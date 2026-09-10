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Slavia Praga-Lens: 2-3 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Fortuna Arena di Praga
10 Settembre 2026 ore 21:00
Slavia Praga
2
Lens
3
Partita finita
Arbitro: Vasilis Fotias
  1. 51' 1-0 Danijel Sturm
  2. 73' 1-1 Abdallah Sima
  3. 88' 2-1 Danijel Sturm
  4. 90+1' 2-2 Florian Thauvin
  5. 90+3' 2-3 Ruben Aguilar
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Slavia Praga 2, Lens 3.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Slavia Praga 2, Lens 3.22:57

  3. 90'+7'

    Tiro respinto. Michal Sadílek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area.22:57

  4. 90'+7'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Andrija Bulatovic (Lens).22:56

  5. 90'+6'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Florian Sotoca (Lens).22:56

  6. 90'+6'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area.22:56

  7. 90'+4'

    Fallo di Florian Sotoca (Lens).22:54

  9. 90'+4'

    Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54

  10. 90'+3'

    Gol! Slavia Praga 2, Lens 3. Ruben Aguilar (Lens) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:53

  11. 90'+2'

    Tiro respinto. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Danijel Sturm.22:52

  12. 90'+1'

    Gol! Slavia Praga 2, Lens 2. Florian Thauvin (Lens) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mezian Mesloub con cross.22:51

  13. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51

  15. 90'+1'

    Tiro respinto. Mezian Mesloub (Lens) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ismaëlo Ganiou.22:50

  16. 88'

    Gol! Slavia Praga 2, Lens 1. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:48

  17. 88'

    Tiro respinto. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area.22:48

  18. 88'

    Tiro respinto. Stepán Chaloupek (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area. Assist di Michal Sadílek con cross.22:48

  19. 87'

    Fallo di Kyllian Antonio (Lens).22:47

  21. 87'

    Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47

  22. 87'

    Tentativo fallito. Andrija Bulatovic (Lens) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Thauvin da calcio d'angolo.22:46

  23. 86'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Jakub Markovic (Slavia Praga).22:46

  24. 86'

    Tiro parato. Ismaëlo Ganiou (Lens) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Sotoca.22:46

  25. 84'

    Gara riprende.22:44

  27. 84'

    Sostituzione, Slavia Praga. Ivan Schranz sostituisce Samuel Isife.22:44

  28. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Ismaëlo Ganiou (Lens) per infortunio.22:43

  29. 82'

    Sostituzione, Slavia Praga. Toumani Diakité sostituisce Wiktor Nowak.22:42

  30. 82'

    Tentativo fallito. Matthieu Udol (Lens) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Andrija Bulatovic con cross da calcio d'angolo.22:42

  31. 81'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Wiktor Nowak (Slavia Praga).22:41

  33. 81'

    Tentativo fallito. Junior Kadile (Lens) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Thauvin.22:41

  34. 80'

    Tentativo fallito. Florian Sotoca (Lens) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Matthieu Udol con cross.22:40

  35. 80'

    Tiro respinto. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Odsonne Édouard.22:39

  36. 78'

    Tentativo fallito. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Mezian Mesloub.22:37

  37. 76'

    Sostituzione, Slavia Praga. Tomás Chory sostituisce Mojmír Chytil.22:36

  39. 76'

    Sostituzione, Slavia Praga. David Jurásek sostituisce Oskar Kubiak.22:36

  40. 75'

    Sostituzione, Lens. Junior Kadile sostituisce Abdallah Sima.22:35

  41. 75'

    Sostituzione, Lens. Florian Sotoca sostituisce Amadou Haidara.22:35

  42. 74'

    Tentativo fallito. Tomás Vlcek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Michal Sadílek.22:34

  43. 74'

    Tentativo fallito. Michal Sadílek (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stepán Chaloupek con suggerimento di testa.22:34

  45. 73'

    Gol! Slavia Praga 1, Lens 1. Abdallah Sima (Lens) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:32

  46. 73'

    Tiro respinto. Odsonne Édouard (Lens) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ruben Aguilar.22:32

  47. 72'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Mojmír Chytil (Slavia Praga).22:32

  48. 72'

    Tiro respinto. Andrija Bulatovic (Lens) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matthieu Udol.22:32

  49. 72'

    Tiro respinto. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Danijel Sturm.22:31

  51. 71'

    Tiro respinto. Mezian Mesloub (Lens) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ruben Aguilar.22:30

  52. 68'

    Tentativo fallito. Ruben Aguilar (Lens) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:28

  53. 68'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Samuel Isife (Slavia Praga).22:27

  54. 67'

    Tentativo fallito. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mezian Mesloub.22:27

  55. 67'

    Gara riprende.22:26

  57. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Wiktor Nowak (Slavia Praga) per infortunio.22:25

  58. 66'

    Tiro respinto. Kyllian Antonio (Lens) un tiro di destro da fuori area.22:25

  59. 65'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Wiktor Nowak (Slavia Praga).22:25

  60. 65'

    Tiro respinto. Andrija Bulatovic (Lens) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Mezian Mesloub.22:25

  61. 64'

    Tiro parato. Odsonne Édouard (Lens) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Thauvin con cross.22:24

  63. 63'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Ismaëlo Ganiou (Lens).22:23

  64. 62'

    Ismaëlo Ganiou (Lens) e' ammonito per fallo.22:22

  65. 62'

    Fallo di Ismaëlo Ganiou (Lens).22:22

  66. 62'

    Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  67. 62'

    Sostituzione, Lens. Odsonne Édouard sostituisce Souleymane Sagnan.22:21

  69. 62'

    Sostituzione, Lens. Ruben Aguilar sostituisce Michal Skóras.22:21

  70. 61'

    Sostituzione, Lens. Mezian Mesloub sostituisce Franjo Ivanovic.22:21

  71. 55'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Samuel Isife (Slavia Praga).22:15

  72. 55'

    Tiro respinto. Florian Thauvin (Lens) un colpo di testa da centro area. Assist di Matthieu Udol con cross.22:15

  73. 51'

    Gol! Slavia Praga 1, Lens 0. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Samuel Isife.22:11

  75. 50'

    Tentativo fallito. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:10

  76. 49'

    Mikulás Konecny (Slavia Praga) e' stato espulso.22:09

  77. 48'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Mikulás Konecny (Slavia Praga).22:08

  78. 46'

    Abdallah Sima (Lens) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  79. 46'

    Fallo di Mikulás Konecny (Slavia Praga).22:06

  81. 46'

    Fallo di Franjo Ivanovic (Lens).22:05

  82. 46'

    Tomás Vlcek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  83. Inizia il Secondo tempo Slavia Praga 0, Lens 0.22:05

  84. 45'

    Sostituzione, Slavia Praga. Mikulás Konecny sostituisce David Zima.22:04

  85. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Slavia Praga 0, Lens 0.21:49

  87. 45'+2'

    Tiro respinto. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area. Assist di Stepán Chaloupek.21:48

  88. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47

  89. 44'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Ismaëlo Ganiou (Lens).21:46

  90. 43'

    Fallo di Amadou Haidara (Lens).21:45

  91. 43'

    Oskar Kubiak (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  93. 41'

    Tiro parato. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrija Bulatovic.21:42

  94. 37'

    Tiro parato. Oskar Kubiak (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emmanuel Ayaosi.21:39

  95. 37'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Ismaëlo Ganiou (Lens).21:38

  96. 35'

    Fallo di mano di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).21:37

  97. 35'

    Tiro respinto. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Danijel Sturm.21:37

  99. 33'

    Tentativo fallito. Andrija Bulatovic (Lens) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:35

  100. 33'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Samuel Isife (Slavia Praga).21:34

  101. 32'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Wiktor Nowak (Slavia Praga).21:34

  102. 32'

    Tiro respinto. Matthieu Udol (Lens) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:34

  103. 32'

    Tiro parato. Matthieu Udol (Lens) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Thauvin con cross.21:34

  105. 31'

    Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Samuel Isife (Slavia Praga).21:33

  106. 28'

    Tiro parato. Michal Sadílek (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:29

  107. 27'

    Kyllian Antonio (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  108. 27'

    Fallo di Danijel Sturm (Slavia Praga).21:28

  109. 25'

    Fallo di Souleymane Sagnan (Lens).21:27

  111. 25'

    Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  112. 23'

    Kyllian Antonio (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  113. 23'

    Gioco pericoloso di Danijel Sturm (Slavia Praga).21:25

  114. 23'

    Gara riprende.21:24

  115. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, David Zima (Slavia Praga) per infortunio.21:24

  117. 22'

    Fallo di Abdallah Sima (Lens).21:23

  118. 22'

    David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  119. 20'

    Abdallah Sima (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  120. 20'

    Fallo di David Zima (Slavia Praga).21:22

  121. 18'

    Michal Skóras (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  123. 18'

    Fallo di Oskar Kubiak (Slavia Praga).21:20

  124. 17'

    Fuorigioco. Samuel Isife(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.21:19

  125. 15'

    Tentativo fallito. Oskar Kubiak (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Michal Sadílek con cross da calcio d'angolo.21:17

  126. 14'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Ismaëlo Ganiou (Lens).21:16

  127. 12'

    Tiro respinto. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andrija Bulatovic.21:13

  129. 9'

    Tentativo fallito. Samuel Isife (Slavia Praga) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco alto sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:11

  130. 8'

    Abdallah Sima (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  131. 8'

    Fallo di Tomás Vlcek (Slavia Praga).21:09

  132. 5'

    Robin Risser (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  133. 5'

    Fallo di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).21:06

  135. 4'

    Tentativo fallito. Stepán Chaloupek (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Danijel Sturm.21:06

  136. 2'

    Oskar Kubiak (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03

  137. 2'

    Fallo di Michal Skóras (Lens).21:03

  138. Tentativo fallito. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Samuel Isife.21:02

  139. Inizia il Primo tempo.21:02

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

  143. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Fortuna Arena
    Città: Praga
    Capienza: 19084 spettatori19:58

Formazioni Slavia Praga - Lens

Slavia Praga
Lens
TITOLARI SLAVIA PRAGA
  • (35) JAKUB MARKOVIC (P)
  • (27) TOMÁS VLCEK (D)
  • (4) DAVID ZIMA (D)
  • (2) STEPÁN CHALOUPEK (D)
  • (8) OSKAR KUBIAK (C)
  • (23) MICHAL SADÍLEK (C)
  • (14) SAMUEL ISIFE (C)
  • (30) WIKTOR NOWAK (C)
  • (13) MOJMÍR CHYTIL (A)
  • (10) DANIJEL STURM (A)
  • (20) EMMANUEL AYAOSI (A)
PANCHINA SLAVIA PRAGA
  • (42) MIKULÁS KONECNY (D)
  • (22) TOUMANI DIAKITÉ (C)
  • (29) NAZAR DOMCHAK (P)
  • (48) KAREL BELZÍK (C)
  • (45) JAKUB KOLÍSEK (D)
  • (47) DAVID BARCOT (D)
  • (32) PAVEL KACOR (C)
  • (40) ADAM REZEK (P)
  • (26) IVAN SCHRANZ (A)
  • (43) ELIÁS PITÁK (D)
  • (39) DAVID JURÁSEK (D)
  • (25) TOMÁS CHORY (A)
ALLENATORE SLAVIA PRAGA
  • Jindrich Trpisovsky
TITOLARI LENS
  • (40) ROBIN RISSER (P)
  • (32) KYLLIAN ANTONIO (D)
  • (31) SOULEYMANE SAGNAN (D)
  • (25) ISMAËLO GANIOU (D)
  • (5) ANDRIJA BULATOVIC (C)
  • (21) AMADOU HAIDARA (C)
  • (14) MATTHIEU UDOL (C)
  • (22) MICHAL SKÓRAS (C)
  • (10) FLORIAN THAUVIN (A)
  • (19) ABDALLAH SIMA (A)
  • (29) FRANJO IVANOVIC (A)
PANCHINA LENS
  • (20) JEAN-CLAIR TODIBO (D)
  • (38) MEZIAN MESLOUB (C)
  • (4) NIDAL CELIK (D)
  • (28) JUNIOR KADILE (A)
  • (1) RÉGIS GURTNER (P)
  • (27) MICHAËL CUISANCE (C)
  • (7) FLORIAN SOTOCA (A)
  • (11) ODSONNE ÉDOUARD (A)
  • (24) JONATHAN GRADIT (D)
  • (2) RUBEN AGUILAR (D)
  • (9) THORGAN HAZARD (C)
  • (16) MATHIEU GORGELIN (P)
ALLENATORE LENS
  • Dino Toppmöller
PREPARTITA

Slavia Praga - Lens è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Slavia Praga - Lens sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente lo Slavia Praga si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Lens si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Lo Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Lens ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Slavia Praga e Lens è la prima che si affrontano in campionato.

Slavia Praga-Lens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Slavia Praga e il Lens si sono affrontati negli ottavi di finale di Coppa UEFA nella stagione 1995/96, con la squadra ceca che ha superato il turno grazie all'1-0 complessivo (0-0 in casa, 1-0 in trasferta); questo è l'unico precedente tra le due formazioni.
  • In tutte le competizioni europee l'ultima squadra francese a vincere in casa dello Slavia Praga è stato il Lille con un successo per 5-1 in UEFA Europa League nell'ottobre 2009; da allora, tutte e tre le formazioni francesi che hanno fatto visita ai cechi hanno perso: il Bordeaux nel settembre 2018 (0-1, Europa League), il Nizza nel novembre 2020 (2-3, Europa League) e il Lille nell'agosto 2024 (1-2, qualificazione alla Champions League).
  • Dopo aver iniziato l'Europa League 2024/25 con un successo per 2-0 contro il Ludogorets Razgrad, lo Slavia Praga non ha vinto nessuna delle successive 15 sfide disputate nelle principali competizioni europee (5N 10P). L'unica squadra ceca ad aver registrato una striscia senza vittorie più lunga è lo stesso Slavia, tra l'ottobre 2007 e il dicembre 2009 (19).
  • Il Lens ha pareggiato la prima partita in ognuna delle sue ultime quattro campagne europee (2005/06, 2006/07 e 2007/08 in Coppa UEFA, 2023/24 in Champions League). L'ultima volta che i giallorossi hanno iniziato con un successo risale alla stagione 2003/04, quando batterono il Cementarnica 55 Skopje in Coppa UEFA.
  • Questa sarà la quarta stagione del Lens in UEFA Champions League; nelle tre precedenti partecipazioni, la squadra francese è sempre stata eliminata nella fase a gironi: nel 1998/99, del 2002/03 (prima fase a gironi) e del 2023/24.
  • Il Lens vanta un bilancio perfettamente equilibrato in Champions League, con 6V 6N 6P in 18 precedenti; si tratta del numero più alto di partite giocate da una squadra nella storia della Coppa dei Campioni (dal 1955 in poi) tra quelle che registrano lo stesso numero di successi, pareggi e sconfitte.
  • Il Lens ha vinto solo una delle nove trasferte disputate in Champions League (3N 5P), un successo per 1-0 contro l'Arsenal a Wembley nella fase a gironi dell'edizione 1998/99, si tratta anche dell'unica occasione in cui i francesi hanno mantenuto la porta inviolata nella competizione.
  • Con soli cinque gol, lo Slavia Praga è stato il peggior attacco della Champions League 2025/26 a pari merito con il Villarreal. I cechi hanno segnato appena cinque reti a fronte di 9.3 expected goals, registrando la quarta peggior differenza negativa tra gol fatti e attesi nella fase campionato (-4.3).
  • Il capitano del Lens Florian Thauvin ha collezionato 12 presenze in Champions League, tutte con il Marsiglia nelle stagioni 2013/14 e 2020/21, perdendo 11 di queste sfide (91.7%). Tra i 2994 giocatori che hanno disputato più di 10 gare nella competizione, solo tre registrano una percentuale di sconfitte più alta.
  • Solo quattro giocatori attualmente al Lens hanno segnato almeno un gol in Champions League: Thorgan Hazard (3), Abdallah Sima (3), Florian Thauvin (1) e Amadou Haidara (1). Quest'ultimo è il giocatore del Lens con il maggior numero di presenze nella competizione (37 partite con il Lipsia), davanti a Hazard (30).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Slavia PragaLens
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

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