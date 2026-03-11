Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

Bodø/Glimt - Sporting Lisbona è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.

Arbitro di Bodø/Glimt - Sporting Lisbona sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Bodø/Glimt si trova 23° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece Sporting Lisbona si trova 7° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Bodø/Glimt ha segnato 14 gol e ne ha subiti 15; Sporting Lisbona ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11.

Bodø/Glimt e Sporting Lisbona è la prima che si affrontano in campionato.

Bodø/Glimt-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo scontro a eliminazione diretta tra una squadra norvegese (Bodø/Glimt) e una portoghese (Sporting Lisbona) nella Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, il primo in una delle principali competizioni europee dai sedicesimi di finale della Coppa UEFA 2003-04 quando il Rosenborg fu eliminato dal Benfica.

Il Bodø/Glimt ha vinto entrambe le due precedenti partite contro squadre portoghesi in competizioni europee, entrambe nella UEFA Europa League della scorsa stagione (3-2 contro il Porto e 2-1 contro il Braga).

Lo Sporting Lisbona ha affrontato un avversario norvegese in trasferta in Europa solo in tre occasioni precedenti, vincendo contro il Lyn nel 1971 (3-0 in Coppa delle Coppe) e il Rosenborg nel 2019 (2-0 in UEFA Europa League), ma perdendo contro il Viking nel 1999 (0-3 in Coppa UEFA).

Dopo aver vinto le ultime due partite, lo Sporting Lisbona può eguagliare la sua più lunga serie di vittorie consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (tre), record raggiunto in tre precedenti occasioni (ottobre-novembre 2008, ottobre-novembre 2021 e settembre-ottobre 1962).

Il Bodø/Glimt è reduce da una serie di quattro vittorie consecutive in UEFA Champions League. Nel 21° secolo, solo quattro squadre al di fuori dei cinque maggiori campionati europei (Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Italia) hanno vinto cinque partite di fila nella competizione: l'Ajax nel 2021 (6), il Porto nel 2018 (5), lo Zenit St Pietroburgo nel 2015 (5) e lo Shakhtar Donetsk nel 2011 (5).

Considerando le stagioni di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in cui lo Sporting Lisbona ha giocato cinque o più partite, la percentuale di vittorie di questa stagione (63% - 5V/8 partite) è la più alta di sempre per i portoghesi in una singola edizione.

Il Bodø/Glimt potrebbe eguagliare il record assoluto per il maggior numero di partite consecutive giocate in UEFA Champions League con lo stesso undici titolare (attualmente a quattro gare), con l'Auxerre nel 2002-03 l'unica squadra ad essere arrivato a cinque gare di fila.

Kasper Høgh (4 gol, 3 assist) e Jens Petter Hauge (6 gol, 1 assist) hanno entrambi sette coinvolgimenti in gol in UEFA Champions League in questa stagione; il massimo a pari merito per una squadra norvegese in una singola edizione della competizione, al pari di John Carew con il Rosenborg nel 1999-2000 (7 – 5 gol, 2 assist).

Geovany Quenda – autore di un gol e di un assist nella sua ultima partita nella competizione (contro il Club Brugge) – ha già il più alto numero di coinvolgimenti in gol per un teenager portoghese in UEFA Champions League (cinque – due gol, tre assist), nonostante debba ancora compiere 19 anni.

Jens Petter Hauge ha registrato 27 dribbling completati e 20 movimenti palla al piede terminati con un tiro o un'occasione creata in UEFA Champions League in questa stagione; Hauge è uno dei soli tre giocatori - insieme a Vinícius Júnior e Michael Olise - con 20 o più in entrambe le categorie nel torneo in corso.

Tra i giocatori che hanno disputato 20 o più duelli nella UEFA Champions League in questa stagione, Ousmane Diomande è quello che ha la più alta percentuale di duelli vinti nel torneo in corso (81% - 17/21).

