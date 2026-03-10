Bayern Monaco che ipoteca il passaggio del turno con una netta vittoria per 1-6 in casa dell'Atalanta: per i tedeschi gol di Stanisic, doppietta di Olise, Gnabry, Jackson e Musiala, in pieno recupero Pasalic per la Dea.
Gara che rispecchia il risultato, Bayern nettamente superiore con sei reti, pali, traverse e molte occasioni. Non é funzionato il pressing uomo contro uno della Dea, con Olise, Diaz e Gnabry imprendibili.
Ritorno fra otto giorni, con il Bayern che potrá gestire l'ampio vantaggio guadagnato in questa andata.
Altro stupendo gol di Olise, ma ancora troppo spazio per il francese che ringrazia e punisce.22:24
64'
GOL! Atalanta - BAYERN MONACO 0-5! Rete di Michael Olise. L'esterno stoppa il pallone di Davies, si sposta il pallone sul sinistro e lascia partire una conclusione a giro che finisce dove Carnesecchi non puó arrivare. 22:23
63'
Diaz con un bellissimo pallone per Stanisic, attento Ahanor chiudendo sul secondo palo.22:21
61'
Cross di Sulemana, attento Urbig che anticipa Krstovic sul primo palo.22:19
59'
Olise spreca davanti a a Carnesecchi, azione comunque ferma per fuorigioco.22:17
57'
Doppio cambio conservativo di un Palladino che non vuole rischiare un passivo ancora magggiore.22:15
Sostituzione BAYERN MONACO: esce Konrad Laimer, entra Alphonso Davies.22:02
46'
Sostituzione ATALANTA: esce Gianluca Scamacca, entra Berat Djimsiti.22:02
Bayern che ha anche altre tre occasioni chiare, compresa una traversa di Gnabry, con l'Atalanta a soffrire: le statistiche dicono 14 tiri a tre per i tedeschi, 73% di possesso palla bavarese.21:51
Apre Stanisic su una dormita della retroguardia locale su angolo, raddoppia Olise con un tiro a giro, chiude Gnabry in uno contro uno con Carnsesecchi.21:49
Dimostrazione di forza del Bayern Monaco che schiaccia in questo primo tempo l'Atalanta: il pressing uno contro uno della Dea funziona i primi minuti, poi i bavaresi escono e dimostrano tutta la loro forza.21:48
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ATALANTA - BAYERN MONACO! 0-3 il risultato parziale.21:47
45'+1'
Un minuto di recupero.21:45
45'
TRAVERSA DI GNABRY! Conclusione dal limite, palla che prende la parte alta del sette della porta di Carnesecchi.21:45
44'
GNABRY! Sponda di Jackson, conclusione del trequartista tedesco che Carnesecchi blocca in due tempi!21:44
43'
Altra conclusione di Jackson, altro pericolo per l'Atalanta che sta soffrendo tantissimo in questo primo tempo.21:43
42'
Olise infermabile, ne salta tre prima di servire Luis Diaz: il colombiano si intestardisce nel dribbling e perde palla.21:41
40'
Zappacosta salta un Laimer molto alto, che lettura di Kimmich che chiude l'esterno bergamasco.21:40
39'
AMMONITO Konrad Laimer. Trattenuta su Sulemana dopo che l'esterno lo aveva saltato con un tunnnel. 21:40
37'
JACKSON! Diagonale potente da posizione defilata della punta che sfiora il secondo palo.21:37
36'
Tre gol a Bergamo, ben cinque a Madrid con l'Atletico in vantaggio per 4-1 sul Tottenham. Ancora nessun gol invece tra Newcastle e Barcellona.21:36
34'
Ci prova anche Kimmich, alla fine angolo per il Bayern.21:34
33'
Atalanta che ha subito il contraccolpo psicologico del terzo gol, solo una squadra ora in campo, il Bayern.21:33
31'
COSA SI MANGIA JACKSON! Diaz mette l'ex Villarreal davanti a Carnesecchi, conclusione respinta dal portiere.21:31
30'
Bayern ora con il possesso palla, senza fretta di affondare.21:30
28'
Bayern che ha sofferto per pochi minuti il pressing uno contro uno dell'Atalanta, per poi sfruttare al meglio questi isolamenti, come Gnabry in velocitá su Kolasinac nel gol.21:28
27'
KRSTOVIC! Cross di Zappacosta, deviazione della punta che quasi beffa Urbig.21:27
25'
GOL! Atalanta - BAYERN MONACO 0-3! Rete di Serge Gnabry. Olise serve il trequartista che era ben partitio da centrocampo bruciando Kolasinac. Per il Tedesco é facile insaccare in uno contro uno con Carnesecchi. 21:27
24'
Bayern sicuramente cinico, capace di sfruttare al meglio le occasioni, ma Atalanta che si é fatta ancora bucare troppo facilmente.21:25
22'
GOL! Atalanta - BAYERN MONACO 0-2! Rete di Michael Olise. Infermabile l'esterno che punta e supera Bernasconi, il suo sinistro si infila a pochi centimetri dal palo dove Carnesecchi non arriva. 21:23
22'
Sbaglia anche Pasalic, che cerca Sulemana e non tira da buona posizione: comincia ad essere intensa la reazione della Dea.21:22
21'
Altro recupero di de Roon, Krstovic sbaglia il tocco per Zappacosta.21:21
20'
Duello decisamente fisico tra Scamacca e Upamecano su ogni pallone lungo della Dea.21:20
18'
SCAMACCA! Colpo di testa della punta che va vicino alla porta, con Urbig che non ci sarebbe arrivato.21:18
17'
Zappacosta arriva al cross, respinto: prima reazione dell'Atalanta dopo il gol subito.21:18
17'
Bayern che continua a spingere, Atalanta in grossa difficoltá prima e dopo il gol.21:16
15'
Punizione per il Bayern: Olise mette sul secondo palo, Carnesecchi blocca in presa alta.21:16
14'
Atalanta sorpresa su angolo, mentre la Dea cercava le marcature, Bayern che batte corto trovando due uomini solissimi in area.21:14
12'
GOL! Atalanta - BAYERN MONACO 0-1! Rete di Josip Stanisic. Su corner, palla corta per Gnabry che mette basso al centro: il terzino, solissimo, insacca da un metro. 21:13
12'
LUIS DIAZ! Doppio dribbling e conclusione della punta che vede il suo destro deviato in angolo.21:12
11'
Bayern che ha preso le misure al pressing della Dea e sfrutta gli uno contro uno dei suoi esterni, infermabili Olise e Diaz in questi primi minuti.21:10
9'
A terra Luis Diaz, entrano i medici del Bayern.21:09
9'
ANCORA OLISE! Diaz cade in area, sul proseguo dell'azione conclusione ancora del francese che Carnesecchi respinge.21:08
8'
OLISE! Finta di Kimmich, conclusione dell'esterno sopra il settte.21:07
7'
Laimer steso al limite, fischia Eskås. Punizione da posizione pericolosa per il Bayern.21:06
5'
Olise con un tiro cross che Carnesecchi respinge, Jackson non sfrutta il pallone vagante.21:05
4'
OLISE! Primo buco della Dea, Stanisic entra in area e scrica sull'esterno che calcia a giro: Carnesecchi respinge.21:05
4'
Uomo contro uomo dell'Atalanta, altro recupero: questa volta é Krstovic che spreca con un tacco non riuscito.21:04
3'
Dea che prova subito ad alzare la pressione, Kolasinac ruba, Zalewski crossa ma non trova compagni.21:03
2'
Grande difesa del pallone e scarico di Krstovic: Sulemana si inserisce bene ma viene fermato da Laimer.21:02
1'
INIZIA ATALANTA - BAYERN MONACO! Primo pallone per i tedeschi!21:00
Dirige il match l'arbitro norvegese Espen Eskås.20:07
Kompany deve fare a meno di Neuer, problemi al polpaccio: al suo posto Urbig. La grande novitá é peró la panchina di Kane, con il belga che opta per l'ex Villarreal e Chelsea Jackson.20:02
Molte novitá per Palladino che potrebbe schierarsi a quattro in difesa o optare su uno tra Zappacosta e Bernasconi sulla linea a tre. Sulemana e Zalewski a rafforzare le fasce, doppia prima punta con Krstovic e Scamacca.20:55
La formazione del BAYERN MONACO: (4-2-3-1): Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Pavlovic, Kimmich - Olise, Gnabry, Diaz - Jackson.20:01
Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi - Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi - Soulemana de Roon, Pasalic, Zalewski - Scamacca, Krstovic.19:59
Prima sfida dell'Atalanta contro affronta il Bayern, tedeschi che hanno vinto le ultime sei partite, segnando 20 in questo parziale19:55
Ancora una tedesca per la Dea, che arriva sulle ali dell'entusiasmo dopo aver eliminato il Borussia Dortmund; bavaresi invece che si sono classificati direttamente agli ottavi dopo il girone.19:54
Benvenuti e benvenute a questa andata degli ottavi di finale di Champions League: alla New Balance Arena l'Atalanta ospita una delle grandi favorite alla vittoria finale, il Bayern Monaco.19:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori19:53
Formazioni Atalanta - Bayern Monaco
Atalanta
Bayern Monaco
TITOLARI ATALANTA
(29) MARCO CARNESECCHI (P)
(23) SEAD KOLASINAC (D)
(47) LORENZO BERNASCONI (D)
(77) DAVIDE ZAPPACOSTA (D)
(4) ISAK HIEN (D)
(7) KAMALDEEN SULEMANA (C)
(59) NICOLA ZALEWSKI (C)
(8) MARIO PASALIC (C)
(15) MARTEN DE ROON (C)
(90) NIKOLA KRSTOVIC (A)
(9) GIANLUCA SCAMACCA (A)
PANCHINA ATALANTA
(16) RAOUL BELLANOVA (D)
(69) HONEST AHANOR (D)
(31) FRANCESCO ROSSI (P)
(3) ODILON KOSSOUNOU (D)
(6) YUNUS MUSAH (C)
(5) MITCHEL BAKKER (D)
(48) FEDERICO CASSA (C)
(57) MARCO SPORTIELLO (P)
(45) DOMINIC VAVASSORI (A)
(10) LAZAR SAMARDZIC (C)
(19) BERAT DJIMSITI (D)
ALLENATORE ATALANTA
Raffaele Palladino
TITOLARI BAYERN MONACO
(40) JONAS URBIG (P)
(2) DAYOT UPAMECANO (D)
(44) JOSIP STANISIC (D)
(4) JONATHAN TAH (D)
(27) KONRAD LAIMER (D)
(45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
(6) JOSHUA KIMMICH (C)
(7) SERGE GNABRY (C)
(14) LUIS DÍAZ (C)
(17) MICHAEL OLISE (C)
(11) NICOLAS JACKSON (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
(20) TOM BISCHOF (C)
(22) RAPHAËL GUERREIRO (D)
(37) LEONARD PRESCOTT (P)
(19) ALPHONSO DAVIES (D)
(8) LEON GORETZKA (C)
(26) SVEN ULREICH (P)
(10) JAMAL MUSIALA (C)
(3) MIN-JAE KIM (D)
(42) LENNART KARL (C)
(9) HARRY KANE (A)
ALLENATORE BAYERN MONACO
Vincent Kompany
PREPARTITA
Atalanta - Bayern Monaco è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Bayern Monaco sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Attualmente l'Atalanta si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). L'Atalanta ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10; Bayern Monaco ha segnato 22 gol e ne ha subiti 8.
Atalanta e Bayern Monaco è la prima che si affrontano in campionato.
Atalanta-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questa sarà la 14ª partita dell'Atalanta contro avversarie tedesche in tutte le principali competizioni europee con i bergamaschi che hanno perso solo tre di queste (7V 3N) e hanno vinto quattro delle ultime cinque dal 2024 (1P).
Bayern Monaco e Atalanta non si sono mai affrontate prima d'ora in competizioni europee. I tedeschi hanno perso il loro ultimo scontro a eliminazione diretta contro un'avversaria italiana in UEFA Champions League (3-4 tra andata e ritorno contro l'Inter nei quarti di finale della scorsa stagione), dopo che avevano superato tutti i quattro precedenti turni a eliminazione diretta contro squadre di Serie A nella competizione.
L'Atalanta non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle sue nove gare nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League (18 gol subiti, una media di due a match), mentre il Bayern Monaco ha la più alta media di gol segnati per partita (1.9) tra le squadre che hanno disputato almeno cinque sfide nella fase a eliminazione diretta della competizione.
Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 12 partite giocate negli ottavi di finale della UEFA Champions League (10V 1N), anche se l'unica sconfitta è arrivata proprio in trasferta contro un avversario italiano (0-1 contro la Lazio nel febbraio 2024).
L'Atalanta ha perso sei delle ultime sette partite nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League (1V), sebbene abbia vinto la più recente per qualificarsi agli ottavi (4-1 in casa contro il Borussia Dortmund) in cui ha eguagliato il proprio più ampio margine di vittoria in un match della fase a eliminazione diretta (4-1 anche contro il Valencia nel febbraio 2020).
Il Bayern Monaco ha vinto sette delle otto partite in questa stagione di UEFA Champions League (1P), solo contro l'Arsenal proprio in trasferta non è riuscito a vincere (3-1 a novembre).
Considerando dal suo arrivo all'Atalanta, la Dea ha segnato in media 1.57 gol su azione a partita in UEFA Champions League con Charles De Ketelaere titolare (14/22), rispetto al 0.67 registrato in media a partita quando non è stato nell'XI titolare (in quattro partite su sei).
Harry Kane è stato coinvolto direttamente in 33 gol in 33 partite di UEFA Champions League con il Bayern Monaco (27 gol, 6 assist), più di qualsiasi altro giocatore in questa competizione dall'inizio della stagione 2023-24.
Tra i giocatori con 500 o più minuti giocati nelle ultime due edizioni della UEFA Champions League (2024-25 e 2025-26), Lazar Samardzic è quinto per movimenti palla al piede che terminano con un tiro o un'occasione creata per 90 minuti (2.71), dietro solo a Ousmane Dembélé (3.2), Vinícius Júnior (2.96), Désiré Doué (2.96) e Lamine Yamal (2.73).
Il Bayern Monaco è l'unica squadra con due centrocampisti, Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic (102 ciascuno), con 100 o più passaggi che rompono la linea avversaria nella UEFA Champions League in questa stagione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: