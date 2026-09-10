Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

PREPARTITA

Manchester United - Sabah è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Arbitro di Manchester United - Sabah sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente il Manchester United si trova 4° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Sabah si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Manchester United ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; il Sabah ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4.

Manchester United e Sabah è la prima che si affrontano in campionato.

Manchester United-Sabah ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester United affronterà per la prima volta nella sua storia una squadra azera in una competizione europea.

Nelle principali competizioni europee, le squadre inglesi non hanno mai perso contro formazioni azere in 11 precedenti (10V 1N), tutti disputati contro il Qarabag tra le stagioni 2015/16 e 2025/26.

Il Manchester United non ha vinto la gara d'esordio in nessuna delle ultime quattro stagioni nelle principali competizioni europee (1N 3P), dopo il successo per 2-1 in trasferta contro il Paris Saint-Germain nella prima giornata della Champions League 2020/21.

L'ultima partecipazione del Manchester United alla Champions League risale alla stagione 2023/24 e si è conclusa con l'eliminazione nella fase a gironi. I Red Devils hanno vinto solo una delle loro ultime nove partite nella competizione (3N 5P).

Il Sabah parteciperà a una delle principali competizioni europee per la prima volta nella sua storia, diventando la seconda squadra azera a giocare in Coppa dei Campioni/Champions League dopo il Qarabag (eliminato nella fase a gironi nel 2017/18 e arrivato ai play-off nel 2025/26).

Questa partita arriva a 4 anni e 291 giorni dalla prima gara di Michael Carrick come allenatore in Champions League, avvenuta durante il suo periodo da traghettatore al Manchester United nel novembre 2021 (vittoria per 2-0 contro il Villarreal). Solo Gian Piero Gasperini (8 anni e 4 giorni, 2011-2019), Vincenzo Montella (6 anni e 350 giorni, 2011-2018) e Sergei Semak (5 anni e 182 giorni, 2014-2019) hanno registrato un intervallo maggiore tra le loro prime due panchine nella competizione.

Il tecnico del Sabah Valdas Dambrauskas, che sarà il primo allenatore lituano a guidare una squadra in Champions League, ha perso cinque delle sue sette partite nelle principali competizioni europee (1V 1N) durante le esperienze con Ludogorets e Omonia Nicosia. L'ultimo giocatore lituano a scendere in campo in Champions League è stato Deividas Semberas nel dicembre 2011 con il CSKA Mosca.

Marcus Rashford ha partecipato a 25 gol in 48 presenze in Champions League (17 gol, 8 assist). Tuttavia, l'attaccante ha una media di un coinvolgimento in gol migliore con altri club (uno ogni 89 minuti con Aston Villa e Barcellona) rispetto a quella registrata con il Manchester United (uno ogni 135 minuti).

Bruno Fernandes ha partecipato a 15 gol in 19 presenze in Champions League con il Manchester United (6 gol, 9 assist), con una media di un gol o assist ogni 100 minuti. Tra i giocatori con 500 o più minuti giocati, solo Ruud van Nistelrooy (uno ogni 79 minuti) ha registrato una media migliore.

Veljko Simic è l'unico giocatore dell'attuale rosa del Sabah ad aver collezionato più di una presenza in Champions League, avendo giocato cinque partite con la Stella Rossa nella stagione 2018/19 senza mai segnare, fornire assist o vincere alcuna di esse (1N 4P).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: