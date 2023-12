DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Copenaghen - Galatasaray? La gara tra Copenaghen e Galatasaray si giocherà martedì 12 dicembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Copenaghen - Galatasaray? L'arbitro del match sarà Daniele Orsato Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Copenaghen - Galatasaray sarà Massimiliano Irrati Dove si gioca Copenaghen - Galatasaray? La partita si gioca a Copenhagen In che stadio si gioca Copenaghen - Galatasaray? Stadio Parken Chi trasmette la partita Copenaghen - Galatasaray? La partita tra Copenaghen e Galatasaray verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity Qual è il risultato di Copenaghen - Galatasaray? Al 14° minuto del primo tempo il risultato di Copenaghen - Galatasaray è 0-0

Copenaghen - Galatasaray è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Parken di Copenhagen.

Arbitro di Copenaghen - Galatasaray sarà Daniele Orsato. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Copenaghen-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Copenhagen affronterà il Galatasaray in casa solamente per la seconda volta, dopo aver battuto la squadra turca per 1-0 nel match giocato nella fase ai gironi di UEFA Champions League nel novembre 2013.

Il Galatasaray è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite interne contro squadre danesi in competizioni europee (3G: 2V, 1N) ma non ha mai conquistato il successo nelle due trasferte contro formazioni provenienti da questo Paese (sconfitta per 1-0 contro il Copenhagen nel 2013 e pareggio per 1-1 contro il Randers nei playoff di qualificazione dell’Europa League nel 2021.

Chi vincerà questa partita si qualificherà per la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League. Per il Copenhagen sarebbe solo la seconda volta dopo il 2010/11, mentre il Galatasaray otterrebbe la qualificazioni a questa fase del torneo per la prima volta dal 2013/14.

Il Copenhagen ha subito cinque gol nei match casalinghi di questa edizione di Champions League, il maggior numero di gol subiti in casa dal club in una singola stagione. Prima di subirne cinque nelle due partite interne questo torneo (2.5 a gara), la squadra danese ne aveva incassati solo nove nelle precedenti 16 partite casalinghe nella competizione (0.6 a partita).

Il Galatasaray ha vinto solo una delle ultime 19 trasferte in Champions League (3N, 15P), 3-2 in casa del Manchester United nella seconda giornata di questo torneo. L'unica volta che la squadra turca ha vinto due trasferte in un girone della maggior competizione a livello europeo per club è stata nel 2012/13 sotto la guida di Fatih Terim.

Dopo la vittoria per 4-3 sul Manchester United alla quarta giornata e il pareggio senza reti in casa del Bayern Monaco nel turno più recente, il Copenhagen si trova ad una sola partita dalla sua striscia di imbattibilità più lunga in una singola edizione della UEFA Champions League (tre partite di fila senza sconfitte nel 2016-17).

Il Galatasaray ha segnato 10 gol in questa edizione della UEFA Champions League, il suo massimo in una singola fase a gironi della competizione al pari delle edizioni 1999-00 e 2000-01.

Il Galatasaray ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime sei partite di UEFA Champions League. Solo una volta hanno subito una serie di sette gare consecutive con almeno due reti subite (tra ottobre 2014 e settembre 2015), mentre non hanno mai subito due o più gol in tutte e sei le partite del girone in una singola edizione della competizione.

Escludendo gli autogol, nessuna squadra ha avuto più marcatori diversi in questa stagione di UEFA Champions League rispetto al Galatasaray (sette); eguagliato il record del club in una singola fase a gironi della competizione (sette marcatori diversi anche nella prima fase a gironi nel 2000-2001).

Lukas Lerager ha segnato in ciascuna delle due presenze casalinghe col Copenhagen in questa stagione di UEFA Champions League; nessun giocatore ha mai segnato in tre presenze casalinghe di fila per nessun club danese nella storia della Champions League.

Dove vedere Copenaghen-Galatasaray di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Copenaghen-Galatasaray si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

Copenaghen-Galatasaray è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League