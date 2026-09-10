Incontro terminato, Bayern Monaco 5, Bodø / Glimt 0.
Incontro terminato, Bayern Monaco 5, Bodø / Glimt 0.
Secondo tempo terminato, Bayern Monaco 5, Bodø / Glimt 0.22:55
Gol! Bayern Monaco 5, Bodø / Glimt 0. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:54
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Fallo di Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:53
Tentativo fallito. Josip Stanisic (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tom Bischof da calcio d'angolo.22:52
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt).22:52
Tiro respinto. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area.22:51
Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Michael Olise con suggerimento di testa.22:51
Fallo di Ismael Saibari (Bayern Monaco).22:51
Patrick Berg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area.22:50
Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) e' stato espulso.22:49
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).22:49
Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Josip Stanisic.22:48
Gol! Bayern Monaco 4, Bodø / Glimt 0. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lennart Karl.22:45
Sostituzione, Bodø / Glimt. Isak Määttä sostituisce Fredrik Bjørkan.22:43
Sostituzione, Bodø / Glimt. Ola Brynhildsen sostituisce Andreas Helmersen.22:42
Sostituzione, Bayern Monaco. Tom Bischof sostituisce Joshua Kimmich.22:42
Sostituzione, Bayern Monaco. Hiroki Ito sostituisce Alphonso Davies.22:42
Sostituzione, Bayern Monaco. Lennart Karl sostituisce Luis Díaz.22:42
Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Fallo di Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt).22:40
Gol! Bayern Monaco 3, Bodø / Glimt 0. Alphonso Davies (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:39
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).22:39
Sostituzione, Bodø / Glimt. Ulrik Saltnes sostituisce Joshua Kitolano per infortunio.22:33
Gara riprende.22:33
Gara momentaneamente sospesa, Joshua Kitolano (Bodø / Glimt) per infortunio.22:31
Fallo di mano di Luis Díaz (Bayern Monaco).22:31
Tentativo fallito. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da oltre 25 metri tira alto in seguito a un contropiede.22:29
Sostituzione, Bayern Monaco. Ismael Saibari sostituisce Jamal Musiala.22:27
Sostituzione, Bayern Monaco. Josip Stanisic sostituisce Konrad Laimer.22:27
Sostituzione, Bodø / Glimt. Jens Petter Hauge sostituisce Sondre Fet.22:27
Fuorigioco. Harry Kane(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Luis Díaz e' colto in fuorigioco.22:26
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:25
Gol! Bayern Monaco 2, Bodø / Glimt 0. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Michael Olise con cross in seguito a un calcio da fermo.22:23
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22
Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).22:22
Tiro respinto. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area.22:22
Sondre Fet (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.22:20
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).22:20
Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Konrad Laimer con cross.22:19
Fallo di Alphonso Davies (Bayern Monaco).22:15
Patrick Berg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15
Tentativo fallito. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.22:15
Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:11
Fuorigioco. Julian Faye Lund(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ole Didrik Blomberg e' colto in fuorigioco.22:11
Fuorigioco. Jamal Musiala(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Luis Díaz e' colto in fuorigioco.22:10
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).22:10
Gol! Bayern Monaco 1, Bodø / Glimt 0. Jamal Musiala (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Harry Kane.22:09
Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Joshua Kimmich.22:08
Dayot Upamecano (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).22:07
Inizia il Secondo tempo Bayern Monaco 0, Bodø / Glimt 0.22:07
Sostituzione, Bodø / Glimt. Julian Faye Lund sostituisce Nikita Haikin per infortunio.22:06
Primo tempo terminato, Bayern Monaco 0, Bodø / Glimt 0.21:51
Gara riprende.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:48
Gara momentaneamente sospesa, Nikita Haikin (Bodø / Glimt) per infortunio.21:47
Tiro parato. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alphonso Davies.21:46
Tentativo fallito. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Michael Olise.21:44
Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area. Assist di Luis Díaz.21:43
Tiro parato. Jamal Musiala (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Olise.21:43
Tiro respinto. Jamal Musiala (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Michael Olise.21:41
Fuorigioco. Aleksandar Pavlovic(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Harry Kane e' colto in fuorigioco.21:38
Tiro respinto. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michael Olise.21:38
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Michael Olise.21:38
Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Konrad Laimer.21:33
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jamal Musiala.21:29
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Joshua Kitolano (Bodø / Glimt).21:27
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).21:27
Tentativo fallito. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.21:26
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:26
Fallo di Luis Díaz (Bayern Monaco).21:25
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Jamal Musiala (Bayern Monaco).21:20
Joshua Kitolano (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, Luis Díaz (Bayern Monaco) per infortunio.21:16
Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:13
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).21:09
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).21:08
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).21:07
Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joshua Kimmich con cross.21:07
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).21:07
Inizia il Primo tempo.21:03
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Arena
Città: Monaco di Baviera
Capienza: 75000 spettatori19:56
Bayern Monaco - Bodø/Glimt è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.
Arbitro di Bayern Monaco - Bodø/Glimt sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.
Attualmente il Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Bodø/Glimt si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Bayern Monaco ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0; il Bodø/Glimt ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5.
Bayern Monaco e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.
Bayern Monaco-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bayern Monaco
|Bodø/Glimt
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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