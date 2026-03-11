Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

Bayer Leverkusen - Arsenal è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 18:45 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - Arsenal sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Bayer Leverkusen si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Arsenal si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Bayer Leverkusen ha segnato 13 gol e ne ha subiti 14; Arsenal ha segnato 23 gol e ne ha subiti 4.

Bayer Leverkusen e Arsenal si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Bayer Leverkusen non ha mai vinto, Arsenal ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Bayer Leverkusen-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bayer Leverkusen ha superato quattro dei cinque incontri a eliminazione diretta disputati nelle principali competizioni europee contro club inglesi, solo contro il Liverpool nella UEFA Champions League 2004-05 non ci è riuscito. Gli unici precedenti incontri europei dell'Arsenal con il Bayer risalgono alla seconda fase a gironi della UCL 2001-02, con un pareggio 1-1 in trasferta e una vittoria per 4-1 a Highbury.

Gli unici precedenti europei dell'Arsenal contro il Bayer Leverkusen risalgono alla seconda fase a gironi della Champions League 2001-02, pareggiando 1-1 in trasferta e vincendo 4-1 all'Highbury.

Tutti e cinque i confronti a eliminazione diretta in UEFA Champions League dell'Arsenal contro avversarie tedesche sono stati contro il Bayern Monaco; i Gunners sono stati eliminati agli ottavi di finale nel 2004-05, 2012-13, 2013-14 e 2016-17, e nei quarti di finale nel 2023-24.

Il Bayer Leverkusen è imbattuto nelle ultime tre partite di UEFA Champions League (2V 1N) in cui hanno anche mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le gare. Il club tedesco non ha mai registrato quattro clean sheet consecutivi nella competizione.

L'Arsenal è l'unica squadra che non è mai stata in svantaggio in nessuna partita di UEFA Champions League in questa stagione (nel 62% del tempo totale di gioco è stata in vantaggio mentre nel 38% in parità). I Gunners sono la squadra con la più ampia differenza in positivo tra xG a favore e contro quando il risultato è in parità in questa edizione della competizione (+8 – 9.4 xG a favore, 1.4 xG contro).

Il Bayer Leverkusen è la squadra che ha subito più tiri in seguito a recuperi offensivi (26) in questa edizione della UEFA Champions League. In generale, solo il Qarabag (118) ha subito un numero maggiore di recuperi offensivi rispetto alla squadra tedesca (109) in questa edizione del torneo.

Il 43% delle occasioni create dal Bayer Leverkusen in questa UEFA Champions League sono arrivate dalla fascia sinistra (divise per trequarti sinistra/centrale/destra): la percentuale più alta di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso. Alejandro Grimaldo ha creato 23 occasioni in questa edizione della competizioni, almeno 12 in più rispetto a qualsiasi altro suo compagno di squadra (a quota 11 Ibrahim Maza).

Viktor Gyökeres ha segnato 10 gol in 14 presenze in UEFA Champions League, quattro dei quali in seguito di un movimento palla al piede (di 5 o più metri). Solo Vinícius Júnior (6), Raphinha e Lamine Yamal (entrambi 5) hanno registrato più movimenti palla al piede terminati con un gol nella competizione dall'inizio della scorsa stagione.

Dall’inizio della scorsa stagione, Jurriën Timber ha la più bassa percentuale di dribbling subiti (7.4%) tra i giocatori che hanno tentato 50 o più contrasti in UEFA Champions League nel periodo (4/54).

Aleix García ha registrato una media di 16.6 passaggi che rompono la linea difensiva per 90 minuti nella UEFA Champions League in questa stagione; il dato più alto tra tutti i centrocampisti con almeno 300 minuti giocati nel torneo in corso.

