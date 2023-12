DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lens - Siviglia? La gara tra Lens e Siviglia si giocherà martedì 12 dicembre 2023 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Lens - Siviglia? L'arbitro del match sarà Felix Zwayer Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lens - Siviglia sarà Bastian Dankert Dove si gioca Lens - Siviglia? La partita si gioca a Lens In che stadio si gioca Lens - Siviglia? Stadio Stade Félix Bollaert-Delélis Chi trasmette la partita Lens - Siviglia? La partita tra Lens e Siviglia verrà trasmessa da Sky Sport Arena, Mediaset Infinity e Sky

PREPARTITA

Lens - Siviglia è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Stade Félix Bollaert-Delélis di Lens.

Arbitro di Lens - Siviglia sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Lens-Siviglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lens ospiterà per la prima volta il Siviglia per una partita di una competizione europea. I francesi vantano un record di vittorie del 100% contro squadre spagnole in casa e hanno sconfitto ogni volta una formazione diversa: Atlético Madrid (4-2, marzo 2000, Coppa UEFA), Celta Vigo (2-1, marzo 2000, Coppa UEFA), Deportivo La Coruña (3-1, ottobre 2002, Champions League) e Osasuna (3-1, novembre 2006, Coppa UEFA).

Il Siviglia ha perso solo una delle sette partite di Champions League disputate contro squadre francesi (3V, 3N), una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Lille nel 2021-22 – gli andalusi, peraltro, sono imbattuti in terra francese un successo e due pareggi in tre precedenti nella competizione.

In caso di successo il Siviglia arriverebbe a disputare per la prima volta nella sua storia il turno di play-off di Europa League, mentre con qualsiasi altro risultato gli andalusi per la prima volta si piazzerebbero ultimi in un girone di Champions League.

Dopo una sconfitta 2-1 contro l'Arsenal in Coppa UEFA nell'aprile 2000 allo Stade Bollaert-Delelis, il Lens ha perso solo due delle ultime 26 partite in tutte le competizioni europee affrontate in casa (20V, 4N), pur avendo mantenuto nel periodo la porta inviolata soltanto sei volte e senza avere peraltro registrato alcun clean sheet nelle ultime 10.

Il Siviglia non ha vinto nessuna delle ultime nove trasferte di Champions League (6N, 3=), dopo aver trovato il successo in tre delle cinque precedenti (2N). Gli andalusi hanno pareggiato il 41% delle gare esterne nella competizione (13/32), la percentuale più alta tra le squadre che hanno disputato almeno 15 match lontano dalle mura amiche nella massima competizione europea.

Perdendo per 6-0 in casa dell'Arsenal nell’ultimo turno il Lens subito la più netta sconfitta europea della sua storia. Tuttavia, in casa la squadra francese ha segnato in ognuna delle ultime 35 partite affrontate in tutte le competizioni europee dopo un ko per 1-0 contro la Lazio nella Coppa UEFA 1996-97.

Il Siviglia è ancora senza vittorie in questa Champions League (2N, 3P) e ha perso le ultime tre partite disputate. Solo quattro squadre spagnole non hanno mai vinto alcun match della fase a gironi in una singola edizione della competizione: Deportivo La Coruña (2004-05), Atlético Madrid (2009-10), Villarreal (2011-12) e Real Sociedad (2013-14).

Il Siviglia vanta la formazione titolare con con l'età media più alta di questa Champions League (30 anni e 197 giorni). L'undici schierato contro il PSV nel turno precedente è stato peraltro il più anziano mai proposto da una squadra in una partita nella storia della competizione (32 anni e 19 giorni).

Il Lens è la squadra che in questa Champions League ha registrato la più alta percentuale di palloni toccati sotto la pressione avversaria (72%) – tuttavia, la percentuale di completamento dei passaggi effettuati sotto pressione per i francesi è solo del 76%, 26a su 32 squadre in questa edizione del torneo.

Con una rete contro il Lens Youssef En-Nesyri diventerebbe il capocannoniere di tutti i tempi del Siviglia in Coppa dei Campioni/Champions League: l'attaccante marocchino è attualmente primo a pari merito con Wissam Ben Yedder a quota 10 gol.

