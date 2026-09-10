Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 18:45 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente il PSV Eindhoven si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece lo Shakhtar Donetsk si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il PSV Eindhoven ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; lo Shakhtar Donetsk ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

PSV Eindhoven e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.

PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente europeo tra PSV e Shakhtar Donetsk risale al novembre 2024 nella fase a gironi di UEFA Champions League, terminato con la vittoria del PSV per 3-2.

Nelle principali competizioni europee, lo Shakhtar Donetsk ha vinto solo una delle sei trasferte disputate nei Paesi Bassi (1N 4P), un successo per 2-1 contro il Feyenoord in UEFA Champions League nell'ottobre 2017.

Il PSV ha perso la gara d'esordio in UEFA Champions League in ognuna delle ultime cinque stagioni (2016/17, 2018/19, 2023/24, 2024/25, 2025/26), dopo aver battuto il Manchester United per 2-1 nel 2015/16.

La stagione 2026/27 segnerà la quarta partecipazione consecutiva del PSV alla UEFA Champions League, la seconda striscia più lunga di presenze di fila nella competizione (inclusa la Coppa dei Campioni) a pari merito dopo quella di 12 stagioni tra il 1997/98 e il 2008/09.

Lo Shakhtar Donetsk ha toccato quota 20 partecipazioni in Champions League dal suo debutto nella stagione 2000/01, il secondo dato più alto per una squadra al di fuori dei cinque maggiori campionati europei in questo periodo, dietro solo al Porto (21).

Il PSV ha segnato 16 gol in otto partite di UEFA Champions League nella stagione 2025/26 (due gol a partita), la miglior media in una singola stagione nella competizione dal 1992/93.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto solo due delle ultime 15 trasferte di Champions League (3N 10P) e ha perso cinque delle precedenti sei (1N) dal successo per 3-2 sul campo del Royal Antwerp nell'ottobre 2023.

Il PSV ha perso quattro delle otto partite di UEFA Champions League disputate nella stagione 2025/26 (2V 2N); solo nel 1992/93 e nel 2008/09 (cinque sconfitte in entrambi i casi) ha registrato più ko in una singola stagione nella competizione (inclusa la Coppa dei Campioni).

Ricardo Pepi ha partecipato a nove gol in UEFA Champions League con il PSV (6 gol, 3 assist); solo Luuk de Jong (14 - 11 gol, 3 assist) e Ruud van Nistelrooy (10 - 8 gol, 2 assist) hanno fatto meglio. Pepi vanta la miglior media minuti per gol o assist tra i giocatori con 250 o più minuti giocati nella storia della Champions League (uno ogni 49 minuti).

L'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Arda Turan, ha guidato la squadra alle semifinali di Conference League nella sua prima stagione in panchina. Turan ha collezionato 32 presenze in Champions League con Galatasaray, Atletico Madrid e Barcellona e ha affrontato il PSV nella sua terza e quarta gara nella competizione nel 2006/07, uscendo sconfitto in entrambe le occasioni con il Galatasaray.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: