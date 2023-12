DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Salisburgo - Benfica? La gara tra Salisburgo e Benfica si giocherà martedì 12 dicembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Salisburgo - Benfica? L'arbitro del match sarà Daniel Siebert Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Salisburgo - Benfica sarà Marco Fritz Dove si gioca Salisburgo - Benfica? La partita si gioca a Wals bei Salzburg In che stadio si gioca Salisburgo - Benfica? Stadio Red Bull Arena Salzburg Chi trasmette la partita Salisburgo - Benfica? La partita tra Salisburgo e Benfica verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity Qual è il risultato di Salisburgo - Benfica? Al 15° minuto del primo tempo il risultato di Salisburgo - Benfica è 0-0

PREPARTITA

Salisburgo - Benfica è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.

Arbitro di Salisburgo - Benfica sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Salisburgo-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Salisburgo ha vinto tre delle sue cinque partite nelle principali competizioni europee contro squadre portoghesi (1N, 1P), battendo tre squadre diverse: Sporting Lisbona nel 1993 in Coppa UEFA, Vitória Guimarães nel 2017 in Europa League e Benfica all'inizio di questa stagione di Champions League.

Questa è la prima trasferta in una grande competizione europea per il Benfica in Austria da quando ha battuto il Wacker Innsbruck per 4-0 nel settembre 1971, in Coppa dei Campioni, con Eusébio che segnò uno dei quattro gol.

Il Salisburgo ha perso le ultime tre partite casalinghe di Champions League, la sua peggiore serie di sconfitte interne nella competizione. Dopo aver perso due partite in questa stagione alla Red Bull Salisburgo Arena, potrebbe diventare la terza squadra austriaca a perdere tutte e tre le partite in casa nella fase a gironi in una singola stagione, dopo lo Sturm Graz nel 1998-99 e il Rapid Vienna nel 2005-06.

Il Benfica ha vinto l'ultima partita della fase a gironi di Champions League in ciascuna delle ultime quattro stagioni (2018-19, 2019-20, 2021-22 e 2022-23), tante volte quante nelle sue prime 13 stagioni nella competizione (4V, 4N, 5P).

Il Salisburgo non è riuscito a segnare in entrambe le sue partite casalinghe di questa Champions League (contro Real Sociedad e Inter) – solo una volta in precedenza è rimasto a secco per tre gare consecutive in casa nella competizione, nella sua prima stagione in assoluto, nel 1994-95.

Il Benfica non vince da sette partite in Champions League (2N, 5P) e potrebbe eguagliare la sua serie più lunga senza vittorie nella competizione: otto match tra marzo 2017 e settembre 2018 (tutte sconfitte).

Da quando ha battuto il Benfica 2-0 nel primo turno in questa stagione, il Salisburgo non ha più vinto (1N, 3P) e ha segnato solo un gol in Champions League. La squadra austriaca ha segnato solo tre gol su 54 tiri tentati nella competizione in questa stagione e solo il Milan (3.6%) ha una più bassa percentuale di realizzazione rispetto agli austriaci (5.6%).

Il Benfica ha subito 10 gol in cinque partite di questa Champions League e solo nel 2017-18 e nel 1998-99 non è riuscito a mantenere la porta inviolata in una stagione intera. Solo lo Young Boys (14.9) ha un valore più alto di Expected Goals contro rispetto alla squadra portoghese (14.6) nella competizione nel 2023-24.

Oscar Gloukh è il capocannoniere del Salisburgo in questa Champions League (2 gol) ed è anche quello che ha creato più occasioni da gol tra i compagni (6). In particolare, è uno dei soli due teenager ad aver segnato più di un gol nella competizione quest'anno, insieme a Mathys Tel del Bayern Monaco.

João Mário ha segnato nove gol con il Benfica in Champions League, inclusa la tripletta contro l'Inter nell'ultima gara: solo Óscar Cardozo (11) ha segnato più gol per il club nella competizione rispetto al centrocampista portoghese (9).

Dove vedere Salisburgo-Benfica di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Salisburgo-Benfica si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

Salisburgo-Benfica è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

