Incontro terminato, Paris Saint Germain 5, Chelsea 2.
Puma Sound Edition
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivoLEGGI
Incontro terminato, Paris Saint Germain 5, Chelsea 2.
Secondo tempo terminato, Paris Saint Germain 5, Chelsea 2.22:54
Gol! Paris Saint Germain 5, Chelsea 2. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Achraf Hakimi.22:52
Lucas Hernández (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Liam Delap (Chelsea).22:52
Gara riprende.22:51
Gara momentaneamente sospesa, (Paris Saint Germain).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49
Fuorigioco. Achraf Hakimi(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Nuno Mendes e' colto in fuorigioco.22:49
Sostituzione, Chelsea. Alejandro Garnacho sostituisce Malo Gusto.22:47
Fuorigioco. Trevoh Chalobah(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Liam Delap e' colto in fuorigioco.22:47
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) e' ammonito.22:46
Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).22:46
Reece James (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Gol! Paris Saint Germain 4, Chelsea 2. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Willian Pacho.22:44
Tentativo fallito. Liam Delap (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Reece James.22:42
Sostituzione, Chelsea. Liam Delap sostituisce João Pedro.22:42
Sostituzione, Chelsea. Roméo Lavia sostituisce Cole Palmer.22:42
Gara riprende.22:41
Gara momentaneamente sospesa, (Paris Saint Germain).22:41
Fallo di Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).22:39
Wesley Fofana (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fuorigioco. Marc Cucurella(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Enzo Fernández e' colto in fuorigioco.22:38
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Hernández sostituisce Warren Zaïre-Emery.22:36
Sostituzione, Paris Saint Germain. Senny Mayulu sostituisce Bradley Barcola.22:36
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Wesley Fofana (Chelsea).22:35
Gol! Paris Saint Germain 3, Chelsea 2. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.22:33
Tiro respinto. Malo Gusto (Chelsea) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pedro Neto con cross.22:32
Fallo di Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).22:31
Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Bradley Barcola (Paris Saint Germain).22:29
Malo Gusto (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lee Kang-In sostituisce Ousmane Dembélé.22:28
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).22:22
Sostituzione, Paris Saint Germain. Khvicha Kvaratskhelia sostituisce Désiré Doué.22:21
Gol! Paris Saint Germain 2, Chelsea 2. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Pedro Neto in seguito a un contropiede.22:16
Fallo di mano di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).22:14
Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
João Pedro (Chelsea).22:12
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da João Neves (Paris Saint Germain).22:08
Inizia il Secondo tempo Paris Saint Germain 2, Chelsea 1.22:04
Primo tempo terminato, Paris Saint Germain 2, Chelsea 1.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Fallo di Marquinhos (Paris Saint Germain).21:46
João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).21:45
Reece James (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).21:44
Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:43
Cole Palmer (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43
Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).21:43
Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Gol! Paris Saint Germain 2, Chelsea 1. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Désiré Doué con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:41
Tiro parato. Cole Palmer (Chelsea) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Reece James.21:40
Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).21:31
Gol! Paris Saint Germain 1, Chelsea 1. Malo Gusto (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Enzo Fernández.21:28
Fallo di Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:27
João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Filip Jörgensen (Chelsea).21:26
Tiro parato. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vitinha.21:26
Tiro respinto. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Bradley Barcola.21:26
Fallo di mano di Marc Cucurella (Chelsea).21:25
Tiro parato. João Pedro (Chelsea) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marc Cucurella con cross.21:24
Tiro respinto. João Pedro (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Enzo Fernández.21:21
Fallo di Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain).21:20
Cole Palmer (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).21:19
Fallo di Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:18
João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tiro parato. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Désiré Doué.21:16
Tentativo fallito. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Malo Gusto.21:15
Gol! Paris Saint Germain 1, Chelsea 0. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di João Neves con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:11
Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09
Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).21:09
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Vitinha (Paris Saint Germain).21:07
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da João Neves (Paris Saint Germain).21:07
Tiro parato. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:06
Tentativo fallito. João Pedro (Chelsea) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Reece James con cross.21:05
Fuorigioco. Achraf Hakimi(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Bradley Barcola e' colto in fuorigioco.21:05
Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).21:04
Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Parc des Princes
Città: Parigi
Capienza: 48712 spettatori19:51
Paris Saint-Germain - Chelsea è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Paris Saint-Germain - Chelsea sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Chelsea si trova 6° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11; Chelsea ha segnato 17 gol e ne ha subiti 10.
Paris Saint-Germain e Chelsea si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Paris Saint-Germain ha vinto 3 volte, Chelsea ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Paris Saint-Germain-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Paris Saint-Germain
|Chelsea
|Partite giocate
|10
|8
|Numero di partite vinte
|5
|5
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|3
|1
|Gol totali segnati
|26
|17
|Gol totali subiti
|15
|10
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.2
|Percentuale possesso palla
|69.6
|57.4
|Numero totale di passaggi
|6832
|4457
|Numero totale di passaggi riusciti
|6227
|4002
|Tiri nello specchio della porta
|77
|43
|Percentuale di tiri in porta
|50.3
|51.2
|Numero totale di cross
|157
|131
|Numero medio di cross riusciti
|42
|21
|Duelli per partita vinti
|468
|331
|Duelli per partita persi
|411
|374
|Corner subiti
|26
|21
|Corner guadagnati
|70
|49
|Numero di punizioni a favore
|115
|80
|Numero di punizioni concesse
|77
|107
|Tackle totali
|162
|122
|Percentuale di successo nei tackle
|58.6
|55.7
|Fuorigiochi totali
|19
|17
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|1
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND