Incontro terminato, Slavia Praga 2, Lens 3.
Incontro terminato, Slavia Praga 2, Lens 3.
Secondo tempo terminato, Slavia Praga 2, Lens 3.22:57
Tiro respinto. Michal Sadílek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area.22:57
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Andrija Bulatovic (Lens).22:56
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Florian Sotoca (Lens).22:56
Tiro respinto. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area.22:56
Fallo di Florian Sotoca (Lens).22:54
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54
Gol! Slavia Praga 2, Lens 3. Ruben Aguilar (Lens) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:53
Tiro respinto. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Danijel Sturm.22:52
Gol! Slavia Praga 2, Lens 2. Florian Thauvin (Lens) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mezian Mesloub con cross.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51
Tiro respinto. Mezian Mesloub (Lens) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ismaëlo Ganiou.22:50
Gol! Slavia Praga 2, Lens 1. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:48
Tiro respinto. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area.22:48
Tiro respinto. Stepán Chaloupek (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area. Assist di Michal Sadílek con cross.22:48
Fallo di Kyllian Antonio (Lens).22:47
Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47
Tentativo fallito. Andrija Bulatovic (Lens) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Thauvin da calcio d'angolo.22:46
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Jakub Markovic (Slavia Praga).22:46
Tiro parato. Ismaëlo Ganiou (Lens) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Sotoca.22:46
Gara riprende.22:44
Sostituzione, Slavia Praga. Ivan Schranz sostituisce Samuel Isife.22:44
Gara momentaneamente sospesa, Ismaëlo Ganiou (Lens) per infortunio.22:43
Sostituzione, Slavia Praga. Toumani Diakité sostituisce Wiktor Nowak.22:42
Tentativo fallito. Matthieu Udol (Lens) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Andrija Bulatovic con cross da calcio d'angolo.22:42
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Wiktor Nowak (Slavia Praga).22:41
Tentativo fallito. Junior Kadile (Lens) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Thauvin.22:41
Tentativo fallito. Florian Sotoca (Lens) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Matthieu Udol con cross.22:40
Tiro respinto. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Odsonne Édouard.22:39
Tentativo fallito. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Mezian Mesloub.22:37
Sostituzione, Slavia Praga. Tomás Chory sostituisce Mojmír Chytil.22:36
Sostituzione, Slavia Praga. David Jurásek sostituisce Oskar Kubiak.22:36
Sostituzione, Lens. Junior Kadile sostituisce Abdallah Sima.22:35
Sostituzione, Lens. Florian Sotoca sostituisce Amadou Haidara.22:35
Tentativo fallito. Tomás Vlcek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Michal Sadílek.22:34
Tentativo fallito. Michal Sadílek (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stepán Chaloupek con suggerimento di testa.22:34
Gol! Slavia Praga 1, Lens 1. Abdallah Sima (Lens) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:32
Tiro respinto. Odsonne Édouard (Lens) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ruben Aguilar.22:32
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Mojmír Chytil (Slavia Praga).22:32
Tiro respinto. Andrija Bulatovic (Lens) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matthieu Udol.22:32
Tiro respinto. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Danijel Sturm.22:31
Tiro respinto. Mezian Mesloub (Lens) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ruben Aguilar.22:30
Tentativo fallito. Ruben Aguilar (Lens) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:28
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Samuel Isife (Slavia Praga).22:27
Tentativo fallito. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mezian Mesloub.22:27
Gara riprende.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Wiktor Nowak (Slavia Praga) per infortunio.22:25
Tiro respinto. Kyllian Antonio (Lens) un tiro di destro da fuori area.22:25
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Wiktor Nowak (Slavia Praga).22:25
Tiro respinto. Andrija Bulatovic (Lens) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Mezian Mesloub.22:25
Tiro parato. Odsonne Édouard (Lens) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Thauvin con cross.22:24
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Ismaëlo Ganiou (Lens).22:23
Ismaëlo Ganiou (Lens) e' ammonito per fallo.22:22
Fallo di Ismaëlo Ganiou (Lens).22:22
Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Sostituzione, Lens. Odsonne Édouard sostituisce Souleymane Sagnan.22:21
Sostituzione, Lens. Ruben Aguilar sostituisce Michal Skóras.22:21
Sostituzione, Lens. Mezian Mesloub sostituisce Franjo Ivanovic.22:21
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Samuel Isife (Slavia Praga).22:15
Tiro respinto. Florian Thauvin (Lens) un colpo di testa da centro area. Assist di Matthieu Udol con cross.22:15
Gol! Slavia Praga 1, Lens 0. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Samuel Isife.22:11
Tentativo fallito. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:10
Mikulás Konecny (Slavia Praga) e' stato espulso.22:09
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Mikulás Konecny (Slavia Praga).22:08
Abdallah Sima (Lens) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Fallo di Mikulás Konecny (Slavia Praga).22:06
Fallo di Franjo Ivanovic (Lens).22:05
Tomás Vlcek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Inizia il Secondo tempo Slavia Praga 0, Lens 0.22:05
Sostituzione, Slavia Praga. Mikulás Konecny sostituisce David Zima.22:04
Primo tempo terminato, Slavia Praga 0, Lens 0.21:49
Tiro respinto. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area. Assist di Stepán Chaloupek.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Ismaëlo Ganiou (Lens).21:46
Fallo di Amadou Haidara (Lens).21:45
Oskar Kubiak (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Tiro parato. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrija Bulatovic.21:42
Tiro parato. Oskar Kubiak (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emmanuel Ayaosi.21:39
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Ismaëlo Ganiou (Lens).21:38
Fallo di mano di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).21:37
Tiro respinto. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Danijel Sturm.21:37
Tentativo fallito. Andrija Bulatovic (Lens) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:35
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Samuel Isife (Slavia Praga).21:34
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Wiktor Nowak (Slavia Praga).21:34
Tiro respinto. Matthieu Udol (Lens) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:34
Tiro parato. Matthieu Udol (Lens) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Thauvin con cross.21:34
Calcio d'angolo,Lens. Calcio d'angolo causato da Samuel Isife (Slavia Praga).21:33
Tiro parato. Michal Sadílek (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:29
Kyllian Antonio (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Danijel Sturm (Slavia Praga).21:28
Fallo di Souleymane Sagnan (Lens).21:27
Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Kyllian Antonio (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Gioco pericoloso di Danijel Sturm (Slavia Praga).21:25
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, David Zima (Slavia Praga) per infortunio.21:24
Fallo di Abdallah Sima (Lens).21:23
David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Abdallah Sima (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di David Zima (Slavia Praga).21:22
Michal Skóras (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Oskar Kubiak (Slavia Praga).21:20
Fuorigioco. Samuel Isife(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.21:19
Tentativo fallito. Oskar Kubiak (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Michal Sadílek con cross da calcio d'angolo.21:17
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Ismaëlo Ganiou (Lens).21:16
Tiro respinto. Florian Thauvin (Lens) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andrija Bulatovic.21:13
Tentativo fallito. Samuel Isife (Slavia Praga) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco alto sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:11
Abdallah Sima (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Tomás Vlcek (Slavia Praga).21:09
Robin Risser (Lens) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).21:06
Tentativo fallito. Stepán Chaloupek (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Danijel Sturm.21:06
Oskar Kubiak (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03
Fallo di Michal Skóras (Lens).21:03
Tentativo fallito. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Samuel Isife.21:02
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Fortuna Arena
Città: Praga
Capienza: 19084 spettatori19:58
Slavia Praga - Lens è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 10 settembre alle ore 21:00 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Slavia Praga - Lens sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Attualmente lo Slavia Praga si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Lens si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Lo Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Lens ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
Slavia Praga e Lens è la prima che si affrontano in campionato.
Slavia Praga-Lens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Slavia Praga
|Lens
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
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