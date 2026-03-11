Virgilio Sport
Bayer Leverkusen-Arsenal: 1-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio BayArena di Leverkusen
11 Marzo 2026 ore 18:45
Bayer Leverkusen
1
Arsenal
1
Partita finita
Arbitro: Halil Umut Meler
  1. 46' 1-0 Robert Andrich
  2. 89' 1-1 Kai Havertz (R)
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Bayer Leverkusen 1, Arsenal 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Bayer Leverkusen 1, Arsenal 1.20:37

  3. 90'+4'

    Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).20:37

  4. 90'+4'

    Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  5. 90'+4'

    Kai Havertz (Arsenal) e' ammonito.20:36

  6. 90'+3'

    Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) e' ammonito.20:36

  7. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Ernest Poku (Bayer Leverkusen).20:35

  9. 90'+1'

    Fallo di Kai Havertz (Arsenal).20:33

  10. 90'+1'

    Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

  12. 89'

    Gol! Bayer Leverkusen 1, Arsenal 1. Kai Havertz (Arsenal) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:32

  13. 86'

    Rigore per Arsenal. Noni Madueke e'stato atterrato in area di rigore.20:29

  15. 86'

    Rigore concesso da Malik Tillman (Bayer Leverkusen) per un fallo in area.20:29

  16. 85'

    William Saliba (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  17. 85'

    Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).20:27

  18. 84'

    Tentativo fallito. Jurriën Timber (Arsenal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Gabriel Martinelli con cross.20:26

  19. 83'

    Fallo di William Saliba (Arsenal).20:25

  21. 83'

    Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25

  22. 82'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Jonas Hofmann sostituisce Martin Terrier.20:24

  23. 82'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ezequiél Fernández sostituisce Exequiel Palacios.20:24

  24. 82'

    Sostituzione, Arsenal. Gabriel Jesus sostituisce Eberechi Eze.20:24

  25. 81'

    Fuorigioco. Declan Rice(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Kai Havertz e' colto in fuorigioco.20:23

  27. 80'

    Martín Zubimendi (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  28. 80'

    Fallo di Martin Terrier (Bayer Leverkusen).20:22

  29. 78'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Malik Tillman (Bayer Leverkusen).20:21

  30. 77'

    Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Christian Kofane in seguito a un contropiede.20:20

  31. 76'

    Gara riprende.20:19

  33. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Robert Andrich (Bayer Leverkusen) per infortunio.20:18

  34. 74'

    Sostituzione, Arsenal. Kai Havertz sostituisce Viktor Gyökeres.20:17

  35. 74'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Malik Tillman sostituisce Ibrahim Maza.20:17

  36. 74'

    Fallo di Viktor Gyökeres (Arsenal).20:16

  37. 74'

    Robert Andrich (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  39. 69'

    Martín Zubimendi (Arsenal) e' ammonito per fallo.20:12

  40. 69'

    Fallo di Martín Zubimendi (Arsenal).20:12

  41. 69'

    Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  42. 65'

    Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla sinistra che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.20:07

  43. 63'

    Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.20:05

  45. 61'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Robert Andrich (Bayer Leverkusen).20:03

  46. 60'

    Sostituzione, Arsenal. Noni Madueke sostituisce Bukayo Saka.20:02

  47. 58'

    Ernest Poku (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.20:00

  48. 58'

    Gabriel Martinelli (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00

  49. 58'

    Fallo di Ernest Poku (Bayer Leverkusen).20:00

  51. 48'

    Tentativo fallito. Gabriel Martinelli (Arsenal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eberechi Eze con cross.19:50

  52. 46'

    Gol! Bayer Leverkusen 1, Arsenal 0. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.19:49

  53. 46'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da David Raya (Arsenal).19:48

  54. 46'

    Tiro parato. Martin Terrier (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.19:48

  55. Inizia il Secondo tempo Bayer Leverkusen 0, Arsenal 0.19:48

  57. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Bayer Leverkusen 0, Arsenal 0.19:32

  58. 45'+1'

    Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Exequiel Palacios.19:31

  59. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  60. 45'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Martín Zubimendi (Arsenal).19:29

  61. 45'

    Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Alejandro Grimaldo.19:29

  63. 45'

    Tiro respinto. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Exequiel Palacios.19:29

  64. 44'

    Tiro respinto. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Declan Rice.19:29

  65. 39'

    Bukayo Saka (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:24

  66. 39'

    Fallo di Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).19:24

  67. 36'

    Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).19:21

  69. 36'

    Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  70. 28'

    Fallo di Declan Rice (Arsenal).19:13

  71. 28'

    Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  72. 26'

    Gabriel Martinelli (Arsenal) e' ammonito per fallo.19:11

  73. 26'

    Fallo di Gabriel Martinelli (Arsenal).19:11

  75. 26'

    Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  76. 25'

    Fallo di William Saliba (Arsenal).19:09

  77. 25'

    Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:09

  78. 24'

    Tiro parato. Piero Hincapié (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:09

  79. 23'

    Gara riprende.19:08

  81. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Magalhães (Arsenal) per infortunio.19:06

  82. 21'

    Tiro respinto. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Christian Kofane.19:06

  83. 19'

    Gabriel Martinelli (Arsenal) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Viktor Gyökeres in seguito a un contropiede.19:04

  84. 15'

    Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Christian Kofane in seguito a un contropiede.19:00

  85. 15'

    Gabriel Martinelli (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59

  87. 15'

    Fallo di Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).18:59

  88. 7'

    Tiro parato. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Martin Terrier.18:52

  89. 6'

    Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).18:50

  90. 6'

    Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50

  91. 5'

    Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:49

  93. 5'

    Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).18:49

  94. 2'

    Robert Andrich (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.18:47

  95. 2'

    Viktor Gyökeres (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47

  96. 2'

    Fallo di Robert Andrich (Bayer Leverkusen).18:47

  97. Fallo di Bukayo Saka (Arsenal).18:45

  99. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45

  100. Inizia il Primo tempo.18:45

  101. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

  103. Dove si gioca la partita:

    Stadio: BayArena
    Città: Leverkusen
    Capienza: 30210 spettatori17:45

Formazioni Bayer Leverkusen - Arsenal

Bayer Leverkusen
Arsenal
TITOLARI BAYER LEVERKUSEN
  • (28) JANIS BLASWICH (P)
  • (8) ROBERT ANDRICH (D)
  • (4) JARELL QUANSAH (D)
  • (12) EDMOND TAPSOBA (D)
  • (25) EXEQUIEL PALACIOS (C)
  • (20) ALEJANDRO GRIMALDO (C)
  • (24) ALEIX GARCÍA (C)
  • (19) ERNEST POKU (C)
  • (35) CHRISTIAN KOFANE (A)
  • (30) IBRAHIM MAZA (A)
  • (11) MARTIN TERRIER (A)
PANCHINA BAYER LEVERKUSEN
  • (16) AXEL TAPE (D)
  • (10) MALIK TILLMAN (C)
  • (7) JONAS HOFMANN (C)
  • (6) EZEQUIÉL FERNÁNDEZ (C)
  • (18) JONAS OMLIN (P)
  • (36) NIKLAS LOMB (P)
  • (14) PATRIK SCHICK (A)
  • (42) MONTRELL CULBREATH (C)
  • (15) TIM OERMANN (D)
ALLENATORE BAYER LEVERKUSEN
  • Kasper Hjulmand
TITOLARI ARSENAL
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (2) WILLIAM SALIBA (D)
  • (6) GABRIEL MAGALHÃES (D)
  • (5) PIERO HINCAPIÉ (D)
  • (12) JURRIËN TIMBER (D)
  • (7) BUKAYO SAKA (C)
  • (36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (10) EBERECHI EZE (C)
  • (11) GABRIEL MARTINELLI (C)
  • (41) DECLAN RICE (C)
  • (14) VIKTOR GYÖKERES (A)
PANCHINA ARSENAL
  • (3) CRISTHIAN MOSQUERA (D)
  • (79) KHARI RANSON (P)
  • (49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
  • (16) CHRISTIAN NØRGAARD (C)
  • (29) KAI HAVERTZ (A)
  • (20) NONI MADUEKE (A)
  • (33) RICCARDO CALAFIORI (D)
  • (56) MAX DOWMAN (C)
  • (4) BEN WHITE (D)
  • (9) GABRIEL JESUS (A)
  • (89) MARLI SALMON (D)
ALLENATORE ARSENAL
  • Mikel Arteta
Bayer Leverkusen - Arsenal è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 18:45 allo stadio BayArena di Leverkusen.
Arbitro di Bayer Leverkusen - Arsenal sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Bayer Leverkusen si trova 16° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece Arsenal si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Bayer Leverkusen ha segnato 13 gol e ne ha subiti 14; Arsenal ha segnato 23 gol e ne ha subiti 4.

Bayer Leverkusen e Arsenal si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Bayer Leverkusen non ha mai vinto, Arsenal ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Bayer Leverkusen-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bayer Leverkusen ha superato quattro dei cinque incontri a eliminazione diretta disputati nelle principali competizioni europee contro club inglesi, solo contro il Liverpool nella UEFA Champions League 2004-05 non ci è riuscito. Gli unici precedenti incontri europei dell'Arsenal con il Bayer risalgono alla seconda fase a gironi della UCL 2001-02, con un pareggio 1-1 in trasferta e una vittoria per 4-1 a Highbury.
  • Gli unici precedenti europei dell'Arsenal contro il Bayer Leverkusen risalgono alla seconda fase a gironi della Champions League 2001-02, pareggiando 1-1 in trasferta e vincendo 4-1 all'Highbury.
  • Tutti e cinque i confronti a eliminazione diretta in UEFA Champions League dell'Arsenal contro avversarie tedesche sono stati contro il Bayern Monaco; i Gunners sono stati eliminati agli ottavi di finale nel 2004-05, 2012-13, 2013-14 e 2016-17, e nei quarti di finale nel 2023-24.
  • Il Bayer Leverkusen è imbattuto nelle ultime tre partite di UEFA Champions League (2V 1N) in cui hanno anche mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le gare. Il club tedesco non ha mai registrato quattro clean sheet consecutivi nella competizione.
  • L'Arsenal è l'unica squadra che non è mai stata in svantaggio in nessuna partita di UEFA Champions League in questa stagione (nel 62% del tempo totale di gioco è stata in vantaggio mentre nel 38% in parità). I Gunners sono la squadra con la più ampia differenza in positivo tra xG a favore e contro quando il risultato è in parità in questa edizione della competizione (+8 – 9.4 xG a favore, 1.4 xG contro).
  • Il Bayer Leverkusen è la squadra che ha subito più tiri in seguito a recuperi offensivi (26) in questa edizione della UEFA Champions League. In generale, solo il Qarabag (118) ha subito un numero maggiore di recuperi offensivi rispetto alla squadra tedesca (109) in questa edizione del torneo.
  • Il 43% delle occasioni create dal Bayer Leverkusen in questa UEFA Champions League sono arrivate dalla fascia sinistra (divise per trequarti sinistra/centrale/destra): la percentuale più alta di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso. Alejandro Grimaldo ha creato 23 occasioni in questa edizione della competizioni, almeno 12 in più rispetto a qualsiasi altro suo compagno di squadra (a quota 11 Ibrahim Maza).
  • Viktor Gyökeres ha segnato 10 gol in 14 presenze in UEFA Champions League, quattro dei quali in seguito di un movimento palla al piede (di 5 o più metri). Solo Vinícius Júnior (6), Raphinha e Lamine Yamal (entrambi 5) hanno registrato più movimenti palla al piede terminati con un gol nella competizione dall'inizio della scorsa stagione.
  • Dall’inizio della scorsa stagione, Jurriën Timber ha la più bassa percentuale di dribbling subiti (7.4%) tra i giocatori che hanno tentato 50 o più contrasti in UEFA Champions League nel periodo (4/54).
  • Aleix García ha registrato una media di 16.6 passaggi che rompono la linea difensiva per 90 minuti nella UEFA Champions League in questa stagione; il dato più alto tra tutti i centrocampisti con almeno 300 minuti giocati nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bayer LeverkusenArsenal
Partite giocate108
Numero di partite vinte48
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate40
Gol totali segnati1523
Gol totali subiti144
Media gol subiti per partita1.40.5
Percentuale possesso palla52.354.5
Numero totale di passaggi54523575
Numero totale di passaggi riusciti47443026
Tiri nello specchio della porta4263
Percentuale di tiri in porta49.457.3
Numero totale di cross129141
Numero medio di cross riusciti3534
Duelli per partita vinti409384
Duelli per partita persi419384
Corner subiti4421
Corner guadagnati4644
Numero di punizioni a favore91106
Numero di punizioni concesse86111
Tackle totali15293
Percentuale di successo nei tackle59.966.7
Fuorigiochi totali1313
Numero totale di cartellini gialli1318
Numero totale di cartellini rossi10

Bayer Leverkusen - Arsenal Live

