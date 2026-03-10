Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

PREPARTITA

Galatasaray - Liverpool è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.

Arbitro di Galatasaray - Liverpool sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente Galatasaray si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Liverpool si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Galatasaray ha segnato 9 gol e ne ha subiti 11; il Liverpool ha segnato 20 gol e ne ha subiti 8.

Galatasaray e Liverpool si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Galatasaray ha vinto 2 volte, il Liverpool ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Galatasaray-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Galatasaray ha perso soltanto una delle ultime nove partite casalinghe contro club inglesi in tutte le competizioni europee (5V 3N 1P), in un 1-4 contro l'Arsenal nel dicembre 2014. Inoltre, ha già battuto il Liverpool 1-0 in casa in questa stagione della competizione.

Il Liverpool ha vinto solo una delle cinque precedenti partite di UEFA Champions League contro il Galatasaray (2N 2P), con una percentuale di vittorie del 20% – la sua più bassa tra le avversarie affrontate almeno cinque volte nella competizione (a pari merito con quella contro il Chelsea).

Il Liverpool non ha mai vinto nelle tre precedenti trasferte contro il Galatasaray in UEFA Champions League (1N 2P) e ha affrontato più volte solo il Chelsea senza mai vincere fuori casa nella competizione (cinque).

Il Galatasaray ha perso solo due delle 22 partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (13V 7N), ed è imbattuto nelle ultime dieci (6V 4N) dal ko contro l'Atletico Madrid nel primo turno dell'ottobre 1973 (0-1).

Il Liverpool ha perso quattro delle ultime cinque partite nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League (1V), anche se l'unica partita in cui non ha subito una sconfitta è stata l'unica trasferta di Arne Slot nella fase a eliminazione diretta alla guida dei Reds: 1-0 contro il Paris SG nell'andata degli ottavi di finale della scorsa stagione.

Il Galatasaray schiera la formazione titolare con l'età media più alta (28 anni e 273 giorni) tra le squadre rimaste in questa UEFA Champions League; in generale, occupa il 33° posto su 36 in questa edizione, dalla squadra più giovane alla più anziana.

Dominik Szoboszlai è stato direttamente coinvolto in otto gol in UEFA Champions League in questa stagione (quattro reti, quattro assist), più di qualsiasi altro giocatore del Liverpool. L'unico centrocampista centrale con più partecipazioni in una singola edizione per i Reds è Steven Gerrard con dieci nel 2007-08 (sei gol, quattro passaggi vincenti).

Victor Osimhen ha segnato sette gol in otto presenze in UEFA Champions League con il Galatasaray in questa stagione; uno solo in meno rispetto al record di marcature in una singola edizione per una squadra turca, stabilito sempre da un giocatore del Galatasaray (otto reti, Burak Yilmaz nel 2012-13).

Mohamed Salah potrebbe superare Jamie Carragher in testa alla classifica dei giocatori del Liverpool con più presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (entrambi attualmente a quota 80 gare). L'egiziano è anche a un solo gol di distanza dal diventare il primo calciatore africano a raggiungere quota 50 gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (attualmente a quota 49).

L'83% dei tocchi di Hugo Ekitiké in UEFA Champions League sono arrivati sotto l'alta pressione di un avversario, la percentuale più alta tra tutti i giocatori con almeno 90 minuti giocati in questa edizione del torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: