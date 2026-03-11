Virgilio Sport
Real Madrid-Manchester City: 3-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Santiago Bernabéu di Madrid
11 Marzo 2026 ore 21:00
Real Madrid
3
Manchester City
0
Partita finita
Arbitro: Maurizio Mariani
  1. 20' 1-0 Federico Valverde
  2. 27' 2-0 Federico Valverde
  3. 42' 3-0 Federico Valverde
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Real Madrid 3, Manchester City 0.

Le Pagelle

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Real Madrid 3, Manchester City 0.22:52

  3. 90'+3'

    Fallo di Rayan Aït-Nouri (Manchester City).22:50

  4. 90'+3'

    Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  5. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Dani Carvajal (Real Madrid).22:49

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48

  7. 89'

    Tiro parato. Omar Marmoush (Manchester City) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tijjani Reijnders.22:47

  9. 89'

    Omar Marmoush (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46

  10. 89'

    Fallo di Manuel Ángel (Real Madrid).22:46

  11. 86'

    Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43

  12. 86'

    Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).22:43

  13. 83'

    Sostituzione, Real Madrid. Dani Carvajal sostituisce Trent Alexander-Arnold.22:41

  15. 82'

    Sostituzione, Manchester City. Omar Marmoush sostituisce Erling Haaland.22:40

  16. 82'

    Rayan Aït-Nouri (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:39

  17. 82'

    Fallo di Rayan Aït-Nouri (Manchester City).22:39

  18. 82'

    Manuel Ángel (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39

  19. 80'

    Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  21. 80'

    Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).22:38

  22. 78'

    Tiro respinto. Jérémy Doku (Manchester City) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rodri.22:35

  23. 77'

    Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  24. 77'

    Fallo di Federico Valverde (Real Madrid).22:34

  25. 76'

    Sostituzione, Real Madrid. Manuel Ángel sostituisce Thiago Pitarch.22:34

  27. 76'

    Sostituzione, Real Madrid. Franco Mastantuono sostituisce Brahim Díaz.22:34

  28. 75'

    Fallo di Rúben Dias (Manchester City).22:33

  29. 75'

    Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  30. 75'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Thibaut Courtois (Real Madrid).22:32

  31. 75'

    Tiro parato. Nico O'Reilly (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:32

  33. 73'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:31

  34. 73'

    Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marc Guéhi.22:31

  35. 72'

    Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).22:29

  36. 72'

    Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  37. 70'

    Sostituzione, Real Madrid. Eduardo Camavinga sostituisce Arda Güler.22:28

  39. 70'

    Sostituzione, Manchester City. Rayan Aït-Nouri sostituisce Bernardo Silva.22:27

  40. 69'

    Sostituzione, Manchester City. Rayan Cherki sostituisce Antoine Semenyo.22:27

  41. 68'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).22:26

  42. 66'

    Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Arda Güler.22:24

  43. 65'

    Gara riprende.22:22

  45. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) per infortunio.22:21

  46. 63'

    Tentativo fallito. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:20

  47. 62'

    Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Federico Valverde.22:20

  48. 59'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Antonio Rüdiger (Real Madrid).22:17

  49. 57'

    Rigore parato! Vinícius Júnior (Real Madrid) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:15

  51. 57'

    Gianluigi Donnarumma (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:14

  52. 56'

    Rigore concesso da Gianluigi Donnarumma (Manchester City) per un fallo in area.22:13

  53. 56'

    Rigore per Real Madrid. Vinícius Júnior e'stato atterrato in area di rigore.22:13

  54. 55'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Thibaut Courtois (Real Madrid).22:12

  55. 55'

    Tiro parato. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bernardo Silva.22:12

  57. 52'

    Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).22:10

  58. 52'

    Brahim Díaz (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  59. 52'

    Fuorigioco. Dean Huijsen(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.22:09

  60. 48'

    Fallo di Erling Haaland (Manchester City).22:06

  61. 48'

    Thibaut Courtois (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  63. 48'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).22:05

  64. 47'

    Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area.22:04

  65. 47'

    Tiro parato. Brahim Díaz (Real Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Federico Valverde.22:04

  66. Inizia il Secondo tempo Real Madrid 3, Manchester City 0.22:03

  67. 45'

    Sostituzione, Manchester City. Tijjani Reijnders sostituisce Savinho.22:02

  69. 45'

    Sostituzione, Real Madrid. Fran García sostituisce Ferland Mendy per infortunio.22:02

  70. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Real Madrid 3, Manchester City 0.21:48

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  72. 42'

    Gol! Real Madrid 3, Manchester City 0. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Brahim Díaz con passaggio filtrante.21:43

  73. 41'

    Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).21:42

  75. 41'

    Dean Huijsen (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  76. 40'

    Fallo di Marc Guéhi (Manchester City).21:41

  77. 40'

    Ferland Mendy (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  78. 39'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Ferland Mendy (Real Madrid).21:40

  79. 39'

    Tentativo fallito. Rúben Dias (Manchester City) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Bernardo Silva con cross da calcio d'angolo.21:40

  81. 39'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).21:39

  82. 37'

    Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38

  83. 37'

    Fallo di Brahim Díaz (Real Madrid).21:38

  84. 35'

    Fallo di Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).21:35

  85. 35'

    Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35

  87. 32'

    Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).21:33

  88. 32'

    Abdukodir Khusanov (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  89. 31'

    Fallo di Arda Güler (Real Madrid).21:32

  90. 31'

    Rúben Dias (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  91. 27'

    Gol! Real Madrid 2, Manchester City 0. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:28

  93. 24'

    Fallo di Rúben Dias (Manchester City).21:25

  94. 24'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  95. 22'

    Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).21:23

  96. 22'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  97. 20'

    Gol! Real Madrid 1, Manchester City 0. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Thibaut Courtois.21:20

  99. 19'

    Tentativo fallito. Bernardo Silva (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:20

  100. 18'

    Fallo di Brahim Díaz (Real Madrid).21:18

  101. 18'

    Rodri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  102. 17'

    Fallo di Brahim Díaz (Real Madrid).21:18

  103. 17'

    Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  105. 17'

    Tiro respinto. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vinícius Júnior.21:18

  106. 16'

    Fallo di mano di Antoine Semenyo (Manchester City).21:17

  107. 15'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).21:16

  108. 11'

    Fallo di Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).21:11

  109. 11'

    Antoine Semenyo (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  111. 9'

    Tiro respinto. Antonio Rüdiger (Real Madrid) un colpo di testa da centro area. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.21:10

  112. 8'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Marc Guéhi (Manchester City).21:09

  113. 8'

    Tiro parato. Brahim Díaz (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vinícius Júnior con passaggio filtrante.21:09

  114. 6'

    Tiro parato. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:07

  115. 2'

    Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  117. 2'

    Fallo di Rodri (Manchester City).21:03

  118. Inizia il Primo tempo.21:01

  119. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  121. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Santiago Bernabéu
    Città: Madrid
    Capienza: 83186 spettatori19:55

Formazioni Real Madrid - Manchester City

Real Madrid
Manchester City
TITOLARI REAL MADRID
  • (1) THIBAUT COURTOIS (P)
  • (22) ANTONIO RÜDIGER (D)
  • (23) FERLAND MENDY (D)
  • (24) DEAN HUIJSEN (D)
  • (12) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (D)
  • (14) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
  • (45) THIAGO PITARCH (C)
  • (8) FEDERICO VALVERDE (C)
  • (15) ARDA GÜLER (C)
  • (7) VINÍCIUS JÚNIOR (A)
  • (21) BRAHIM DÍAZ (A)
PANCHINA REAL MADRID
  • (26) FRAN GONZÁLEZ (P)
  • (37) MANUEL ÁNGEL (C)
  • (13) ANDRII LUNIN (P)
  • (20) FRAN GARCÍA (D)
  • (27) DIEGO AGUADO (D)
  • (17) RAÚL ASENCIO (D)
  • (16) GONZALO GARCÍA (A)
  • (28) JORGE CESTERO (C)
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
  • (30) FRANCO MASTANTUONO (A)
  • (38) CÉSAR PALACIOS (C)
  • (2) DANI CARVAJAL (D)
ALLENATORE REAL MADRID
  • Álvaro Arbeloa
TITOLARI MANCHESTER CITY
  • (25) GIANLUIGI DONNARUMMA (P)
  • (33) NICO O'REILLY (D)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (45) ABDUKODIR KHUSANOV (D)
  • (15) MARC GUÉHI (D)
  • (20) BERNARDO SILVA (C)
  • (16) RODRI (C)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (C)
  • (26) SAVINHO (C)
  • (42) ANTOINE SEMENYO (A)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
PANCHINA MANCHESTER CITY
  • (13) MARCUS BETTINELLI (P)
  • (21) RAYAN AÏT-NOURI (D)
  • (10) RAYAN CHERKI (C)
  • (47) PHIL FODEN (C)
  • (4) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (14) NICO GONZÁLEZ (C)
  • (68) MAX ALLEYNE (D)
  • (7) OMAR MARMOUSH (A)
  • (6) NATHAN AKÉ (D)
  • (5) JOHN STONES (D)
  • (27) MATHEUS NUNES (C)
  • (1) JAMES TRAFFORD (P)
ALLENATORE MANCHESTER CITY
  • Pep Guardiola
PREPARTITA

Real Madrid - Manchester City è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid.
Arbitro di Real Madrid - Manchester City sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Maurizio Mariani

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati275
Fuorigioco40
Rigori assegnati5
Ammonizioni45
Espulsioni1
Cartellini per partita4.1
Falli per cartellino5.9

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1
01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1
06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1
21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1
28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2
08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1
15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3
25-01-2026 Serie A Juventus-Napoli 3-0
07-02-2026 Serie B Frosinone-Venezia 1-2
18-02-2026 Serie A Milan-Como 1-1
23-02-2026 Serie A Fiorentina-Pisa 1-0

Attualmente il Real Madrid si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Manchester City si trova 8° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Real Madrid ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12; Manchester City ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9.

Real Madrid e Manchester City si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 5 volte, Manchester City ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Real Madrid-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Manchester City incontrerà il Real Madrid per la sedicesima volta in UEFA Champions League (5V 5N 5P), il doppio delle volte in cui ha invece affrontato qualsiasi altra squadra nella competizione (a quota otto il Bayern Monaco). Questa sarà la prima volta che due squadre si incontrano nella fase a eliminazione diretta della competizione per cinque stagioni consecutive.
  • Solo il Bayern Monaco (otto) e la Juventus (sette) hanno vinto più partite di UEFA Champions League contro il Real Madrid rispetto al Manchester City (cinque); i Cityzens hanno già battuto i Blancos per 2-1 nella fase a gironi di questa stagione.
  • Il Manchester City è stato eliminato dalla UEFA Champions League dal Real Madrid in quattro occasioni, incluse le ultime due stagioni: nei quarti di finale nel 2023-24 e nel play-off del 2024-25. I Blancos sono l'unica squadra ad aver eliminato i Cityzens più di due volte nel torneo.
  • L'ultima squadra a mantenere la porta inviolata in una partita della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League in casa del Real Madrid è stato il Barcellona nell'aprile 2011, quando era allenato dall'attuale tecnico del Man City Pep Guardiola (vittoria per 2-0). Da allora, la squadra spagnola ha segnato in 39 gare consecutive, con una media di 2.2 gol a partita (86 in totale).
  • La prossima sarà la panchina numero 190 per Pep Guardiola in UEFA Champions League. L'attuale tecnico del Man City eguaglierà Alex Ferguson a quota 190 panchine appunto nella competizione, solo Carlo Ancelotti (218) vanta più gare da allenatore nel torneo.
  • Il Manchester City ha segnato il maggior numero di gol (sei) da sequenze di azione con almeno 10 passaggi nella UEFA Champions League in corso. D'altra parte, nessuna squadra ha segnato più gol in seguito ad attacchi diretti rispetto al Real Madrid (quattro, come il Benfica); in generale, i Blancos sono anche al primo posto per numero totale di attacchi diretti (31) in questa stagione.
  • Kylian Mbappé ha segnato più gol in UEFA Champions League contro il Manchester City che contro qualsiasi altra avversaria (sette), inclusa una tripletta nella sua più recente apparizione contro i Citizens, nel turno di play-off della scorsa stagione.
  • Dall'inizio dell'edizione 2019-20 (la prima di Erling Haaland), solo quattro giocatori hanno registrato 50 o più coinvolgimenti in gol in UEFA Champions League: tre di questi giocano o nel Real Madrid (Kylian Mbappé 71, Vinícius Júnior 55) o nel Manchester City (Erling Haaland 61), l'altro è Robert Lewandowski (63).
  • Tra i giocatori delle formazioni ancora in corsa nell'edizione 2025-26, i due che hanno inciso maggiormente sui gol della loro squadra in UEFA Champions League in questa stagione sono Kylian Mbappé del Real Madrid (54% - 13/24) ed Erling Haaland del Manchester City (47% - 7/15).
  • A partire (e includendo) la finale del 2022 contro il Liverpool, Thibaut Courtois ha subito solo 39 gol (esclusi autogol) da 53.2 xG su tiri nello specchio affrontati in UEFA Champions League. Questo differenziale positivo (+14.2) è il più alto tra i portieri nella competizione in questo periodo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Real MadridManchester City
Partite giocate108
Numero di partite vinte75
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati2415
Gol totali subiti139
Media gol subiti per partita1.31.1
Percentuale possesso palla57.860.1
Numero totale di passaggi54744958
Numero totale di passaggi riusciti48344501
Tiri nello specchio della porta6957
Percentuale di tiri in porta53.158.8
Numero totale di cross127126
Numero medio di cross riusciti3335
Duelli per partita vinti464371
Duelli per partita persi458319
Corner subiti4626
Corner guadagnati6444
Numero di punizioni a favore11682
Numero di punizioni concesse10980
Tackle totali144113
Percentuale di successo nei tackle61.860.2
Fuorigiochi totali910
Numero totale di cartellini gialli2213
Numero totale di cartellini rossi31

Real Madrid - Manchester City Live

