PREPARTITA

PSV Eindhoven - Arsenal è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Arsenal sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

PSV Eindhoven-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il PSV ha vinto solo due dei nove match europei contro l’Arsenal (3N, 4P) – perdendo la sfida più recente per 4-0 in Champions League quest’anno; in aggiunta, entrambi i successi della formazione olandese sono arrivati nelle ultime due gare casalinghe (1-0, in Champions League nel 2006/07 e 2-0, nella scorsa edizione di Europa League).

Dopo aver vinto 2-1 contro l’Ajax in Champions League nel settembre 2005, l’Arsenal non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte nelle principali competizioni europee in territorio olandese (1N, 2L).

Il PSV è imbattuto in gare casalinghe in questa edizione di Champions League (1V, 1N) e potrebbe registrare tre gare interne senza sconfitte nella fase a gironi della competizione per la prima volta dal 2015/16 quando sotto la guida di Phillip Cocu vinsero tutte e tre i match.

L’Arsenal ha già vinto il proprio girone di Champions League – ottenendo quattro successi nelle cinque gare disputate finora; in aggiunta, solo una volta i Gunners sono stati capaci di vincere cinque gare del girone in una singola edizione – nel 2005/06 quando poi raggiunsero la finale per la prima ed unica volta nella loro storia.

Il PSV ha vinto le ultime due gare di Champions League, tante quante nelle precedenti 22 (9N, 11P) e potrebbe trovare il successo per tre gare consecutive nella competizione per la prima volta dai gironi del 2006/07 – stagione in cui raggiunse i quarti di finale dopo aver eliminato proprio l’Arsenal.

Dopo aver perso senza segnare contro il Borussia Dortmund in Champions League (2-0, settembre 2014), l’Arsenal ha realizzato almeno una rete in tutti gli ultimi 22 match della fase a gironi della competizione; in aggiunta, nessuna formazione ha messo a segno più gol dei Gunners in questa stagione nel torneo (15, al pari di Manchester City e Atletico Madrid): facendo meglio in sole due altre occasioni in un singolo girone – 18 sia nel 2010/11 e 2016/17.

Noa Lang è stato coinvolto in 13 conclusioni a seguito di movimenti palla al piede in Champions League quest’anno (nove tiri e quattro occasioni create), meno solo di Rodrygo (15 – frutto di 10+5).

Luuk de Jong ha timbrato il cartellino in tutte le ultime sei gare casalinghe per il PSV in match europei (sei gol – quattro dei quali in Champions League e due in Europa League): questa è la più lunga striscia realizzativa interna per un giocatore del PSV nella grande storia europea del club.

Grazie a tre reti e quattro assist, Bukayo Saka (sette) è il giocatore che ha preso parte attiva al maggior numero di gol in questa edizione della Champions League; in aggiunta, questo è anche il record per un giocatore dell’Arsenal al debutto assoluto nella competizione.

Gabriel Jesus ha timbrato il cartellino in tutte le quattro gare di Champions League con l’Arsenal e potrebbe diventare il primo giocatore dei Gunners a segnare per cinque match di fila nella competizione; in aggiunta, l’attaccante brasiliano ha già preso parte a sei gol nel torneo (quattro marcature e due assist) realizzandone di più in una singola stagione solo nel 2019-20 (nove in quel caso).

Dove vedere PSV Eindhoven-Arsenal di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Arsenal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

PSV Eindhoven-Arsenal è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

