Paris Saint-Germain - Chelsea è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Chelsea sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Chelsea si trova 6° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11; Chelsea ha segnato 17 gol e ne ha subiti 10.

Paris Saint-Germain e Chelsea si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Paris Saint-Germain ha vinto 3 volte, Chelsea ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Paris Saint-Germain-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Paris Saint-Germain e Chelsea si sono affrontati l'ultima volta in UEFA Champions League agli ottavi di finale nel 2015-16, con la squadra francese che ha vinto entrambe le partite di andata e ritorno 2-1.

Il Chelsea ha vinto solo due delle otto partite di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain (3N 3P), perdendo in tre occasioni; solo contro il Bayern Monaco e il Barcellona (quattro) i Blues hanno perso più partite in questa competizione.

Il Paris Saint-Germain ha superato i suoi ultimi tre scontri a eliminazione diretta in UEFA Champions League contro club inglesi, tutti la scorsa stagione (Liverpool negli ottavi di finale, Aston Villa nei quarti di finale, Arsenal in semifinale).

Dal 2-1 subito contro il Paris Saint-Germain nel marzo 2016, il Chelsea ha vinto tutte le sei successive partite di UEFA Champions League contro club francesi (quattro contro il Lille, due contro il Rennes).

L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, sarà il 16° tecnico a giocare la sua prima partita della fase a eliminazione diretta nella UEFA Champions League contro la squadra campione in carica. Dei precedenti 15, solo uno è uscito vittorioso (5N 9P): Ralf Rangnick nell'aprile 2011 (Schalke 04 5-2 Inter, andata dei quarti di finale).

In termini di età media, il Chelsea (24 anni e 31 giorni) e il Paris Saint-Germain (24 anni e 195 giorni) sono le due squadre con l'XI titolare più giovane schierato in UEFA Champions League in questa stagione. L'ultima partita ad eliminazione diretta nella competizione in cui entrambe le squadre hanno schierato un XI titolare con un'età media inferiore ai 25 anni è stata nel marzo 2012, con il Bayern Monaco (24 anni e 319 giorni) e il Basilea (24 anni e 233 giorni), nel ritorno degli ottavi di finale.

Il Paris Saint-Germain è la squadra con la migliore percentuale media di possesso palla (69.7%), con il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area per partita (7.3) e con la più alta percentuale di passaggi riusciti sotto pressing ad alta intensità (85.7%) in UEFA Champions League in questa stagione.

Dall'inizio della scorsa stagione, solo Ousmane Dembélé (16) ha preso parte a più reti di Achraf Hakimi (13) in UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain. Il marocchino è il miglior giocatore della squadra francese in questo periodo per assist forniti (otto) e occasioni create (54).

Estêvão è il miglior marcatore del Chelsea in UEFA Champions League in questa stagione, a pari merito con João Pedro (tre gol entrambi). Se dovesse trovare la rete in questa partita, diventerebbe il più giovane giocatore sudamericano a segnare in una fase a eliminazione diretta della competizione (18 anni e 321 giorni il giorno della partita), con il record attuale detenuto da Carlos Alberto che ha segnato nella finale del 2004 per il Porto, all'età di 19 anni e 167 giorni.

Vitinha ha la più alta percentuale di passaggi completati sotto pressione ad alta intensità tra tutti i centrocampisti della UEFA Champions League in questa stagione (93.3% - min. 50 tentati); in generale è il giocatore con il maggior numero di passaggi completati sotto pressione ad alta intensità (470) nel torneo in corso.

