Incontro terminato, Newcastle 1, Barcellona 1.
Secondo tempo terminato, Newcastle 1, Barcellona 1.22:52
Gol! Newcastle 1, Barcellona 1. Lamine Yamal (Barcellona) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:52
Rigore per Barcellona. Dani Olmo e'stato atterrato in area di rigore.22:50
Rigore concesso da Malick Thiaw (Newcastle) per un fallo in area.22:50
Joe Willock (Newcastle) e' ammonito per fallo.22:49
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Joe Willock (Newcastle).22:49
Fallo di Marcus Rashford (Barcellona).22:47
Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47
Tiro respinto. Tino Livramento (Newcastle) un tiro di destro da fuori area.22:47
Sostituzione, Newcastle. Joe Willock sostituisce Harvey Barnes.22:46
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:46
Fallo di Ferran Torres (Barcellona).22:45
Joelinton (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Sostituzione, Barcellona. Xavi Espart sostituisce Ronald Araujo.22:44
Sostituzione, Barcellona. Ferran Torres sostituisce Fermín López.22:44
Gol! Newcastle 1, Barcellona 0. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jacob Murphy con cross.22:41
Fallo di Fermín López (Barcellona).22:39
Dan Burn (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Raphinha.22:39
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Barcellona).22:35
Tiro respinto. Jacob Ramsey (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:35
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).22:34
Tiro respinto. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Lewis Hall.22:34
Fuorigioco. Anthony Gordon(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Tino Livramento e' colto in fuorigioco.22:32
Fuorigioco. Harvey Barnes(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Joelinton e' colto in fuorigioco.22:30
Harvey Barnes (Newcastle) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jacob Murphy in seguito a un contropiede.22:30
Sostituzione, Barcellona. Marc Casadó sostituisce Marc Bernal per infortunio.22:29
Gara riprende.22:29
Gara momentaneamente sospesa, Marc Bernal (Barcellona) per infortunio.22:27
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Joelinton (Newcastle).22:26
Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Jacob Ramsey (Newcastle).22:26
Sostituzione, Barcellona. Marcus Rashford sostituisce Robert Lewandowski.22:25
Sostituzione, Barcellona. Dani Olmo sostituisce Pedri.22:25
Tentativo fallito. Jacob Murphy (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Lewis Hall con cross.22:24
João Cancelo (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:23
Fallo di João Cancelo (Barcellona).22:23
Jacob Murphy (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Sostituzione, Newcastle. Anthony Gordon sostituisce William Osula.22:23
Sostituzione, Newcastle. Tino Livramento sostituisce Kieran Trippier.22:22
Sostituzione, Newcastle. Jacob Murphy sostituisce Anthony Elanga.22:22
Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raphinha.22:21
Tiro respinto. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joelinton.22:21
Tentativo fallito. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:21
Fuorigioco. Lewis Hall(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Harvey Barnes e' colto in fuorigioco.22:20
Tentativo fallito. Ronald Araujo (Barcellona) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Raphinha con cross da calcio d'angolo.22:18
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).22:17
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Barcellona).22:15
Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lewis Hall.22:14
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:13
Tentativo fallito. William Osula (Newcastle) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lewis Hall con passaggio filtrante.22:11
Tentativo fallito. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:05
Fallo di Marc Bernal (Barcellona).22:05
Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05
Fallo di Ronald Araujo (Barcellona).22:03
Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).22:02
Inizia il Secondo tempo Newcastle 0, Barcellona 0.22:01
Primo tempo terminato, Newcastle 0, Barcellona 0.21:46
Joan García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).21:46
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Raphinha (Barcellona).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Ronald Araujo (Barcellona).21:44
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).21:42
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Jacob Ramsey (Newcastle).21:41
Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).21:39
Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Gara riprende.21:37
Gara momentaneamente sospesa, Kieran Trippier (Newcastle) per infortunio.21:36
Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Raphinha.21:36
Tiro respinto. João Cancelo (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:35
Sandro Tonali (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:33
Raphinha (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).21:33
Tiro parato. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sandro Tonali.21:32
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Joelinton (Newcastle).21:31
Tentativo fallito. William Osula (Newcastle) un colpo di testa da centro area di poco alto.21:26
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Dan Burn (Newcastle).21:24
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).21:22
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra.21:22
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).21:20
Tentativo fallito. Ronald Araujo (Barcellona) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Fermín López in seguito a un calcio da fermo.21:19
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Lewis Hall (Newcastle).21:18
Fuorigioco. Jacob Ramsey(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Anthony Elanga e' colto in fuorigioco.21:15
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Barcellona).21:14
Tiro respinto. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Fermín López.21:12
Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Fermín López (Barcellona).21:11
Fallo di Jacob Ramsey (Newcastle).21:11
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fuorigioco. Lewis Hall(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Harvey Barnes e' colto in fuorigioco.21:10
Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09
Fallo di Robert Lewandowski (Barcellona).21:09
Fuorigioco. Gerard Martín(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Robert Lewandowski e' colto in fuorigioco.21:08
Fuorigioco. Lewis Hall(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Harvey Barnes e' colto in fuorigioco.21:07
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).21:06
Tiro respinto. William Osula (Newcastle) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Lewis Hall.21:06
Tiro respinto. Sandro Tonali (Newcastle) un colpo di testa da centro area.21:03
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Barcellona).21:02
Tiro respinto. Jacob Ramsey (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Malick Thiaw.21:02
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).21:01
Fallo di Joelinton (Newcastle).21:00
Marc Bernal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: St. James' Park
Città: Newcastle
Capienza: 52405 spettatori19:48
Newcastle United - Barcellona è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.
Arbitro di Newcastle United - Barcellona sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Marco Guida
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|13
|Falli fischiati
|324
|Fuorigioco
|31
|Rigori assegnati
|7
|Ammonizioni
|46
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|3.6
|Falli per cartellino
|6.8
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|29-08-2025
|Serie A
|Cremonese-Sassuolo 3-2
|05-10-2025
|Serie A
|Juventus-Milan 0-0
|18-10-2025
|Serie A
|Pisa-Verona 0-0
|02-11-2025
|Serie A
|Milan-Roma 1-0
|09-11-2025
|Serie A
|Genoa-Fiorentina 2-2
|30-11-2025
|Serie A
|Pisa-Inter 0-2
|04-12-2025
|Coppa Italia
|Lazio-Milan 1-0
|27-12-2025
|Serie A
|Parma-Fiorentina 1-0
|04-01-2026
|Serie A
|Inter-Bologna 3-1
|11-01-2026
|Serie A
|Verona-Lazio 0-1
|15-01-2026
|Serie A
|Como-Milan 1-3
|24-01-2026
|Serie A
|Fiorentina-Cagliari 1-2
|08-02-2026
|Serie A
|Juventus-Lazio 2-2
|22-02-2026
|Serie A
|Genoa-Torino 3-0
Attualmente Newcastle United si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Barcellona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Newcastle United ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7; il Barcellona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 14.
Newcastle United e Barcellona si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Newcastle United ha vinto 1 volta, il Barcellona ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Newcastle United-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Newcastle United
|Barcellona
|Partite giocate
|10
|8
|Numero di partite vinte
|6
|5
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|26
|22
|Gol totali subiti
|10
|14
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.8
|Percentuale possesso palla
|50.5
|64.4
|Numero totale di passaggi
|4462
|4871
|Numero totale di passaggi riusciti
|3708
|4309
|Tiri nello specchio della porta
|70
|55
|Percentuale di tiri in porta
|65.4
|54.5
|Numero totale di cross
|179
|88
|Numero medio di cross riusciti
|48
|18
|Duelli per partita vinti
|432
|403
|Duelli per partita persi
|421
|341
|Corner subiti
|64
|27
|Corner guadagnati
|55
|38
|Numero di punizioni a favore
|95
|90
|Numero di punizioni concesse
|97
|82
|Tackle totali
|145
|130
|Percentuale di successo nei tackle
|56.6
|60.0
|Fuorigiochi totali
|12
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|16
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
