Incontro terminato, Manchester United 4, Sabah 0.
Incontro terminato, Manchester United 4, Sabah 0.
Secondo tempo terminato, Manchester United 4, Sabah 0.22:52
Tiro respinto. Tymoteusz Puchacz (Sabah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rahman Dasdamirov.22:52
Tiro respinto. Joy-Lance Mickels (Sabah) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Abdulla Xaybulayev.22:50
Orphé Mbina (Sabah) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Joy-Lance Mickels con cross.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49
Matheus Cunha (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).22:48
Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Sabah) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tymoteusz Puchacz con cross.22:48
Harry Amass (Manchester United) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46
Fallo di Júnior Almeida (Sabah).22:46
Tentativo fallito. Joy-Lance Mickels (Sabah) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Tymoteusz Puchacz in seguito a un contropiede.22:45
Bruno Fernandes (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).22:44
Andrey Santos (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).22:44
Noussair Mazraoui (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Joy-Lance Mickels (Sabah).22:38
Fallo di mano di Bruno Fernandes (Manchester United).22:36
Joshua Zirkzee (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Aden McCarthy (Sabah).22:35
Sostituzione, Sabah. Júnior Almeida sostituisce Akim Zedadka.22:34
Sostituzione, Sabah. Du Queiroz sostituisce Veljko Simic.22:34
Matheus Cunha (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).22:33
Tentativo fallito. Leny Yoro (Manchester United) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Shea Lacey con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:33
Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Akim Zedadka (Sabah).22:32
Tiro respinto. Joshua Zirkzee (Manchester United) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Harry Amass.22:32
Andrey Santos (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).22:32
Sostituzione, Manchester United. Harry Amass sostituisce Patrick Dorgu.22:30
Sostituzione, Manchester United. Shea Lacey sostituisce Bryan Mbeumo.22:30
Sostituzione, Sabah. Abdulla Xaybulayev sostituisce Umarali Rakhmonaliev.22:30
Fallo di Lisandro Martínez (Manchester United).22:30
Orphé Mbina (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Mason Mount (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Ivan Lepinjica (Sabah).22:29
Gol! Manchester United 4, Sabah 0. Lisandro Martínez (Manchester United) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.22:27
Tiro respinto. Joshua Zirkzee (Manchester United) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Bruno Fernandes con passaggio filtrante.22:27
Ivan Lepinjica (Sabah) e' ammonito per fallo.22:25
Mason Mount (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Ivan Lepinjica (Sabah).22:25
Tiro parato. Joshua Zirkzee (Manchester United) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matheus Cunha.22:24
Patrick Dorgu (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Veljko Simic (Sabah).22:23
Sostituzione, Manchester United. Andrey Santos sostituisce Kobbie Mainoo.22:23
Sostituzione, Manchester United. Joshua Zirkzee sostituisce Benjamin Sesko.22:23
Tentativo fallito. Tymoteusz Puchacz (Sabah) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:22
Sostituzione, Sabah. Aleksey Isayev sostituisce Kaheem Parris.22:21
Patrick Dorgu (Manchester United) e' ammonito per fallo.22:20
Fallo di Patrick Dorgu (Manchester United).22:20
Kaheem Parris (Sabah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Tiro parato. Bruno Fernandes (Manchester United) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mason Mount.22:20
Tiro parato. Matheus Cunha (Manchester United) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Fernandes.22:19
Tentativo fallito. Noussair Mazraoui (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bryan Mbeumo.22:16
Tiro respinto. Umarali Rakhmonaliev (Sabah) un tiro di destro da fuori area.22:13
Bruno Fernandes (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Kaheem Parris (Sabah).22:11
Fallo di Matheus Cunha (Manchester United).22:06
Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Leny Yoro (Manchester United).22:05
Joy-Lance Mickels (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Sostituzione, Manchester United. Mason Mount sostituisce Youri Tielemans.22:03
Inizia il Secondo tempo Manchester United 3, Sabah 0.22:04
Sostituzione, Sabah. Orphé Mbina sostituisce Christian Nwachukwu.22:03
Primo tempo terminato, Manchester United 3, Sabah 0.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Gol! Manchester United 3, Sabah 0. Benjamin Sesko (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bryan Mbeumo con passaggio filtrante.21:46
Gol! Manchester United 2, Sabah 0. Bruno Fernandes (Manchester United) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Youri Tielemans.21:44
Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Akim Zedadka (Sabah).21:43
Tiro respinto. Patrick Dorgu (Manchester United) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Bruno Fernandes.21:43
Tentativo fallito. Bruno Fernandes (Manchester United) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Bryan Mbeumo.21:41
Tentativo fallito. Joy-Lance Mickels (Sabah) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kaheem Parris con cross.21:37
Tentativo fallito. Benjamin Sesko (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Patrick Dorgu con cross.21:35
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Lisandro Martínez (Manchester United).21:33
Tiro respinto. Kaheem Parris (Sabah) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Umarali Rakhmonaliev.21:33
Tiro respinto. Patrick Dorgu (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area.21:33
Tiro respinto. Ivan Lepinjica (Sabah) un tiro di sinistro da fuori area.21:31
Gol! Manchester United 1, Sabah 0. Matheus Cunha (Manchester United) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Patrick Dorgu con cross.21:28
Tiro parato. Bryan Mbeumo (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Youri Tielemans.21:27
Fallo di Leny Yoro (Manchester United).21:25
Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Tiro respinto. Matheus Cunha (Manchester United) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Patrick Dorgu.21:25
Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Tymoteusz Puchacz (Sabah).21:25
Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Ivan Lepinjica (Sabah).21:21
Fallo di Noussair Mazraoui (Manchester United).21:18
Joy-Lance Mickels (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Matheus Cunha (Manchester United).21:17
Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di mano di Patrick Dorgu (Manchester United).21:16
Patrick Dorgu (Manchester United) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15
Fallo di Kaheem Parris (Sabah).21:15
Fallo di Benjamin Sesko (Manchester United).21:14
Aden McCarthy (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Tymoteusz Puchacz (Sabah).21:13
Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Aden McCarthy (Sabah).21:13
Tentativo fallito. Noussair Mazraoui (Manchester United) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Bruno Fernandes.21:12
Tiro respinto. Noussair Mazraoui (Manchester United) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kobbie Mainoo.21:12
Tiro respinto. Noussair Mazraoui (Manchester United) un tiro di sinistro da fuori area.21:11
Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Stas Pokatilov (Sabah).21:10
Tiro parato. Matheus Cunha (Manchester United) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Noussair Mazraoui.21:10
Tiro respinto. Christian Nwachukwu (Sabah) un tiro di destro da fuori area.21:09
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Kobbie Mainoo (Manchester United).21:08
Fallo di Benjamin Sesko (Manchester United).21:07
Ivan Lepinjica (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Noussair Mazraoui (Manchester United).21:06
Joy-Lance Mickels (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Old Trafford
Città: Manchester
Capienza: 74244 spettatori19:59
Manchester United - Sabah è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.
Arbitro di Manchester United - Sabah sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Attualmente il Manchester United si trova 4° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Sabah si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Manchester United ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; il Sabah ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4.
Manchester United e Sabah è la prima che si affrontano in campionato.
Manchester United-Sabah ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Manchester United
|Sabah
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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