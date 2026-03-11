Incontro terminato, Bayer Leverkusen 1, Arsenal 1.
Secondo tempo terminato, Bayer Leverkusen 1, Arsenal 1.20:37
Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).20:37
Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Kai Havertz (Arsenal) e' ammonito.20:36
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) e' ammonito.20:36
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Ernest Poku (Bayer Leverkusen).20:35
Fallo di Kai Havertz (Arsenal).20:33
Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Gol! Bayer Leverkusen 1, Arsenal 1. Kai Havertz (Arsenal) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:32
Rigore per Arsenal. Noni Madueke e'stato atterrato in area di rigore.20:29
Rigore concesso da Malik Tillman (Bayer Leverkusen) per un fallo in area.20:29
William Saliba (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).20:27
Tentativo fallito. Jurriën Timber (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Gabriel Martinelli con cross.20:26
Fallo di William Saliba (Arsenal).20:25
Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Jonas Hofmann sostituisce Martin Terrier.20:24
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ezequiél Fernández sostituisce Exequiel Palacios.20:24
Sostituzione, Arsenal. Gabriel Jesus sostituisce Eberechi Eze.20:24
Fuorigioco. Declan Rice(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Kai Havertz e' colto in fuorigioco.20:23
Martín Zubimendi (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Fallo di Martin Terrier (Bayer Leverkusen).20:22
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Malik Tillman (Bayer Leverkusen).20:21
Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Christian Kofane in seguito a un contropiede.20:20
Gara riprende.20:19
Gara momentaneamente sospesa, Robert Andrich (Bayer Leverkusen) per infortunio.20:18
Sostituzione, Arsenal. Kai Havertz sostituisce Viktor Gyökeres.20:17
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Malik Tillman sostituisce Ibrahim Maza.20:17
Fallo di Viktor Gyökeres (Arsenal).20:16
Robert Andrich (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Martín Zubimendi (Arsenal) e' ammonito per fallo.20:12
Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).20:12
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla sinistra che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.20:07
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.20:05
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Robert Andrich (Bayer Leverkusen).20:03
Sostituzione, Arsenal. Noni Madueke sostituisce Bukayo Saka.20:02
Ernest Poku (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.20:00
Gabriel Martinelli (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00
Fallo di Ernest Poku (Bayer Leverkusen).20:00
Tentativo fallito. Gabriel Martinelli (Arsenal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eberechi Eze con cross.19:50
Gol! Bayer Leverkusen 1, Arsenal 0. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.19:49
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da David Raya (Arsenal).19:48
Tiro parato. Martin Terrier (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.19:48
Inizia il Secondo tempo Bayer Leverkusen 0, Arsenal 0.19:48
Primo tempo terminato, Bayer Leverkusen 0, Arsenal 0.19:32
Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Exequiel Palacios.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Martín Zubimendi (Arsenal).19:29
Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo.19:29
Tiro respinto. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Exequiel Palacios.19:29
Tiro respinto. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Declan Rice.19:29
Bukayo Saka (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:24
Fallo di Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).19:24
Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).19:21
Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Declan Rice (Arsenal).19:13
Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Gabriel Martinelli (Arsenal) e' ammonito per fallo.19:11
Fallo di Gabriel Martinelli (Arsenal).19:11
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di William Saliba (Arsenal).19:09
Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:09
Tiro parato. Piero Hincapié (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:09
Gara riprende.19:08
Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Magalhães (Arsenal) per infortunio.19:06
Tiro respinto. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Christian Kofane.19:06
Gabriel Martinelli (Arsenal) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Viktor Gyökeres in seguito a un contropiede.19:04
Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Christian Kofane in seguito a un contropiede.19:00
Gabriel Martinelli (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Fallo di Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).18:59
Tiro parato. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Martin Terrier.18:52
Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).18:50
Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50
Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:49
Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).18:49
Robert Andrich (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.18:47
Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47
Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).18:47
Fallo di Bukayo Saka (Arsenal).18:45
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45
Dove si gioca la partita:
Stadio: BayArena
Città: Leverkusen
Capienza: 30210 spettatori17:45
Bayer Leverkusen - Arsenal è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 18:45 allo stadio BayArena di Leverkusen.
Arbitro di Bayer Leverkusen - Arsenal sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.
Attualmente Bayer Leverkusen si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Arsenal si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Bayer Leverkusen ha segnato 13 gol e ne ha subiti 14; Arsenal ha segnato 23 gol e ne ha subiti 4.
Bayer Leverkusen e Arsenal si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Bayer Leverkusen non ha mai vinto, Arsenal ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Bayer Leverkusen-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bayer Leverkusen
|Arsenal
|Partite giocate
|10
|8
|Numero di partite vinte
|4
|8
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|4
|0
|Gol totali segnati
|15
|23
|Gol totali subiti
|14
|4
|Media gol subiti per partita
|1.4
|0.5
|Percentuale possesso palla
|52.3
|54.5
|Numero totale di passaggi
|5452
|3575
|Numero totale di passaggi riusciti
|4744
|3026
|Tiri nello specchio della porta
|42
|63
|Percentuale di tiri in porta
|49.4
|57.3
|Numero totale di cross
|129
|141
|Numero medio di cross riusciti
|35
|34
|Duelli per partita vinti
|409
|384
|Duelli per partita persi
|419
|384
|Corner subiti
|44
|21
|Corner guadagnati
|46
|44
|Numero di punizioni a favore
|91
|106
|Numero di punizioni concesse
|86
|111
|Tackle totali
|152
|93
|Percentuale di successo nei tackle
|59.9
|66.7
|Fuorigiochi totali
|13
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|18
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
