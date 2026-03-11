Incontro terminato, Real Madrid 3, Manchester City 0.
Incontro terminato, Real Madrid 3, Manchester City 0.
Secondo tempo terminato, Real Madrid 3, Manchester City 0.22:52
Fallo di Rayan Aït-Nouri (Manchester City).22:50
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Dani Carvajal (Real Madrid).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Tiro parato. Omar Marmoush (Manchester City) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tijjani Reijnders.22:47
Omar Marmoush (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46
Fallo di Manuel Ángel (Real Madrid).22:46
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43
Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).22:43
Sostituzione, Real Madrid. Dani Carvajal sostituisce Trent Alexander-Arnold.22:41
Sostituzione, Manchester City. Omar Marmoush sostituisce Erling Haaland.22:40
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:39
Fallo di Rayan Aït-Nouri (Manchester City).22:39
Manuel Ángel (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).22:38
Tiro respinto. Jérémy Doku (Manchester City) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rodri.22:35
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Federico Valverde (Real Madrid).22:34
Sostituzione, Real Madrid. Manuel Ángel sostituisce Thiago Pitarch.22:34
Sostituzione, Real Madrid. Franco Mastantuono sostituisce Brahim Díaz.22:34
Fallo di Rúben Dias (Manchester City).22:33
Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Thibaut Courtois (Real Madrid).22:32
Tiro parato. Nico O'Reilly (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:32
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:31
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marc Guéhi.22:31
Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).22:29
Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Sostituzione, Real Madrid. Eduardo Camavinga sostituisce Arda Güler.22:28
Sostituzione, Manchester City. Rayan Aït-Nouri sostituisce Bernardo Silva.22:27
Sostituzione, Manchester City. Rayan Cherki sostituisce Antoine Semenyo.22:27
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).22:26
Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Arda Güler.22:24
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) per infortunio.22:21
Tentativo fallito. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:20
Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Federico Valverde.22:20
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Antonio Rüdiger (Real Madrid).22:17
Rigore parato! Vinícius Júnior (Real Madrid) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:15
Gianluigi Donnarumma (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:14
Rigore concesso da Gianluigi Donnarumma (Manchester City) per un fallo in area.22:13
Rigore per Real Madrid. Vinícius Júnior e'stato atterrato in area di rigore.22:13
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Thibaut Courtois (Real Madrid).22:12
Tiro parato. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bernardo Silva.22:12
Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).22:10
Brahim Díaz (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fuorigioco. Dean Huijsen(Real Madrid) prova il lancio lungo, ma Vinícius Júnior e' colto in fuorigioco.22:09
Fallo di Erling Haaland (Manchester City).22:06
Thibaut Courtois (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).22:05
Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area.22:04
Tiro parato. Brahim Díaz (Real Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Federico Valverde.22:04
Inizia il Secondo tempo Real Madrid 3, Manchester City 0.22:03
Sostituzione, Manchester City. Tijjani Reijnders sostituisce Savinho.22:02
Sostituzione, Real Madrid. Fran García sostituisce Ferland Mendy per infortunio.22:02
Primo tempo terminato, Real Madrid 3, Manchester City 0.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Gol! Real Madrid 3, Manchester City 0. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Brahim Díaz con passaggio filtrante.21:43
Fallo di Antoine Semenyo (Manchester City).21:42
Dean Huijsen (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Marc Guéhi (Manchester City).21:41
Ferland Mendy (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Ferland Mendy (Real Madrid).21:40
Tentativo fallito. Rúben Dias (Manchester City) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Bernardo Silva con cross da calcio d'angolo.21:40
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).21:39
Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38
Fallo di Brahim Díaz (Real Madrid).21:38
Fallo di Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).21:35
Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35
Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).21:33
Abdukodir Khusanov (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Arda Güler (Real Madrid).21:32
Rúben Dias (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Gol! Real Madrid 2, Manchester City 0. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:28
Fallo di Rúben Dias (Manchester City).21:25
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).21:23
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Gol! Real Madrid 1, Manchester City 0. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Thibaut Courtois.21:20
Tentativo fallito. Bernardo Silva (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:20
Fallo di Brahim Díaz (Real Madrid).21:18
Rodri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Brahim Díaz (Real Madrid).21:18
Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tiro respinto. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vinícius Júnior.21:18
Fallo di mano di Antoine Semenyo (Manchester City).21:17
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).21:16
Fallo di Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).21:11
Antoine Semenyo (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Tiro respinto. Antonio Rüdiger (Real Madrid) un colpo di testa da centro area. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.21:10
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Marc Guéhi (Manchester City).21:09
Tiro parato. Brahim Díaz (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vinícius Júnior con passaggio filtrante.21:09
Tiro parato. Antoine Semenyo (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:07
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Rodri (Manchester City).21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Santiago Bernabéu
Città: Madrid
Capienza: 83186 spettatori19:55
Real Madrid - Manchester City è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid.
Arbitro di Real Madrid - Manchester City sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Maurizio Mariani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|11
|Falli fischiati
|275
|Fuorigioco
|40
|Rigori assegnati
|5
|Ammonizioni
|45
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.1
|Falli per cartellino
|5.9
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2025
|Serie A
|Parma-Atalanta 1-1
|13-09-2025
|Serie B
|Sampdoria-Cesena 1-2
|25-10-2025
|Serie A
|Napoli-Inter 3-1
|01-11-2025
|Serie B
|Virtus Entella-Empoli 1-0
|30-11-2025
|Serie A
|Lecce-Torino 2-1
|06-12-2025
|Serie A
|Verona-Atalanta 3-1
|21-12-2025
|Serie A
|Fiorentina-Udinese 5-1
|28-12-2025
|Serie A
|Cremonese-Napoli 0-2
|08-01-2026
|Serie A
|Milan-Genoa 1-1
|15-01-2026
|Serie A
|Verona-Bologna 2-3
|25-01-2026
|Serie A
|Juventus-Napoli 3-0
|07-02-2026
|Serie B
|Frosinone-Venezia 1-2
|18-02-2026
|Serie A
|Milan-Como 1-1
|23-02-2026
|Serie A
|Fiorentina-Pisa 1-0
Attualmente il Real Madrid si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Manchester City si trova 8° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Real Madrid ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12; Manchester City ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9.
Real Madrid e Manchester City si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 5 volte, Manchester City ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Real Madrid-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Real Madrid
|Manchester City
|Partite giocate
|10
|8
|Numero di partite vinte
|7
|5
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|24
|15
|Gol totali subiti
|13
|9
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.1
|Percentuale possesso palla
|57.8
|60.1
|Numero totale di passaggi
|5474
|4958
|Numero totale di passaggi riusciti
|4834
|4501
|Tiri nello specchio della porta
|69
|57
|Percentuale di tiri in porta
|53.1
|58.8
|Numero totale di cross
|127
|126
|Numero medio di cross riusciti
|33
|35
|Duelli per partita vinti
|464
|371
|Duelli per partita persi
|458
|319
|Corner subiti
|46
|26
|Corner guadagnati
|64
|44
|Numero di punizioni a favore
|116
|82
|Numero di punizioni concesse
|109
|80
|Tackle totali
|144
|113
|Percentuale di successo nei tackle
|61.8
|60.2
|Fuorigiochi totali
|9
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|22
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|3
|1
