Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

Bayern Monaco - Bodø/Glimt è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Bodø/Glimt sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Attualmente il Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Bodø/Glimt si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Bayern Monaco ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0; il Bodø/Glimt ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5.

Bayern Monaco e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.

Bayern Monaco-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bayern Monaco ha affrontato otto volte squadre norvegesi nelle principali competizioni europee senza mai perdere (6V 2N); l'incontro più recente risale al pareggio per 1-1 contro il Rosenborg nella prima fase a gironi della UEFA Champions League nel novembre 2000.

Il Bodø/Glimt non ha mai vinto nelle tre partite disputate contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee, avendo perso 6-1 in aggregato contro il Werder Brema nella Coppa UEFA 1999/00 (0-5 in casa, 1-1 in trasferta) e pareggiato 2-2 contro il Borussia Dortmund nella scorsa edizione della UEFA Champions League.

Il Bayern Monaco ha vinto la partita d'esordio in ognuna delle sue ultime 23 partecipazioni alle principali competizioni europee (22 in Champions League, una in Coppa UEFA), una striscia il cui inizio risale alla stagione 2003/04. L'ultima squadra a impedire al Bayern di vincere all'esordio è stato il Deportivo La Coruña, che si impose per 3-2 nel 2002/03.

La scorsa stagione ha segnato la prima partecipazione in assoluto del Bodø/Glimt alla Champions League, conclusa con cinque successi in 12 partite (3N 4P) e il raggiungimento degli ottavi di finale. Tutte e cinque le vittorie sono arrivate consecutivamente, tra gennaio e marzo.

Il Bayern Monaco ha vinto 36 delle ultime 38 partite casalinghe nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League (2N), la serie ha inizio da subito dopo una sconfitta interna per 3-2 contro il Manchester City nel dicembre 2013 sotto la guida di Pep Guardiola.

Il Bodø/Glimt ha registrato una striscia di cinque vittorie consecutive in Champions League la scorsa stagione, la più lunga per una squadra non appartenente ai cinque maggiori campionati europei dall'Ajax nel 2021/22, che ne vinse sei di fila.

Solo il Barcellona nel 1999/00 e il Paris Saint-Germain la scorsa stagione (entrambi 45) hanno segnato più gol in una singola edizione di UEFA Champions League rispetto al Bayern Monaco nel 2025/26 (43). Il Bayern ha segnato quattro o più gol in sei partite diverse, record a pari merito per una squadra in una stagione di Coppa dei Campioni (dal 1955), insieme al Barcellona nel 1999/00 e al Real Madrid nel 2013/14.

Dalla stagione 2023/24, anno del suo arrivo al Bayern Monaco, Harry Kane ha segnato più gol in UEFA Champions League di qualsiasi altro giocatore (33). Kane ha segnato in ciascuna delle sue ultime sette presenze; l'ultimo giocatore a fare meglio è stato Robert Lewandowski, che è andato in rete in nove partite consecutive tra il novembre 2020 e il novembre 2021, sempre con la maglia del Bayern Monaco.

Michael Olise ha creato 33 occasioni per il Bayern Monaco nella scorsa UEFA Champions League, meno solo di Arda Güler del Real Madrid (34). I suoi sei assist rappresentano il massimo a pari merito per un giocatore del Bayern in una singola edizione del torneo, insieme a Hasan Salihamidzic nel 2001/02 e Leroy Sané nel 2021/22.

Jens Petter Hauge ha segnato sei gol per il Bodø/Glimt nella scorsa UEFA Champions League, il numero più alto per un giocatore di un club norvegese in una singola edizione del torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: