Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Como-Lipsia: 4-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como
10 Settembre 2026 ore 21:00
Como
4
Lipsia
1
Partita finita
Arbitro: Serdar Gözübüyük
  1. 15' 1-0 Martin Baturina
  2. 38' 2-0 Tasos Douvikas
  3. 54' 3-0 Assane Diao
  4. 58' 3-1 Andrija Maksimovic
  5. 90' 4-1 Máximo Perrone
0'
45'
90'
90'
95'

Esplode il Sinigaglia, Como che vince alla prima in Champions con una partita da incorniciare: 4-1 il finale con un primo tempo dominato e un secondo gestito.

La squadra di Fabregas apre con Baturina, raddoppia Douvikas, con Diao che cala il tris. Da Cuhna sbaglia abbastanza clamorosamente il gol del poker, accorcia Maksimovic su errore di Nico Paz, l'argentino di sa perdonare con l'assist finale per Perrone.

Como in festa, prima vittoria italiana in questa Champions League.

  1. Da Como - Lipsia é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Champions!22:59

  2. 90'+5'

    FINISCE COMO - LIPSIA! 4-1 IL FINALE!22:56

  3. 90'+5'

    Ultima occasione per il Lipsia: Raum dal limite calcia sulla barriera.22:56

  4. 90'+4'

    AMMONITO Máximo Perrone. Fallo al limite della sua area su Ouedraogo.22:55

  6. 90'+1'

    Tre i minuti di recupero.22:53

  7. 90'

    GOL! COMO - Lipsia 4-1! Rete di Máximo Perrone. Altro assist di Nico Paz che trova il centrocampista davanti a Vandevoordt: l'ex Las Palmas non sbaglia.

    Guarda la scheda del giocatore Máximo Perrone22:53

  8. 88'

    Sostituzione LIPSIA: esce Ridle Baku, entra Benjamin Henrichs.22:49

  9. 87'

    5-3-1-1 ora per il Como, altro cambio tattico per Cesc Fabregas.22:48

  10. 86'

    Sostituzione COMO: esce Assane Diao, entra Samuele Ricci.22:47

  12. 85'

    Diao pensa di andarsene ancora in solitaria ma poi riparte da Valle: anche per l'ex Betis stanno scarseggiando le energie.22:47

  13. 84'

    COSA SBAGLIA NICO PAZ! Kean recupera a centrocampo, si invola e scarica per l'argentino che controlla male e calcia a lato da ottima posizione.22:45

  14. 83'

    Se i cambi hanno dato nuova verve al Lipsia, non entrati invece molto bene i nuovi del Como.22:44

  15. 82'

    Como ora decisamente schiacciato nella sua area, stanno soffrendo i lariani.22:42

  16. 81'

    BAKU! Diagonale da posizione defilata, palla che sfiora il secondo palo.22:42

  18. 80'

    Gruda cade in area ma l'arbitro stesso gli indica di non lasciarsi andare, evitando di estrarre il cartellino.22:41

  19. 78'

    GOMIS! Batti e ribatti al limite, conclusione della punta che termina di poco a lato!22:39

  20. 76'

    Lipsia che continua comunque a spingere, Banzuzi si inserisce ma calcia ampiamente a lato.22:37

  21. 75'

    Fabregas vede la sua squadra in difficoltá fisica, quattro cambi anche per mantenere alto il ritmo.22:35

  22. 74'

    Sostituzione COMO: esce Yan Bueno Couto, entra Ivan Smolcic.22:35

  24. 72'

    Conclusione alta di Ouédraogo dopo lo slalom di Nusa in area: che partita comunque anche per l'esterno del Lipsia.22:33

  25. 70'

    Sostituzione LIPSIA: esce Andrija Maksimovic, entra Brajan Gruda.22:31

  26. 69'

    Angolo per il Lipsia: Raum al centro, palla allontanata.22:30

  27. 68'

    Anche Fabregas con il triplo cambio: Como che passa a tre in difesa.22:27

  28. 66'

    Sostituzione COMO: esce Martin Baturina, entra Marc Oliver Kempf22:27

  30. 65'

    Sostituzione COMO: esce Tasos Douvikas, entra Moise Kean22:27

  31. 65'

    Sostituzione COMO: esce Lucas da Cunha, entra Máximo Perrone.22:27

  32. 64'

    AMMONITO Ezechiel Banzuzi. Intervento duro su Baturina. 22:26

  33. 64'

    Punizione per Raum: palla che colpisce in pieno Baturina. Si lamentano i tedeschi per un tocco di braccio del croato.22:25

  34. 63'

    Altro lancio per Diao che, davanti a Vandevoordt, prova un tocco per Douvikas che non arriva in tempo.22:23

  36. 62'

    Dal possibile 4-0 a 3-1: Lipsia che ora vuole riaprire la partita, tre i cambi di Demichelis.22:22

  37. 60'

    Sostituzione LIPSIA: esce Christopher Nkunku, entra Ezechiel Banzuzi22:21

  38. 60'

    Sostituzione LIPSIA: esce Marc Guiu, entra Assan Ouédraogo22:21

  39. 60'

    Sostituzione LIPSIA: esce Nicolas Seiwald, entra Tidiam Gomis22:20

  40. 58'

    GOL! Como - LIPSIA 3-1! Rete di Andrija Maksimovic. Palla persa di Nico Paz, Nkunku serve subito il serbo che la mette sotto il sette. 22:20

  42. 58'

    COSA SBAGLIA DA CUHNA! Pazzesca ripartenza del Como, lancio di Baturina per il capitano che supera il portiere ma, da due passi, calci a lato!22:19

  43. 57'

    Che chiusura di Ramon che, in area, ferma in scivolata Nkunku davanti a Butez.22:18

  44. 56'

    Como che punisce il Lipsia nel suo miglior momento: davvero dura ora per i tedeschi riaprire la partita.22:16

  45. 54'

    GOL! COMO - Lipsia 3-0! Rete di Assane Diao. Lancio per Nico Paz che vede la verticale per l'ex Betis che, da posizione molto defilata, incrocia sul palo lontano!

    Guarda la scheda del giocatore Assane Diao22:16

  46. 54'

    Conclusione a giro di Nusa dalla distanza, palla alta sopra la traversa.22:14

  48. 53'

    Como che ora fatica ad uscire dalla propria metá campo. Forcing del Lipsia.22:13

  49. 51'

    Angolo per i tedeschi: Raum ancora dentro, allontana la difesa del Como.22:11

  50. 50'

    Lipsia che ha iniziato con buon piglio questo secondo tempo, squadra con ben altro atteggiamento rispetto alla prima frazione.22:10

  51. 48'

    Punizione di Raum, palla che taglia tutta l'area piccola ma nessuno trova la deviazione.22:09

  52. 47'

    AMMONITO Nico Paz. Nusa salta due uomini e viene steso dall'argentino.22:08

  54. 47'

    Nessun cambio nell'intervallo, in campo gli stessi 22 della prima frazione.22:07

  55. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:06

  56. Tedeschi che hanno provato la reazione con un bel tiro a giro di Maksimovic e un colpo di testa di Guiu, ma per il resto é stato il Como a fare e gestire la partita.21:52

  57. Gran primo tempo del Como che chiude in vantaggio per 2-0 sul Lipsia: apre Baturina, il croato poi serve l'assist vincente per Douvikas.21:51

  58. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! COMO - LIPSIA 2-0!21:50

  60. 45'+1'

    Fallo duro e di nervosismo di Baku su Baturina.21:50

  61. 45'

    Un minuto di recupero.21:49

  62. 44'

    Como che chiude in avanti, Lipsia che sembra in grossa difficoltá.21:47

  63. 42'

    Lipsia che fatica a trovare la reazione, vari errori ora in fase di possesso.21:44

  64. 41'

    Splendido dribbling e conclusione di Nico Paz, che peró non riesce ad impegnare Vandevoordt.21:44

  66. 39'

    Como che, dopo aver rischiato, trova il raddoppio, meritato. Che primo tempo di Baturina.21:42

  67. 38'

    GOL! COMO - Lipsia 2-0! Rete di Tasos Douvikas. Gran vertical di Baturina per il greco che, solo davanti alla porta, non sbaglia!

    Guarda la scheda del giocatore Tasos Douvikas21:42

  68. 37'

    GUIU! Colpo di testa da ottima posizione per l'ex Barça, palla a lato.21:39

  69. 36'

    MAKSIMOVIC! Conclusione a giro da dentro area per il serbo, Butez in tuffo respinge!21:39

  70. 35'

    Attento Butez in uscita fuori dalla sua area per anticipare Guiu.21:38

  72. 33'

    Como che continua con un possesso palla che costringe il Lipsia a rincorrere la sfera e spesso al fallo.21:37

  73. 30'

    Cross di Nico Paz, ancora fuorigioco: ma come riesce il Como a trovare sempre l'uomo libero in area del Lipsia.21:33

  74. 28'

    DIAO! Cross di Milla, colpo di testa dell'ex Betis, miracolo di Vandevoordt. Azione poi fermata ancora per fuorigioco.21:31

  75. 26'

    Grande numero di Diao che se ne va in velocitá, il suo scarico in area é peró messo in angolo.21:30

  76. 24'

    AMMONITO Christopher Nkunku. Fallo dell'ex Milan su MIlla, Como che chiedeva il vantaggio. 21:28

  78. 24'

    Nico Paz cerca Douvikas, attento Vandevoordt in uscita.21:27

  79. 22'

    MILLA! Conclusione potente dal limite, la palla colpisce peró il compagno Diao.21:25

  80. 21'

    Tocco morbido di Baturina, Nico Paz prova una difficile girata al volo, non trovando il pallone.21:25

  81. 20'

    Gran giocata di Nusa che obbliga Milla, il terzo uomo, a mettere in angolo.21:23

  82. 19'

    Lipsia che prova la reazione, la squadra ospite alza molto il baricentro.21:22

  84. 17'

    SUBITO IL LIPSIA! Che partita! Lancio per Nusa, stop e conclusione: attento ancora Butez.21:20

  85. 15'

    GOL! COMO - Lipsia 1-0! Rete di Martin Baturina. Lancio lungo per Douvikas che crossa basso per il croato che scivola, si rialza e mette la palla sotto il sette!

    Guarda la scheda del giocatore Martin Baturina21:19

  86. 13'

    DOPPIA OCCASIONE PER IL COMO! Azione tutta di prima che porta Da Cunha al cross: Douvikas spara su Vandevoordt, il portiere attento anche sul tap in di Nico Paz. Arriva poi un fischio per fuorigioco, probabilmente sul primo passaggio.21:16

  87. 12'

    NUSA! Buon scarico di Nkunku per l'esterno che da posizione centrale obbliga Butez a la parata in due tempi.21:15

  88. 11'

    Sta funzionando il pressing del Como, molti i recuperi altiper la squadra di Fabregas.21:14

  90. 9'

    Vandevoordt obbligato all'uscita all'altezza del dischetto per anticipare Douvikas, sul perfetto cross di Nico Paz.21:12

  91. 8'

    Schema su punizione con la sponda di Ramon, palla respinta per Da Cuhna che calcia debole.21:11

  92. 6'

    Percussione di Nusa, il suo cross é presa di Butez.21:09

  93. 5'

    Como non sembra patire l'emozione dell'esordio in Champions, lariani che stanno facendo la partita costringendo il Lipsia nella sua metá campo.21:08

  94. 4'

    Lipsia con il 4-2-3-1, Maksimovic alla fine parte largo con Nkunku alle spalle di Guiu.21:07

  96. 3'

    De Cunha mette in mezzo, fuorigioco per Douvikas.21:06

  97. 2'

    AMMONITO Willi Orbán. Intervento molto duro su Valle che si era accentrato. 21:05

  98. 1'

    Como in maglia blu e pantaloncini bianchi, Lispia in rosso con numeri gialli.21:04

  99. 1'

    INIZIA COMO - LIPSIA! Primo pallone per i locali!21:03

  100. Dirige il match sarà l’olandese Serdar Gözübüyük.20:22

  102. Demichelis decide per il tridente Nkunku, Guiu e Nusa, da valutare la posizione di Maksimovic, se mezzala o piú esterno. A centrocampo l'ex Roma El Aynaoui, il gioiellino Lukeba al centro della difesa.22:22

  103. Fabregas opta per Douvikas come riferimento offensivo, panchina per Kean. Alle sue spalle Diao, Nico Paz e Baturina, a centrocampo Milla con Da Cuhna.20:19

  104. La formazione del LIPSIA: 4-3-3), Vandevoordt - Baku, Orbán, Lukeba, Raum - El Aynaoui, Seiwald, Maksimovic - Nkunku, Guiu, Nusa.20:17

  105. Sono ufficiali le formazioni del match: COMO (4-2-3-1): Butez - Couto, Chalobah, Ramon, Valle - Milla, Da Cunha - Diao, Nico Paz, Baturina - Douvikas20:15

  106. Una giornata storica per i lariani, alla prima nella massima competizione europea: esordio come allenatore anche per Cesc Fabregas, con il catalano che vuole imporsi anche in Europa.20:15

  108. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Como e Lipsia, valevole per questa prima giornata di Champions League 2026/27.20:13

  110. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Giuseppe Sinigaglia
    Città: Como
    Capienza: 13602 spettatori20:13

Formazioni Como - Lipsia

Como
Lipsia
TITOLARI COMO
  • (1) JEAN BUTEZ (P)
  • (99) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (4) JACOBO RAMÓN (D)
  • (27) YAN COUTO (D)
  • (3) ÁLEX VALLE (D)
  • (6) LUIS MILLA (C)
  • (11) ASSANE DIAO (C)
  • (7) LUCAS DA CUNHA (C)
  • (10) NICO PAZ (C)
  • (20) MARTIN BATURINA (C)
  • (9) TASOS DOUVIKAS (A)
PANCHINA COMO
  • (12) LORENZO GINELLI (P)
  • (2) MARC OLIVER KEMPF (D)
  • (17) JESÚS RODRÍGUEZ (A)
  • (30) MATTIA LIBERALI (C)
  • (16) KAIKI (D)
  • (28) IVAN SMOLCIC (D)
  • (5) MÁXIMO PERRONE (C)
  • (21) SAMUELE RICCI (C)
  • (13) ALBERTO DOSSENA (D)
  • (90) MOISE KEAN (A)
  • (97) ROBERT SÁNCHEZ (P)
ALLENATORE COMO
  • Cesc Fàbregas
TITOLARI LIPSIA
  • (26) MAARTEN VANDEVOORDT (P)
  • (4) WILLI ORBÁN (D)
  • (22) DAVID RAUM (D)
  • (17) RIDLE BAKU (D)
  • (23) CASTELLO LUKEBA (D)
  • (30) ANDRIJA MAKSIMOVIC (C)
  • (21) NEIL EL AYNAOUI (C)
  • (7) ANTONIO NUSA (C)
  • (13) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (9) MARC GUIU (A)
  • (28) CHRISTOPHER NKUNKU (A)
PANCHINA LIPSIA
  • (3) MAXIME ESTÈVE (D)
  • (1) ØRJAN NYLAND (P)
  • (10) BRAJAN GRUDA (A)
  • (11) JOHAN BAKAYOKO (A)
  • (16) LUKAS KLOSTERMANN (D)
  • (40) RÔMULO (A)
  • (6) EZECHIEL BANZUZI (C)
  • (27) TIDIAM GOMIS (A)
  • (8) ASSAN OUÉDRAOGO (C)
  • (39) BENJAMIN HENRICHS (D)
  • (35) MAX FINKGRÄFE (D)
  • (37) BENNO KALTEFLEITER (C)
ALLENATORE LIPSIA
  • Martín Demichelis
PREPARTITA

Como - Lipsia è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
Arbitro di Como - Lipsia sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente il Como si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lipsia si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Como ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Lipsia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Como e Lipsia è la prima che si affrontano in campionato.

Como-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Quella contro il Lipsia sarà la prima apparizione del Como in Champions League e la prima campagna europea in assoluto nella storia del club.
  • I due precedenti incroci tra il Lipsia e le squadre italiane in Champions League si sono conclusi con altrettante sconfitte: i tedeschi hanno perso 3-2 contro la Juventus e 1-0 contro l'Inter nella fase a gironi della stagione 2024/25.
  • Il Como sarà la sedicesima squadra italiana diversa a partecipare alla Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il tecnico Cesc Fàbregas è uno dei soli 55 giocatori ad aver collezionato almeno 100 presenze considerando entrambe le competizioni (104: 55 con l'Arsenal, 26 con il Barcellona, 23 con il Chelsea).
  • Il Lipsia ha perso sette delle otto partite della fase a gironi di UEFA Champions League nella stagione 2024/25; solo il Viktoria Plzen (19) vanta inoltre attualmente una striscia aperta più lunga di incontri senza clean sheet nella competizione (18) rispetto ai tedeschi.
  • L'unica altra squadra ad aver affrontato il Lipsia nella sua gara d'esordio assoluta in Champions League è stato l'Istanbul Basaksehir nell'ottobre 2020, sconfitto 2-0 dai tedeschi.
  • Tra le 51 squadre che hanno giocato 50 o più partite in UEFA Champions League dal 1992/93, il Lipsia è quella nei cui incontri si è registrata la media gol più alta, con 185 reti segnate in 54 incontri (3.4 a partita).
  • Il Lipsia ha perso cinque delle sue ultime sei trasferte in Champions League (1N), incluse le ultime quattro consecutive, registrando la propria peggior striscia di sconfitte esterne nella competizione. L'ultima vittoria risale al novembre 2023, in casa della Stella Rossa.
  • Moise Kean del Como ha giocato solo sei partite da titolare in UEFA Champions League, ma ha registrato cinque gol e un assist in queste gare, partecipando attivamente a una rete in cinque di esse.
  • Il tecnico del Como Cesc Fàbregas ha disputato 104 partite di UEFA Champions League tra il 2005 e il 2018 con Arsenal, Barcellona e Chelsea. È il terzo giocatore più giovane ad aver giocato da titolare una finale di Champions League, a 19 anni e 13 giorni con l'Arsenal contro il Barcellona nel 2006.
  • Il tecnico del Lipsia Martín Demichelis ha collezionato 67 presenze in UEFA Champions League da giocatore con Bayern Monaco (43), Manchester City (15) e Málaga (9). L'argentino ha affrontato Cesc Fàbregas una volta nella competizione, partendo titolare con il Manchester City nella sconfitta casalinga per 2-0 contro il Barcellona nel febbraio 2014.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ComoLipsia
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio