DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Manchester united - Bayern monaco? La gara tra Manchester united e Bayern monaco si giocherà martedì 12 dicembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Manchester united - Bayern monaco? L'arbitro del match sarà Espen Eskås Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Manchester united - Bayern monaco sarà Pol van Boekel Dove si gioca Manchester united - Bayern monaco? La partita si gioca a Manchester In che stadio si gioca Manchester united - Bayern monaco? Stadio Old Trafford Chi trasmette la partita Manchester united - Bayern monaco? La partita tra Manchester united e Bayern monaco verrà trasmessa da Sky, Mediaset Infinity e Sky Sport Calcio Qual è il risultato di Manchester United - Bayern Monaco? Al 13° minuto del primo tempo il risultato di Manchester United - Bayern Monaco è 0-0

PREPARTITA

Manchester United - Bayern Monaco è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Arbitro di Manchester United - Bayern Monaco sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Manchester United-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester United ha vinto solo due delle 12 partite di Champions League contro il Bayern Monaco (5N, 5P), vincendo la finale del 1999 e una partita a eliminazione diretta in casa nel 2009-10.

Il Bayern Monaco ha vinto solo una delle cinque trasferte di Champions League contro il Man United (3N, 1P), vincendo 1-0 nell'aprile 2001 con un gol di Paulo Sergio.

Con una sconfitta il Manchester United chiuderebbe il girone da ultimo in classifica in questa Champions League. Ci sono stati solo tre casi in cui una squadra di Premier League è arrivata ultima nel proprio girone: il Blackburn 1995-96, il Manchester City 2012-13 e lo stesso Manchester United nel 2005-06.

Il Manchester United ha vinto una delle ultime quattro partite casalinghe di Champions League (1N, 2P), la più recente, contro il Copenaghen; ha perso nella seconda giornata contro il Galatasaray, ma non perde due gare in casa nella fase a gironi in una stagione dal 1996-97, quando perse contro Fenerbahçe e Juventus.

Il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime 19 trasferte della fase a gironi di Champions League (17V, 2N) e ha vinto le ultime otto trasferte nella fase a gironi: entrambe sono delle serie record per una squadra nella storia della Champions League.

Il Manchester United ha vinto al sesto turno nella fase a gironi solo in due delle ultime nove stagioni disputate in Champions League (2N, 5P), anche se entrambe le vittorie sono state all'Old Trafford: 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk nel 2013-14 e 2-1 contro il CSKA Mosca nel 2017-18.

Solo l’Anversa (15) ha subito più gol in Champions League del Manchester United in questa stagione (14). Nessuna squadra della Premier League ha mai subito almeno 15 gol in una singola fase a gironi della competizione.

Il Bayern Monaco è imbattuto da 39 partite della fase a gironi di Champions League (35V, 4N), ovvero dalla sconfitta per 3-0 in casa del Paris Saint-Germain nel 2017-18. Lo 0-0 contro il Copenaghen nell’ultimo turno è stata l'unica volta in cui non ha segnato in questa serie, ponendo inoltre fine a una striscia di 17 vittorie consecutive nella fase a gironi.

L'attaccante del Bayern Monaco, Harry Kane, ha preso parte a nove gol nelle ultime 11 presenze contro il Manchester United in tutte le competizioni (5 gol, 4 assist), mentre all'Old Trafford ha segnato quattro gol e fornito due assist nelle ultime cinque presenze. Nessun giocatore inglese ha mai segnato all'Old Trafford in Champions League con una maglia diversa da quella dei Red Devils.

Rasmus Højlund ha segnato cinque gol in cinque partite con il Manchester United in Champions League in questa stagione. Se dovesse segnare ancora, si tratterebbe del maggior numero di gol segnati da un giocatore nella sua stagione d'esordio nella competizione per i Red Devils dai tempi di Ruud van Nistelrooy nel 2001-02 (10).

Dove vedere Manchester United-Bayern Monaco di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Manchester United-Bayern Monaco si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

Manchester United-Bayern Monaco è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League