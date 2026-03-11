Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

Real Madrid - Manchester City è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Manchester City sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 275 Fuorigioco 40 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 45 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 5.9 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1 21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1 28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2 08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1 15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3 25-01-2026 Serie A Juventus-Napoli 3-0 07-02-2026 Serie B Frosinone-Venezia 1-2 18-02-2026 Serie A Milan-Como 1-1 23-02-2026 Serie A Fiorentina-Pisa 1-0

Attualmente il Real Madrid si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Manchester City si trova 8° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Real Madrid ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12; Manchester City ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9.

Real Madrid e Manchester City si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 5 volte, Manchester City ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Real Madrid-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester City incontrerà il Real Madrid per la sedicesima volta in UEFA Champions League (5V 5N 5P), il doppio delle volte in cui ha invece affrontato qualsiasi altra squadra nella competizione (a quota otto il Bayern Monaco). Questa sarà la prima volta che due squadre si incontrano nella fase a eliminazione diretta della competizione per cinque stagioni consecutive.

Solo il Bayern Monaco (otto) e la Juventus (sette) hanno vinto più partite di UEFA Champions League contro il Real Madrid rispetto al Manchester City (cinque); i Cityzens hanno già battuto i Blancos per 2-1 nella fase a gironi di questa stagione.

Il Manchester City è stato eliminato dalla UEFA Champions League dal Real Madrid in quattro occasioni, incluse le ultime due stagioni: nei quarti di finale nel 2023-24 e nel play-off del 2024-25. I Blancos sono l'unica squadra ad aver eliminato i Cityzens più di due volte nel torneo.

L'ultima squadra a mantenere la porta inviolata in una partita della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League in casa del Real Madrid è stato il Barcellona nell'aprile 2011, quando era allenato dall'attuale tecnico del Man City Pep Guardiola (vittoria per 2-0). Da allora, la squadra spagnola ha segnato in 39 gare consecutive, con una media di 2.2 gol a partita (86 in totale).

La prossima sarà la panchina numero 190 per Pep Guardiola in UEFA Champions League. L'attuale tecnico del Man City eguaglierà Alex Ferguson a quota 190 panchine appunto nella competizione, solo Carlo Ancelotti (218) vanta più gare da allenatore nel torneo.

Il Manchester City ha segnato il maggior numero di gol (sei) da sequenze di azione con almeno 10 passaggi nella UEFA Champions League in corso. D'altra parte, nessuna squadra ha segnato più gol in seguito ad attacchi diretti rispetto al Real Madrid (quattro, come il Benfica); in generale, i Blancos sono anche al primo posto per numero totale di attacchi diretti (31) in questa stagione.

Kylian Mbappé ha segnato più gol in UEFA Champions League contro il Manchester City che contro qualsiasi altra avversaria (sette), inclusa una tripletta nella sua più recente apparizione contro i Citizens, nel turno di play-off della scorsa stagione.

Dall'inizio dell'edizione 2019-20 (la prima di Erling Haaland), solo quattro giocatori hanno registrato 50 o più coinvolgimenti in gol in UEFA Champions League: tre di questi giocano o nel Real Madrid (Kylian Mbappé 71, Vinícius Júnior 55) o nel Manchester City (Erling Haaland 61), l'altro è Robert Lewandowski (63).

Tra i giocatori delle formazioni ancora in corsa nell'edizione 2025-26, i due che hanno inciso maggiormente sui gol della loro squadra in UEFA Champions League in questa stagione sono Kylian Mbappé del Real Madrid (54% - 13/24) ed Erling Haaland del Manchester City (47% - 7/15).

A partire (e includendo) la finale del 2022 contro il Liverpool, Thibaut Courtois ha subito solo 39 gol (esclusi autogol) da 53.2 xG su tiri nello specchio affrontati in UEFA Champions League. Questo differenziale positivo (+14.2) è il più alto tra i portieri nella competizione in questo periodo.

