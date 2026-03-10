Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Atletico Madrid - Tottenham è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - Tottenham sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Tottenham si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15; il Tottenham ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.

Atletico Madrid e Tottenham è la prima che si affrontano in campionato.

Atletico Madrid-Tottenham ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atlético Madrid ha vinto solo una delle ultime dieci partite di UEFA Champions League contro club inglesi (2N 7P), contro il Manchester United 1-0 nel marzo 2022.

Il Tottenham ha affrontato l'Atlético Madrid solo una volta in competizioni europee, vincendo la finale della Coppa delle Coppe del 1963 per 5-1.

L'Atlético Madrid ha superato il turno in due dei suoi tre precedenti ottavi di finale di UEFA Champions League contro club inglesi, eliminando il Liverpool nel 2019-20 e il Manchester United nel 2021-22, perdendo l'altro contro il Chelsea nel 2020-21.

Il Tottenham ha perso solo una delle ultime cinque sfide di UEFA Champions League contro avversarie spagnole (2V 2N 1P), una sconfitta casalinga per 2-4 contro il Barcellona nella fase a gironi 2018-19.

L'Atlético Madrid non ha mai perso una partita della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League sotto la guida di Diego Simeone né nel suo ex stadio, il Vicente Calderón (7V 4N), né nella sua attuale casa, il Metropolitano (6V 2N).

Il Tottenham ha vinto le ultime tre partite di UEFA Champions League senza subire alcun gol (contro Slavia Praga, Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte) e in precedenza non ha mai vinto quattro partite consecutive nella Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, né ha mantenuto la porta inviolata per quattro gare di fila.

Questa sarà la prima partita dell'allenatore del Tottenham, Igor Tudor, in una fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League. L'ex tecnico della Juventus ha vinto appena due delle nove partite da allenatore nella competizione (2N 5P) con la più recente che è stata una sconfitta per 0-1 contro il Real Madrid quando allenava i bianconeri in questa stagione (lo scorso ottobre).

Ademola Lookman ha partecipato a 16 gol nelle sue ultime 21 presenze nelle maggiori competizioni europee (12 gol, 4 assist); nella sua unica gara da titolare finora in UEFA Champions League con l'Atletico Madrid ha segnato contro il Club Brugge nel turno precedente.

Randal Kolo Muani è stato direttamente coinvolto in cinque gol in sette partite con il Tottenham in UEFA Champions League in questa stagione (tre gol, due assist), il suo massimo in una singola edizione del torneo. Solo due giocatori hanno segnato più di tre gol nella loro prima stagione di Champions League come giocatori degli Spurs: Gareth Bale e Peter Crouch (entrambi quattro nel 2010-11).

Julián Álvarez, che è il giocatore dell'Atletico Madrid che è stato coinvolto in più gol (sette – cinque gol, due assist) in questa UEFA Champions League, ha registrato una media di 71.1 interruzioni alte delle sequenze avversarie per 90 minuti, la media più alta tra tutti i giocatori rimasti nel torneo 2025-26 (minimo 300 minuti giocati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: