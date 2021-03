PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Barcellona è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio Parco dei principi di Parigi. Arbitro dell'incontra sarà l’inglese Anthony Taylor coadiuvato dagli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn, David Coote il quarto uomo. Al VAR Stuart Attwell, assistente VAR Paul Tierney.

La partita di andata ha visto la squadra francese del PSG imporsi per 4-1 in casa del Barcellona con un grandissimo Mbappé. Il Barcellona di Koeman cerca una rimonta disperata e per farla si affida in avanti a Messi che farà coppia con Dembélè, mentre Griezmann partirà nuovamente dalla panchina. Il PSG di Pochettino dovrà fare a meno dell’infortunato Neymar e di Kean, risultato negli scorsi giorni positivo al COVID-19. Icardi guiderà il tridente offensivo supportato da Di Maria e Mbappé sugli esterni.

La classifica completa della Champions League.

Dove vedere Paris Saint-Germain-Barcellona

Paris Saint-Germain-Barcellona si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 marzo. In TV la partita sarà visibile in esclusiva su Sky.