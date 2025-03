Grazie per aver seguito la diretta di Inter-Feyenoord 2-1, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale e arrivederci ai prossimi appuntamenti di UEFA Champions League.22:58

90'+4' Finisce qui! Inter-Feyenoord 2-1.22:52

90'+3' L'Inter spreca l'ultimo contropiede: Arnautovic imbuca per Dumfries che, con due uomini soli in mezzo, prova il cross ma trova direttamente le mani del portiere avversario.22:52

90'+1' Segnalati tre minuti di recupero.22:50

89' Berenbruch avanza sulla destra, entra in area e serve in area piccola Arnautovic: l'attaccante austriaco non calcia, provando un colpo di tacco di ritorno, ma manca l'impatto col pallone.22:48

87' Altro contropiede dell'Inter con Mkhitaryan che, arrivato al limite dell'area di rigore, prova ad imbucare per Dumfries, sbagliando però l'intensità del passaggio: palla direttamente sul fondo.22:46

84' 5a sostituzione Inter: esce Francesco Acerbi, entra Matteo Cocchi.22:43

84' 4a sostituzione Inter: esce Davide Frattesi, entra Thomas Berenbruch.22:43

83' Iniziativa solitaria di Hugo Bueno, che al limite dell'area rientra sul destro e calcia verso la porta: conclusione centrale, parata da Sommer.22:42

81' Mkhitaryan taglia il campo in zona trequarti da sinistra a destra, poi imbuca in area per Pavard: il difensore francese ha spazio davanti a sé, ma decide di calciare comunque, mettendo lontano dalla porta avversaria.22:40

79' Rischia l'Inter, con gli olandesi che guidano un contropiede velocissimo sulla destra: il cross di Hadj Moussa, però, viene allontanato dalla difesa nerazzurra.22:38

75' 4a sostituzione Feyenoord: entra Luka Ivanusec, entra Zépiqueno Redmond.22:34

75' 3a sostituzione Feyenoord: esce Givairo Read, entra Jeyland Mitchell.22:34

75' Hancko si fa trovare in area, riceve e prova la conclusione con il mancino: palla distante dalla traversa e direttamente sul fondo.22:33

73' Asllani prova nuovamente il gol olimpico, ma questa volta il suo calcio d'angolo termina direttamente sul fondo opposto, lontano dalla porta difesa da Wellenreuther.22:32

73' L'Inter continua a spingere: questa volta è Taremi ad avere spazio davanti a sé per attaccare la porta avversaria, con l'attaccante nerazzurro che viene recuperato in velocità da Read, che allunga in angolo.22:31

71' 3a sostituzione Inter: esce Marcus Thuram, entra Marko Arnautovic.22:30

71' Traversa di Thuram! Il numero 9 dell'Inter salta tre avversari, entra in area con un doppio passo e calcia a botta sicura con il mancino, trovando la parte bassa della traversa: la sfera rimbalza poi vicino alla linea di porta, con la difesa che riesce poi a guadagnare un rinvio dal fondo per uno stop sbagliato da parte di Mkhitaryan.22:31

70' L'attaccante dell'Inter viene anche ammonito dall'arbitro per simulazione.22:28

69' 2o ammonito Inter: cartellino giallo per Marcus Thuram.22:28

69' Cancellato il calcio di rigore per l'Inter! L'arbitro slovacco, dopo aver rivisto l'episodio, ha deciso di non assegnare il penalty, con il francese già in caduta prima di essere colpito dall'avversario.22:28

68' L'arbitro viene richiamato dal VAR per rivedere l'episodio.22:26

67' Altro calcio di rigore per l'Inter! Contropiede dei nerazzurri guidato da Thuram, che prima sbaglia il passaggio, poi termina a terra su una scivolata di Beelen.22:26

65' Occasione per Mkhitaryan! Asllani avanza in zona trequarti, cede per Thuram al limite dell'area, il quale imbuca per Mkhitaryan: l'armeno, da buona posizione, calcia alto con il mancino.22:24

63' 2a sostituzione Feyenoord: esce Aymen Sliti, entra Gernot Trauner.22:23

63' 1a sostituzione Feyenoord: esce Ayase Ueda, entra Julián Carranza.22:23

63' Il centrocampista nerazzurro si allunga palla e commette fallo ai danni di Ivanusec per impedire il contropiede: era diffidato, salterà l'eventuale andata dei quarti di finale.22:22

62' 1o ammonito Inter: cartellino giallo per Kristjan Asllani.22:21

61' Asllani direttamente da calcio d'angolo! Il centrocampista, appena entrato, calcia dalla bandierina a rientrare verso l'incrocio dei pali lontano, con Wellenreuther obbligato a respingere sul fondo.22:20

61' 2a sostituzione Inter: esce Hakan Çalhanoğlu, entra Kristjan Asllani.22:21

61' 1a sostituzione Inter: esce Carlos Augusto, entra Alessandro Bastoni.22:20

60' Percussione centrale da parte di Carlos Augusto, che riesce a passare tra diverse maglie biancorosse: l'esterno nerazzurro prova la conclusione mancina dentro l'area, trovando una deviazione in angolo.22:19

57' Cross dalla sinistra di Carlos Augusto, con Frattesi che sbuca alle spalle di Taremi, ma con lo stop sbagliato consegna palla direttamente a Wellenreuther.22:16

54' I nerazzurri concludono il loro contropiede con un cross sbagliato da parte di Mkhitaryan, con l'armeno che cercava Taremi al centro dell'area di rigore: blocca sicuro Wellenreuther.22:13

54' Il Feyenoord prova a farsi pericoloso nell'area dell'Inter, ma Bisseck cancella due volte la conclusione agli avversari, dando via al contropiede.22:12

51' GOL! INTER-Feyenoord 2-1! Rete su rigore di Calhanoglu! Il numero 20 nerazzurro calcia basso verso destra, con Wellenreuther che intuisce ma non riesce ad arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu22:09

50' Calcio di rigore per l'Inter! Beelen si allunga il pallone in area, poi affonda il tackle, stendendo Taremi che lo aveva anticipato.22:08

49' Thuram calcia alto! Lunga azione dell'Inter che imposta da dietro, poi verticalizza sulla destra dove Pavard si fa trovare altro: il difensore crossa basso al centro, dove Thuram stoppa e calcia con il destro, palla di poco alta.22:07

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per l'Inter.22:04

Nonostante la rete del pareggio del Feyenoord, l'Inter sembra avere in mano il match: i nerazzurri dovranno però mantenere alta la concentrazione, perché andare sotto nel risultato vorrebbe dire complicare il discorso qualificazione.21:52

Ritmi non particolarmente alti in questa prima frazione, che si chiude però con un gol per parte. Ad aprire il match è Thuram che, dopo aver ricevuto largo sulla sinistra, è entrato in area saltando due avversari rientrando sul destro, per poi calciare verso l'incrocio dei pali lontano. La gara si riapre a pochi minuti dalla fine, con l'arbitro che viene richiamato al VAR per rivedere un contatto in area tra Calhanoglu e Moder: calcio di rigore degli ospiti, con il centrocampista polacco che realizza dal dischetto.21:51

45'+3' Finisce il primo tempo: Inter-Feyenoord 1-1.21:48

45'+2' Il centrocampista olandese viene sanzionato per aver fermato irregolarmente Mkhitaryan lanciato sulla sinistra.21:48

45'+2' 1o ammonito Feyenoord: cartellino giallo per Gijs Smal.21:48

45'+1' Segnalati due minuti di recupero.21:46

45' Il corner battuto da destra da parte di Hadj Moussa viene respinto con i pugni da Sommer.21:45

44' Lancio lungo dentro l'area di rigore alla ricerca di Moder, con Acerbi che lo anticipa di testa mettendo in calcio d'angolo.21:44

43' Calhanoglu riceve a scarico in zona trequarti, se la sistema come può sul destro e calcia: palla molto alta sopra la traversa.21:43

42' GOL! Inter-FEYENOORD 1-1! Rete su rigore di Moder! Il numero 7 polacco realizza dal dischetto calciando verso l'angolino basso di sinistra: Sommer intuisce ma non può nulla.21:42

40' Calcio di rigore per il Feyenoord! Punito il tocco di Calhanoglu in area su Moder.21:40

40' L'arbitro Kruzliak viene richiamato al monitor per rivedere l'episodio.21:40

39' Check con il VAR per il possibile calcio di rigore per il Feyenoord.21:39

39' Moder termina a terra in area sulla pressione alle sue spalle da parte di Calhanoglu, con la palla che sfila sul fondo. L'arbitro indica il rinvio.21:39

37' Timito tentativo di contropiede del Feyenoord, con l'Inter che è velocissima a rientrare e a portare ben otto giocatori sotto la linea della palla. L'azione si conclude con Hugo Bueno che si porta il pallone sul fondo, concedendo il rinvio a Sommer.21:37

35' L'Inter prova ad intensificare il possesso, cercando il varco e la rete per chiudere definitivamente il discorso qualificazione.21:35

31' Hugo Bueno si sistema palla sul mancino in zona trequarti, poi calcia verso il palo lontano: la sfera prende velocità toccando terra, con Sommer costretto a respingere lateralmente.21:31

30' Giunti al 30' di gioco, l'Inter conduce per 1-0 grazie all'eurogol realizzato da Marcus Thuram dopo appena otto minuti.21:30

27' L'Inter muove bene la palla sulla sinistra, con Carlos Augusto che crossa poi verso il centro: Pavard, nel tentativo di contendere un pallone al limite dell'area, commette però fallo in attacco.21:27

25' Lancio al millimetro di Moder verso destra, con Hadj Moussa che stoppa male, allungandosi il pallone: Carlos Augusto si mette tra lui e la sfera, proteggendo il rinvio dal fondo.21:25

23' Altro corner battuto dalla destra da parte del Feyenoord, con il cross a rientrare di Hadj Moussa arriva in zona secondo palo, dove viene fischiato un fallo in attacco a Hancko.21:23

21' Cross verso il centro dell'area dell'Inter, con Dumfries che spizza verso il limite dell'area: sulla sfera si avventa Hugo Bueno, che calcia con il sinistro, trovando un'altra respinta da parte dell'oggi capitano nerazzurro.21:21

17' Dopo il primo corner per i nerazzurri ribattuto nuovamente in calcio d'angolo dalla difesa olandese, sul secondo tentativo il cross di Calhanoglu diventa facile preda di Wellenreuther.21:18

16' Taremi calcia centrale! Thuram sfonda ancora sulla sinistra, questa volta si ferma e serve verso il limite dell'area Taremi che, tutto solo e con lo specchio aperto davanti a sé, calcia centralmente, con Wellenreuther che alza in calcio d'angolo.21:17

15' Il corner battuto da Jadj Moussa verso il secondo palo viene concluso alto di testa da parte di Hancko.21:16

15' Jadj Moussa fa tutto da solo sulla destra, arriva sul fondo e crossa basso direttamente contro Carlos Augusto: calcio d'angolo per il Feyenoord.21:14

10' Gli olandesi provano a farsi nuovamente vivi dalle parti di Sommer, con la palla che sfila in area da destra a sinistra: sulla sfera arriva Hugo Bueno, che prova la conclusione mancina di prima intenzione, trovando l'opposizione in scivolata da parte di Dumfries.21:11

9' Ora sbanda la difesa del Feyenoord: Mkhitaryan avanza centralmente fino al limite dell'area, poi serve verso sinistra Taremi che, da posizione favorevole, sbaglia lo stop, consegnando palla agli avversari.21:10

8' GOL! INTER-Feyenoord 1-0! Rete di Thuram! L'attaccante francese riceve largo sulla sinistra, supera due avversari rientrando in area sul destro, poi conclude con il collo interno verso l'incrocio dei pali lontano: non può nulla Wellenreuther.



Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram21:08

7' Smal approfitta di uno scivolone centrale da parte di Frattesi, stoppando in zona trequarti e servendo lateralmente per Sliti: il numero 57 prova la conclusione mancina da fuori, con Sommer che blocca centralmente.21:07

4' Il corner battuto dalla destra da parte di Calhanoglu viene concluso di testa da Carlos Augusto, bravo a prendere il tempo al centro dell'area: blocca sicuro, questa volta, Wellenreuther.21:06

4' Wellenreuther rischia! Mkhitaryan colpisce al volo col mancino da fuori area, con il portiere tedesco che - nonostante la conclusione centrale - rischia la papera, facendosi scappare la palla lateralmente in calcio d'angolo.21:05

3' Primo guizzo della partita con Thuram che pesca Frattesi con un filtrante verso destra, con la palla che sfila dopo la scivolata a vuoto di Bueno: il centrocampista nerazzurro crossa basso al centro, ma la difesa ospite allontana in rimessa laterale.21:03

Giro palla dell'Inter, con Sommer che prova ad alzare per Dumfries sulla corsia di destra: palla imprecisa, direttamente in fallo laterale.21:01

Via al match. Primo possesso per il Feyenoord.21:00

A dirigere il match ci sarà l’arbitro slovacco Ivan Kruzliak.20:06

Van Persie deve rinunciare all’infortunato Paixao, oltre allo squalificato Osman (per somma di ammonizioni) e schiera il tridente composto da Hadj Moussa, Ueda e Sliti. In mezzo al campo ci saranno Moder, Smal e Ivanusec, mentre in difesa Beelen e Hancko si occuperanno della zona centrale, con Read e Hugo Bueno sugli esterni. In porta confermato Wellenreuther.20:06

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Feyenoord scende in campo con il 4-3-3: Wellenreuther – Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno – Moder, Smal, Ivanusec – Hadj Moussa, Ueda, Sliti.20:05

Inzaghi esclude inizialmente Bastoni e Barella (diffidati) e Lautaro Martinez (leggermente affaticato), e schiera il tandem d’attacco formato da Thuram e Taremi. In mezzo al campo torna titolare Frattesi, con Calhanoglu e Mkhitaryan a completare il reparto, mentre sulle fasce Dumfries e Carlos Augusto. Il trio di difesa sarà composto da Pavard, Acerbi e Bisseck, mentre tra i pali va Sommer. Esclusione dell'ultimo minuto per De Vrij, che si è infortunato nel riscaldamento.20:59

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter si schiera con il solito 3-5-2: Sommer – Pavard, Acerbi, Bisseck – Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto – Thuram, Taremi.20:50

La formazione guidata da Van Persie non ha giocato nell’ultimo weekend, con la federazione olandese che ha consentito loro di posticipare il turno di campionato: il Feyenoord arriva dunque con più energie rispetto all’Inter, ma servirà comunque un’impresa per ribaltare il risultato dell’andata.13:26

L’ultimo turno di Serie A contro il Monza ha portato via più energie di quanto i nerazzurri si aspettassero, costretti a rimontare ben due reti a San Siro contro l’ultima in classifica. Domenica, poi, ci sarà lo scontro diretto contro l’Atalanta, che potrebbe essere decisivo in ottica scudetto: sarà importante dunque chiudere quanto prima il match per pensare alla prossima sfida contro la Dea.13:26

L’Inter ha a disposizione due risultati su tre, ma anche con una sconfitta di misura passerebbe il turno: Inzaghi però non vuole pensare a quest’ultima ipotesi e si aspetta una grande prestazione da parte dei suoi.13:26

I nerazzurri di Simone Inzaghi si preparano al secondo atto degli ottavi di finale, dopo il successo per 2-0 all’andata firmato da Thuram e Lautaro. A San Siro si presenta il Feyenoord di Robin Van Persie, squadra da non sottovalutare nonostante il duplice vantaggio.13:26

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Inter-Feyenoord, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.13:25

