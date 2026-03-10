Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Atletico Madrid-Tottenham: 5-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid
10 Marzo 2026 ore 21:00
Atletico Madrid
5
Tottenham
2
Partita finita
Arbitro: Serdar Gözübüyük
  1. 6' 1-0 Marcos Llorente
  2. 14' 2-0 Antoine Griezmann
  3. 15' 3-0 Julián Alvarez
  4. 22' 4-0 Robin Le Normand
  5. 26' 4-1 Pedro Porro
  6. 55' 5-1 Julián Alvarez
  7. 76' 5-2 Dominic Solanke
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Atletico Madrid 5, Tottenham Hotspur 2.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Atletico Madrid 5, Tottenham Hotspur 2.22:58

  3. 90'+7'

    Gara riprende.22:58

  4. 90'+7'

    Cristian Romero(Tottenham Hotspur) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:58

  5. 90'+7'

    Gara momentaneamente sospesa, Cristian Romero (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:57

  6. 90'+5'

    Gara riprende.22:55

  7. 90'+4'

    João Palhinha(Tottenham Hotspur) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:55

  9. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Cristian Romero (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:53

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51

  11. 89'

    Fallo di Nico González (Atletico Madrid).22:49

  12. 89'

    Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  13. 88'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  15. 88'

    Fallo di Archie Gray (Tottenham Hotspur).22:48

  16. 85'

    Cristian Romero (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:46

  17. 85'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46

  18. 85'

    Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).22:46

  19. 84'

    Koke (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  21. 84'

    Fallo di João Palhinha (Tottenham Hotspur).22:45

  22. 84'

    Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:44

  23. 84'

    Cristian Romero (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  24. 83'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Xavi Simons sostituisce Djed Spence.22:44

  25. 83'

    Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:43

  27. 83'

    Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  28. 81'

    Fallo di Pablo Barrios (Atletico Madrid).22:42

  29. 81'

    Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  30. 81'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Koke sostituisce Antoine Griezmann.22:42

  31. 80'

    Kevin Danso (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:41

  33. 80'

    Nico González (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  34. 80'

    Fallo di Kevin Danso (Tottenham Hotspur).22:41

  35. 79'

    Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).22:40

  36. 79'

    Djed Spence (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40

  37. 79'

    Tentativo fallito. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Djed Spence.22:39

  39. 78'

    Tentativo fallito. Archie Gray (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominic Solanke con cross.22:39

  40. 78'

    Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:38

  41. 78'

    Cristian Romero (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  42. 76'

    Gol! Atletico Madrid 5, Tottenham Hotspur 2. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Pedro Porro.22:37

  43. 74'

    Fallo di Johnny Cardoso (Atletico Madrid).22:34

  45. 74'

    Kevin Danso (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34

  46. 73'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Nico González sostituisce Julián Alvarez.22:34

  47. 71'

    Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).22:32

  48. 71'

    Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  49. 70'

    Tiro parato. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedro Porro con cross.22:31

  51. 69'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Alexander Sørloth sostituisce Marcos Llorente.22:30

  52. 69'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Pablo Barrios sostituisce Ademola Lookman.22:29

  53. 68'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. João Palhinha sostituisce Richarlison.22:29

  54. 66'

    Antoine Griezmann (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  55. 66'

    Fallo di Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).22:27

  57. 64'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:24

  58. 64'

    Djed Spence (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  59. 63'

    Fallo di mano di Ademola Lookman (Atletico Madrid).22:23

  60. 62'

    Archie Gray (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:22

  61. 62'

    Matteo Ruggeri (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  63. 62'

    Fallo di Archie Gray (Tottenham Hotspur).22:22

  64. 60'

    Richarlison (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:21

  65. 60'

    Marcos Llorente (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  66. 60'

    Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).22:21

  67. 58'

    Tentativo fallito. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:19

  69. 55'

    Gol! Atletico Madrid 5, Tottenham Hotspur 1. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antoine Griezmann in seguito a un contropiede.22:16

  70. 55'

    Tiro parato. Richarlison (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Porro con cross.22:16

  71. 54'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Atletico Madrid).22:15

  72. 46'

    Fallo di Johnny Cardoso (Atletico Madrid).22:07

  73. 46'

    Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  75. 46'

    Tiro parato. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ademola Lookman.22:07

  76. 45'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Dominic Solanke sostituisce Randal Kolo Muani.22:06

  77. Inizia il Secondo tempo Atletico Madrid 4, Tottenham Hotspur 1.22:06

  78. 45'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Conor Gallagher sostituisce Mathys Tel.22:06

  79. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Atletico Madrid 4, Tottenham Hotspur 1.21:50

  81. 45'+1'

    Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).21:49

  82. 45'+1'

    Cristian Romero (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:48

  84. 43'

    Tentativo fallito. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Matteo Ruggeri con cross.21:45

  85. 42'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Tottenham Hotspur).21:44

  87. 41'

    Matteo Ruggeri (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  88. 41'

    Fallo di Kevin Danso (Tottenham Hotspur).21:43

  89. 39'

    Fallo di Johnny Cardoso (Atletico Madrid).21:41

  90. 39'

    Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  91. 38'

    Julián Alvarez (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  93. 38'

    Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).21:40

  94. 36'

    Cristian Romero (Tottenham Hotspur) colpisce il palo destro con un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Mathys Tel con cross da calcio d'angolo.21:39

  95. 35'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).21:38

  96. 35'

    Tiro respinto. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mathys Tel.21:38

  97. 33'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).21:36

  99. 33'

    Tiro parato. Ademola Lookman (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julián Alvarez con passaggio filtrante.21:36

  100. 29'

    Dávid Hancko (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  101. 29'

    Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).21:32

  102. 28'

    Fallo di Dávid Hancko (Atletico Madrid).21:30

  103. 28'

    Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30

  105. 26'

    Gol! Atletico Madrid 4, Tottenham Hotspur 1. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Richarlison in seguito a un contropiede.21:29

  106. 22'

    Gol! Atletico Madrid 4, Tottenham Hotspur 0. Robin Le Normand (Atletico Madrid) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.21:25

  107. 21'

    Julián Alvarez (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:24

  108. 21'

    Fallo di Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).21:24

  109. 20'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:23

  111. 19'

    Tiro respinto. Matteo Ruggeri (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Johnny Cardoso.21:21

  112. 18'

    Fuorigioco. Kevin Danso(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Richarlison e' colto in fuorigioco.21:21

  113. 17'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Guglielmo Vicario sostituisce Antonín Kinsky.21:20

  114. 15'

    Gol! Atletico Madrid 3, Tottenham Hotspur 0. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:18

  115. 14'

    Gol! Atletico Madrid 2, Tottenham Hotspur 0. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:16

  117. 13'

    Tentativo fallito. Richarlison (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Micky van de Ven con suggerimento di testa.21:16

  118. 11'

    Fallo di Antoine Griezmann (Atletico Madrid).21:14

  119. 11'

    Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  120. 10'

    Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Archie Gray.21:13

  121. 8'

    Tiro respinto. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area.21:10

  123. 7'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Tottenham Hotspur).21:10

  124. 6'

    Gol! Atletico Madrid 1, Tottenham Hotspur 0. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julián Alvarez.21:08

  125. 5'

    Tentativo fallito. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ademola Lookman con cross.21:07

  126. 4'

    Djed Spence (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:06

  127. 4'

    Antoine Griezmann (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06

  129. 4'

    Fallo di Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:06

  130. Inizia il Primo tempo.21:03

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  133. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Riyadh Air Metropolitano
    Città: Madrid
    Capienza: 70460 spettatori19:48

Formazioni Atletico Madrid - Tottenham

Atletico Madrid
Tottenham
TITOLARI ATLETICO MADRID
  • (13) JAN OBLAK (P)
  • (3) MATTEO RUGGERI (D)
  • (18) MARC PUBILL (D)
  • (24) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (17) DÁVID HANCKO (D)
  • (14) MARCOS LLORENTE (C)
  • (22) ADEMOLA LOOKMAN (C)
  • (20) GIULIANO SIMEONE (C)
  • (5) JOHNNY CARDOSO (C)
  • (19) JULIÁN ALVAREZ (A)
  • (7) ANTOINE GRIEZMANN (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
  • (2) JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ (D)
  • (34) JULIO DÍAZ (C)
  • (10) ÁLEX BAENA (C)
  • (8) PABLO BARRIOS (C)
  • (15) CLÉMENT LENGLET (D)
  • (1) JUAN MUSSO (P)
  • (16) NAHUEL MOLINA (D)
  • (9) ALEXANDER SØRLOTH (A)
  • (23) NICO GONZÁLEZ (A)
  • (6) KOKE (C)
  • (11) THIAGO ALMADA (C)
  • (21) OBED VARGAS (C)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
  • Diego Simeone
TITOLARI TOTTENHAM
  • (31) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (17) CRISTIAN ROMERO (D)
  • (4) KEVIN DANSO (D)
  • (37) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (24) DJED SPENCE (C)
  • (14) ARCHIE GRAY (C)
  • (23) PEDRO PORRO (C)
  • (29) PAPE MATAR SARR (C)
  • (39) RANDAL KOLO MUANI (A)
  • (9) RICHARLISON (A)
  • (11) MATHYS TEL (A)
PANCHINA TOTTENHAM
  • (3) RADU DRAGUSIN (D)
  • (1) GUGLIELMO VICARIO (P)
  • (52) CALLUM OLUSESI (C)
  • (22) CONOR GALLAGHER (C)
  • (7) XAVI SIMONS (C)
  • (40) BRANDON AUSTIN (P)
  • (76) JAMES ROWSWELL (D)
  • (6) JOÃO PALHINHA (C)
  • (19) DOMINIC SOLANKE (A)
ALLENATORE TOTTENHAM
  • Igor Tudor
PREPARTITA

Atletico Madrid - Tottenham è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.
Arbitro di Atletico Madrid - Tottenham sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Tottenham si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15; il Tottenham ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.

Atletico Madrid e Tottenham è la prima che si affrontano in campionato.

Atletico Madrid-Tottenham ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Atlético Madrid ha vinto solo una delle ultime dieci partite di UEFA Champions League contro club inglesi (2N 7P), contro il Manchester United 1-0 nel marzo 2022.
  • Il Tottenham ha affrontato l'Atlético Madrid solo una volta in competizioni europee, vincendo la finale della Coppa delle Coppe del 1963 per 5-1.
  • L'Atlético Madrid ha superato il turno in due dei suoi tre precedenti ottavi di finale di UEFA Champions League contro club inglesi, eliminando il Liverpool nel 2019-20 e il Manchester United nel 2021-22, perdendo l'altro contro il Chelsea nel 2020-21.
  • Il Tottenham ha perso solo una delle ultime cinque sfide di UEFA Champions League contro avversarie spagnole (2V 2N 1P), una sconfitta casalinga per 2-4 contro il Barcellona nella fase a gironi 2018-19.
  • L'Atlético Madrid non ha mai perso una partita della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League sotto la guida di Diego Simeone né nel suo ex stadio, il Vicente Calderón (7V 4N), né nella sua attuale casa, il Metropolitano (6V 2N).
  • Il Tottenham ha vinto le ultime tre partite di UEFA Champions League senza subire alcun gol (contro Slavia Praga, Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte) e in precedenza non ha mai vinto quattro partite consecutive nella Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, né ha mantenuto la porta inviolata per quattro gare di fila.
  • Questa sarà la prima partita dell'allenatore del Tottenham, Igor Tudor, in una fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League. L'ex tecnico della Juventus ha vinto appena due delle nove partite da allenatore nella competizione (2N 5P) con la più recente che è stata una sconfitta per 0-1 contro il Real Madrid quando allenava i bianconeri in questa stagione (lo scorso ottobre).
  • Ademola Lookman ha partecipato a 16 gol nelle sue ultime 21 presenze nelle maggiori competizioni europee (12 gol, 4 assist); nella sua unica gara da titolare finora in UEFA Champions League con l'Atletico Madrid ha segnato contro il Club Brugge nel turno precedente.
  • Randal Kolo Muani è stato direttamente coinvolto in cinque gol in sette partite con il Tottenham in UEFA Champions League in questa stagione (tre gol, due assist), il suo massimo in una singola edizione del torneo. Solo due giocatori hanno segnato più di tre gol nella loro prima stagione di Champions League come giocatori degli Spurs: Gareth Bale e Peter Crouch (entrambi quattro nel 2010-11).
  • Julián Álvarez, che è il giocatore dell'Atletico Madrid che è stato coinvolto in più gol (sette – cinque gol, due assist) in questa UEFA Champions League, ha registrato una media di 71.1 interruzioni alte delle sequenze avversarie per 90 minuti, la media più alta tra tutti i giocatori rimasti nel torneo 2025-26 (minimo 300 minuti giocati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Atletico MadridTottenham
Partite giocate108
Numero di partite vinte55
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati2417
Gol totali subiti197
Media gol subiti per partita1.90.9
Percentuale possesso palla51.350.8
Numero totale di passaggi51173553
Numero totale di passaggi riusciti44093021
Tiri nello specchio della porta6038
Percentuale di tiri in porta51.350.0
Numero totale di cross211133
Numero medio di cross riusciti4837
Duelli per partita vinti446405
Duelli per partita persi461383
Corner subiti4428
Corner guadagnati6338
Numero di punizioni a favore8189
Numero di punizioni concesse10093
Tackle totali158130
Percentuale di successo nei tackle56.365.4
Fuorigiochi totali149
Numero totale di cartellini gialli1814
Numero totale di cartellini rossi01

Atletico Madrid - Tottenham Live

Ford

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio