • (20) JUNNOSUKE SUZUKI (D)
  • (5) GABRIEL PEREIRA (D)
  • (22) YORAM ZAGUE (D)
  • (21) MADS EMIL MADSEN (C)
  • (36) WILLIAM CLEM (C)
  • (11) JORDAN LARSSON (C)
  • (16) ROBERT SILVA (C)
  • (39) VIKTOR DADASON (A)
  • (10) MOHAMED ELYOUNOUSSI (A)
PANCHINA COPENAGHEN
  • (61) OSCAR BUUR (P)
  • (9) YOUSSOUFA MOUKOKO (A)
  • (24) BIRGER MELING (D)
  • (30) ELIAS ACHOURI (C)
  • (4) MUNASHE GARAN'ANGA (D)
  • (27) THOMAS DELANEY (C)
  • (14) ANDREAS CORNELIUS (A)
  • (31) RÚNAR RÚNARSSON (P)
  • (7) VIKTOR CLAESSON (C)
  • (6) PANTELIS HATZIDIAKOS (D)
ALLENATORE COPENAGHEN
  • Jacob Neestrup
PREPARTITA

Villarreal - Copenaghen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.
Arbitro di Villarreal - Copenaghen sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente Villarreal si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Copenaghen si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Villarreal ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; Copenaghen ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16.

Villarreal e Copenaghen è la prima che si affrontano in campionato.

Villarreal-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Villarreal e il Copenaghen si incontreranno per la prima volta in questa competizione; il Submarino Amarillo ha solo un precedente con un squadra danese nelle maggiori competizioni europee (1V, 1N contro l'Aalborg nella fase a gironi della UEFA Champions League 2008/09).
  • Il Copenhagen ha giocato più partite senza vincere contro squadre spagnole (15) che contro quelle di qualsiasi altra nazione nelle competizioni europee, trovando sei pareggi e nove sconfitte nelle 15 partite in questione.
  • Questo sarà il quarto confronto in trasferta per il Villarreal in competizioni europee contro una squadra danese: gli spagnoli hanno vinto il primo per 3-0 (contro l'Odense nel 2004), pareggiato 2-2 il secondo (contro l'Aalborg nel 2008) e perso 0-1 il più recente (contro l'Odense nel 2011).
  • Il Villarreal ha perso le ultime tre partite di UEFA Champions League senza segnare nemmeno un gol; non trova quattro sconfitte di fila nelle principali competizioni europee da una serie di sei ko consecutivi, registrata tra settembre e dicembre 2011.
  • Dopo aver battuto il Kairat nell'ultima partita (3-2), il Copenaghen cercherà di vincere due gare di fila in UEFA Champions League per la prima volta da settembre 2010 (tre). Tuttavia, i danesi non hanno trovato il successo in nessuna delle ultime nove trasferte nella competizione (2N, 7P).
  • Il Villarreal ha segnato solo due gol in questa UEFA Champions League, nonostante abbia registrato un totale di 6.1 Expected Goals: solo l'Atalanta (-4.2) ha sottoperformato il proprio xG con un margine più ampio rispetto alla squadra di Marcelino (-4.1) nelle prime cinque giornate di questa edizione.
  • Il difensore del Villarreal Santiago Mouriño ha effettuato più contrasti (24) di qualsiasi altro giocatore nelle prime cinque giornate di questa stagione di UEFA Champions League. La sua media di 4.9 contrasti per 90 minuti è anche la più alta tra tutti i giocatori nella competizione (min. 300 minuti giocati).
  • L'attaccante del Copenaghen Youssoufa Moukoko ha una media di 80.3 pressioni ad alta intensità per 90 minuti giocati in questa UEFA Champions League 2025/26, il dato più alto tra tutti i giocatori con almeno 180 minuti all'attivo.
  • I due giocatori del Villarreal con il maggior numero di tiri tentati nella UEFA Champions League in questa stagione, Pape Gueye (12) e Nicolas Pépé (11), cercano ancora il loro primo gol nell’attuale edizione. Insieme, hanno collezionato 23 tiri complessivi senza segnare, di cui solo cinque nello specchio.
  • Il portiere dell'FC Copenaghen, Dominik Kotarski, ha commesso tre errori che hanno portato a un gol nella UEFA Champions League 2025/26, più di qualsiasi altro giocatore nelle prime cinque giornate.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VillarrealCopenaghen
Partite giocate55
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse43
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati27
Gol totali subiti1014
Media gol subiti per partita2.02.8
Percentuale possesso palla42.543.1
Numero totale di passaggi19151870
Numero totale di passaggi riusciti15811483
Tiri nello specchio della porta1528
Percentuale di tiri in porta31.954.9
Numero totale di cross6690
Numero medio di cross riusciti2226
Duelli per partita vinti234232
Duelli per partita persi255241
Corner subiti1419
Corner guadagnati1326
Numero di punizioni a favore7445
Numero di punizioni concesse6274
Tackle totali8491
Percentuale di successo nei tackle56.061.5
Fuorigiochi totali45
Numero totale di cartellini gialli1011
Numero totale di cartellini rossi10

Ford

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio