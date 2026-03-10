Incontro terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.
Secondo tempo terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.20:39
Dominik Szoboszlai (Liverpool) e' ammonito per fallo.20:38
Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).20:38
Yunus Akgün (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38
Fuorigioco. Eren Elmali(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.20:38
Tentativo fallito. Ismail Jakobs (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:37
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Liverpool).20:36
Sostituzione, Galatasaray. Ilkay Gündogan sostituisce Lucas Torreira.20:36
Sostituzione, Galatasaray. Eren Elmali sostituisce Baris Alper Yilmaz.20:36
Fallo di Ibrahima Konaté (Liverpool).20:35
Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:35
Tentativo fallito. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Andy Robertson.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Davinson Sánchez (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:33
Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:33
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).20:33
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.20:32
Ryan Gravenberch (Liverpool) e' ammonito per fallo.20:31
Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).20:30
Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Sostituzione, Galatasaray. Sacha Boey sostituisce Gabriel Sara.20:30
Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Baris Alper Yilmaz.20:29
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Liverpool).20:27
Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:27
Joe Gomez (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).20:26
Tentativo fallito. Wilfried Singo (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lucas Torreira.20:25
Tiro parato. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lucas Torreira.20:25
Fallo di Andy Robertson (Liverpool).20:24
Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).20:24
Fuorigioco. Davinson Sánchez(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Yunus Akgün e' colto in fuorigioco.20:23
Fuorigioco. Gabriel Sara(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Lucas Torreira e' colto in fuorigioco.20:21
Fallo di Joe Gomez (Liverpool).20:21
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:21
Sostituzione, Galatasaray. Yunus Akgün sostituisce Noa Lang.20:20
Sostituzione, Galatasaray. Roland Sallai sostituisce Mario Lemina.20:20
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).20:19
Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Cody Gakpo (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19
Fallo di Wilfried Singo (Galatasaray).20:19
Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).20:18
Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Gara riprende.20:17
Gara momentaneamente sospesa, Mario Lemina (Galatasaray) per infortunio.20:17
Tiro parato. Jeremie Frimpong (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Gravenberch.20:16
Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro da fuori area.20:16
Tiro respinto. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexis Mac Allister.20:16
Sostituzione, Liverpool. Cody Gakpo sostituisce Florian Wirtz.20:15
Decisione VAR: no gol Galatasaray 1-0 Liverpool.20:15
Fallo di mano di Ibrahima Konaté (Liverpool).20:13
Autorete di Ugurcan Çakir, Galatasaray. Galatasaray 1, Liverpool 0..20:13
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).20:12
Fallo di Andy Robertson (Liverpool).20:09
Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).20:09
Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:09
Fuorigioco. Mario Lemina(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.20:06
Fuorigioco. Gabriel Sara(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.20:05
Sostituzione, Liverpool. Jeremie Frimpong sostituisce Mohamed Salah.20:03
Sostituzione, Liverpool. Andy Robertson sostituisce Milos Kerkez.20:03
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).20:02
Gabriel Sara (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:00
Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:59
Virgil van Dijk (Liverpool) e' ammonito per fallo.19:58
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).19:58
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:58
Fuorigioco. Mario Lemina(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.19:56
Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.19:50
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Ekitiké.19:49
Inizia il Secondo tempo Galatasaray 1, Liverpool 0.19:48
Primo tempo terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.19:32
Fuorigioco. Giorgi Mamardashvili(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.19:32
Fuorigioco. Mario Lemina(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.19:32
Mario Lemina (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).19:30
Dominik Szoboszlai (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).19:28
Milos Kerkez (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Tentativo fallito. Mario Lemina (Galatasaray) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Sara con cross da calcio d'angolo.19:27
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Liverpool).19:26
Tiro respinto. Noa Lang (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gabriel Sara.19:26
Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Milos Kerkez con suggerimento di testa.19:26
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).19:21
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).19:20
Tiro parato. Mario Lemina (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Noa Lang.19:20
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) per infortunio.19:19
Milos Kerkez (Liverpool) e' ammonito per fallo.19:18
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18
Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).19:18
Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).19:17
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Gara riprende.19:16
Gara momentaneamente sospesa, Mario Lemina (Galatasaray) per infortunio.19:15
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un contropiede.19:14
Tiro parato. Ibrahima Konaté (Liverpool) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dominik Szoboszlai.19:11
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).19:10
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Liverpool).19:09
Tiro parato. Davinson Sánchez (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gabriel Sara con cross.19:09
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).19:09
Gabriel Sara (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:08
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).19:08
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Liverpool).19:07
Fuorigioco. Gabriel Sara(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.19:05
Mohamed Salah (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).19:04
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Noa Lang in seguito a un contropiede.19:04
Tentativo fallito. Ibrahima Konaté (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco alto.19:03
Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexis Mac Allister.19:01
Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Hugo Ekitiké (Liverpool).18:59
Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Hugo Ekitiké (Liverpool).18:58
Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).18:57
Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ismail Jakobs con cross.18:57
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).18:56
Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).18:55
Milos Kerkez (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Gol! Galatasaray 1, Liverpool 0. Mario Lemina (Galatasaray) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Osimhen da calcio d'angolo.18:52
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Sara con cross da calcio d'angolo.18:52
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Liverpool).18:51
Noa Lang (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Joe Gomez (Liverpool).18:50
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mohamed Salah.18:48
Tentativo fallito. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.18:47
Fuorigioco. Ryan Gravenberch(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40
Dove si gioca la partita:
Stadio: RAMS Park
Città: Istanbul
Capienza: 52600 spettatori17:40
Galatasaray - Liverpool è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.
Arbitro di Galatasaray - Liverpool sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.
Attualmente Galatasaray si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Liverpool si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Galatasaray ha segnato 9 gol e ne ha subiti 11; il Liverpool ha segnato 20 gol e ne ha subiti 8.
Galatasaray e Liverpool si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Galatasaray ha vinto 2 volte, il Liverpool ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Galatasaray-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Galatasaray
|Liverpool
|Partite giocate
|10
|8
|Numero di partite vinte
|4
|6
|Numero di partite perse
|5
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|16
|20
|Gol totali subiti
|16
|8
|Media gol subiti per partita
|1.6
|1.0
|Percentuale possesso palla
|51.9
|54.7
|Numero totale di passaggi
|4721
|4138
|Numero totale di passaggi riusciti
|3994
|3645
|Tiri nello specchio della porta
|56
|63
|Percentuale di tiri in porta
|53.3
|57.3
|Numero totale di cross
|184
|164
|Numero medio di cross riusciti
|55
|51
|Duelli per partita vinti
|514
|340
|Duelli per partita persi
|480
|354
|Corner subiti
|56
|31
|Corner guadagnati
|39
|60
|Numero di punizioni a favore
|112
|69
|Numero di punizioni concesse
|117
|87
|Tackle totali
|171
|105
|Percentuale di successo nei tackle
|59.6
|54.3
|Fuorigiochi totali
|19
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|20
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
