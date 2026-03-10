Gara che rispecchia il risultato, Bayern nettamente superiore con sei reti, pali, traverse e molte occasioni. Non é funzionato il pressing uomo contro uno della Dea, con Olise, Diaz e Gnabry imprendibili.

Prima sfida dell'Atalanta contro affronta il Bayern, tedeschi che hanno vinto le ultime sei partite, segnando 20 in questo parziale19:55

Molte novitá per Palladino che potrebbe schierarsi a quattro in difesa o optare su uno tra Zappacosta e Bernasconi sulla linea a tre. Sulemana e Zalewski a rafforzare le fasce, doppia prima punta con Krstovic e Scamacca.20:55

Kompany deve fare a meno di Neuer, problemi al polpaccio: al suo posto Urbig. La grande novitá é peró la panchina di Kane, con il belga che opta per l'ex Villarreal e Chelsea Jackson.20:02

Bayern che ha preso le misure al pressing della Dea e sfrutta gli uno contro uno dei suoi esterni, infermabili Olise e Diaz in questi primi minuti.21:10

GOL! Atalanta - BAYERN MONACO 0-3! Rete di Serge Gnabry. Olise serve il trequartista che era ben partitio da centrocampo bruciando Kolasinac. Per il Tedesco é facile insaccare in uno contro uno con Carnesecchi. 21:27

Bayern che inizia il secondo tempo come ha finito il primo, controllando il possesso palla e con tutti i suoi effettivi di movimento nella metá campo della Dea.22:05

PREPARTITA

Atalanta - Bayern Monaco è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Bayern Monaco sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente l'Atalanta si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Atalanta ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10; Bayern Monaco ha segnato 22 gol e ne ha subiti 8.

Atalanta e Bayern Monaco è la prima che si affrontano in campionato.

Atalanta-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la 14ª partita dell'Atalanta contro avversarie tedesche in tutte le principali competizioni europee con i bergamaschi che hanno perso solo tre di queste (7V 3N) e hanno vinto quattro delle ultime cinque dal 2024 (1P).

Bayern Monaco e Atalanta non si sono mai affrontate prima d'ora in competizioni europee. I tedeschi hanno perso il loro ultimo scontro a eliminazione diretta contro un'avversaria italiana in UEFA Champions League (3-4 tra andata e ritorno contro l'Inter nei quarti di finale della scorsa stagione), dopo che avevano superato tutti i quattro precedenti turni a eliminazione diretta contro squadre di Serie A nella competizione.

L'Atalanta non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle sue nove gare nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League (18 gol subiti, una media di due a match), mentre il Bayern Monaco ha la più alta media di gol segnati per partita (1.9) tra le squadre che hanno disputato almeno cinque sfide nella fase a eliminazione diretta della competizione.

Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 12 partite giocate negli ottavi di finale della UEFA Champions League (10V 1N), anche se l'unica sconfitta è arrivata proprio in trasferta contro un avversario italiano (0-1 contro la Lazio nel febbraio 2024).

L'Atalanta ha perso sei delle ultime sette partite nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League (1V), sebbene abbia vinto la più recente per qualificarsi agli ottavi (4-1 in casa contro il Borussia Dortmund) in cui ha eguagliato il proprio più ampio margine di vittoria in un match della fase a eliminazione diretta (4-1 anche contro il Valencia nel febbraio 2020).

Il Bayern Monaco ha vinto sette delle otto partite in questa stagione di UEFA Champions League (1P), solo contro l'Arsenal proprio in trasferta non è riuscito a vincere (3-1 a novembre).

Considerando dal suo arrivo all'Atalanta, la Dea ha segnato in media 1.57 gol su azione a partita in UEFA Champions League con Charles De Ketelaere titolare (14/22), rispetto al 0.67 registrato in media a partita quando non è stato nell'XI titolare (in quattro partite su sei).

Harry Kane è stato coinvolto direttamente in 33 gol in 33 partite di UEFA Champions League con il Bayern Monaco (27 gol, 6 assist), più di qualsiasi altro giocatore in questa competizione dall'inizio della stagione 2023-24.

Tra i giocatori con 500 o più minuti giocati nelle ultime due edizioni della UEFA Champions League (2024-25 e 2025-26), Lazar Samardzic è quinto per movimenti palla al piede che terminano con un tiro o un'occasione creata per 90 minuti (2.71), dietro solo a Ousmane Dembélé (3.2), Vinícius Júnior (2.96), Désiré Doué (2.96) e Lamine Yamal (2.73).

Il Bayern Monaco è l'unica squadra con due centrocampisti, Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic (102 ciascuno), con 100 o più passaggi che rompono la linea avversaria nella UEFA Champions League in questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: