Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Como e Lipsia, valevole per questa prima giornata di Champions League 2026/27.20:13

Como non sembra patire l'emozione dell'esordio in Champions, lariani che stanno facendo la partita costringendo il Lipsia nella sua metá campo.21:08

Tedeschi che hanno provato la reazione con un bel tiro a giro di Maksimovic e un colpo di testa di Guiu, ma per il resto é stato il Como a fare e gestire la partita.21:52

COSA SBAGLIA NICO PAZ! Kean recupera a centrocampo, si invola e scarica per l'argentino che controlla male e calcia a lato da ottima posizione.22:45

PREPARTITA

Como - Lipsia è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Lipsia sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente il Como si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lipsia si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Como ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Lipsia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Como e Lipsia è la prima che si affrontano in campionato.

Como-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quella contro il Lipsia sarà la prima apparizione del Como in Champions League e la prima campagna europea in assoluto nella storia del club.

I due precedenti incroci tra il Lipsia e le squadre italiane in Champions League si sono conclusi con altrettante sconfitte: i tedeschi hanno perso 3-2 contro la Juventus e 1-0 contro l'Inter nella fase a gironi della stagione 2024/25.

Il Como sarà la sedicesima squadra italiana diversa a partecipare alla Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il tecnico Cesc Fàbregas è uno dei soli 55 giocatori ad aver collezionato almeno 100 presenze considerando entrambe le competizioni (104: 55 con l'Arsenal, 26 con il Barcellona, 23 con il Chelsea).

Il Lipsia ha perso sette delle otto partite della fase a gironi di UEFA Champions League nella stagione 2024/25; solo il Viktoria Plzen (19) vanta inoltre attualmente una striscia aperta più lunga di incontri senza clean sheet nella competizione (18) rispetto ai tedeschi.

L'unica altra squadra ad aver affrontato il Lipsia nella sua gara d'esordio assoluta in Champions League è stato l'Istanbul Basaksehir nell'ottobre 2020, sconfitto 2-0 dai tedeschi.

Tra le 51 squadre che hanno giocato 50 o più partite in UEFA Champions League dal 1992/93, il Lipsia è quella nei cui incontri si è registrata la media gol più alta, con 185 reti segnate in 54 incontri (3.4 a partita).

Il Lipsia ha perso cinque delle sue ultime sei trasferte in Champions League (1N), incluse le ultime quattro consecutive, registrando la propria peggior striscia di sconfitte esterne nella competizione. L'ultima vittoria risale al novembre 2023, in casa della Stella Rossa.

Moise Kean del Como ha giocato solo sei partite da titolare in UEFA Champions League, ma ha registrato cinque gol e un assist in queste gare, partecipando attivamente a una rete in cinque di esse.

Il tecnico del Como Cesc Fàbregas ha disputato 104 partite di UEFA Champions League tra il 2005 e il 2018 con Arsenal, Barcellona e Chelsea. È il terzo giocatore più giovane ad aver giocato da titolare una finale di Champions League, a 19 anni e 13 giorni con l'Arsenal contro il Barcellona nel 2006.

Il tecnico del Lipsia Martín Demichelis ha collezionato 67 presenze in UEFA Champions League da giocatore con Bayern Monaco (43), Manchester City (15) e Málaga (9). L'argentino ha affrontato Cesc Fàbregas una volta nella competizione, partendo titolare con il Manchester City nella sconfitta casalinga per 2-0 contro il Barcellona nel febbraio 2014.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: