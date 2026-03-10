Virgilio Sport
Newcastle United-Barcellona: 1-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio St. James' Park di Newcastle
10 Marzo 2026 ore 21:00
Newcastle United
1
Barcellona
1
Partita finita
Arbitro: Marco Guida
  1. 86' 1-0 Harvey Barnes
  2. 90+6' 1-1 Lamine Yamal (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Newcastle 1, Barcellona 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Newcastle 1, Barcellona 1.22:52

  3. 90'+6'

    Gol! Newcastle 1, Barcellona 1. Lamine Yamal (Barcellona) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:52

  4. 90'+5'

    Rigore per Barcellona. Dani Olmo e'stato atterrato in area di rigore.22:50

  5. 90'+5'

    Rigore concesso da Malick Thiaw (Newcastle) per un fallo in area.22:50

  6. 90'+3'

    Joe Willock (Newcastle) e' ammonito per fallo.22:49

  7. 90'+3'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  9. 90'+3'

    Fallo di Joe Willock (Newcastle).22:49

  10. 90'+1'

    Fallo di Marcus Rashford (Barcellona).22:47

  11. 90'+1'

    Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47

  12. 90'+1'

    Tiro respinto. Tino Livramento (Newcastle) un tiro di destro da fuori area.22:47

  13. 90'+1'

    Sostituzione, Newcastle. Joe Willock sostituisce Harvey Barnes.22:46

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:46

  16. 90'

    Fallo di Ferran Torres (Barcellona).22:45

  17. 90'

    Joelinton (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  18. 88'

    Sostituzione, Barcellona. Xavi Espart sostituisce Ronald Araujo.22:44

  19. 88'

    Sostituzione, Barcellona. Ferran Torres sostituisce Fermín López.22:44

  21. 86'

    Gol! Newcastle 1, Barcellona 0. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jacob Murphy con cross.22:41

  22. 84'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).22:39

  23. 84'

    Dan Burn (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  24. 84'

    Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Raphinha.22:39

  25. 80'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Barcellona).22:35

  27. 80'

    Tiro respinto. Jacob Ramsey (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:35

  28. 79'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).22:34

  29. 79'

    Tiro respinto. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Lewis Hall.22:34

  30. 77'

    Fuorigioco. Anthony Gordon(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Tino Livramento e' colto in fuorigioco.22:32

  31. 74'

    Fuorigioco. Harvey Barnes(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Joelinton e' colto in fuorigioco.22:30

  33. 74'

    Harvey Barnes (Newcastle) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jacob Murphy in seguito a un contropiede.22:30

  34. 73'

    Sostituzione, Barcellona. Marc Casadó sostituisce Marc Bernal per infortunio.22:29

  35. 73'

    Gara riprende.22:29

  36. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Marc Bernal (Barcellona) per infortunio.22:27

  37. 71'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  39. 71'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).22:26

  40. 70'

    Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  41. 70'

    Fallo di Jacob Ramsey (Newcastle).22:26

  42. 70'

    Sostituzione, Barcellona. Marcus Rashford sostituisce Robert Lewandowski.22:25

  43. 70'

    Sostituzione, Barcellona. Dani Olmo sostituisce Pedri.22:25

  45. 69'

    Tentativo fallito. Jacob Murphy (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Lewis Hall con cross.22:24

  46. 68'

    João Cancelo (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:23

  47. 68'

    Fallo di João Cancelo (Barcellona).22:23

  48. 68'

    Jacob Murphy (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  49. 67'

    Sostituzione, Newcastle. Anthony Gordon sostituisce William Osula.22:23

  51. 67'

    Sostituzione, Newcastle. Tino Livramento sostituisce Kieran Trippier.22:22

  52. 67'

    Sostituzione, Newcastle. Jacob Murphy sostituisce Anthony Elanga.22:22

  53. 66'

    Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raphinha.22:21

  54. 66'

    Tiro respinto. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joelinton.22:21

  55. 65'

    Tentativo fallito. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:21

  57. 64'

    Fuorigioco. Lewis Hall(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Harvey Barnes e' colto in fuorigioco.22:20

  58. 62'

    Tentativo fallito. Ronald Araujo (Barcellona) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Raphinha con cross da calcio d'angolo.22:18

  59. 62'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).22:17

  60. 59'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Barcellona).22:15

  61. 58'

    Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lewis Hall.22:14

  63. 58'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  64. 58'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:13

  65. 56'

    Tentativo fallito. William Osula (Newcastle) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lewis Hall con passaggio filtrante.22:11

  66. 50'

    Tentativo fallito. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:05

  67. 49'

    Fallo di Marc Bernal (Barcellona).22:05

  69. 49'

    Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05

  70. 48'

    Fallo di Ronald Araujo (Barcellona).22:03

  71. 48'

    Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  72. 47'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  73. 47'

    Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).22:02

  75. Inizia il Secondo tempo Newcastle 0, Barcellona 0.22:01

  76. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Newcastle 0, Barcellona 0.21:46

  77. 45'+1'

    Joan García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  78. 45'+1'

    Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).21:46

  79. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Raphinha (Barcellona).21:45

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  82. 45'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Ronald Araujo (Barcellona).21:44

  83. 43'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).21:42

  84. 42'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  85. 42'

    Fallo di Jacob Ramsey (Newcastle).21:41

  87. 40'

    Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).21:39

  88. 40'

    Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  89. 38'

    Gara riprende.21:37

  90. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Kieran Trippier (Newcastle) per infortunio.21:36

  91. 36'

    Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Raphinha.21:36

  93. 36'

    Tiro respinto. João Cancelo (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:35

  94. 34'

    Sandro Tonali (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:33

  95. 34'

    Raphinha (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  96. 34'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).21:33

  97. 33'

    Tiro parato. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sandro Tonali.21:32

  99. 31'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  100. 31'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).21:31

  101. 27'

    Tentativo fallito. William Osula (Newcastle) un colpo di testa da centro area di poco alto.21:26

  102. 25'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  103. 25'

    Fallo di Dan Burn (Newcastle).21:24

  105. 23'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Aaron Ramsdale (Newcastle).21:22

  106. 23'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra.21:22

  107. 21'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).21:20

  108. 20'

    Tentativo fallito. Ronald Araujo (Barcellona) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Fermín López in seguito a un calcio da fermo.21:19

  109. 19'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  111. 19'

    Fallo di Lewis Hall (Newcastle).21:18

  112. 16'

    Fuorigioco. Jacob Ramsey(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Anthony Elanga e' colto in fuorigioco.21:15

  113. 14'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Barcellona).21:14

  114. 13'

    Tiro respinto. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Fermín López.21:12

  115. 12'

    Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  117. 12'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).21:11

  118. 11'

    Fallo di Jacob Ramsey (Newcastle).21:11

  119. 11'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  120. 11'

    Fuorigioco. Lewis Hall(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Harvey Barnes e' colto in fuorigioco.21:10

  121. 10'

    Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09

  123. 10'

    Fallo di Robert Lewandowski (Barcellona).21:09

  124. 8'

    Fuorigioco. Gerard Martín(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Robert Lewandowski e' colto in fuorigioco.21:08

  125. 8'

    Fuorigioco. Lewis Hall(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Harvey Barnes e' colto in fuorigioco.21:07

  126. 6'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).21:06

  127. 6'

    Tiro respinto. William Osula (Newcastle) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Lewis Hall.21:06

  129. 4'

    Tiro respinto. Sandro Tonali (Newcastle) un colpo di testa da centro area.21:03

  130. 3'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Barcellona).21:02

  131. 3'

    Tiro respinto. Jacob Ramsey (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Malick Thiaw.21:02

  132. 2'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).21:01

  133. Fallo di Joelinton (Newcastle).21:00

  135. Marc Bernal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  136. Inizia il Primo tempo.21:00

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  139. Dove si gioca la partita:

    Stadio: St. James' Park
    Città: Newcastle
    Capienza: 52405 spettatori19:48

Formazioni Newcastle United - Barcellona

Newcastle United
Barcellona
TITOLARI NEWCASTLE UNITED
  • (32) AARON RAMSDALE (P)
  • (12) MALICK THIAW (D)
  • (2) KIERAN TRIPPIER (D)
  • (33) DAN BURN (D)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (41) JACOB RAMSEY (C)
  • (8) SANDRO TONALI (C)
  • (7) JOELINTON (C)
  • (20) ANTHONY ELANGA (A)
  • (11) HARVEY BARNES (A)
  • (18) WILLIAM OSULA (A)
PANCHINA NEWCASTLE UNITED
  • (62) SEAN NEAVE (A)
  • (27) NICK WOLTEMADE (A)
  • (37) ALEX MURPHY (D)
  • (23) JACOB MURPHY (C)
  • (10) ANTHONY GORDON (A)
  • (26) JOHN RUDDY (P)
  • (4) SVEN BOTMAN (D)
  • (9) YOANE WISSA (A)
  • (21) TINO LIVRAMENTO (D)
  • (1) NICK POPE (P)
  • (28) JOE WILLOCK (C)
  • (58) AIDAN HARRIS (P)
ALLENATORE NEWCASTLE UNITED
  • Eddie Howe
TITOLARI BARCELLONA
  • (13) JOAN GARCÍA (P)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (4) RONALD ARAUJO (D)
  • (2) JOÃO CANCELO (D)
  • (18) GERARD MARTÍN (D)
  • (16) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (11) RAPHINHA (C)
  • (8) PEDRI (C)
  • (22) MARC BERNAL (C)
  • (10) LAMINE YAMAL (C)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
PANCHINA BARCELLONA
  • (28) ROONY BARDGHJI (A)
  • (7) FERRAN TORRES (A)
  • (36) ÁLVARO CORTÉS (D)
  • (20) DANI OLMO (C)
  • (31) DIEGO KOCHEN (P)
  • (6) GAVI (C)
  • (25) WOJCIECH SZCZESNY (P)
  • (14) MARCUS RASHFORD (A)
  • (24) ERIC GARCÍA (D)
  • (17) MARC CASADÓ (C)
  • (42) XAVI ESPART (D)
  • (43) TOMÁS MARQUÉS (C)
ALLENATORE BARCELLONA
  • Hansi Flick
PREPARTITA

Newcastle United - Barcellona è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.
Arbitro di Newcastle United - Barcellona sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Marco Guida

Statistiche Stagionali
Partite dirette13
Falli fischiati324
Fuorigioco31
Rigori assegnati7
Ammonizioni46
Espulsioni1
Cartellini per partita3.6
Falli per cartellino6.8

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 13 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0
18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0
02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0
09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2
30-11-2025 Serie A Pisa-Inter 0-2
04-12-2025 Coppa Italia Lazio-Milan 1-0
27-12-2025 Serie A Parma-Fiorentina 1-0
04-01-2026 Serie A Inter-Bologna 3-1
11-01-2026 Serie A Verona-Lazio 0-1
15-01-2026 Serie A Como-Milan 1-3
24-01-2026 Serie A Fiorentina-Cagliari 1-2
08-02-2026 Serie A Juventus-Lazio 2-2
22-02-2026 Serie A Genoa-Torino 3-0

Attualmente Newcastle United si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Barcellona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Newcastle United ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7; il Barcellona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 14.

Newcastle United e Barcellona si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Newcastle United ha vinto 1 volta, il Barcellona ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Newcastle United-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Newcastle ha affrontato il Barcellona cinque volte in Europa, sempre in UEFA Champions League. L'unica vittoria dei Magpies è arrivata nel primo scontro, 3-2 in casa nella fase a gironi nel settembre 1997, mentre il Barça ha vinto ciascuna delle quattro partite successive nel torneo.
  • Sono 33 i precedenti tra Barcellona e squadre inglesi nelle fasi a eliminazione diretta della UEFA Champions League; i Blaugrana hanno vinto 10 delle ultime 12 partite di questo tipo nella competizione dal 2014.
  • Sono sei i precedenti tra Newcastle e squadre spagnole in UEFA Champions League con i Magpies che hanno vinto in due occasioni e perso in quattro. Entrambe le vittorie, tuttavia, sono arrivate in casa: 3-2 contro il Barcellona nel settembre 1997 e 2-0 contro l'Athletic lo scorso novembre.
  • Il Barcellona ha superato ciascuno dei suoi ultimi cinque ottavi di finale di UEFA Champions League contro squadre inglesi, il più recente nel febbraio 2018 contro il Chelsea (4-1 tra andata e ritorno).
  • Il Newcastle è nella sua serie di imbattibilità più lunga in UEFA Champions League (cinque partite – 3V 2N), e ha perso solo una delle sue ultime nove sfide nella competizione (6V 2N): 1-2 in trasferta contro il Marsiglia nel novembre 2025.
  • Nell'ultima sfida tra il Barcellona e il Newcastle in UEFA Champions League in questa stagione, il pallone è stato in gioco solo per il 49.6% del tempo totale. Questa è una delle sette partite dell'edizione 2025-26 in cui si è registrato un tempo con il pallone in gioco inferiore al 50%.
  • Il Newcastle è la squadra che vanta più tempo in vantaggio (565:36 minuti) in questa edizione della UEFA Champions League. Questo è anche il periodo più lungo in cui una squadra è stata in una delle tre possibili situazioni di gioco (VNP) nel torneo in corso.
  • Nessun giocatore del Barcellona è stato coinvolto in più gol (otto) e in particolare ha segnato più reti (cinque) di Marcus Rashford in UEFA Champions League in questa stagione (a pari merito con Fermín López in entrambi i casi). Rashford è stato anche direttamente coinvolto in sei gol in sette partite in carriera contro il Newcastle al St. James’ Park (quattro gol, due assist), inclusa una doppietta in questo stadio all'inizio di questa stagione nella fase a gironi.
  • Anthony Gordon ha segnato 10 gol per il Newcastle in questa UEFA Champions League – gli unici giocatori ad aver realizzato più reti per una squadra inglese in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League sono Erling Haaland (12 per il Manchester City nel 2022-23) e Ruud van Nistelrooy (12 per il Manchester United nel 2002-03).
  • Pedri ha una media di 9.9 passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria per 90 minuti nella UEFA Champions League in questa stagione; il dato più alto tra tutti i giocatori con almeno 300 minuti giocati nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Newcastle UnitedBarcellona
Partite giocate108
Numero di partite vinte65
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati2622
Gol totali subiti1014
Media gol subiti per partita1.01.8
Percentuale possesso palla50.564.4
Numero totale di passaggi44624871
Numero totale di passaggi riusciti37084309
Tiri nello specchio della porta7055
Percentuale di tiri in porta65.454.5
Numero totale di cross17988
Numero medio di cross riusciti4818
Duelli per partita vinti432403
Duelli per partita persi421341
Corner subiti6427
Corner guadagnati5538
Numero di punizioni a favore9590
Numero di punizioni concesse9782
Tackle totali145130
Percentuale di successo nei tackle56.660.0
Fuorigiochi totali129
Numero totale di cartellini gialli1316
Numero totale di cartellini rossi01

Newcastle United - Barcellona Live

