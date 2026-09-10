Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk: 1-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Philips Stadion di Eindhoven
10 Settembre 2026 ore 18:45
PSV Eindhoven
1
Shakhtar Donetsk
1
Partita finita
Arbitro: Halil Umut Meler
  1. 45+1' 0-1 Gleiker Mendoza
  2. 48' 1-1 Sergiño Dest
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1.20:35

  3. 90'+2'

    Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:35

  4. 90'+1'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:34

  5. 90'+1'

    Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34

  6. 90'+1'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).20:34

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:33

  9. 89'

    Dmytro Kryskiv (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:32

  10. 89'

    Paul Wanner (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32

  11. 89'

    Fallo di Dmytro Kryskiv (Shakhtar Donetsk).20:32

  12. 89'

    Fallo di mano di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).20:32

  13. 89'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Alisson Santana.20:31

  15. 89'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Dmytro Kryskiv sostituisce Isaque.20:31

  16. 86'

    Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:29

  17. 86'

    Fallo di Isaque (Shakhtar Donetsk).20:29

  18. 86'

    Tiro respinto. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sergiño Dest.20:29

  19. 84'

    Fallo di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).20:27

  21. 84'

    Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  22. 84'

    Tentativo fallito. Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco alto. Assist di Lassina Traoré.20:27

  23. 83'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Sven Mijnans sostituisce Ricardo Pepi.20:26

  24. 82'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Sergiño Dest (PSV Eindhoven).20:25

  25. 82'

    Tiro respinto. Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Oleh Ocheretko con suggerimento di testa.20:25

  27. 81'

    Sergiño Dest (PSV Eindhoven) e' ammonito.20:24

  28. 81'

    Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).20:24

  29. 81'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  30. 80'

    Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  31. 80'

    Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).20:23

  33. 77'

    Paul Wanner (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  34. 77'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Shakhtar Donetsk).20:20

  35. 72'

    Armando Obispo (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  36. 72'

    Fallo di Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk).20:15

  37. 71'

    Fuorigioco. Ivan Perisic(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ricardo Pepi e' colto in fuorigioco.20:14

  39. 70'

    Fallo di Paul Wanner (PSV Eindhoven).20:13

  40. 70'

    Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13

  41. 69'

    Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12

  42. 69'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).20:12

  43. 68'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Ryan Flamingo sostituisce Filip Kostic.20:11

  45. 67'

    Tiro parato. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vinícius Tobias con passaggio filtrante.20:10

  46. 66'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Newerton sostituisce Gleiker Mendoza.20:09

  47. 66'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lassina Traoré sostituisce Kauã Elias.20:09

  48. 66'

    Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09

  49. 66'

    Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).20:09

  51. 65'

    Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.20:07

  52. 65'

    Fallo di Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).20:07

  53. 65'

    Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  54. 63'

    Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:06

  55. 63'

    Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:06

  57. 63'

    Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).20:06

  58. 61'

    Tiro respinto. Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ruben van Bommel.20:04

  59. 61'

    Tiro respinto. Filip Kostic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ruben van Bommel.20:04

  60. 59'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).20:01

  61. 57'

    Tentativo fallito. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.20:00

  63. 56'

    Armando Obispo (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.19:59

  64. 56'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59

  65. 56'

    Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).19:59

  66. 55'

    Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo di mano.19:57

  67. 55'

    Fallo di mano di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).19:57

  69. 54'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Sergiño Dest (PSV Eindhoven).19:57

  70. 53'

    Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56

  71. 53'

    Fallo di Armando Obispo (PSV Eindhoven).19:56

  72. 52'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Paul Wanner (PSV Eindhoven).19:55

  73. 51'

    Tentativo fallito. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kodai Sano.19:54

  75. 48'

    Gol! PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Armando Obispo.19:51

  76. 47'

    Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.19:49

  77. 46'

    Fallo di Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk).19:49

  78. 46'

    Filip Kostic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  79. Inizia il Secondo tempo PSV Eindhoven 0, Shakhtar Donetsk 1.19:48

  81. 45'+3'

    Primo tempo terminato, PSV Eindhoven 0, Shakhtar Donetsk 1.19:33

  82. 45'+1'

    Gol! PSV Eindhoven 0, Shakhtar Donetsk 1. Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Isaque.19:31

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  84. 43'

    Tiro respinto. Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Perisic.19:29

  85. 42'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).19:27

  87. 42'

    Paul Wanner (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  88. 40'

    Tiro respinto. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Isaque.19:26

  89. 40'

    Tiro respinto. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Marlon Gomes con passaggio filtrante.19:25

  90. 40'

    Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25

  91. 40'

    Fallo di Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).19:25

  93. 38'

    Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  94. 38'

    Fallo di Ricardo Pepi (PSV Eindhoven).19:24

  95. 37'

    Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  96. 37'

    Fallo di Ricardo Pepi (PSV Eindhoven).19:22

  97. 36'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk).19:21

  99. 35'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.19:20

  100. 35'

    Fallo di Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).19:20

  101. 35'

    Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20

  102. 33'

    Gara riprende.19:18

  103. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:17

  105. 26'

    Isaque (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  106. 26'

    Fallo di Paul Wanner (PSV Eindhoven).19:11

  107. 25'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk).19:10

  108. 21'

    Gleiker Mendoza (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  109. 21'

    Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).19:07

  111. 19'

    Tiro parato. Kodai Sano (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ricardo Pepi.19:04

  112. 14'

    Fallo di Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk).19:00

  113. 14'

    Ivan Perisic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  114. 12'

    Fallo di Ivan Perisic (PSV Eindhoven).18:57

  115. 12'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  117. 10'

    Filip Kostic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  118. 10'

    Fallo di Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).18:56

  119. 6'

    Fallo di Filip Kostic (PSV Eindhoven).18:51

  120. 6'

    Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  121. 5'

    Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Kodai Sano.18:50

  123. 5'

    Tentativo fallito. Kodai Sano (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:50

  124. 3'

    Tiro respinto. Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Marlon Gomes.18:48

  125. Inizia il Primo tempo.18:46

  126. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

  128. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Philips Stadion
    Città: Eindhoven
    Capienza: 35000 spettatori17:37

Formazioni PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

PSV Eindhoven
Shakhtar Donetsk
TITOLARI PSV EINDHOVEN
  • (32) MATEJ KOVÁR (P)
  • (18) FILIP KOSTIC (D)
  • (4) ARMANDO OBISPO (D)
  • (2) LUTSHAREL GEERTRUIDA (D)
  • (8) SERGIÑO DEST (D)
  • (20) GUUS TIL (C)
  • (10) PAUL WANNER (C)
  • (24) KODAI SANO (C)
  • (5) IVAN PERISIC (A)
  • (9) RICARDO PEPI (A)
  • (7) RUBEN VAN BOMMEL (A)
PANCHINA PSV EINDHOVEN
  • (31) NOAH FERNANDEZ (C)
  • (37) AMIR BOUHAMDI (A)
  • (38) FABIAN MERIÉN (D)
  • (35) AYONI SANTOS (C)
  • (51) TIJN SMOLENAARS (P)
  • (3) YAREK GASIOROWSKI (D)
  • (19) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (6) RYAN FLAMINGO (D)
  • (21) SVEN MIJNANS (C)
  • (27) DENNIS MAN (A)
  • (1) NICK OLIJ (P)
ALLENATORE PSV EINDHOVEN
  • Peter Bosz
TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
  • (31) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (13) PEDRO HENRIQUE (D)
  • (17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (6) MARLON GOMES (C)
  • (27) OLEH OCHERETKO (C)
  • (14) ISAQUE (C)
  • (77) GLEIKER MENDOZA (C)
  • (30) ALISSON SANTANA (C)
  • (9) KAUÃ ELIAS (A)
PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
  • (18) ALAA GHRAM (D)
  • (49) LUCA MEIRELLES (A)
  • (37) LUCAS FERREIRA (C)
  • (11) NEWERTON (C)
  • (25) GABRIEL CARVALHO (C)
  • (24) VIKTOR TSUKANOV (C)
  • (8) DMYTRO KRYSKIV (C)
  • (20) OLEKSANDR KARAVAIEV (C)
  • (29) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (23) KIRIL FESIUN (P)
  • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
  • (2) LASSINA TRAORÉ (A)
ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
  • Arda Turan
PREPARTITA

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 18:45 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.
Arbitro di PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente il PSV Eindhoven si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece lo Shakhtar Donetsk si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il PSV Eindhoven ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; lo Shakhtar Donetsk ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

PSV Eindhoven e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.

PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'unico precedente europeo tra PSV e Shakhtar Donetsk risale al novembre 2024 nella fase a gironi di UEFA Champions League, terminato con la vittoria del PSV per 3-2.
  • Nelle principali competizioni europee, lo Shakhtar Donetsk ha vinto solo una delle sei trasferte disputate nei Paesi Bassi (1N 4P), un successo per 2-1 contro il Feyenoord in UEFA Champions League nell'ottobre 2017.
  • Il PSV ha perso la gara d'esordio in UEFA Champions League in ognuna delle ultime cinque stagioni (2016/17, 2018/19, 2023/24, 2024/25, 2025/26), dopo aver battuto il Manchester United per 2-1 nel 2015/16.
  • La stagione 2026/27 segnerà la quarta partecipazione consecutiva del PSV alla UEFA Champions League, la seconda striscia più lunga di presenze di fila nella competizione (inclusa la Coppa dei Campioni) a pari merito dopo quella di 12 stagioni tra il 1997/98 e il 2008/09.
  • Lo Shakhtar Donetsk ha toccato quota 20 partecipazioni in Champions League dal suo debutto nella stagione 2000/01, il secondo dato più alto per una squadra al di fuori dei cinque maggiori campionati europei in questo periodo, dietro solo al Porto (21).
  • Il PSV ha segnato 16 gol in otto partite di UEFA Champions League nella stagione 2025/26 (due gol a partita), la miglior media in una singola stagione nella competizione dal 1992/93.
  • Lo Shakhtar Donetsk ha vinto solo due delle ultime 15 trasferte di Champions League (3N 10P) e ha perso cinque delle precedenti sei (1N) dal successo per 3-2 sul campo del Royal Antwerp nell'ottobre 2023.
  • Il PSV ha perso quattro delle otto partite di UEFA Champions League disputate nella stagione 2025/26 (2V 2N); solo nel 1992/93 e nel 2008/09 (cinque sconfitte in entrambi i casi) ha registrato più ko in una singola stagione nella competizione (inclusa la Coppa dei Campioni).
  • Ricardo Pepi ha partecipato a nove gol in UEFA Champions League con il PSV (6 gol, 3 assist); solo Luuk de Jong (14 - 11 gol, 3 assist) e Ruud van Nistelrooy (10 - 8 gol, 2 assist) hanno fatto meglio. Pepi vanta la miglior media minuti per gol o assist tra i giocatori con 250 o più minuti giocati nella storia della Champions League (uno ogni 49 minuti).
  • L'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Arda Turan, ha guidato la squadra alle semifinali di Conference League nella sua prima stagione in panchina. Turan ha collezionato 32 presenze in Champions League con Galatasaray, Atletico Madrid e Barcellona e ha affrontato il PSV nella sua terza e quarta gara nella competizione nel 2006/07, uscendo sconfitto in entrambe le occasioni con il Galatasaray.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PSV EindhovenShakhtar Donetsk
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk Live

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio