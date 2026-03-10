Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Newcastle United - Barcellona è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.

Arbitro di Newcastle United - Barcellona sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 324 Fuorigioco 31 Rigori assegnati 7 Ammonizioni 46 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2 05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0 18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0 02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0 09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2 30-11-2025 Serie A Pisa-Inter 0-2 04-12-2025 Coppa Italia Lazio-Milan 1-0 27-12-2025 Serie A Parma-Fiorentina 1-0 04-01-2026 Serie A Inter-Bologna 3-1 11-01-2026 Serie A Verona-Lazio 0-1 15-01-2026 Serie A Como-Milan 1-3 24-01-2026 Serie A Fiorentina-Cagliari 1-2 08-02-2026 Serie A Juventus-Lazio 2-2 22-02-2026 Serie A Genoa-Torino 3-0

Attualmente Newcastle United si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Barcellona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Newcastle United ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7; il Barcellona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 14.

Newcastle United e Barcellona si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Newcastle United ha vinto 1 volta, il Barcellona ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Newcastle United-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Newcastle ha affrontato il Barcellona cinque volte in Europa, sempre in UEFA Champions League. L'unica vittoria dei Magpies è arrivata nel primo scontro, 3-2 in casa nella fase a gironi nel settembre 1997, mentre il Barça ha vinto ciascuna delle quattro partite successive nel torneo.

Sono 33 i precedenti tra Barcellona e squadre inglesi nelle fasi a eliminazione diretta della UEFA Champions League; i Blaugrana hanno vinto 10 delle ultime 12 partite di questo tipo nella competizione dal 2014.

Sono sei i precedenti tra Newcastle e squadre spagnole in UEFA Champions League con i Magpies che hanno vinto in due occasioni e perso in quattro. Entrambe le vittorie, tuttavia, sono arrivate in casa: 3-2 contro il Barcellona nel settembre 1997 e 2-0 contro l'Athletic lo scorso novembre.

Il Barcellona ha superato ciascuno dei suoi ultimi cinque ottavi di finale di UEFA Champions League contro squadre inglesi, il più recente nel febbraio 2018 contro il Chelsea (4-1 tra andata e ritorno).

Il Newcastle è nella sua serie di imbattibilità più lunga in UEFA Champions League (cinque partite – 3V 2N), e ha perso solo una delle sue ultime nove sfide nella competizione (6V 2N): 1-2 in trasferta contro il Marsiglia nel novembre 2025.

Nell'ultima sfida tra il Barcellona e il Newcastle in UEFA Champions League in questa stagione, il pallone è stato in gioco solo per il 49.6% del tempo totale. Questa è una delle sette partite dell'edizione 2025-26 in cui si è registrato un tempo con il pallone in gioco inferiore al 50%.

Il Newcastle è la squadra che vanta più tempo in vantaggio (565:36 minuti) in questa edizione della UEFA Champions League. Questo è anche il periodo più lungo in cui una squadra è stata in una delle tre possibili situazioni di gioco (VNP) nel torneo in corso.

Nessun giocatore del Barcellona è stato coinvolto in più gol (otto) e in particolare ha segnato più reti (cinque) di Marcus Rashford in UEFA Champions League in questa stagione (a pari merito con Fermín López in entrambi i casi). Rashford è stato anche direttamente coinvolto in sei gol in sette partite in carriera contro il Newcastle al St. James’ Park (quattro gol, due assist), inclusa una doppietta in questo stadio all'inizio di questa stagione nella fase a gironi.

Anthony Gordon ha segnato 10 gol per il Newcastle in questa UEFA Champions League – gli unici giocatori ad aver realizzato più reti per una squadra inglese in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League sono Erling Haaland (12 per il Manchester City nel 2022-23) e Ruud van Nistelrooy (12 per il Manchester United nel 2002-03).

Pedri ha una media di 9.9 passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria per 90 minuti nella UEFA Champions League in questa stagione; il dato più alto tra tutti i giocatori con almeno 300 minuti giocati nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: