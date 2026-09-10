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Manchester United-Sabah: 4-0 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Old Trafford di Manchester
10 Settembre 2026 ore 21:00
Manchester United
4
Sabah
0
Partita finita
Arbitro: Willy Delajod
  1. 27' 1-0 Matheus Cunha
  2. 42' 2-0 Bruno Fernandes
  3. 45' 3-0 Benjamin Sesko
  4. 68' 4-0 Lisandro Martínez
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Manchester United 4, Sabah 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Manchester United 4, Sabah 0.22:52

  3. 90'+3'

    Tiro respinto. Tymoteusz Puchacz (Sabah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rahman Dasdamirov.22:52

  4. 90'+2'

    Tiro respinto. Joy-Lance Mickels (Sabah) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Abdulla Xaybulayev.22:50

  5. 90'+1'

    Orphé Mbina (Sabah) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Joy-Lance Mickels con cross.22:50

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49

  7. 89'

    Matheus Cunha (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  9. 89'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).22:48

  10. 89'

    Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Sabah) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tymoteusz Puchacz con cross.22:48

  11. 88'

    Harry Amass (Manchester United) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46

  12. 88'

    Fallo di Júnior Almeida (Sabah).22:46

  13. 86'

    Tentativo fallito. Joy-Lance Mickels (Sabah) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Tymoteusz Puchacz in seguito a un contropiede.22:45

  15. 85'

    Bruno Fernandes (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  16. 85'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).22:44

  17. 85'

    Andrey Santos (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  18. 85'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).22:44

  19. 79'

    Noussair Mazraoui (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  21. 79'

    Fallo di Joy-Lance Mickels (Sabah).22:38

  22. 77'

    Fallo di mano di Bruno Fernandes (Manchester United).22:36

  23. 76'

    Joshua Zirkzee (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  24. 76'

    Fallo di Aden McCarthy (Sabah).22:35

  25. 76'

    Sostituzione, Sabah. Júnior Almeida sostituisce Akim Zedadka.22:34

  27. 75'

    Sostituzione, Sabah. Du Queiroz sostituisce Veljko Simic.22:34

  28. 75'

    Matheus Cunha (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  29. 75'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).22:33

  30. 75'

    Tentativo fallito. Leny Yoro (Manchester United) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Shea Lacey con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:33

  31. 74'

    Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Akim Zedadka (Sabah).22:32

  33. 74'

    Tiro respinto. Joshua Zirkzee (Manchester United) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Harry Amass.22:32

  34. 73'

    Andrey Santos (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  35. 73'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Sabah).22:32

  36. 72'

    Sostituzione, Manchester United. Harry Amass sostituisce Patrick Dorgu.22:30

  37. 72'

    Sostituzione, Manchester United. Shea Lacey sostituisce Bryan Mbeumo.22:30

  39. 71'

    Sostituzione, Sabah. Abdulla Xaybulayev sostituisce Umarali Rakhmonaliev.22:30

  40. 71'

    Fallo di Lisandro Martínez (Manchester United).22:30

  41. 71'

    Orphé Mbina (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  42. 70'

    Mason Mount (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  43. 70'

    Fallo di Ivan Lepinjica (Sabah).22:29

  45. 68'

    Gol! Manchester United 4, Sabah 0. Lisandro Martínez (Manchester United) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.22:27

  46. 68'

    Tiro respinto. Joshua Zirkzee (Manchester United) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Bruno Fernandes con passaggio filtrante.22:27

  47. 67'

    Ivan Lepinjica (Sabah) e' ammonito per fallo.22:25

  48. 67'

    Mason Mount (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  49. 67'

    Fallo di Ivan Lepinjica (Sabah).22:25

  51. 66'

    Tiro parato. Joshua Zirkzee (Manchester United) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matheus Cunha.22:24

  52. 64'

    Patrick Dorgu (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  53. 64'

    Fallo di Veljko Simic (Sabah).22:23

  54. 64'

    Sostituzione, Manchester United. Andrey Santos sostituisce Kobbie Mainoo.22:23

  55. 64'

    Sostituzione, Manchester United. Joshua Zirkzee sostituisce Benjamin Sesko.22:23

  57. 63'

    Tentativo fallito. Tymoteusz Puchacz (Sabah) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:22

  58. 63'

    Sostituzione, Sabah. Aleksey Isayev sostituisce Kaheem Parris.22:21

  59. 62'

    Patrick Dorgu (Manchester United) e' ammonito per fallo.22:20

  60. 62'

    Fallo di Patrick Dorgu (Manchester United).22:20

  61. 62'

    Kaheem Parris (Sabah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  63. 61'

    Tiro parato. Bruno Fernandes (Manchester United) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mason Mount.22:20

  64. 61'

    Tiro parato. Matheus Cunha (Manchester United) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Fernandes.22:19

  65. 58'

    Tentativo fallito. Noussair Mazraoui (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bryan Mbeumo.22:16

  66. 54'

    Tiro respinto. Umarali Rakhmonaliev (Sabah) un tiro di destro da fuori area.22:13

  67. 53'

    Bruno Fernandes (Manchester United) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  69. 53'

    Fallo di Kaheem Parris (Sabah).22:11

  70. 47'

    Fallo di Matheus Cunha (Manchester United).22:06

  71. 47'

    Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  72. 47'

    Fallo di Leny Yoro (Manchester United).22:05

  73. 47'

    Joy-Lance Mickels (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  75. 45'

    Sostituzione, Manchester United. Mason Mount sostituisce Youri Tielemans.22:03

  76. Inizia il Secondo tempo Manchester United 3, Sabah 0.22:04

  77. 45'

    Sostituzione, Sabah. Orphé Mbina sostituisce Christian Nwachukwu.22:03

  78. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Manchester United 3, Sabah 0.21:48

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47

  81. 45'

    Gol! Manchester United 3, Sabah 0. Benjamin Sesko (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bryan Mbeumo con passaggio filtrante.21:46

  82. 42'

    Gol! Manchester United 2, Sabah 0. Bruno Fernandes (Manchester United) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Youri Tielemans.21:44

  83. 41'

    Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Akim Zedadka (Sabah).21:43

  84. 41'

    Tiro respinto. Patrick Dorgu (Manchester United) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Bruno Fernandes.21:43

  85. 40'

    Tentativo fallito. Bruno Fernandes (Manchester United) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Bryan Mbeumo.21:41

  87. 36'

    Tentativo fallito. Joy-Lance Mickels (Sabah) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kaheem Parris con cross.21:37

  88. 33'

    Tentativo fallito. Benjamin Sesko (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Patrick Dorgu con cross.21:35

  89. 32'

    Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Lisandro Martínez (Manchester United).21:33

  90. 32'

    Tiro respinto. Kaheem Parris (Sabah) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Umarali Rakhmonaliev.21:33

  91. 31'

    Tiro respinto. Patrick Dorgu (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area.21:33

  93. 29'

    Tiro respinto. Ivan Lepinjica (Sabah) un tiro di sinistro da fuori area.21:31

  94. 27'

    Gol! Manchester United 1, Sabah 0. Matheus Cunha (Manchester United) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Patrick Dorgu con cross.21:28

  95. 25'

    Tiro parato. Bryan Mbeumo (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Youri Tielemans.21:27

  96. 24'

    Fallo di Leny Yoro (Manchester United).21:25

  97. 24'

    Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  99. 24'

    Tiro respinto. Matheus Cunha (Manchester United) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Patrick Dorgu.21:25

  100. 23'

    Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Tymoteusz Puchacz (Sabah).21:25

  101. 19'

    Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Ivan Lepinjica (Sabah).21:21

  102. 16'

    Fallo di Noussair Mazraoui (Manchester United).21:18

  103. 16'

    Joy-Lance Mickels (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  105. 15'

    Fallo di Matheus Cunha (Manchester United).21:17

  106. 15'

    Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  107. 15'

    Fallo di mano di Patrick Dorgu (Manchester United).21:16

  108. 13'

    Patrick Dorgu (Manchester United) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15

  109. 13'

    Fallo di Kaheem Parris (Sabah).21:15

  111. 12'

    Fallo di Benjamin Sesko (Manchester United).21:14

  112. 12'

    Aden McCarthy (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  113. 12'

    Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Tymoteusz Puchacz (Sabah).21:13

  114. 11'

    Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Aden McCarthy (Sabah).21:13

  115. 10'

    Tentativo fallito. Noussair Mazraoui (Manchester United) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Bruno Fernandes.21:12

  117. 10'

    Tiro respinto. Noussair Mazraoui (Manchester United) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kobbie Mainoo.21:12

  118. 9'

    Tiro respinto. Noussair Mazraoui (Manchester United) un tiro di sinistro da fuori area.21:11

  119. 8'

    Calcio d'angolo,Manchester United. Calcio d'angolo causato da Stas Pokatilov (Sabah).21:10

  120. 8'

    Tiro parato. Matheus Cunha (Manchester United) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Noussair Mazraoui.21:10

  121. 7'

    Tiro respinto. Christian Nwachukwu (Sabah) un tiro di destro da fuori area.21:09

  123. 6'

    Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Kobbie Mainoo (Manchester United).21:08

  124. 5'

    Fallo di Benjamin Sesko (Manchester United).21:07

  125. 5'

    Ivan Lepinjica (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  126. 4'

    Fallo di Noussair Mazraoui (Manchester United).21:06

  127. 4'

    Joy-Lance Mickels (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  129. Inizia il Primo tempo.21:02

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Old Trafford
    Città: Manchester
    Capienza: 74244 spettatori19:59

Formazioni Manchester United - Sabah

Manchester United
Sabah
TITOLARI MANCHESTER UNITED
  • (1) SENNE LAMMENS (P)
  • (13) PATRICK DORGU (D)
  • (6) LISANDRO MARTÍNEZ (D)
  • (3) NOUSSAIR MAZRAOUI (D)
  • (15) LENY YORO (D)
  • (8) BRUNO FERNANDES (C)
  • (18) YOURI TIELEMANS (C)
  • (10) MATHEUS CUNHA (C)
  • (19) BRYAN MBEUMO (C)
  • (37) KOBBIE MAINOO (C)
  • (30) BENJAMIN SESKO (A)
PANCHINA MANCHESTER UNITED
  • (11) JOSHUA ZIRKZEE (A)
  • (26) AYDEN HEAVEN (D)
  • (41) HARRY AMASS (D)
  • (31) SHEA LACEY (A)
  • (17) ANDREY SANTOS (C)
  • (39) TYLER FLETCHER (C)
  • (45) DERMOT MEE (P)
  • (12) KARL DARLOW (P)
  • (2) DIOGO DALOT (D)
  • (7) MASON MOUNT (C)
  • (9) MARCUS RASHFORD (A)
  • (5) HARRY MAGUIRE (D)
ALLENATORE MANCHESTER UNITED
  • Michael Carrick
TITOLARI SABAH
  • (92) STAS POKATILOV (P)
  • (80) AKIM ZEDADKA (D)
  • (4) ADEN MCCARTHY (D)
  • (5) RAHMAN DASDAMIROV (D)
  • (27) TYMOTEUSZ PUCHACZ (D)
  • (21) VELJKO SIMIC (C)
  • (7) UMARALI RAKHMONALIEV (C)
  • (13) IVAN LEPINJICA (C)
  • (11) KAHEEM PARRIS (A)
  • (20) JOY-LANCE MICKELS (A)
  • (8) CHRISTIAN NWACHUKWU (A)
PANCHINA SABAH
  • (88) RODRIGO FERNANDES (C)
  • (10) ALEKSEY ISAYEV (C)
  • (37) DU QUEIROZ (C)
  • (33) JÚNIOR ALMEIDA (D)
  • (99) ORPHÉ MBINA (A)
  • (6) ABDULLA XAYBULAYEV (C)
  • (1) AMIN RAMAZANOV (P)
  • (17) TELLUR MÜTALLIMOV (D)
  • (16) RAUF RÜSTAMLI (C)
  • (94) RAVAN MIRZAMMADOV (P)
  • (89) CAFAR MUXTAROV (D)
ALLENATORE SABAH
  • Valdas Dambrauskas
PREPARTITA

Manchester United - Sabah è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.
Arbitro di Manchester United - Sabah sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente il Manchester United si trova 4° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Sabah si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Manchester United ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; il Sabah ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4.

Manchester United e Sabah è la prima che si affrontano in campionato.

Manchester United-Sabah ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Manchester United affronterà per la prima volta nella sua storia una squadra azera in una competizione europea.
  • Nelle principali competizioni europee, le squadre inglesi non hanno mai perso contro formazioni azere in 11 precedenti (10V 1N), tutti disputati contro il Qarabag tra le stagioni 2015/16 e 2025/26.
  • Il Manchester United non ha vinto la gara d'esordio in nessuna delle ultime quattro stagioni nelle principali competizioni europee (1N 3P), dopo il successo per 2-1 in trasferta contro il Paris Saint-Germain nella prima giornata della Champions League 2020/21.
  • L'ultima partecipazione del Manchester United alla Champions League risale alla stagione 2023/24 e si è conclusa con l'eliminazione nella fase a gironi. I Red Devils hanno vinto solo una delle loro ultime nove partite nella competizione (3N 5P).
  • Il Sabah parteciperà a una delle principali competizioni europee per la prima volta nella sua storia, diventando la seconda squadra azera a giocare in Coppa dei Campioni/Champions League dopo il Qarabag (eliminato nella fase a gironi nel 2017/18 e arrivato ai play-off nel 2025/26).
  • Questa partita arriva a 4 anni e 291 giorni dalla prima gara di Michael Carrick come allenatore in Champions League, avvenuta durante il suo periodo da traghettatore al Manchester United nel novembre 2021 (vittoria per 2-0 contro il Villarreal). Solo Gian Piero Gasperini (8 anni e 4 giorni, 2011-2019), Vincenzo Montella (6 anni e 350 giorni, 2011-2018) e Sergei Semak (5 anni e 182 giorni, 2014-2019) hanno registrato un intervallo maggiore tra le loro prime due panchine nella competizione.
  • Il tecnico del Sabah Valdas Dambrauskas, che sarà il primo allenatore lituano a guidare una squadra in Champions League, ha perso cinque delle sue sette partite nelle principali competizioni europee (1V 1N) durante le esperienze con Ludogorets e Omonia Nicosia. L'ultimo giocatore lituano a scendere in campo in Champions League è stato Deividas Semberas nel dicembre 2011 con il CSKA Mosca.
  • Marcus Rashford ha partecipato a 25 gol in 48 presenze in Champions League (17 gol, 8 assist). Tuttavia, l'attaccante ha una media di un coinvolgimento in gol migliore con altri club (uno ogni 89 minuti con Aston Villa e Barcellona) rispetto a quella registrata con il Manchester United (uno ogni 135 minuti).
  • Bruno Fernandes ha partecipato a 15 gol in 19 presenze in Champions League con il Manchester United (6 gol, 9 assist), con una media di un gol o assist ogni 100 minuti. Tra i giocatori con 500 o più minuti giocati, solo Ruud van Nistelrooy (uno ogni 79 minuti) ha registrato una media migliore.
  • Veljko Simic è l'unico giocatore dell'attuale rosa del Sabah ad aver collezionato più di una presenza in Champions League, avendo giocato cinque partite con la Stella Rossa nella stagione 2018/19 senza mai segnare, fornire assist o vincere alcuna di esse (1N 4P).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Manchester UnitedSabah
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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