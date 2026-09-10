Incontro terminato, PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1.
Incontro terminato, PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1.
Secondo tempo terminato, PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1.20:35
Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:35
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:34
Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:33
Dmytro Kryskiv (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:32
Paul Wanner (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Fallo di Dmytro Kryskiv (Shakhtar Donetsk).20:32
Fallo di mano di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).20:32
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Alisson Santana.20:31
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Dmytro Kryskiv sostituisce Isaque.20:31
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:29
Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).20:29
Tiro respinto. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sergiño Dest.20:29
Fallo di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).20:27
Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Tentativo fallito. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco alto. Assist di Lassina Traoré.20:27
Sostituzione, PSV Eindhoven. Sven Mijnans sostituisce Ricardo Pepi.20:26
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Sergiño Dest (PSV Eindhoven).20:25
Tiro respinto. Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Oleh Ocheretko con suggerimento di testa.20:25
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) e' ammonito.20:24
Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).20:24
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).20:23
Paul Wanner (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).20:20
Armando Obispo (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk).20:15
Fuorigioco. Ivan Perisic(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ricardo Pepi e' colto in fuorigioco.20:14
Fallo di Paul Wanner (PSV Eindhoven).20:13
Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).20:12
Sostituzione, PSV Eindhoven. Ryan Flamingo sostituisce Filip Kostic.20:11
Tiro parato. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vinícius Tobias con passaggio filtrante.20:10
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Newerton sostituisce Gleiker Mendoza.20:09
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lassina Traoré sostituisce Kauã Elias.20:09
Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).20:09
Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.20:07
Fallo di Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).20:07
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:06
Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:06
Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).20:06
Tiro respinto. Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ruben van Bommel.20:04
Tiro respinto. Filip Kostic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ruben van Bommel.20:04
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).20:01
Tentativo fallito. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.20:00
Armando Obispo (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.19:59
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59
Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).19:59
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo di mano.19:57
Fallo di mano di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).19:57
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Sergiño Dest (PSV Eindhoven).19:57
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56
Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).19:56
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Paul Wanner (PSV Eindhoven).19:55
Tentativo fallito. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kodai Sano.19:54
Gol! PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Armando Obispo.19:51
Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.19:49
Fallo di Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk).19:49
Filip Kostic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Inizia il Secondo tempo PSV Eindhoven 0, Shakhtar Donetsk 1.19:48
Primo tempo terminato, PSV Eindhoven 0, Shakhtar Donetsk 1.19:33
Gol! PSV Eindhoven 0, Shakhtar Donetsk 1. Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Isaque.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Tiro respinto. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Perisic.19:29
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).19:27
Paul Wanner (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Tiro respinto. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Isaque.19:26
Tiro respinto. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Marlon Gomes con passaggio filtrante.19:25
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Fallo di Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).19:25
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Ricardo Pepi (PSV Eindhoven).19:24
Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Ricardo Pepi (PSV Eindhoven).19:22
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk).19:21
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.19:20
Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).19:20
Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20
Gara riprende.19:18
Gara momentaneamente sospesa, Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:17
Isaque (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Paul Wanner (PSV Eindhoven).19:11
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk).19:10
Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).19:07
Tiro parato. Kodai Sano (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ricardo Pepi.19:04
Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).19:00
Ivan Perisic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Ivan Perisic (PSV Eindhoven).18:57
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Filip Kostic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).18:56
Fallo di Filip Kostic (PSV Eindhoven).18:51
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Kodai Sano.18:50
Tentativo fallito. Kodai Sano (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:50
Tiro respinto. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Marlon Gomes.18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Philips Stadion
Città: Eindhoven
Capienza: 35000 spettatori17:37
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 18:45 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.
Arbitro di PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente il PSV Eindhoven si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece lo Shakhtar Donetsk si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il PSV Eindhoven ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; lo Shakhtar Donetsk ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.
PSV Eindhoven e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.
PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|PSV Eindhoven
|Shakhtar Donetsk
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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