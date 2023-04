DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Real madrid - Chelsea? La gara tra Real madrid e Chelsea si giocherà mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Real madrid - Chelsea? L'arbitro del match sarà François Letexier Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Real madrid - Chelsea sarà Tomasz Kwiatkowski Dove si gioca Real madrid - Chelsea? La partita si gioca a Madrid In che stadio si gioca Real madrid - Chelsea? Stadio Santiago Bernabéu Chi trasmette la partita Real madrid - Chelsea? La partita tra Real madrid e Chelsea verrà trasmessa da Sky Sport Football, Sky Sport 1, Sky e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Real Madrid-Chelsea è valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 12 aprile alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Arbitro di Real Madrid – Chelsea sarà François Letexier coadiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Negli ottavi di finale i Blancos del Real Madrid hanno eliminato il Liverpool in due partite senza storia, vittoria 5-2 in trasferta e 1-0 in casa, mentre il Chelsea ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund in uno scontro molto tirato con la vittoria per 2-0 in casa che ha ribaltato l’1-0 dell’andata.

Entrambe le squadre vengono da uno sconfitta in campionato: il Real Madrid contro il Villarreal mentre il Chelsea contro il Wolverhampton. Carlo Ancelotti alla vigilia: “L’anno scorso abbiamo sofferto molto. In queste partite c’è grande motivazione, hanno una rosa di altissimo livello. Cercheremo di difenderci bene e attaccare come abbiamo fatto contro il Barcellona in Coppa del Re. E’ una sfida da 120 minuti, non è decisiva, bisogna gestire la partita. La squadra è motivata, vogliamo rivivere un’altra magica notte al ‘Bernabeu“.

Probabili formazioni Real Madrid-Chelsea

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Kroos; Rodrygo, Modric, Vinicius; Benzema. All. Ancelotti

Chelsea: Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chiwell; Gallagher, Fernandez, Kovacic; Sterling, Havertz, Joao Felix. All. Lampard

Dove vedere Real Madrid-Chelsea in diretta TV e streaming

Real Madrid-Chelsea si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 12 aprile. In TV il match sarà visibile su Sky canale Sky Sport Uno mentre in streaming la partita è disponibile su Mediaset Infinity Plus e Now TV.