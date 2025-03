Gol! Lilla 1, Borussia Dortmund 0. Jonathan David (Lilla) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ismaily in seguito a un contropiede.18:50

Rigore concesso da Thomas Meunier (Lilla) per un fallo in area.19:54

Rigore per Borussia Dortmund. Serhou Guirassy e'stato atterrato in area di rigore.19:54

Gol! Lilla 1, Borussia Dortmund 1. Emre Can (Borussia Dortmund) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa. Guarda la scheda del giocatore Emre Can 19:56

PREPARTITA

Lille - Borussia Dortmund è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 12 marzo alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.

Arbitro di Lille - Borussia Dortmund sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Lille-Borussia Dortmund di Champions League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Lille-Borussia Dortmund si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 12 marzo.

Lille-Borussia Dortmund è una partita valevole per la giornata Ottavi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League