Esplode il Sinigaglia, Como che vince alla prima in Champions con una partita da incorniciare: 4-1 il finale con un primo tempo dominato e un secondo gestito.
La squadra di Fabregas apre con Baturina, raddoppia Douvikas, con Diao che cala il tris. Da Cuhna sbaglia abbastanza clamorosamente il gol del poker, accorcia Maksimovic su errore di Nico Paz, l'argentino di sa perdonare con l'assist finale per Perrone.
Como in festa, prima vittoria italiana in questa Champions League.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Da Como - Lipsia é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Champions!22:59
90'+5'
FINISCE COMO - LIPSIA! 4-1 IL FINALE!22:56
90'+5'
Ultima occasione per il Lipsia: Raum dal limite calcia sulla barriera.22:56
90'+4'
AMMONITO Máximo Perrone. Fallo al limite della sua area su Ouedraogo.22:55
90'+1'
Tre i minuti di recupero.22:53
90'
GOL! COMO - Lipsia 4-1! Rete di Máximo Perrone. Altro assist di Nico Paz che trova il centrocampista davanti a Vandevoordt: l'ex Las Palmas non sbaglia.
DOPPIA OCCASIONE PER IL COMO! Azione tutta di prima che porta Da Cunha al cross: Douvikas spara su Vandevoordt, il portiere attento anche sul tap in di Nico Paz. Arriva poi un fischio per fuorigioco, probabilmente sul primo passaggio.21:16
12'
NUSA! Buon scarico di Nkunku per l'esterno che da posizione centrale obbliga Butez a la parata in due tempi.21:15
11'
Sta funzionando il pressing del Como, molti i recuperi altiper la squadra di Fabregas.21:14
9'
Vandevoordt obbligato all'uscita all'altezza del dischetto per anticipare Douvikas, sul perfetto cross di Nico Paz.21:12
8'
Schema su punizione con la sponda di Ramon, palla respinta per Da Cuhna che calcia debole.21:11
6'
Percussione di Nusa, il suo cross é presa di Butez.21:09
5'
Como non sembra patire l'emozione dell'esordio in Champions, lariani che stanno facendo la partita costringendo il Lipsia nella sua metá campo.21:08
4'
Lipsia con il 4-2-3-1, Maksimovic alla fine parte largo con Nkunku alle spalle di Guiu.21:07
3'
De Cunha mette in mezzo, fuorigioco per Douvikas.21:06
2'
AMMONITO Willi Orbán. Intervento molto duro su Valle che si era accentrato. 21:05
1'
Como in maglia blu e pantaloncini bianchi, Lispia in rosso con numeri gialli.21:04
1'
INIZIA COMO - LIPSIA! Primo pallone per i locali!21:03
Dirige il match sarà l’olandese Serdar Gözübüyük.20:22
Demichelis decide per il tridente Nkunku, Guiu e Nusa, da valutare la posizione di Maksimovic, se mezzala o piú esterno. A centrocampo l'ex Roma El Aynaoui, il gioiellino Lukeba al centro della difesa.22:22
Fabregas opta per Douvikas come riferimento offensivo, panchina per Kean. Alle sue spalle Diao, Nico Paz e Baturina, a centrocampo Milla con Da Cuhna.20:19
La formazione del LIPSIA: 4-3-3), Vandevoordt - Baku, Orbán, Lukeba, Raum - El Aynaoui, Seiwald, Maksimovic - Nkunku, Guiu, Nusa.20:17
Sono ufficiali le formazioni del match: COMO (4-2-3-1): Butez - Couto, Chalobah, Ramon, Valle - Milla, Da Cunha - Diao, Nico Paz, Baturina - Douvikas20:15
Una giornata storica per i lariani, alla prima nella massima competizione europea: esordio come allenatore anche per Cesc Fabregas, con il catalano che vuole imporsi anche in Europa.20:15
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Como e Lipsia, valevole per questa prima giornata di Champions League 2026/27.20:13
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori20:13
Formazioni Como - Lipsia
Como
Lipsia
TITOLARI COMO
(1) JEAN BUTEZ (P)
(99) TREVOH CHALOBAH (D)
(4) JACOBO RAMÓN (D)
(27) YAN COUTO (D)
(3) ÁLEX VALLE (D)
(6) LUIS MILLA (C)
(11) ASSANE DIAO (C)
(7) LUCAS DA CUNHA (C)
(10) NICO PAZ (C)
(20) MARTIN BATURINA (C)
(9) TASOS DOUVIKAS (A)
PANCHINA COMO
(12) LORENZO GINELLI (P)
(2) MARC OLIVER KEMPF (D)
(17) JESÚS RODRÍGUEZ (A)
(30) MATTIA LIBERALI (C)
(16) KAIKI (D)
(28) IVAN SMOLCIC (D)
(5) MÁXIMO PERRONE (C)
(21) SAMUELE RICCI (C)
(13) ALBERTO DOSSENA (D)
(90) MOISE KEAN (A)
(97) ROBERT SÁNCHEZ (P)
ALLENATORE COMO
Cesc Fàbregas
TITOLARI LIPSIA
(26) MAARTEN VANDEVOORDT (P)
(4) WILLI ORBÁN (D)
(22) DAVID RAUM (D)
(17) RIDLE BAKU (D)
(23) CASTELLO LUKEBA (D)
(30) ANDRIJA MAKSIMOVIC (C)
(21) NEIL EL AYNAOUI (C)
(7) ANTONIO NUSA (C)
(13) NICOLAS SEIWALD (C)
(9) MARC GUIU (A)
(28) CHRISTOPHER NKUNKU (A)
PANCHINA LIPSIA
(3) MAXIME ESTÈVE (D)
(1) ØRJAN NYLAND (P)
(10) BRAJAN GRUDA (A)
(11) JOHAN BAKAYOKO (A)
(16) LUKAS KLOSTERMANN (D)
(40) RÔMULO (A)
(6) EZECHIEL BANZUZI (C)
(27) TIDIAM GOMIS (A)
(8) ASSAN OUÉDRAOGO (C)
(39) BENJAMIN HENRICHS (D)
(35) MAX FINKGRÄFE (D)
(37) BENNO KALTEFLEITER (C)
ALLENATORE LIPSIA
Martín Demichelis
PREPARTITA
Como - Lipsia è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Lipsia sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Attualmente il Como si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Lipsia si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Como ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Lipsia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.
Como e Lipsia è la prima che si affrontano in campionato.
Como-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Quella contro il Lipsia sarà la prima apparizione del Como in Champions League e la prima campagna europea in assoluto nella storia del club.
I due precedenti incroci tra il Lipsia e le squadre italiane in Champions League si sono conclusi con altrettante sconfitte: i tedeschi hanno perso 3-2 contro la Juventus e 1-0 contro l'Inter nella fase a gironi della stagione 2024/25.
Il Como sarà la sedicesima squadra italiana diversa a partecipare alla Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il tecnico Cesc Fàbregas è uno dei soli 55 giocatori ad aver collezionato almeno 100 presenze considerando entrambe le competizioni (104: 55 con l'Arsenal, 26 con il Barcellona, 23 con il Chelsea).
Il Lipsia ha perso sette delle otto partite della fase a gironi di UEFA Champions League nella stagione 2024/25; solo il Viktoria Plzen (19) vanta inoltre attualmente una striscia aperta più lunga di incontri senza clean sheet nella competizione (18) rispetto ai tedeschi.
L'unica altra squadra ad aver affrontato il Lipsia nella sua gara d'esordio assoluta in Champions League è stato l'Istanbul Basaksehir nell'ottobre 2020, sconfitto 2-0 dai tedeschi.
Tra le 51 squadre che hanno giocato 50 o più partite in UEFA Champions League dal 1992/93, il Lipsia è quella nei cui incontri si è registrata la media gol più alta, con 185 reti segnate in 54 incontri (3.4 a partita).
Il Lipsia ha perso cinque delle sue ultime sei trasferte in Champions League (1N), incluse le ultime quattro consecutive, registrando la propria peggior striscia di sconfitte esterne nella competizione. L'ultima vittoria risale al novembre 2023, in casa della Stella Rossa.
Moise Kean del Como ha giocato solo sei partite da titolare in UEFA Champions League, ma ha registrato cinque gol e un assist in queste gare, partecipando attivamente a una rete in cinque di esse.
Il tecnico del Como Cesc Fàbregas ha disputato 104 partite di UEFA Champions League tra il 2005 e il 2018 con Arsenal, Barcellona e Chelsea. È il terzo giocatore più giovane ad aver giocato da titolare una finale di Champions League, a 19 anni e 13 giorni con l'Arsenal contro il Barcellona nel 2006.
Il tecnico del Lipsia Martín Demichelis ha collezionato 67 presenze in UEFA Champions League da giocatore con Bayern Monaco (43), Manchester City (15) e Málaga (9). L'argentino ha affrontato Cesc Fàbregas una volta nella competizione, partendo titolare con il Manchester City nella sconfitta casalinga per 2-0 contro il Barcellona nel febbraio 2014.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: