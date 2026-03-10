Incontro terminato, Atletico Madrid 5, Tottenham Hotspur 2.
Incontro terminato, Atletico Madrid 5, Tottenham Hotspur 2.
Secondo tempo terminato, Atletico Madrid 5, Tottenham Hotspur 2.22:58
Gara riprende.22:58
Cristian Romero(Tottenham Hotspur) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:58
Gara momentaneamente sospesa, Cristian Romero (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:57
Gara riprende.22:55
João Palhinha(Tottenham Hotspur) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:55
Gara momentaneamente sospesa, Cristian Romero (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Fallo di Nico González (Atletico Madrid).22:49
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Archie Gray (Tottenham Hotspur).22:48
Cristian Romero (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:46
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46
Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).22:46
Koke (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di João Palhinha (Tottenham Hotspur).22:45
Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:44
Cristian Romero (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Xavi Simons sostituisce Djed Spence.22:44
Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:43
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Pablo Barrios (Atletico Madrid).22:42
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Sostituzione, Atletico Madrid. Koke sostituisce Antoine Griezmann.22:42
Kevin Danso (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:41
Nico González (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Kevin Danso (Tottenham Hotspur).22:41
Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).22:40
Djed Spence (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40
Tentativo fallito. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Djed Spence.22:39
Tentativo fallito. Archie Gray (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominic Solanke con cross.22:39
Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:38
Cristian Romero (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Gol! Atletico Madrid 5, Tottenham Hotspur 2. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Pedro Porro.22:37
Fallo di Johnny Cardoso (Atletico Madrid).22:34
Kevin Danso (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34
Sostituzione, Atletico Madrid. Nico González sostituisce Julián Alvarez.22:34
Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).22:32
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tiro parato. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedro Porro con cross.22:31
Sostituzione, Atletico Madrid. Alexander Sørloth sostituisce Marcos Llorente.22:30
Sostituzione, Atletico Madrid. Pablo Barrios sostituisce Ademola Lookman.22:29
Sostituzione, Tottenham Hotspur. João Palhinha sostituisce Richarlison.22:29
Antoine Griezmann (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).22:27
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:24
Djed Spence (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di mano di Ademola Lookman (Atletico Madrid).22:23
Archie Gray (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:22
Matteo Ruggeri (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Archie Gray (Tottenham Hotspur).22:22
Richarlison (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:21
Marcos Llorente (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).22:21
Tentativo fallito. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:19
Gol! Atletico Madrid 5, Tottenham Hotspur 1. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antoine Griezmann in seguito a un contropiede.22:16
Tiro parato. Richarlison (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Porro con cross.22:16
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Atletico Madrid).22:15
Fallo di Johnny Cardoso (Atletico Madrid).22:07
Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Tiro parato. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ademola Lookman.22:07
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Dominic Solanke sostituisce Randal Kolo Muani.22:06
Inizia il Secondo tempo Atletico Madrid 4, Tottenham Hotspur 1.22:06
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Conor Gallagher sostituisce Mathys Tel.22:06
Primo tempo terminato, Atletico Madrid 4, Tottenham Hotspur 1.21:50
Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).21:49
Cristian Romero (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:48
Tentativo fallito. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Matteo Ruggeri con cross.21:45
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Tottenham Hotspur).21:44
Matteo Ruggeri (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Kevin Danso (Tottenham Hotspur).21:43
Fallo di Johnny Cardoso (Atletico Madrid).21:41
Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Julián Alvarez (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).21:40
Cristian Romero (Tottenham Hotspur) colpisce il palo destro con un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Mathys Tel con cross da calcio d'angolo.21:39
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).21:38
Tiro respinto. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mathys Tel.21:38
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).21:36
Tiro parato. Ademola Lookman (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julián Alvarez con passaggio filtrante.21:36
Dávid Hancko (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).21:32
Fallo di Dávid Hancko (Atletico Madrid).21:30
Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30
Gol! Atletico Madrid 4, Tottenham Hotspur 1. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Richarlison in seguito a un contropiede.21:29
Gol! Atletico Madrid 4, Tottenham Hotspur 0. Robin Le Normand (Atletico Madrid) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.21:25
Julián Alvarez (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:24
Fallo di Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).21:24
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:23
Tiro respinto. Matteo Ruggeri (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Johnny Cardoso.21:21
Fuorigioco. Kevin Danso(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Richarlison e' colto in fuorigioco.21:21
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Guglielmo Vicario sostituisce Antonín Kinsky.21:20
Gol! Atletico Madrid 3, Tottenham Hotspur 0. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:18
Gol! Atletico Madrid 2, Tottenham Hotspur 0. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:16
Tentativo fallito. Richarlison (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Micky van de Ven con suggerimento di testa.21:16
Fallo di Antoine Griezmann (Atletico Madrid).21:14
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Archie Gray.21:13
Tiro respinto. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area.21:10
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Tottenham Hotspur).21:10
Gol! Atletico Madrid 1, Tottenham Hotspur 0. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julián Alvarez.21:08
Tentativo fallito. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ademola Lookman con cross.21:07
Djed Spence (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:06
Antoine Griezmann (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06
Fallo di Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:06
Inizia il Primo tempo.21:03
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Riyadh Air Metropolitano
Città: Madrid
Capienza: 70460 spettatori19:48
Atletico Madrid - Tottenham è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.
Arbitro di Atletico Madrid - Tottenham sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Attualmente Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Tottenham si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15; il Tottenham ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.
Atletico Madrid e Tottenham è la prima che si affrontano in campionato.
Atletico Madrid-Tottenham ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Atletico Madrid
|Tottenham
|Partite giocate
|10
|8
|Numero di partite vinte
|5
|5
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|24
|17
|Gol totali subiti
|19
|7
|Media gol subiti per partita
|1.9
|0.9
|Percentuale possesso palla
|51.3
|50.8
|Numero totale di passaggi
|5117
|3553
|Numero totale di passaggi riusciti
|4409
|3021
|Tiri nello specchio della porta
|60
|38
|Percentuale di tiri in porta
|51.3
|50.0
|Numero totale di cross
|211
|133
|Numero medio di cross riusciti
|48
|37
|Duelli per partita vinti
|446
|405
|Duelli per partita persi
|461
|383
|Corner subiti
|44
|28
|Corner guadagnati
|63
|38
|Numero di punizioni a favore
|81
|89
|Numero di punizioni concesse
|100
|93
|Tackle totali
|158
|130
|Percentuale di successo nei tackle
|56.3
|65.4
|Fuorigiochi totali
|14
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|18
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
