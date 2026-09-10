Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

PREPARTITA

Slavia Praga - Lens è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Arbitro di Slavia Praga - Lens sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente lo Slavia Praga si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Lens si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Lo Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Lens ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Slavia Praga e Lens è la prima che si affrontano in campionato.

Slavia Praga-Lens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Slavia Praga e il Lens si sono affrontati negli ottavi di finale di Coppa UEFA nella stagione 1995/96, con la squadra ceca che ha superato il turno grazie all'1-0 complessivo (0-0 in casa, 1-0 in trasferta); questo è l'unico precedente tra le due formazioni.

In tutte le competizioni europee l'ultima squadra francese a vincere in casa dello Slavia Praga è stato il Lille con un successo per 5-1 in UEFA Europa League nell'ottobre 2009; da allora, tutte e tre le formazioni francesi che hanno fatto visita ai cechi hanno perso: il Bordeaux nel settembre 2018 (0-1, Europa League), il Nizza nel novembre 2020 (2-3, Europa League) e il Lille nell'agosto 2024 (1-2, qualificazione alla Champions League).

Dopo aver iniziato l'Europa League 2024/25 con un successo per 2-0 contro il Ludogorets Razgrad, lo Slavia Praga non ha vinto nessuna delle successive 15 sfide disputate nelle principali competizioni europee (5N 10P). L'unica squadra ceca ad aver registrato una striscia senza vittorie più lunga è lo stesso Slavia, tra l'ottobre 2007 e il dicembre 2009 (19).

Il Lens ha pareggiato la prima partita in ognuna delle sue ultime quattro campagne europee (2005/06, 2006/07 e 2007/08 in Coppa UEFA, 2023/24 in Champions League). L'ultima volta che i giallorossi hanno iniziato con un successo risale alla stagione 2003/04, quando batterono il Cementarnica 55 Skopje in Coppa UEFA.

Questa sarà la quarta stagione del Lens in UEFA Champions League; nelle tre precedenti partecipazioni, la squadra francese è sempre stata eliminata nella fase a gironi: nel 1998/99, del 2002/03 (prima fase a gironi) e del 2023/24.

Il Lens vanta un bilancio perfettamente equilibrato in Champions League, con 6V 6N 6P in 18 precedenti; si tratta del numero più alto di partite giocate da una squadra nella storia della Coppa dei Campioni (dal 1955 in poi) tra quelle che registrano lo stesso numero di successi, pareggi e sconfitte.

Il Lens ha vinto solo una delle nove trasferte disputate in Champions League (3N 5P), un successo per 1-0 contro l'Arsenal a Wembley nella fase a gironi dell'edizione 1998/99, si tratta anche dell'unica occasione in cui i francesi hanno mantenuto la porta inviolata nella competizione.

Con soli cinque gol, lo Slavia Praga è stato il peggior attacco della Champions League 2025/26 a pari merito con il Villarreal. I cechi hanno segnato appena cinque reti a fronte di 9.3 expected goals, registrando la quarta peggior differenza negativa tra gol fatti e attesi nella fase campionato (-4.3).

Il capitano del Lens Florian Thauvin ha collezionato 12 presenze in Champions League, tutte con il Marsiglia nelle stagioni 2013/14 e 2020/21, perdendo 11 di queste sfide (91.7%). Tra i 2994 giocatori che hanno disputato più di 10 gare nella competizione, solo tre registrano una percentuale di sconfitte più alta.

Solo quattro giocatori attualmente al Lens hanno segnato almeno un gol in Champions League: Thorgan Hazard (3), Abdallah Sima (3), Florian Thauvin (1) e Amadou Haidara (1). Quest'ultimo è il giocatore del Lens con il maggior numero di presenze nella competizione (37 partite con il Lipsia), davanti a Hazard (30).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: