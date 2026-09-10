Grazie per aver seguito la diretta scritta di Fenerbahce-Roma e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Champions League 2026-2027.20:43

90'+4' FINISCE QUI!!! 1-1 a Istanbul. Dopo il vantaggio di Cristante nel primo tempo, pareggia nella ripresa Archie Brown20:37

90'+2' Rodrigo Mora ne salta due sull'out di sinistra, ma gli manca il terzo dribbling e Muldur spazza via20:35

90'+1' 4 minuti di recupero...20:33

90' Dybala per Hermoso che sale sul secondo palo, anticipa Skriniar che manda in angolo20:32

87' Esordio con la maglia della Roma per de Roon che prende il posto di Malen. Dybala andrà a fare la prima punta20:29

87' TRAVERSA FENERBAHCE!!! Clamorosa traversa di Aké sugli sviluppi del calcio di punizione. C'è Brown che può andare in tap-in da due passi, ma non si accorge del pallone nella sua zona. In qualche modo, poi, la Roma spazza l'area di rigore20:50

86' Cristante si gioca il fallo tattico e ferma fallosamente Yüksek. Giallo anche per l'autore del gol della Roma20:50

85' 5 minuti allo scadere più recupero... 5 minuti per sperare nella prima vittoria italiana in questa edizione di Champions dopo le sconfitte di Inter e Napoli20:28

85' Intanto arriva il giallo per Yüksek per il fallo pericoloso su Dybala20:27

84' Palla dentro per Lukaku che però perde la sfera sul contatto con Balerdi che gli sbarra la strada20:50

82' Greenwood cerca Muldur in profondità, palla non perfetta, c'è in vantaggio Wesley che la tocca per Svilar rischiando addirittura l'autogol. Il portiere della Roma lo evita e manda in angolo20:25

81' Chance Roma. Prima palla per Dybala che viene anticipato da Brown, palla che resta in area di rigore, ma Malen viene chiuso da Muldur20:24

80' Il Fenerbahce fallisce una potenziale ripartenza con un brutto passaggio di ritorno di Greenwood per Lukaku. La Roma era messa malissimo in questo frangente, ma si salva e riparte20:23

77' Lukaku si avventa su ogni pallone e conquista qui la punizione per il fallo di Ndicka20:20

76' Serpentina di Dybala che ne salta due, prova poi il sinistro - una volta entrato in area - ma calcia debole e blocca Ederson20:18

75' È un triplo cambio di Gasperini che fa entrare Balerdi per Gianluca Mancini. L'ex Marsiglia farà il braccetto a destra20:48

75' Dentro anche Rodrigo Mora che prende il posto di Soulé che si è dato molto da fare in questo secondo tempo20:17

74' Gasperini corre ai ripari. Dentro Molina che prende il posto di Rensch sulla fascia destra20:16

73' FENERBAHCE VICINA AL GOL!!! Subito palla per Lukaku che serve Aydin che però non calcia benissimo, con sporcatura di Rensch, e trova l'incredibile parata di Svilar che salva tutto. Ancora una volta20:17

72' Dentro anche Aydin al posto di Aktürkoglu che era stato appena ammonito20:16

72' DENTRO LUKAKU!!! Il belga prende il posto di Muriqi, staffetta tra le due punte centrali. Lukaku, ricordiamo, ex Roma, ai tempi di Mourinho20:15

71' Ancora proteste e arriva il giallo anche per Müldür20:16

70' WESLEY A TERRA!!! Altro episodio dubbio con Wesley che sta per entrare in area, ma va giù sul contatto con Kanté. I giocatori della Roma chiedono il rigore, ma il fallo è fuori area. Gil Manzano in realtà lascia correre.20:48

70' SCHEMA ROMA!!! Dybala non calcia e serve Malen che esce dai blocchi, ma il suo destro si infrange contro i difensori del Fenerbahce20:13

69' Arriva anche il giallo per Aktürkoglu per proteste20:14

69' È calcio di punizione. L'arbitro Gil Manzano cambia decisione e decreta il calcio di punizione dal limite20:12

69' Fallo netto dell'ex Benfica, c'è da capire se sia effettivamente rigore. Perché il fallo dovrebbe essere avvenuto proprio prima dell'ingresso in area20:47

68' RIGORE PER LA ROMA!!! Aktürkoglu prende Dybala proprio mentre sta entrando in area di rigore e per Gil Manzano c'è il penalty20:11

67' CHANCE MALEN!!! Soulé difende palla e attende l'inserimento di Malen, c'è l'imbucata, ma il destro dell'olandese finisce alto sopra la traversa20:10

66' OCCASIONE FENERBAHCE!!! Tacco di Kanté che apre il campo, Greenwood serve poi nello spazio Aktürkoglu, ma il sinistro dell'ex Benfica si spegne tra le braccia di Svilar. Aktürkoglu grazia la Roma perché da quella posizione non poteva sbagliare così20:09

63' OCCHIO A GREENWOOD!!! Il britannico riesce a spostare Wesley e calcia in area di rigore, trovando solo l'esterno della rete. Ancora pericoloso l'ex Man United. Anche se, a dirla tutta, qui ci sarebbe dovuto essere il fallo di Greenwood che sposta irregolarmente il terzino della Roma20:06

62' Primo cambio per il Fenerbahce. Dentro Mercan per Elmaz. Mercan è un difensore, ma è adattato a centrocampista non essendocene altri disponibili in questo match20:46

62' DYBALA A TERRA IN AREA!!! Palla dentro per Dybala che va a contatto con Elmaz. L'argentino chiede il rigore per una trattenuta, ma Gil Manzano è a due passi e dice di continuare20:05

61' Adesso la Roma ricomincia ad attaccare con convinzione...20:03

60' Subito Soulé in azione col colpo di testa sul cross di Wesley, palla però alta sopra la traversa20:03

59' Torna in campo Soulé e siamo di nuovo in una condizione di 11 contro 1120:02

58' BROWN A TERRA IN AREA!!! Ancora un inserimento in area di Brown che va a sbattere col portiere Svilar in uscita. Si lamenta il giocatore del Fenerbahce, ma Svilar è stato bravo ad anticiparlo di testa. Solo dopo c'è stato il contatto.20:01

57' Soulé si rialza sulle sue gambe e già questa è una notizia. Nell'inquadratura precedente sembrava proprio non potesse continuare il suo match20:00

56' Gioco fermo. È rimasto a terra Soulé che si è fatto male da solo. Non una buona notizia per Gasperini.19:59

55' Soulé cerca di pennellare per sul secondo palo, ma sia Dybala che Malen avevano tagliato sul primo20:45

54' Servono forze fresche e Gasperini lancia in campo Pisilli al posto di Manu Koné19:55

52' FENERBAHCE VICINISSIMO AL 2-1!!! Strappata di Kanté che serve Muriqi, miracoloso Svilar a chiudere la porta all'ex Lazio. Ci prova poi Elmaz da fuori, senza trovare la porta20:45

52' Arriva un giallo per Brown per fallo da dietro su Dybala19:54

51' Cristante cerca Soulé in area, che non riesce però ad agganciare il pallone. Sarebbe stato pronto a calciare a tu per tu con Ederson19:53

49' Per Brown è già il secondo gol in Champions quest'anno dopo quello, decisivo, segnato al Lione nel terzo turno preliminare.19:52

48' GOL! FENERBAHCE-Roma 1-1. Rete di Archie Brown. Pareggio immediato dei turchi con la scavetto di Brown che batte Ederson in uscita dopo il fantastico assist di Greenwood.19:51

47' Rensch si prende un giallo per un intervento falloso su Brown19:50

46' SI RIPARTE A ISTANBUL!!!19:48

La Roma ha rispettato molto bene il suo piano partita, ma deve cercare di prendere meno imbucate possibili. La corsa di Greenwood e Aktürkoglu può fare male in campo aperto, anche se sappiamo il modo di fare di Gasperini che tiene la linea di difesa molto alta, non avendo paura dell'uno contro uno. Servirà assolutamente il secondo gol. Per ora, Malen, Soulé e Dybala hanno fraseggiato molto poco tra di loro. La chiave sarà aumentare l'intesa tra i tre nella ripresa.19:46

Partita con buoni ritmi e con ambo le squadre che hanno creato occasioni. Più convincente la Roma sul piano tattico e sulla tenuta del possesso. C'è stato il gol di Cristante, ma altre occasioni importanti come quelle di Malen e Dybala. Il Fenerbahce si è comunque fatto vedere in transizione, ma ha trovato i guantoni di Svilar che ha chiuso la porta dei giallorossi.19:34

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Roma in vantaggio a Istanbul. 1-0 per i giallorossi, segna Bryan Cristante19:32

44' Non ci sarà recupero nel primo tempo...19:32

43' CI PROVA MALEN!!! L'olandese riesce a saltare Yüksek, ma il suo destro dalla distanza non trova la porta di Ederson19:30

42' ROMA, ANCORA PERICOLOSA!!! Rensch crossa da destra, troppo all'indietro per Malen, c'è Wesley che però cicca la conclusione19:28

40' Primo gol in carriera in Champions per Cristante19:27

39' GOL! Fenerbahce-ROMA 0-1. Rete di Bryan Cristante. Vantaggio della Roma con Malen che attraversa tutta la linea che delimita l'area di rigore, assist per Cristante che, col destro, trova l'angolino opposto dove Ederson non può arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Bryan Cristante19:26

35' Palla dentro per Muriqi che finisce a terra in area di rigore. Non c'è niente e l'arbitro, giustamente, non chiama nessuna infrazione19:22

33' Roma in attacco. Schema su calcio di punizione con Mancini libero a servire Ndicka in mezzo all'area, ma viene anticipato sul più bello. Sarà comunque angolo per la Roma19:20

30' 53% di possesso palla per la Roma in questa prima mezz'ora di gioco...19:17

30' Così come è pulitissimo Yüksek su Malen che era entrato in area di rigore. L'olandese era pronto a calciare, ma Yüksek gli ha sbarrato la strada19:16

29' Brown prova ad azionare la sua velocità sulla sinistra, intervento pultissimo di Mancini19:15

26' Nuovo cross da sinistra di Wesley, la tocca soltanto Mancini - nell'area avversaria - ma palla che arriva facile tra le braccia di Ederson19:13

23' Ci prova GREENWOOD da fuori, ma spara in tribuna. Ritmi molto alti in questo primo tempo, con occasioni da ambo le parti19:10

21' ROMA VICINA AL GOL!!! Koné recupera ancora un gran pallone, palla per Dybala che ci prova col destro, ma arriva la gran risposta di Ederson che gli chiude lo specchio19:09

18' Koné recupera un gran pallone a centrocampo, la tocca Malen che si autolancia, ma la sfera gli sfugge e recupera in uscita Ederson19:05

16' OCCHIO ALLA ROMA!!! Torna nella metà campo avversaria la Roma che è subito pericolosa col cross da sinistra di Wesley che però Malen non riesce a controllare dopo la deviazione di Aké19:02

15' Aktürkoglu di nuovo pericoloso in area, questa volta tocca per Greenwood che si inserisce, ma Mancini anticipa tutti19:01

12' ANCORA FENERBAHCE!!! Muriqi appoggia per Aktürkoglu, dopo la grande copertura di Kanté: l'ex Benfica arriva veloce verso il limite dell'area, ma il suo destro a giro viene spento da un ottimo Svilar18:59

11' PRIMA OCCASIONE PER IL FENERBAHCE!!! Muriqi appoggia per Greenwood che parte velocissimo, salta Hermoso e appoggia per Elmaz, ma il suo tiro a incrociare viene bloccato da Svilar.18:58

9' Buon recupero di Kanté su Soulé che cercava Malen. La Roma resta però nella metà campo del Fenerbahce18:56

7' Verticalizzazione di Cristante per Soulé che però non controlla in aerea. Il capitano della Roma aveva trovato il corridoio giusto18:54

5' Hermoso cerca la sventagliata per Dybala, bella l'idea ma arriva anche l'anticipo di Brown che appoggia per Ederson. Riparte il Fenerbahce19:44

3' Cristante prova a mandare in velocità Rensch sulla destra, servizio sbagliato però. Sarà rimessa per Ederson18:50

2' Prima offensiva del Fenerbahce con Aktürkoglu a sinistra, ma Mancini lo chiude senza far fallo18:48

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...18:47

Il direttore di gara sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Barbero e Porras Ayuso e dal quarto ufficiale, il sig. Juan Martínez Munuera. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci sono Cesar Soto Grado (VAR) e Valentín Gómez (AVAR).16:36

Non ci sono precedenti, in partite ufficiali, tra Roma e Fenerbahce. C'è però un'amichevole pre campionato nel 2014 tra i precedenti, finito con un pirotecnico 3-3 con le reti di Totti e Destro (doppietta). In Champions, la Roma ha affrontato in due occasioni il Galatasaray nella seconda fase a gironi della stagione 2001-2002. Finì 1-1 sia a Istanbul che al ritorno a Roma, con ambo le squadre eliminate in favore di Barcellona e Liverpool.16:45

Sono due i cambi operati da Gasperini rispetto all'ultima partita contro l'Atalanta. Dentro Rensch a destra, al posto di Lulli, e Soulé sulla trequarti al posto di Mora, affiancandosi a Dybala e Malen. Roma senza Pellegrini che è l'unico indisponibile per Gasp.18:31

Fenerbahce senza l'ex Lazio Guendouzi squalificato dopo i 'fatti' di Lione nel terzo turno preliminare. Out anche gli infortunati Marco Asensio (ex Real Madrid) e Oosterwolde, il difensore olandese che era stato acquistato dalla Roma in estate. Ma il perfezionamento dell'acquisto non è mai avvenuto, visto che l'ex difensore del Parma non ha passato le visite mediche.18:28

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Svilar - G.Mancini, Ndicka, Mario Hermoso - Rensch, Cristante, M.Koné, Wesley - Dybala, Soulé - Malen. All. Gian Piero Gasperini. A disposizione: De Marzi, Gollini - Balerdi, Ghilardi, Koulierakis - Molina, de Roon, Lulli, R.Mora - S.Castro.18:19

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Fenerbahce si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Ederson - Müldür, Skriniar, N.Aké, Brown - Yüksek, Kanté, Elmaz - Greenwood, Muriqi, Aktürkoğlu. All. Ismail Kartal. A disposizione: Çetin, Günok - Oppong, Demir, Mercan, Semedo, Mimovic - Kahveci, Aydin, Lukaku.18:14

E, soprattutto, è una Roma che torna a giocare la Champions 7 anni dopo l'ultima volta. L'ultima apparizione dei giallorossi fu nella stagione 2018-2019, con l'eliminazione agli ottavi di finale ad opera del Porto. C'era Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma che, proprio dopo quella partita, fu esonerato dalla guida tecnica dei giallorossi, venendo sostituito da Claudio Ranieri. Da allora, la Roma non è mai più riuscita a qualificarsi in Champions, pur passando dalla vittoria della Conference League nel 2022 e la finale persa in Europa League - ai rigori - contro il Siviglia nel 2023.16:32

Roma che arriva, invece, a questa sfida sulle ali dell'entusiasmo. 3 vittorie in altrettante partite in campionato e la vetta della classifica in coabitazione di Lazio e Inter. La squadra di Gasperini segna tantissimo, già 10 gol in tre giornate considerando il 4-0 alla Fiorentina, il 4-0 al Lecce e il 2-1 in rimonta all'Atalanta. È una Roma che con grandi ambizioni quest'anno.16:28

Fenerbahce che arriva dalla pesante sconfitta in campionato contro il Besiktas nel derby. A vincere è stata la squadra di Italiano, in casa del Fenerbahce, per 2-1 con gol decisivo di Dusan Vlahovic. I canarini hanno già rimediato due sconfitte in quattro giornate di campionato, con gli uomini di Kartal a -4 dalla vetta occupata dal Galatasaray di Osimhen e Leão. Da ricordare che la squadra turca arriva a questa League Phase dopo aver passato ben tre turni preliminari di Champions, eliminando Gornik Zabrze (Polonia), Sturm Graz (Austria) e Lione (Francia).16:26

Benvenuti alla diretta scritta di Fenerbahce-Roma, gara valida per la giornata 1 della League Phase di Champions League 2026-2027. Si gioca allo stadio Chobani Sports Complex di Istanbul.16:23

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