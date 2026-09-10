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Bayern Monaco-Bodø/Glimt: 5-0 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera
10 Settembre 2026 ore 21:00
Bayern Monaco
5
Bodø/Glimt
0
Partita finita
Arbitro: Rade Obrenovic
  1. 47' 1-0 Jamal Musiala
  2. 61' 2-0 Harry Kane
  3. 77' 3-0 Alphonso Davies
  4. 83' 4-0 Michael Olise
  5. 90+2' 5-0 Michael Olise
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Bayern Monaco 5, Bodø / Glimt 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Bayern Monaco 5, Bodø / Glimt 0.22:55

  3. 90'+2'

    Gol! Bayern Monaco 5, Bodø / Glimt 0. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:54

  4. 90'+2'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53

  5. 90'+2'

    Fallo di Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).22:53

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:53

  7. 90'

    Tentativo fallito. Josip Stanisic (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tom Bischof da calcio d'angolo.22:52

  9. 90'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt).22:52

  10. 90'

    Tiro respinto. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area.22:51

  11. 90'

    Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Michael Olise con suggerimento di testa.22:51

  12. 89'

    Fallo di Ismael Saibari (Bayern Monaco).22:51

  13. 89'

    Patrick Berg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  15. 89'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area.22:50

  16. 87'

    Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) e' stato espulso.22:49

  17. 87'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  18. 87'

    Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).22:49

  19. 86'

    Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Josip Stanisic.22:48

  21. 83'

    Gol! Bayern Monaco 4, Bodø / Glimt 0. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lennart Karl.22:45

  22. 81'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Isak Määttä sostituisce Fredrik Bjørkan.22:43

  23. 81'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Ola Brynhildsen sostituisce Andreas Helmersen.22:42

  24. 80'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Tom Bischof sostituisce Joshua Kimmich.22:42

  25. 80'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Hiroki Ito sostituisce Alphonso Davies.22:42

  27. 80'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Lennart Karl sostituisce Luis Díaz.22:42

  28. 79'

    Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40

  29. 79'

    Fallo di Ulrik Saltnes (Bodø / Glimt).22:40

  30. 77'

    Gol! Bayern Monaco 3, Bodø / Glimt 0. Alphonso Davies (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:39

  31. 77'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).22:39

  33. 71'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Ulrik Saltnes sostituisce Joshua Kitolano per infortunio.22:33

  34. 71'

    Gara riprende.22:33

  35. 69'

    Gara momentaneamente sospesa, Joshua Kitolano (Bodø / Glimt) per infortunio.22:31

  36. 69'

    Fallo di mano di Luis Díaz (Bayern Monaco).22:31

  37. 67'

    Tentativo fallito. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da oltre 25 metri tira alto in seguito a un contropiede.22:29

  39. 65'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Ismael Saibari sostituisce Jamal Musiala.22:27

  40. 65'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Josip Stanisic sostituisce Konrad Laimer.22:27

  41. 65'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Jens Petter Hauge sostituisce Sondre Fet.22:27

  42. 65'

    Fuorigioco. Harry Kane(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Luis Díaz e' colto in fuorigioco.22:26

  43. 63'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Konrad Laimer (Bayern Monaco).22:25

  45. 61'

    Gol! Bayern Monaco 2, Bodø / Glimt 0. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Michael Olise con cross in seguito a un calcio da fermo.22:23

  46. 60'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22

  47. 60'

    Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).22:22

  48. 60'

    Tiro respinto. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area.22:22

  49. 58'

    Sondre Fet (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.22:20

  51. 58'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  52. 58'

    Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).22:20

  53. 58'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Konrad Laimer con cross.22:19

  54. 54'

    Fallo di Alphonso Davies (Bayern Monaco).22:15

  55. 54'

    Patrick Berg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15

  57. 53'

    Tentativo fallito. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.22:15

  58. 50'

    Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:11

  59. 49'

    Fuorigioco. Julian Faye Lund(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ole Didrik Blomberg e' colto in fuorigioco.22:11

  60. 48'

    Fuorigioco. Jamal Musiala(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Luis Díaz e' colto in fuorigioco.22:10

  61. 48'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  63. 48'

    Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).22:10

  64. 47'

    Gol! Bayern Monaco 1, Bodø / Glimt 0. Jamal Musiala (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Harry Kane.22:09

  65. 47'

    Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Joshua Kimmich.22:08

  66. 46'

    Dayot Upamecano (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  67. 46'

    Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).22:07

  69. Inizia il Secondo tempo Bayern Monaco 0, Bodø / Glimt 0.22:07

  70. 45'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Julian Faye Lund sostituisce Nikita Haikin per infortunio.22:06

  71. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Bayern Monaco 0, Bodø / Glimt 0.21:51

  72. 45'+1'

    Gara riprende.21:48

  73. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:48

  75. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Nikita Haikin (Bodø / Glimt) per infortunio.21:47

  76. 44'

    Tiro parato. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alphonso Davies.21:46

  77. 42'

    Tentativo fallito. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Michael Olise.21:44

  78. 41'

    Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area. Assist di Luis Díaz.21:43

  79. 40'

    Tiro parato. Jamal Musiala (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Olise.21:43

  81. 39'

    Tiro respinto. Jamal Musiala (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Michael Olise.21:41

  82. 35'

    Fuorigioco. Aleksandar Pavlovic(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Harry Kane e' colto in fuorigioco.21:38

  83. 35'

    Tiro respinto. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michael Olise.21:38

  84. 35'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Michael Olise.21:38

  85. 31'

    Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Konrad Laimer.21:33

  87. 26'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jamal Musiala.21:29

  88. 25'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  89. 25'

    Fallo di Joshua Kitolano (Bodø / Glimt).21:27

  90. 24'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).21:27

  91. 24'

    Tentativo fallito. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.21:26

  93. 23'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:26

  94. 22'

    Fallo di Luis Díaz (Bayern Monaco).21:25

  95. 22'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  96. 18'

    Fallo di Jamal Musiala (Bayern Monaco).21:20

  97. 18'

    Joshua Kitolano (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  99. 14'

    Gara riprende.21:17

  100. 14'

    Gara momentaneamente sospesa, Luis Díaz (Bayern Monaco) per infortunio.21:16

  101. 11'

    Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:13

  102. 6'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).21:09

  103. 6'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).21:08

  105. 5'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).21:07

  106. 5'

    Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joshua Kimmich con cross.21:07

  107. 4'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).21:07

  108. Inizia il Primo tempo.21:03

  109. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  111. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Allianz Arena
    Città: Monaco di Baviera
    Capienza: 75000 spettatori19:56

Formazioni Bayern Monaco - Bodø/Glimt

Bayern Monaco
Bodø/Glimt
TITOLARI BAYERN MONACO
  • (1) MANUEL NEUER (P)
  • (27) KONRAD LAIMER (D)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (2) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (19) ALPHONSO DAVIES (D)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (14) LUIS DÍAZ (C)
  • (10) JAMAL MUSIALA (C)
  • (17) MICHAEL OLISE (C)
  • (45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
  • (3) KIM MIN-JAE (D)
  • (39) BARA SAPOKO NDIAYE (C)
  • (42) LENNART KARL (C)
  • (8) TOM BISCHOF (C)
  • (11) NATHANIEL BROWN (D)
  • (40) JONAS URBIG (P)
  • (34) ISMAEL SAIBARI (C)
  • (23) SACHA BOEY (D)
  • (44) JOSIP STANISIC (D)
  • (21) HIROKI ITO (D)
  • (26) SVEN ULREICH (P)
ALLENATORE BAYERN MONACO
  • Vincent Kompany
TITOLARI BODø/GLIMT
  • (12) NIKITA HAIKIN (P)
  • (15) FREDRIK BJØRKAN (D)
  • (2) VILLADS NIELSEN (D)
  • (20) FREDRIK SJØVOLD (D)
  • (4) ODIN BJØRTUFT (D)
  • (7) PATRICK BERG (C)
  • (19) SONDRE FET (C)
  • (16) JOSHUA KITOLANO (C)
  • (9) ANDREAS HELMERSEN (A)
  • (8) SONDRE AUKLEND (A)
  • (11) OLE DIDRIK BLOMBERG (A)
PANCHINA BODø/GLIMT
  • (28) ASSAN SANYANG (C)
  • (5) HAITAM ALEESAMI (D)
  • (32) KASPER SOLHAUG (C)
  • (22) JOEL MVUKA (C)
  • (25) ISAK MÄÄTTÄ (D)
  • (17) OLA BRYNHILDSEN (A)
  • (10) JENS PETTER HAUGE (C)
  • (1) JULIAN FAYE LUND (P)
  • (14) ULRIK SALTNES (C)
ALLENATORE BODø/GLIMT
  • Kjetil Knutsen
PREPARTITA

Bayern Monaco - Bodø/Glimt è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.
Arbitro di Bayern Monaco - Bodø/Glimt sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Attualmente il Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Bodø/Glimt si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Bayern Monaco ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0; il Bodø/Glimt ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5.

Bayern Monaco e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.

Bayern Monaco-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bayern Monaco ha affrontato otto volte squadre norvegesi nelle principali competizioni europee senza mai perdere (6V 2N); l'incontro più recente risale al pareggio per 1-1 contro il Rosenborg nella prima fase a gironi della UEFA Champions League nel novembre 2000.
  • Il Bodø/Glimt non ha mai vinto nelle tre partite disputate contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee, avendo perso 6-1 in aggregato contro il Werder Brema nella Coppa UEFA 1999/00 (0-5 in casa, 1-1 in trasferta) e pareggiato 2-2 contro il Borussia Dortmund nella scorsa edizione della UEFA Champions League.
  • Il Bayern Monaco ha vinto la partita d'esordio in ognuna delle sue ultime 23 partecipazioni alle principali competizioni europee (22 in Champions League, una in Coppa UEFA), una striscia il cui inizio risale alla stagione 2003/04. L'ultima squadra a impedire al Bayern di vincere all'esordio è stato il Deportivo La Coruña, che si impose per 3-2 nel 2002/03.
  • La scorsa stagione ha segnato la prima partecipazione in assoluto del Bodø/Glimt alla Champions League, conclusa con cinque successi in 12 partite (3N 4P) e il raggiungimento degli ottavi di finale. Tutte e cinque le vittorie sono arrivate consecutivamente, tra gennaio e marzo.
  • Il Bayern Monaco ha vinto 36 delle ultime 38 partite casalinghe nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League (2N), la serie ha inizio da subito dopo una sconfitta interna per 3-2 contro il Manchester City nel dicembre 2013 sotto la guida di Pep Guardiola.
  • Il Bodø/Glimt ha registrato una striscia di cinque vittorie consecutive in Champions League la scorsa stagione, la più lunga per una squadra non appartenente ai cinque maggiori campionati europei dall'Ajax nel 2021/22, che ne vinse sei di fila.
  • Solo il Barcellona nel 1999/00 e il Paris Saint-Germain la scorsa stagione (entrambi 45) hanno segnato più gol in una singola edizione di UEFA Champions League rispetto al Bayern Monaco nel 2025/26 (43). Il Bayern ha segnato quattro o più gol in sei partite diverse, record a pari merito per una squadra in una stagione di Coppa dei Campioni (dal 1955), insieme al Barcellona nel 1999/00 e al Real Madrid nel 2013/14.
  • Dalla stagione 2023/24, anno del suo arrivo al Bayern Monaco, Harry Kane ha segnato più gol in UEFA Champions League di qualsiasi altro giocatore (33). Kane ha segnato in ciascuna delle sue ultime sette presenze; l'ultimo giocatore a fare meglio è stato Robert Lewandowski, che è andato in rete in nove partite consecutive tra il novembre 2020 e il novembre 2021, sempre con la maglia del Bayern Monaco.
  • Michael Olise ha creato 33 occasioni per il Bayern Monaco nella scorsa UEFA Champions League, meno solo di Arda Güler del Real Madrid (34). I suoi sei assist rappresentano il massimo a pari merito per un giocatore del Bayern in una singola edizione del torneo, insieme a Hasan Salihamidzic nel 2001/02 e Leroy Sané nel 2021/22.
  • Jens Petter Hauge ha segnato sei gol per il Bodø/Glimt nella scorsa UEFA Champions League, il numero più alto per un giocatore di un club norvegese in una singola edizione del torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bayern MonacoBodø/Glimt
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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