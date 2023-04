Momento sicuramente diverso per i bavaresi, guidati dall'ex tecnico del Chelsea a partire dalla vittoria, due partite fa, per 4-2 nello scontro diretto per la Bundesliga contro il Borussia Dortmund. Tre giorni dopo, però, Tuchel ha rimediato la prima sconfitta da tecnico del Bayern, venendo eliminato dalla DFB Pokal per mano del Friburgo, squadra poi sconfitta in campionato nello scorso turno. I tedeschi hanno già dimostrato, però, di essere una macchina da successi in trasferta in Champions League, avendo vinto tutte le partite disputate in Europa lontano dall'Allianz Arena, sui campi di Inter, Viktoria Plzen, Barcellona e Psg.20:48

La voglia di rompere la maledizione dei Citizens contro la storia dei tedeschi. È questo uno dei temi principali della sfida tra la squadra di Pep Guardiola, che oggi affronta il suo passato, e quella di Thomas Tuchel, arrivato in Baviera nemmeno un mese fa dopo l'esonero di Julian Nagelsmann. Gli inglesi arrivano all'appuntamento con i quarti di Champions dopo otto vittorie consecutive in tutte le competizioni, tra cui quella che ha consentito loro di eliminare, agli ottavi, un'altra squadra tedesca, il Lipsia, con un roboante 7-0 all'Etihad Stadium. Impianto, quest'ultimo, in cui il City ha perso una sola volta in questa stagione: 1-2 contro il Brentford il 12 novembre dello scorso anno.20:43

Chi trasmette la partita Manchester city - Bayern monaco? La partita tra Manchester city e Bayern monaco verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky Sport Football e Sky

PREPARTITA

Manchester City-Bayern Monaco è valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 21:00 allo stadio Etihad di Manchester. Arbitro di Manchester City – Bayern Monaco sarà Jesús Gil Manzano coadiuvato da Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Negli ottavi di finale il Manchester City di Guardiola ha eliminato il Lipsia vincendo con uno stratosferico 7-0 in casa dopo il pareggio 1-1 in Germania mentre il Bayern Monaco ha avuto la meglio del PSG vincendo 2-0 in casa ed 1-0 in Francia.

Senza dubbio la sfida più affascinante dei quarti di finale dato lo spessore delle due squadre: sarà la sfida anche tra Guardiola e Thomas Tuchel subentrato da poco sulla panchina del Bayern Monaco. Guardiola ha tutta la rosa disponibile per il match: in attacco ci sarà senza ombra di dubbio Haaland con Bernardo Silva e Grealish a supporto sugli esterni. Tuchel dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Thomas Muller unica punta supportato alle spalle da Coman, Musiala e Mané.

Manchester City-Bayern Monaco si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 11 aprile. In TV il match sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky canale Sky Sport Football. In streaming la partita sarà visibile su Now TV e Mediaset Infinity Plus.