Paris Saint-Germain-Chelsea: 5-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Parc des Princes di Parigi
11 Marzo 2026 ore 21:00
Paris Saint-Germain
5
Chelsea
2
Partita finita
Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández
  1. 10' 1-0 Bradley Barcola
  2. 28' 1-1 Malo Gusto
  3. 40' 2-1 Ousmane Dembélé
  4. 57' 2-2 Enzo Fernández
  5. 74' 3-2 Vitinha
  6. 86' 4-2 Khvicha Kvaratskhelia
  7. 90+4' 5-2 Khvicha Kvaratskhelia
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Paris Saint Germain 5, Chelsea 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Paris Saint Germain 5, Chelsea 2.22:54

  3. 90'+4'

    Gol! Paris Saint Germain 5, Chelsea 2. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Achraf Hakimi.22:52

  4. 90'+3'

    Lucas Hernández (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  5. 90'+3'

    Fallo di Liam Delap (Chelsea).22:52

  6. 90'+3'

    Gara riprende.22:51

  7. 90'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, (Paris Saint Germain).22:50

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49

  10. 90'

    Fuorigioco. Achraf Hakimi(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Nuno Mendes e' colto in fuorigioco.22:49

  11. 88'

    Sostituzione, Chelsea. Alejandro Garnacho sostituisce Malo Gusto.22:47

  12. 88'

    Fuorigioco. Trevoh Chalobah(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Liam Delap e' colto in fuorigioco.22:47

  13. 88'

    Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) e' ammonito.22:46

  15. 88'

    Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).22:46

  16. 88'

    Reece James (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  17. 86'

    Gol! Paris Saint Germain 4, Chelsea 2. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Willian Pacho.22:44

  18. 84'

    Tentativo fallito. Liam Delap (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Reece James.22:42

  19. 83'

    Sostituzione, Chelsea. Liam Delap sostituisce João Pedro.22:42

  21. 83'

    Sostituzione, Chelsea. Roméo Lavia sostituisce Cole Palmer.22:42

  22. 82'

    Gara riprende.22:41

  23. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, (Paris Saint Germain).22:41

  24. 81'

    Fallo di Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).22:39

  25. 81'

    Wesley Fofana (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  27. 79'

    Fuorigioco. Marc Cucurella(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Enzo Fernández e' colto in fuorigioco.22:38

  28. 78'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Lucas Hernández sostituisce Warren Zaïre-Emery.22:36

  29. 78'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Senny Mayulu sostituisce Bradley Barcola.22:36

  30. 76'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Wesley Fofana (Chelsea).22:35

  31. 74'

    Gol! Paris Saint Germain 3, Chelsea 2. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.22:33

  33. 74'

    Tiro respinto. Malo Gusto (Chelsea) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pedro Neto con cross.22:32

  34. 72'

    Fallo di Achraf Hakimi (Paris Saint Germain).22:31

  35. 72'

    Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  36. 71'

    Fallo di Bradley Barcola (Paris Saint Germain).22:29

  37. 71'

    Malo Gusto (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29

  39. 69'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Lee Kang-In sostituisce Ousmane Dembélé.22:28

  40. 63'

    Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  41. 63'

    Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).22:22

  42. 62'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Khvicha Kvaratskhelia sostituisce Désiré Doué.22:21

  43. 57'

    Gol! Paris Saint Germain 2, Chelsea 2. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Pedro Neto in seguito a un contropiede.22:16

  45. 55'

    Fallo di mano di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).22:14

  46. 53'

    Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  47. 53'

    João Pedro (Chelsea).22:12

  48. 49'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da João Neves (Paris Saint Germain).22:08

  49. Inizia il Secondo tempo Paris Saint Germain 2, Chelsea 1.22:04

  51. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Paris Saint Germain 2, Chelsea 1.21:47

  52. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  53. 45'

    Fallo di Marquinhos (Paris Saint Germain).21:46

  54. 45'

    João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  55. 44'

    Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).21:45

  57. 44'

    Reece James (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  58. 43'

    Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).21:44

  59. 43'

    Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  60. 42'

    Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:43

  61. 42'

    Cole Palmer (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43

  63. 42'

    Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).21:43

  64. 42'

    Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  65. 40'

    Gol! Paris Saint Germain 2, Chelsea 1. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Désiré Doué con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:41

  66. 39'

    Tiro parato. Cole Palmer (Chelsea) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Reece James.21:40

  67. 30'

    Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  69. 30'

    Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).21:31

  70. 28'

    Gol! Paris Saint Germain 1, Chelsea 1. Malo Gusto (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Enzo Fernández.21:28

  71. 26'

    Fallo di Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:27

  72. 26'

    João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  73. 25'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Filip Jörgensen (Chelsea).21:26

  75. 25'

    Tiro parato. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vitinha.21:26

  76. 25'

    Tiro respinto. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Bradley Barcola.21:26

  77. 24'

    Fallo di mano di Marc Cucurella (Chelsea).21:25

  78. 23'

    Tiro parato. João Pedro (Chelsea) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marc Cucurella con cross.21:24

  79. 20'

    Tiro respinto. João Pedro (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Enzo Fernández.21:21

  81. 19'

    Fallo di Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain).21:20

  82. 19'

    Cole Palmer (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  83. 18'

    Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  84. 18'

    Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).21:19

  85. 17'

    Fallo di Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:18

  87. 17'

    João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  88. 15'

    Tiro parato. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Désiré Doué.21:16

  89. 14'

    Tentativo fallito. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Malo Gusto.21:15

  90. 10'

    Gol! Paris Saint Germain 1, Chelsea 0. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di João Neves con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:11

  91. 8'

    Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09

  93. 8'

    Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).21:09

  94. 6'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Vitinha (Paris Saint Germain).21:07

  95. 6'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da João Neves (Paris Saint Germain).21:07

  96. 5'

    Tiro parato. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:06

  97. 4'

    Tentativo fallito. João Pedro (Chelsea) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Reece James con cross.21:05

  99. 4'

    Fuorigioco. Achraf Hakimi(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Bradley Barcola e' colto in fuorigioco.21:05

  100. 3'

    Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).21:04

  101. 3'

    Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04

  102. Inizia il Primo tempo.21:01

  103. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

  105. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Parc des Princes
    Città: Parigi
    Capienza: 48712 spettatori19:51

Formazioni Paris Saint-Germain - Chelsea

Paris Saint-Germain
Chelsea
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
  • (39) MATVEY SAFONOV (P)
  • (2) ACHRAF HAKIMI (D)
  • (5) MARQUINHOS (D)
  • (25) NUNO MENDES (D)
  • (51) WILLIAN PACHO (D)
  • (33) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (87) JOÃO NEVES (C)
  • (17) VITINHA (C)
  • (14) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
  • (29) BRADLEY BARCOLA (A)
  • (10) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
  • (27) DRO FERNÁNDEZ (C)
  • (19) LEE KANG-IN (C)
  • (49) IBRAHIM MBAYE (A)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
  • (30) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (24) SENNY MAYULU (C)
  • (4) BERALDO (D)
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
  • (89) RENATO MARIN (P)
  • (6) ILLIA ZABARNYI (D)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
  • Luis Enrique Martínez García
TITOLARI CHELSEA
  • (12) FILIP JÖRGENSEN (P)
  • (29) WESLEY FOFANA (D)
  • (23) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (27) MALO GUSTO (D)
  • (3) MARC CUCURELLA (D)
  • (24) REECE JAMES (C)
  • (10) COLE PALMER (C)
  • (7) PEDRO NETO (C)
  • (8) ENZO FERNÁNDEZ (C)
  • (25) MOISÉS CAICEDO (C)
  • (20) JOÃO PEDRO (A)
PANCHINA CHELSEA
  • (50) MAX MERRICK (P)
  • (45) ROMÉO LAVIA (C)
  • (21) JORREL HATO (D)
  • (34) JOSH ACHEAMPONG (D)
  • (17) ANDREY SANTOS (C)
  • (49) ALEJANDRO GARNACHO (A)
  • (4) TOSIN ADARABIOYO (D)
  • (9) LIAM DELAP (A)
  • (38) MARC GUIU (A)
  • (19) MAMADOU SARR (D)
  • (5) BENOÎT BADIASHILE (D)
  • (1) ROBERT SÁNCHEZ (P)
ALLENATORE CHELSEA
  • Liam Rosenior
PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Chelsea è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Paris Saint-Germain - Chelsea sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Chelsea si trova 6° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11; Chelsea ha segnato 17 gol e ne ha subiti 10.

Paris Saint-Germain e Chelsea si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Paris Saint-Germain ha vinto 3 volte, Chelsea ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Paris Saint-Germain-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Paris Saint-Germain e Chelsea si sono affrontati l'ultima volta in UEFA Champions League agli ottavi di finale nel 2015-16, con la squadra francese che ha vinto entrambe le partite di andata e ritorno 2-1.
  • Il Chelsea ha vinto solo due delle otto partite di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain (3N 3P), perdendo in tre occasioni; solo contro il Bayern Monaco e il Barcellona (quattro) i Blues hanno perso più partite in questa competizione.
  • Il Paris Saint-Germain ha superato i suoi ultimi tre scontri a eliminazione diretta in UEFA Champions League contro club inglesi, tutti la scorsa stagione (Liverpool negli ottavi di finale, Aston Villa nei quarti di finale, Arsenal in semifinale).
  • Dal 2-1 subito contro il Paris Saint-Germain nel marzo 2016, il Chelsea ha vinto tutte le sei successive partite di UEFA Champions League contro club francesi (quattro contro il Lille, due contro il Rennes).
  • L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, sarà il 16° tecnico a giocare la sua prima partita della fase a eliminazione diretta nella UEFA Champions League contro la squadra campione in carica. Dei precedenti 15, solo uno è uscito vittorioso (5N 9P): Ralf Rangnick nell'aprile 2011 (Schalke 04 5-2 Inter, andata dei quarti di finale).
  • In termini di età media, il Chelsea (24 anni e 31 giorni) e il Paris Saint-Germain (24 anni e 195 giorni) sono le due squadre con l'XI titolare più giovane schierato in UEFA Champions League in questa stagione. L'ultima partita ad eliminazione diretta nella competizione in cui entrambe le squadre hanno schierato un XI titolare con un'età media inferiore ai 25 anni è stata nel marzo 2012, con il Bayern Monaco (24 anni e 319 giorni) e il Basilea (24 anni e 233 giorni), nel ritorno degli ottavi di finale.
  • Il Paris Saint-Germain è la squadra con la migliore percentuale media di possesso palla (69.7%), con il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area per partita (7.3) e con la più alta percentuale di passaggi riusciti sotto pressing ad alta intensità (85.7%) in UEFA Champions League in questa stagione.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, solo Ousmane Dembélé (16) ha preso parte a più reti di Achraf Hakimi (13) in UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain. Il marocchino è il miglior giocatore della squadra francese in questo periodo per assist forniti (otto) e occasioni create (54).
  • Estêvão è il miglior marcatore del Chelsea in UEFA Champions League in questa stagione, a pari merito con João Pedro (tre gol entrambi). Se dovesse trovare la rete in questa partita, diventerebbe il più giovane giocatore sudamericano a segnare in una fase a eliminazione diretta della competizione (18 anni e 321 giorni il giorno della partita), con il record attuale detenuto da Carlos Alberto che ha segnato nella finale del 2004 per il Porto, all'età di 19 anni e 167 giorni.
  • Vitinha ha la più alta percentuale di passaggi completati sotto pressione ad alta intensità tra tutti i centrocampisti della UEFA Champions League in questa stagione (93.3% - min. 50 tentati); in generale è il giocatore con il maggior numero di passaggi completati sotto pressione ad alta intensità (470) nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Paris Saint-GermainChelsea
Partite giocate108
Numero di partite vinte55
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate31
Gol totali segnati2617
Gol totali subiti1510
Media gol subiti per partita1.51.2
Percentuale possesso palla69.657.4
Numero totale di passaggi68324457
Numero totale di passaggi riusciti62274002
Tiri nello specchio della porta7743
Percentuale di tiri in porta50.351.2
Numero totale di cross157131
Numero medio di cross riusciti4221
Duelli per partita vinti468331
Duelli per partita persi411374
Corner subiti2621
Corner guadagnati7049
Numero di punizioni a favore11580
Numero di punizioni concesse77107
Tackle totali162122
Percentuale di successo nei tackle58.655.7
Fuorigiochi totali1917
Numero totale di cartellini gialli713
Numero totale di cartellini rossi21

