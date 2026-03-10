Virgilio Sport
Galatasaray-Liverpool: 1-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio RAMS Park di Istanbul
10 Marzo 2026 ore 18:45
Galatasaray
1
Liverpool
0
Partita finita
Arbitro: Jesús Gil Manzano
  1. 7' 1-0 Mario Lemina
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.20:39

  3. 90'+5'

    Dominik Szoboszlai (Liverpool) e' ammonito per fallo.20:38

  4. 90'+5'

    Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).20:38

  5. 90'+5'

    Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38

  6. 90'+5'

    Fuorigioco. Eren Elmali(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.20:38

  7. 90'+5'

    Tentativo fallito. Ismail Jakobs (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:37

  9. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Liverpool).20:36

  10. 90'+3'

    Sostituzione, Galatasaray. Ilkay Gündogan sostituisce Lucas Torreira.20:36

  11. 90'+3'

    Sostituzione, Galatasaray. Eren Elmali sostituisce Baris Alper Yilmaz.20:36

  12. 90'+2'

    Fallo di Ibrahima Konaté (Liverpool).20:35

  13. 90'+2'

    Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:35

  15. 90'+1'

    Tentativo fallito. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Andy Robertson.20:34

  16. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34

  17. 90'

    Davinson Sánchez (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:33

  18. 90'

    Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33

  19. 90'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).20:33

  21. 89'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.20:32

  22. 88'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) e' ammonito per fallo.20:31

  23. 88'

    Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).20:30

  24. 88'

    Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  25. 87'

    Sostituzione, Galatasaray. Sacha Boey sostituisce Gabriel Sara.20:30

  27. 86'

    Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Baris Alper Yilmaz.20:29

  28. 84'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Liverpool).20:27

  29. 84'

    Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:27

  30. 83'

    Joe Gomez (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26

  31. 83'

    Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).20:26

  33. 82'

    Tentativo fallito. Wilfried Singo (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lucas Torreira.20:25

  34. 82'

    Tiro parato. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lucas Torreira.20:25

  35. 81'

    Fallo di Andy Robertson (Liverpool).20:24

  36. 81'

    Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  37. 81'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).20:24

  39. 80'

    Fuorigioco. Davinson Sánchez(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Yunus Akgün e' colto in fuorigioco.20:23

  40. 78'

    Fuorigioco. Gabriel Sara(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Lucas Torreira e' colto in fuorigioco.20:21

  41. 78'

    Fallo di Joe Gomez (Liverpool).20:21

  42. 78'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:21

  43. 77'

    Sostituzione, Galatasaray. Yunus Akgün sostituisce Noa Lang.20:20

  45. 77'

    Sostituzione, Galatasaray. Roland Sallai sostituisce Mario Lemina.20:20

  46. 76'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).20:19

  47. 76'

    Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

  48. 76'

    Cody Gakpo (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19

  49. 76'

    Fallo di Wilfried Singo (Galatasaray).20:19

  51. 75'

    Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).20:18

  52. 75'

    Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  53. 74'

    Gara riprende.20:17

  54. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Mario Lemina (Galatasaray) per infortunio.20:17

  55. 74'

    Tiro parato. Jeremie Frimpong (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Gravenberch.20:16

  57. 73'

    Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro da fuori area.20:16

  58. 73'

    Tiro respinto. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexis Mac Allister.20:16

  59. 73'

    Sostituzione, Liverpool. Cody Gakpo sostituisce Florian Wirtz.20:15

  60. 72'

    Decisione VAR: no gol Galatasaray 1-0 Liverpool.20:15

  61. 70'

    Fallo di mano di Ibrahima Konaté (Liverpool).20:13

  63. 70'

    Autorete di Ugurcan Çakir, Galatasaray. Galatasaray 1, Liverpool 0..20:13

  64. 69'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).20:12

  65. 67'

    Fallo di Andy Robertson (Liverpool).20:09

  66. 67'

    Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  67. 66'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).20:09

  69. 66'

    Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:09

  70. 64'

    Fuorigioco. Mario Lemina(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.20:06

  71. 62'

    Fuorigioco. Gabriel Sara(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.20:05

  72. 60'

    Sostituzione, Liverpool. Jeremie Frimpong sostituisce Mohamed Salah.20:03

  73. 60'

    Sostituzione, Liverpool. Andy Robertson sostituisce Milos Kerkez.20:03

  75. 60'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).20:02

  76. 60'

    Gabriel Sara (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02

  77. 57'

    Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:00

  78. 56'

    Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:59

  79. 55'

    Virgil van Dijk (Liverpool) e' ammonito per fallo.19:58

  81. 55'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).19:58

  82. 55'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:58

  83. 53'

    Fuorigioco. Mario Lemina(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.19:56

  84. 47'

    Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.19:50

  85. 46'

    Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Ekitiké.19:49

  87. Inizia il Secondo tempo Galatasaray 1, Liverpool 0.19:48

  88. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.19:32

  89. 45'+2'

    Fuorigioco. Giorgi Mamardashvili(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.19:32

  90. 45'+2'

    Fuorigioco. Mario Lemina(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.19:32

  91. 45'+1'

    Mario Lemina (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  93. 45'+1'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).19:31

  94. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  95. 45'

    Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).19:30

  96. 45'

    Dominik Szoboszlai (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

  97. 43'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).19:28

  99. 43'

    Milos Kerkez (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  100. 42'

    Tentativo fallito. Mario Lemina (Galatasaray) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Sara con cross da calcio d'angolo.19:27

  101. 41'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Liverpool).19:26

  102. 41'

    Tiro respinto. Noa Lang (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gabriel Sara.19:26

  103. 41'

    Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Milos Kerkez con suggerimento di testa.19:26

  105. 36'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21

  106. 36'

    Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).19:21

  107. 35'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).19:20

  108. 35'

    Tiro parato. Mario Lemina (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Noa Lang.19:20

  109. 35'

    Gara riprende.19:20

  111. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) per infortunio.19:19

  112. 33'

    Milos Kerkez (Liverpool) e' ammonito per fallo.19:18

  113. 33'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18

  114. 33'

    Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).19:18

  115. 32'

    Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).19:17

  117. 32'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  118. 31'

    Gara riprende.19:16

  119. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Mario Lemina (Galatasaray) per infortunio.19:15

  120. 29'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un contropiede.19:14

  121. 26'

    Tiro parato. Ibrahima Konaté (Liverpool) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dominik Szoboszlai.19:11

  123. 25'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).19:10

  124. 25'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10

  125. 24'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Liverpool).19:09

  126. 24'

    Tiro parato. Davinson Sánchez (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gabriel Sara con cross.19:09

  127. 24'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).19:09

  129. 23'

    Gabriel Sara (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:08

  130. 23'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).19:08

  131. 22'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Liverpool).19:07

  132. 20'

    Fuorigioco. Gabriel Sara(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.19:05

  133. 19'

    Mohamed Salah (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  135. 19'

    Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).19:04

  136. 19'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Noa Lang in seguito a un contropiede.19:04

  137. 18'

    Tentativo fallito. Ibrahima Konaté (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco alto.19:03

  138. 16'

    Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexis Mac Allister.19:01

  139. 14'

    Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  141. 14'

    Fallo di Hugo Ekitiké (Liverpool).18:59

  142. 13'

    Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  143. 13'

    Fallo di Hugo Ekitiké (Liverpool).18:58

  144. 12'

    Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).18:57

  145. 12'

    Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  147. 12'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ismail Jakobs con cross.18:57

  148. 11'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  149. 11'

    Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).18:56

  150. 10'

    Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).18:55

  151. 10'

    Milos Kerkez (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  153. 7'

    Gol! Galatasaray 1, Liverpool 0. Mario Lemina (Galatasaray) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Osimhen da calcio d'angolo.18:52

  154. 7'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Sara con cross da calcio d'angolo.18:52

  155. 6'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).18:51

  156. 5'

    Noa Lang (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  157. 5'

    Fallo di Joe Gomez (Liverpool).18:50

  159. 3'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mohamed Salah.18:48

  160. 2'

    Tentativo fallito. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.18:47

  161. Fuorigioco. Ryan Gravenberch(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.18:46

  162. Inizia il Primo tempo.18:45

  163. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

  165. Dove si gioca la partita:

    Stadio: RAMS Park
    Città: Istanbul
    Capienza: 52600 spettatori17:40

Formazioni Galatasaray - Liverpool

Galatasaray
Liverpool
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (90) WILFRIED SINGO (D)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (99) MARIO LEMINA (C)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (C)
  • (77) NOA LANG (C)
  • (45) VICTOR OSIMHEN (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (22) YÁSER ASPRILLA (A)
  • (12) BATUHAN SEN (P)
  • (23) KAAN AYHAN (D)
  • (7) ROLAND SALLAI (A)
  • (10) LEROY SANÉ (A)
  • (20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
  • (21) AHMED KUTUCU (A)
  • (9) MAURO ICARDI (A)
  • (17) EREN ELMALI (D)
  • (19) GÜNAY GÜVENÇ (P)
  • (11) YUNUS AKGÜN (A)
  • (93) SACHA BOEY (D)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
TITOLARI LIVERPOOL
  • (25) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (5) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (2) JOE GOMEZ (D)
  • (6) MILOS KERKEZ (D)
  • (7) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (11) MOHAMED SALAH (C)
  • (38) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
  • (22) HUGO EKITIKÉ (A)
PANCHINA LIVERPOOL
  • (17) CURTIS JONES (C)
  • (30) JEREMIE FRIMPONG (D)
  • (42) TREY NYONI (C)
  • (28) FREDDIE WOODMAN (P)
  • (68) KIERAN MORRISON (C)
  • (26) ANDY ROBERTSON (D)
  • (18) CODY GAKPO (A)
  • (74) KORNEL MISCIUR (P)
  • (65) AMARA NALLO (D)
  • (73) RIO NGUMOHA (A)
ALLENATORE LIVERPOOL
  • Arne Slot
PREPARTITA

Galatasaray - Liverpool è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.
Arbitro di Galatasaray - Liverpool sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente Galatasaray si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Liverpool si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Galatasaray ha segnato 9 gol e ne ha subiti 11; il Liverpool ha segnato 20 gol e ne ha subiti 8.

Galatasaray e Liverpool si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Galatasaray ha vinto 2 volte, il Liverpool ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Galatasaray-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Galatasaray ha perso soltanto una delle ultime nove partite casalinghe contro club inglesi in tutte le competizioni europee (5V 3N 1P), in un 1-4 contro l'Arsenal nel dicembre 2014. Inoltre, ha già battuto il Liverpool 1-0 in casa in questa stagione della competizione.
  • Il Liverpool ha vinto solo una delle cinque precedenti partite di UEFA Champions League contro il Galatasaray (2N 2P), con una percentuale di vittorie del 20% – la sua più bassa tra le avversarie affrontate almeno cinque volte nella competizione (a pari merito con quella contro il Chelsea).
  • Il Liverpool non ha mai vinto nelle tre precedenti trasferte contro il Galatasaray in UEFA Champions League (1N 2P) e ha affrontato più volte solo il Chelsea senza mai vincere fuori casa nella competizione (cinque).
  • Il Galatasaray ha perso solo due delle 22 partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (13V 7N), ed è imbattuto nelle ultime dieci (6V 4N) dal ko contro l'Atletico Madrid nel primo turno dell'ottobre 1973 (0-1).
  • Il Liverpool ha perso quattro delle ultime cinque partite nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League (1V), anche se l'unica partita in cui non ha subito una sconfitta è stata l'unica trasferta di Arne Slot nella fase a eliminazione diretta alla guida dei Reds: 1-0 contro il Paris SG nell'andata degli ottavi di finale della scorsa stagione.
  • Il Galatasaray schiera la formazione titolare con l'età media più alta (28 anni e 273 giorni) tra le squadre rimaste in questa UEFA Champions League; in generale, occupa il 33° posto su 36 in questa edizione, dalla squadra più giovane alla più anziana.
  • Dominik Szoboszlai è stato direttamente coinvolto in otto gol in UEFA Champions League in questa stagione (quattro reti, quattro assist), più di qualsiasi altro giocatore del Liverpool. L'unico centrocampista centrale con più partecipazioni in una singola edizione per i Reds è Steven Gerrard con dieci nel 2007-08 (sei gol, quattro passaggi vincenti).
  • Victor Osimhen ha segnato sette gol in otto presenze in UEFA Champions League con il Galatasaray in questa stagione; uno solo in meno rispetto al record di marcature in una singola edizione per una squadra turca, stabilito sempre da un giocatore del Galatasaray (otto reti, Burak Yilmaz nel 2012-13).
  • Mohamed Salah potrebbe superare Jamie Carragher in testa alla classifica dei giocatori del Liverpool con più presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (entrambi attualmente a quota 80 gare). L'egiziano è anche a un solo gol di distanza dal diventare il primo calciatore africano a raggiungere quota 50 gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (attualmente a quota 49).
  • L'83% dei tocchi di Hugo Ekitiké in UEFA Champions League sono arrivati sotto l'alta pressione di un avversario, la percentuale più alta tra tutti i giocatori con almeno 90 minuti giocati in questa edizione del torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GalatasarayLiverpool
Partite giocate108
Numero di partite vinte46
Numero di partite perse52
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati1620
Gol totali subiti168
Media gol subiti per partita1.61.0
Percentuale possesso palla51.954.7
Numero totale di passaggi47214138
Numero totale di passaggi riusciti39943645
Tiri nello specchio della porta5663
Percentuale di tiri in porta53.357.3
Numero totale di cross184164
Numero medio di cross riusciti5551
Duelli per partita vinti514340
Duelli per partita persi480354
Corner subiti5631
Corner guadagnati3960
Numero di punizioni a favore11269
Numero di punizioni concesse11787
Tackle totali171105
Percentuale di successo nei tackle59.654.3
Fuorigiochi totali1914
Numero totale di cartellini gialli208
Numero totale di cartellini rossi10

Galatasaray - Liverpool Live

