Bodø/Glimt-Sporting Lisbona: 3-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt
11 Marzo 2026 ore 21:00
Bodø/Glimt
3
Sporting Lisbona
0
Partita finita
Arbitro: Ivan Kruzliak
  1. 32' 1-0 Sondre Fet (R)
  2. 45+1' 2-0 Ole Didrik Blomberg
  3. 71' 3-0 Kasper Høgh
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Bodø / Glimt 3, Sporting Lisbona 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Bodø / Glimt 3, Sporting Lisbona 0.22:54

  3. 90'+2'

    Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:53

  4. 90'+2'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  5. 90'+1'

    Fuorigioco. Luis Suárez(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Daniel Bragança e' colto in fuorigioco.22:52

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51

  7. 89'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:49

  9. 88'

    Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).22:48

  10. 88'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  11. 87'

    Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48

  12. 87'

    Fallo di Trincão (Sporting Lisbona).22:48

  13. 87'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Sondre Auklend sostituisce Håkon Evjen.22:47

  15. 85'

    Fallo di Isak Määttä (Bodø / Glimt).22:45

  16. 85'

    Nuno Santos (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  17. 83'

    Tentativo fallito. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Håkon Evjen in seguito a un contropiede.22:43

  18. 80'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).22:40

  19. 80'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Daniel Bragança sostituisce Luis Guilherme.22:40

  21. 79'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Ulrik Saltnes sostituisce Sondre Fet.22:40

  22. 79'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.22:40

  23. 76'

    Kasper Høgh (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.22:36

  24. 76'

    Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  25. 76'

    Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).22:36

  27. 75'

    Fallo di Hidemasa Morita (Sporting Lisbona).22:36

  28. 75'

    Isak Määttä (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  29. 75'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Isak Määttä sostituisce Ole Didrik Blomberg.22:35

  30. 74'

    Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luis Guilherme con cross da calcio d'angolo.22:34

  31. 73'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).22:33

  33. 71'

    Gol! Bodø / Glimt 3, Sporting Lisbona 0. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Jens Petter Hauge.22:31

  34. 69'

    Fallo di Souleymane Faye (Sporting Lisbona).22:30

  35. 69'

    Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  36. 67'

    Gara riprende.22:28

  37. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) per infortunio.22:27

  39. 66'

    Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  40. 66'

    Fallo di Ousmane Diomande (Sporting Lisbona).22:26

  41. 65'

    Fallo di mano di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).22:26

  42. 63'

    Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).22:23

  43. 63'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  45. 63'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Souleymane Faye sostituisce Geny Catamo.22:23

  46. 63'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Nuno Santos sostituisce Georgios Vagiannidis.22:23

  47. 62'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Hidemasa Morita sostituisce João Simões.22:23

  48. 61'

    Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  49. 61'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).22:22

  51. 60'

    Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Geny Catamo.22:20

  52. 59'

    Tiro respinto. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sondre Fet.22:20

  53. 59'

    Tiro respinto. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Geny Catamo.22:19

  54. 58'

    Tiro respinto. João Simões (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area.22:19

  55. 58'

    Fallo di mano di Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).22:18

  57. 56'

    Tiro parato. Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrick Berg con cross.22:16

  58. 55'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).22:15

  59. 53'

    Kasper Høgh (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  60. 53'

    Fallo di Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona).22:13

  61. 52'

    Tentativo fallito. Ousmane Diomande (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di João Simões con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:13

  63. 52'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).22:12

  64. 50'

    Tentativo fallito. Iván Fresneda (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Luis Suárez in seguito a un contropiede.22:10

  65. Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 2, Sporting Lisbona 0.22:06

  66. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 2, Sporting Lisbona 0.21:50

  67. 45'+5'

    Fuorigioco. Gonçalo Inácio(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Luis Guilherme e' colto in fuorigioco.21:50

  69. 45'+3'

    Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48

  70. 45'+3'

    Fallo di Trincão (Sporting Lisbona).21:48

  71. 45'+1'

    Gol! Bodø / Glimt 2, Sporting Lisbona 0. Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:45

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45

  73. 44'

    Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.21:44

  75. 44'

    Fallo di Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).21:44

  76. 44'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44

  77. 43'

    Fallo di mano di Håkon Evjen (Bodø / Glimt).21:43

  78. 42'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Iván Fresneda (Sporting Lisbona).21:42

  79. 42'

    Tiro respinto. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Trincão.21:41

  81. 41'

    Fallo di Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).21:40

  82. 41'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  83. 39'

    Fallo di Håkon Evjen (Bodø / Glimt).21:39

  84. 39'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  85. 32'

    Gol! Bodø / Glimt 1, Sporting Lisbona 0. Sondre Fet (Bodø / Glimt) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:32

  87. 29'

    Rigore per Bodø / Glimt. Sondre Fet e'stato atterrato in area di rigore.21:29

  88. 29'

    Rigore concesso da Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona) per un fallo in area.21:29

  89. 29'

    Gara riprende.21:29

  90. 28'

    Gara momentaneamente sospesa, Rui Silva (Sporting Lisbona) per infortunio.21:28

  91. 27'

    Tentativo fallito. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fredrik Sjøvold.21:27

  93. 25'

    Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).21:25

  94. 25'

    Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  95. 24'

    Tiro parato. Luis Guilherme (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Trincão.21:24

  96. 24'

    Tiro parato. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jens Petter Hauge con passaggio filtrante.21:24

  97. 23'

    Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  99. 23'

    Fallo di Trincão (Sporting Lisbona).21:23

  100. 22'

    Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).21:22

  101. 22'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  102. 22'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).21:21

  103. 20'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) e' ammonito.21:20

  105. 15'

    Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  106. 15'

    Fallo di João Simões (Sporting Lisbona).21:15

  107. 13'

    Fallo di Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:13

  108. 13'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  109. 12'

    Tiro respinto. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Håkon Evjen.21:12

  111. 8'

    Tentativo fallito. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Håkon Evjen.21:07

  112. 6'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Sondre Fet (Bodø / Glimt).21:06

  113. 6'

    Tiro respinto. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area. Assist di Gonçalo Inácio.21:06

  114. 5'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:05

  115. 5'

    Gara riprende.21:05

  117. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Geny Catamo (Sporting Lisbona) per infortunio.21:04

  118. 3'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03

  119. 3'

    Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).21:03

  120. Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  121. Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).21:01

  123. Inizia il Primo tempo.21:00

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  126. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Aspmyra Stadion
    Città: Bodø/Glimt
    Capienza: 7800 spettatori19:49

Formazioni Bodø/Glimt - Sporting Lisbona

Bodø/Glimt
Sporting Lisbona
TITOLARI BODø/GLIMT
  • (12) NIKITA HAIKIN (P)
  • (6) JOSTEIN GUNDERSEN (D)
  • (20) FREDRIK SJØVOLD (D)
  • (15) FREDRIK BJØRKAN (D)
  • (4) ODIN BJØRTUFT (D)
  • (26) HÅKON EVJEN (C)
  • (7) PATRICK BERG (C)
  • (19) SONDRE FET (C)
  • (11) OLE DIDRIK BLOMBERG (A)
  • (10) JENS PETTER HAUGE (A)
  • (9) KASPER HØGH (A)
PANCHINA BODø/GLIMT
  • (2) VILLADS NIELSEN (D)
  • (14) ULRIK SALTNES (C)
  • (23) MAGNUS RIISNÆS (C)
  • (94) AUGUST MIKKELSEN (A)
  • (25) ISAK MÄÄTTÄ (D)
  • (5) HAITAM ALEESAMI (D)
  • (45) ISAK SJONG (P)
  • (1) JULIAN FAYE LUND (P)
  • (22) ANDERS KLYNGE (C)
  • (21) ANDREAS HELMERSEN (A)
  • (24) DANIEL BASSI (A)
  • (8) SONDRE AUKLEND (C)
ALLENATORE BODø/GLIMT
  • Kjetil Knutsen
TITOLARI SPORTING LISBONA
  • (1) RUI SILVA (P)
  • (22) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (13) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (25) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (26) OUSMANE DIOMANDE (D)
  • (31) LUIS GUILHERME (C)
  • (17) TRINCÃO (C)
  • (10) GENY CATAMO (C)
  • (52) JOÃO SIMÕES (C)
  • (42) MORTEN HJULMAND (C)
  • (97) LUIS SUÁREZ (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
  • (58) FLÁVIO GONÇALVES (A)
  • (45) DAVID MOREIRA (D)
  • (23) DANIEL BRAGANÇA (C)
  • (6) ZENO DEBAST (D)
  • (11) NUNO SANTOS (D)
  • (90) RAFAEL NEL (A)
  • (12) JOÃO VIRGÍNIA (P)
  • (41) DIEGO CALLAI (P)
  • (72) EDUARDO QUARESMA (D)
  • (15) SOULEYMANE FAYE (A)
  • (5) HIDEMASA MORITA (C)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
  • Rui Manuel Gomes Borges
PREPARTITA

Bodø/Glimt - Sporting Lisbona è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.
Arbitro di Bodø/Glimt - Sporting Lisbona sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Bodø/Glimt si trova 23° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece Sporting Lisbona si trova 7° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Bodø/Glimt ha segnato 14 gol e ne ha subiti 15; Sporting Lisbona ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11.

Bodø/Glimt e Sporting Lisbona è la prima che si affrontano in campionato.

Bodø/Glimt-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo scontro a eliminazione diretta tra una squadra norvegese (Bodø/Glimt) e una portoghese (Sporting Lisbona) nella Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, il primo in una delle principali competizioni europee dai sedicesimi di finale della Coppa UEFA 2003-04 quando il Rosenborg fu eliminato dal Benfica.
  • Il Bodø/Glimt ha vinto entrambe le due precedenti partite contro squadre portoghesi in competizioni europee, entrambe nella UEFA Europa League della scorsa stagione (3-2 contro il Porto e 2-1 contro il Braga).
  • Lo Sporting Lisbona ha affrontato un avversario norvegese in trasferta in Europa solo in tre occasioni precedenti, vincendo contro il Lyn nel 1971 (3-0 in Coppa delle Coppe) e il Rosenborg nel 2019 (2-0 in UEFA Europa League), ma perdendo contro il Viking nel 1999 (0-3 in Coppa UEFA).
  • Dopo aver vinto le ultime due partite, lo Sporting Lisbona può eguagliare la sua più lunga serie di vittorie consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (tre), record raggiunto in tre precedenti occasioni (ottobre-novembre 2008, ottobre-novembre 2021 e settembre-ottobre 1962).
  • Il Bodø/Glimt è reduce da una serie di quattro vittorie consecutive in UEFA Champions League. Nel 21° secolo, solo quattro squadre al di fuori dei cinque maggiori campionati europei (Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Italia) hanno vinto cinque partite di fila nella competizione: l'Ajax nel 2021 (6), il Porto nel 2018 (5), lo Zenit St Pietroburgo nel 2015 (5) e lo Shakhtar Donetsk nel 2011 (5).
  • Considerando le stagioni di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in cui lo Sporting Lisbona ha giocato cinque o più partite, la percentuale di vittorie di questa stagione (63% - 5V/8 partite) è la più alta di sempre per i portoghesi in una singola edizione.
  • Il Bodø/Glimt potrebbe eguagliare il record assoluto per il maggior numero di partite consecutive giocate in UEFA Champions League con lo stesso undici titolare (attualmente a quattro gare), con l'Auxerre nel 2002-03 l'unica squadra ad essere arrivato a cinque gare di fila.
  • Kasper Høgh (4 gol, 3 assist) e Jens Petter Hauge (6 gol, 1 assist) hanno entrambi sette coinvolgimenti in gol in UEFA Champions League in questa stagione; il massimo a pari merito per una squadra norvegese in una singola edizione della competizione, al pari di John Carew con il Rosenborg nel 1999-2000 (7 – 5 gol, 2 assist).
  • Geovany Quenda – autore di un gol e di un assist nella sua ultima partita nella competizione (contro il Club Brugge) – ha già il più alto numero di coinvolgimenti in gol per un teenager portoghese in UEFA Champions League (cinque – due gol, tre assist), nonostante debba ancora compiere 19 anni.
  • Jens Petter Hauge ha registrato 27 dribbling completati e 20 movimenti palla al piede terminati con un tiro o un'occasione creata in UEFA Champions League in questa stagione; Hauge è uno dei soli tre giocatori - insieme a Vinícius Júnior e Michael Olise - con 20 o più in entrambe le categorie nel torneo in corso.
  • Tra i giocatori che hanno disputato 20 o più duelli nella UEFA Champions League in questa stagione, Ousmane Diomande è quello che ha la più alta percentuale di duelli vinti nel torneo in corso (81% - 17/21).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bodø/GlimtSporting Lisbona
Partite giocate108
Numero di partite vinte45
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate31
Gol totali segnati1917
Gol totali subiti1711
Media gol subiti per partita1.71.4
Percentuale possesso palla46.748.7
Numero totale di passaggi44873770
Numero totale di passaggi riusciti37053261
Tiri nello specchio della porta5239
Percentuale di tiri in porta63.455.7
Numero totale di cross10284
Numero medio di cross riusciti2619
Duelli per partita vinti460384
Duelli per partita persi502354
Corner subiti8242
Corner guadagnati3328
Numero di punizioni a favore101109
Numero di punizioni concesse8679
Tackle totali169127
Percentuale di successo nei tackle55.655.1
Fuorigiochi totali139
Numero totale di cartellini gialli1118
Numero totale di cartellini rossi10

