Incontro terminato, Bodø / Glimt 3, Sporting Lisbona 0.
Secondo tempo terminato, Bodø / Glimt 3, Sporting Lisbona 0.22:54
Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:53
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fuorigioco. Luis Suárez(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Daniel Bragança e' colto in fuorigioco.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:49
Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).22:48
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48
Fallo di Trincão (Sporting Lisbona).22:48
Sostituzione, Bodø / Glimt. Sondre Auklend sostituisce Håkon Evjen.22:47
Fallo di Isak Määttä (Bodø / Glimt).22:45
Nuno Santos (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Tentativo fallito. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Håkon Evjen in seguito a un contropiede.22:43
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).22:40
Sostituzione, Sporting Lisbona. Daniel Bragança sostituisce Luis Guilherme.22:40
Sostituzione, Bodø / Glimt. Ulrik Saltnes sostituisce Sondre Fet.22:40
Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.22:40
Kasper Høgh (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.22:36
Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).22:36
Fallo di Hidemasa Morita (Sporting Lisbona).22:36
Isak Määttä (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Sostituzione, Bodø / Glimt. Isak Määttä sostituisce Ole Didrik Blomberg.22:35
Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luis Guilherme con cross da calcio d'angolo.22:34
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).22:33
Gol! Bodø / Glimt 3, Sporting Lisbona 0. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Jens Petter Hauge.22:31
Fallo di Souleymane Faye (Sporting Lisbona).22:30
Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Gara riprende.22:28
Gara momentaneamente sospesa, Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) per infortunio.22:27
Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Ousmane Diomande (Sporting Lisbona).22:26
Fallo di mano di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).22:26
Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).22:23
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Sostituzione, Sporting Lisbona. Souleymane Faye sostituisce Geny Catamo.22:23
Sostituzione, Sporting Lisbona. Nuno Santos sostituisce Georgios Vagiannidis.22:23
Sostituzione, Sporting Lisbona. Hidemasa Morita sostituisce João Simões.22:23
Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).22:22
Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Geny Catamo.22:20
Tiro respinto. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sondre Fet.22:20
Tiro respinto. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Geny Catamo.22:19
Tiro respinto. João Simões (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area.22:19
Fallo di mano di Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).22:18
Tiro parato. Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrick Berg con cross.22:16
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).22:15
Kasper Høgh (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona).22:13
Tentativo fallito. Ousmane Diomande (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di João Simões con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:13
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).22:12
Tentativo fallito. Iván Fresneda (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Luis Suárez in seguito a un contropiede.22:10
Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 2, Sporting Lisbona 0.22:06
Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 2, Sporting Lisbona 0.21:50
Fuorigioco. Gonçalo Inácio(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Luis Guilherme e' colto in fuorigioco.21:50
Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48
Fallo di Trincão (Sporting Lisbona).21:48
Gol! Bodø / Glimt 2, Sporting Lisbona 0. Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.21:44
Fallo di Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).21:44
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44
Fallo di mano di Håkon Evjen (Bodø / Glimt).21:43
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).21:42
Tiro respinto. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Trincão.21:41
Fallo di Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).21:40
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Håkon Evjen (Bodø / Glimt).21:39
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Gol! Bodø / Glimt 1, Sporting Lisbona 0. Sondre Fet (Bodø / Glimt) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:32
Rigore per Bodø / Glimt. Sondre Fet e'stato atterrato in area di rigore.21:29
Rigore concesso da Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona) per un fallo in area.21:29
Gara riprende.21:29
Gara momentaneamente sospesa, Rui Silva (Sporting Lisbona) per infortunio.21:28
Tentativo fallito. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fredrik Sjøvold.21:27
Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).21:25
Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Tiro parato. Luis Guilherme (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Trincão.21:24
Tiro parato. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jens Petter Hauge con passaggio filtrante.21:24
Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Trincão (Sporting Lisbona).21:23
Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).21:22
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).21:21
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) e' ammonito.21:20
Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).21:15
Fallo di Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:13
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tiro respinto. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Håkon Evjen.21:12
Tentativo fallito. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Håkon Evjen.21:07
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Sondre Fet (Bodø / Glimt).21:06
Tiro respinto. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area. Assist di Gonçalo Inácio.21:06
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:05
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Geny Catamo (Sporting Lisbona) per infortunio.21:04
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03
Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).21:03
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Aspmyra Stadion
Città: Bodø/Glimt
Capienza: 7800 spettatori19:49
Bodø/Glimt - Sporting Lisbona è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.
Arbitro di Bodø/Glimt - Sporting Lisbona sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente Bodø/Glimt si trova 23° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece Sporting Lisbona si trova 7° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Bodø/Glimt ha segnato 14 gol e ne ha subiti 15; Sporting Lisbona ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11.
Bodø/Glimt e Sporting Lisbona è la prima che si affrontano in campionato.
Bodø/Glimt-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bodø/Glimt
|Sporting Lisbona
|Partite giocate
|10
|8
|Numero di partite vinte
|4
|5
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|3
|1
|Gol totali segnati
|19
|17
|Gol totali subiti
|17
|11
|Media gol subiti per partita
|1.7
|1.4
|Percentuale possesso palla
|46.7
|48.7
|Numero totale di passaggi
|4487
|3770
|Numero totale di passaggi riusciti
|3705
|3261
|Tiri nello specchio della porta
|52
|39
|Percentuale di tiri in porta
|63.4
|55.7
|Numero totale di cross
|102
|84
|Numero medio di cross riusciti
|26
|19
|Duelli per partita vinti
|460
|384
|Duelli per partita persi
|502
|354
|Corner subiti
|82
|42
|Corner guadagnati
|33
|28
|Numero di punizioni a favore
|101
|109
|Numero di punizioni concesse
|86
|79
|Tackle totali
|169
|127
|Percentuale di successo nei tackle
|55.6
|55.1
|Fuorigiochi totali
|13
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|18
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
